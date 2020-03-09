⚡ MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! ⚡

⚡ GOLD MAGNUS - Adaptive Gold Grid Engine mit intelligenten Risikomodi

GOLD MAGNUS ist ein leistungsstarker und flexibler XAUUSD-Handelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit und intelligente Automatisierung auf dem Goldmarkt wünschen.

Er wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und kombiniert eine strukturierte Grid-Logik mit einem hochintelligenten Risikosystem, das sich sofort an den von Ihnen gewählten Stil anpasst.

Im Kern arbeitet GOLD MAGNUS als Präzisions-Grid-Engine, die kalkulierte Positionen eröffnet, wenn sich der Markt bewegt.

Wenn jedoch StopLoss% auf 0 gesetzt wird, schaltet GOLD MAGNUS seinen fortschrittlichen , intelligenten Martingale-Modus frei, der ein raffiniertes Multiplikatorsystem verwendet, um die Erholung zu beschleunigen, die Zyklen zu optimieren und sich dynamisch an die Volatilität des Goldes anzupassen.

Sie entscheiden, wie sich der Bot verhält - sicher, ausgewogen oder ultra-aggressiv.

🔥 Hauptmerkmale von GOLD MAGNUS

✨ Konfigurierbarer StopLoss% - wählen Sie sicheren Kapitalschutz oder aktivieren Sie Smart Martingale, indem Sie SL% auf 0 setzen

✨ Dynamic Grid Logic - einstellbarer Pip-Abstand für kontrollierte Expansion

✨ Trail & TrailStart - intelligentes Trailing-System zum Erfassen ausgedehnter Bewegungen

✨ Auswahl der Risikogröße - Niedrig, Mittel, Aggressiv oder Ultra-Aggressiv

✨ Einzigartige MagicNumber - unerlässlich für die Ausführung mehrerer Setups

✨ Ultraschnelle Ausführung auf M1 - perfekt für die Volatilität des XAUUSD

Keine versteckten Taktiken. Keine gefährliche Zufälligkeit.

Nur anpassbare algorithmische Leistung, die sich an Ihr Risikoprofil anpasst.

⚙️ Handelsstile (Wählen Sie Ihren Modus)

🔹 Geringes Risiko - breites Raster, stabile Zyklen, sanftes Wachstum

🔹 Mittleres Risiko - ausgewogene Struktur mit kontrolliertem Engagement

🔹 Aggressiv - engere Abstände, schnellerer Abschluss des Zyklus

🔹 Ultra-Aggressiv - für fortgeschrittene Trader mit größerem Kapital, maximale Erholung und Geschwindigkeit

🟡 XAUUSD - Einstellungen Übersicht

Zeitrahmen: M1

Empfohlenes Kapital: 200-500 $/£

🚀 Warum Trader GOLD MAGNUS wählen

Speziell für XAUUSD optimiert

Grid-Engine mit intelligenter Orderdistanz-Logik

Optionale intelligente Martingale für schnelle Zykluserholung

Mehrere Risikoprofile für alle Händlerniveaus

Einfach einzurichten, leichtgewichtig und einsteigerfreundlich

Erschwinglich und extrem vielseitig



Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Grid-basierte Strategie handelt, was bedeutet, dass sie aggressiv werden kann, wenn sie nicht richtig verwaltet wird. Aus diesem Grund wird sie nicht für Händler empfohlen, die keinen Equity Stop in Prozent (%) verwenden möchten. Ich möchte auch etwas sehr Wichtiges hervorheben: Kein Expert Advisor ist risikofrei, egal ob er 100 $, 2.000 $ oder noch mehr kostet.

Es ist wichtig, die Risiken zu verstehen, ein solides Geldmanagement zu betreiben und geeignete Schutzinstrumente zu verwenden. Strategien wie diese können sehr vielversprechend sein, aber gleichzeitig, wenn sie ohne Erfahrung oder Risikokontrolle eingesetzt werden, können sie extrem bestrafend werden.

Ehrlichkeit steht für meine Kunden an erster Stelle, und ich möchte, dass diese grundlegenden Punkte kristallklar sind: Verwenden Sie es mit Bewusstsein, Disziplin und richtigen Risikoeinstellungen. Es gibt einen Grund, warum dieser Bot hat einen niedrigeren Preis im Vergleich zu meinen anderen EAs.

Alle meine anderen Roboter enthalten fortschrittliche Smart-Stop-Systeme, intelligente Risiko-Scanner, Trailing-Engines, Volatilitätsfilter und viele zusätzliche Funktionen - und ihre Preise spiegeln dieses Niveau der Technik wider. Dieser ist absichtlich erschwinglich, denn wenn er mit der richtigen Einstellung und etwas Erfahrung eingesetzt wird, ist er ein hervorragendes und für jeden zugängliches Werkzeug.



GOLD MAGNUS bietet intelligente Ausführung, flexible Kontrolle und starke Leistung - ein kompaktes System für Händler, die die Freiheit haben wollen, Risiko, Verhalten und Intensität präzise anzupassen.





