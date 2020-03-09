Gold Magnus

MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER!

GOLD MAGNUS - Adaptive Gold Grid Engine mit intelligenten Risikomodi

GOLD MAGNUS ist ein leistungsstarker und flexibler XAUUSD-Handelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit und intelligente Automatisierung auf dem Goldmarkt wünschen.
Er wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und kombiniert eine strukturierte Grid-Logik mit einem hochintelligenten Risikosystem, das sich sofort an den von Ihnen gewählten Stil anpasst.

Im Kern arbeitet GOLD MAGNUS als Präzisions-Grid-Engine, die kalkulierte Positionen eröffnet, wenn sich der Markt bewegt.
Wenn jedoch StopLoss% auf 0 gesetzt wird, schaltet GOLD MAGNUS seinen fortschrittlichen , intelligenten Martingale-Modus frei, der ein raffiniertes Multiplikatorsystem verwendet, um die Erholung zu beschleunigen, die Zyklen zu optimieren und sich dynamisch an die Volatilität des Goldes anzupassen.

Sie entscheiden, wie sich der Bot verhält - sicher, ausgewogen oder ultra-aggressiv.

🔥 Hauptmerkmale von GOLD MAGNUS

Konfigurierbarer StopLoss% - wählen Sie sicheren Kapitalschutz oder aktivieren Sie Smart Martingale, indem Sie SL% auf 0 setzen
Dynamic Grid Logic - einstellbarer Pip-Abstand für kontrollierte Expansion
Trail & TrailStart - intelligentes Trailing-System zum Erfassen ausgedehnter Bewegungen
Auswahl der Risikogröße - Niedrig, Mittel, Aggressiv oder Ultra-Aggressiv
Einzigartige MagicNumber - unerlässlich für die Ausführung mehrerer Setups
Ultraschnelle Ausführung auf M1 - perfekt für die Volatilität des XAUUSD

Keine versteckten Taktiken. Keine gefährliche Zufälligkeit.
Nur anpassbare algorithmische Leistung, die sich an Ihr Risikoprofil anpasst.

⚙️ Handelsstile (Wählen Sie Ihren Modus)

🔹 Geringes Risiko - breites Raster, stabile Zyklen, sanftes Wachstum
🔹 Mittleres Risiko - ausgewogene Struktur mit kontrolliertem Engagement
🔹 Aggressiv - engere Abstände, schnellerer Abschluss des Zyklus
🔹 Ultra-Aggressiv - für fortgeschrittene Trader mit größerem Kapital, maximale Erholung und Geschwindigkeit

🟡 XAUUSD - Einstellungen Übersicht

Zeitrahmen: M1
Empfohlenes Kapital: 200-500 $/£

🚀 Warum Trader GOLD MAGNUS wählen

  • Speziell für XAUUSD optimiert

  • Grid-Engine mit intelligenter Orderdistanz-Logik

  • Optionale intelligente Martingale für schnelle Zykluserholung

  • Mehrere Risikoprofile für alle Händlerniveaus

  • Einfach einzurichten, leichtgewichtig und einsteigerfreundlich

  • Erschwinglich und extrem vielseitig


Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Grid-basierte Strategie handelt, was bedeutet, dass sie aggressiv werden kann, wenn sie nicht richtig verwaltet wird. Aus diesem Grund wird sie nicht für Händler empfohlen, die keinen Equity Stop in Prozent (%) verwenden möchten.

Ich möchte auch etwas sehr Wichtiges hervorheben: Kein Expert Advisor ist risikofrei, egal ob er 100 $, 2.000 $ oder noch mehr kostet.
Es ist wichtig, die Risiken zu verstehen, ein solides Geldmanagement zu betreiben und geeignete Schutzinstrumente zu verwenden.

Strategien wie diese können sehr vielversprechend sein, aber gleichzeitig, wenn sie ohne Erfahrung oder Risikokontrolle eingesetzt werden, können sie extrem bestrafend werden.
Ehrlichkeit steht für meine Kunden an erster Stelle, und ich möchte, dass diese grundlegenden Punkte kristallklar sind: Verwenden Sie es mit Bewusstsein, Disziplin und richtigen Risikoeinstellungen.

Es gibt einen Grund, warum dieser Bot hat einen niedrigeren Preis im Vergleich zu meinen anderen EAs.
Alle meine anderen Roboter enthalten fortschrittliche Smart-Stop-Systeme, intelligente Risiko-Scanner, Trailing-Engines, Volatilitätsfilter und viele zusätzliche Funktionen - und ihre Preise spiegeln dieses Niveau der Technik wider.

Dieser ist absichtlich erschwinglich, denn wenn er mit der richtigen Einstellung und etwas Erfahrung eingesetzt wird, ist er ein hervorragendes und für jeden zugängliches Werkzeug.


GOLD MAGNUS bietet intelligente Ausführung, flexible Kontrolle und starke Leistung - ein kompaktes System für Händler, die die Freiheit haben wollen, Risiko, Verhalten und Intensität präzise anzupassen.


📩 Support & Community Für Fragen, Einrichtung und exklusive Trading Bots

Empfohlene Produkte
EA245 Draw Supply Demand v1
Pham Van Tan
Experten
EA245 Zeichnen Angebot/Nachfrage v1 Diese EA nur gut für die Zeichnung Angebot und Nachfrage, können Sie zeichnen mit zwei Time Frame-Eingang (True / False) zu verwenden. Manuelle Händler können diesen EA als Werkzeug zur Unterstützung verwenden und den Preis in der Nähe von Angebot und Nachfrage überwachen, bevor sie Kauf- oder Verkaufsaufträge erteilen. Hinweis: Das Ergebnis des Auto-Trading ist normalerweise nicht gut, daher sollten Sie die Option True oder False open Order (Punkt [11]) wähle
FREE
Project Maximum Heat MT4
Ruslan Pishun
Experten
Project Maximum Heat ist ein einzigartiges vollautomatisches System, das für 28 Währungspaare und 5 Zeitrahmen entwickelt wurde: M5, M15, M30, H1, H4. Die Strategie basiert auf zahlreichen Strategien, wie z.B. der Arbeit an einem Seitwärtstrend, Abwärtstrend, Aufwärtstrend, Ausbruch von Dreieckstrends und anderen. Zur Berechnung der erforderlichen Kombinationen werden solche Indikatoren verwendet wie: Gleitender Durchschnitt, MACD, Standardabweichung, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Boll
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experten
Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Experten
Dieser Experte ist eine Kombination aus einem Raster und einem Scalper und verwendet ein Raster von zehn ausstehenden Aufträgen, fünf für Long und fünf für Short, mit einem Abstand von 500 Punkten zwischen ihnen und einem Scalp-Ziel von 100 Punkten. Er verfügt über drei Arbeitsmodi, erstens den Einstieg nach Level, der Experte startet, wenn sich der Preis einem wichtigen Handelslevel nähert (einem ehemaligen Widerstand oder einer Unterstützung), zweitens den Einstieg nach Zeit, der Experte start
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Experten
NSA Prop Firm Robot EA für MT4 ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der speziell für Trader optimiert ist, die Prop Firm Challenges wie FTMO, MyForexFunds oder FundedNext bestehen wollen. Ich habe diesen EA persönlich über mehrere Wochen hinweg getestet und war beeindruckt, wie effizient er Rentabilität und Risiko ausbalanciert - ein Schlüsselfaktor für jede Funded Account Strategie. Der EA arbeitet mit strenger Drawdown-Kontrolle und stetiger Gewinnakkumulation. Was den NSA Prop Firm
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experten
BBMAGC BBMAGC ist ein automatisches Handelssystem mit einer Arbeitsstrategie, die aus dem berühmten BBMA-Indikator in Kombination mit einem fortschrittlichen Grid-System gewonnen wurde. Diese EA verwenden gefährliche Handelssysteme wie Martingale und Raster, so verstehen Sie bitte das Risiko vor der Verwendung dieses EA Zeitrahmen: H1 Symbol: beste Ergebnisse bei EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS empfohlen 4/5-stelliger Broker Min Einzahlung 1000$ Niedriger Spread immer besser Da Sie ein Grid-System v
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Trend Exploit Free
Casimiro Zampetti
4 (1)
Experten
Trend ausnutzen Die Logik hinter Trend Exploit EA ist sehr einfach, aber effektiv. Der EA nutzt Ausbrüche der Bollinger-Bänder für Einstiegs- und Ausstiegssignale und steigt in den Markt in Richtung eines starken Trends ein, nachdem eine angemessene Korrektur festgestellt wurde. Die Ausstiegslogik basiert ebenfalls auf dem Bollinger-Band-Indikator und schließt den Handel auch bei einem Verlust, wenn der Preis die Bollinger-Band-Linie durchbricht. Trend Exploit wurde streng nach der "Reversed Sa
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experten
Einzahlung : ab 100 Einzahlungseinheiten Handelspaare : Ich empfehle Währungspaare: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Handelszeitraum : beliebig Konto: Sie sollten ECN-ECN.Pro-Konten mit fünfstelligen Kursen mit einer moderaten Größe (Spread) verwenden. Parameter: USING - Wahl, Handelsrisiko oder festes Lot RISK/LOT - Lot-Risiko-Wert RESTORING_THE_BALANCE - Wiederherstellung des Gleichgewichts* HOW_THE_RESET_WINDOW - Zurücksetzen der globalen Variablen TAKE_PROFIT - Gewinn
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Hammer Master MT4
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Wir stellen Ihnen HammerMaster EA vor, Ihren ultimativen Handelsassistenten für den MQL5-Markt. Nutzen Sie die Kraft der technischen Analyse mit unserem Expert Advisor, der Hammer Candlestick-Muster identifiziert und aus ihnen Kapital schlägt. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, HammerMaster EA bietet robuste Funktionen, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern und Ihre potenziellen Gewinne zu maximieren. Überblick über die Strategie HammerMaster EA basiert auf der Identifizierun
FREE
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Experten
Stufic ist das Ergebnis eines langen Entwicklungsweges. Es wurde für den Einsatz in der Kapitalverwaltung von Handelsgruppen geschaffen. Die Hauptidee ist, das Kapital durch unerwartete Schwankungen der Märkte zu erhalten. Es ist eines der Systeme, das auf 90% der Währungspaare funktionieren kann. Es ist ein Teilnehmer an der World Cup Trading Championship 2016 mit echten 10K USD. Stufic war auch unter den fünf besten Tradern im Echtgeld-Wettbewerb, der von Fidelis Capital organisiert wurde (Nov
GoldMachina
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Ich lade Sie ein, meinen EA zu kaufen und mich zu unterstützen, GoldMachina MT4 10 Exemplare übrig für $50 Der Preis erhöht sich um $20 mit jeder 10 Käufe. Endpreis $399 Achtung! Expert nicht oft Handel, halten Sie dies im Auge, bevor Sie kaufen! Warten Sie nicht jeden Tag auf einen Trade, die Trades sind selten! Der wichtige Vorteil dieses EA ist, dass Sie mit einem Minimum von $200 erste Einzahlung zu handeln beginnen können, es unterstützt den Handel auf XAUUSD (Gold) und Losgröße kann i
Candle Surfer EA MT4
AutoPip Trading Ltd
Experten
NEU: Eine vollautomatische Strategie, die Preisaktionen und Kerzenmuster nutzt, um mit Gold (XAUUSD) zu handeln. Begrenzter Einführungspreis von 100 $! Candle Surfer EA folgt dem Kerzentrend und bietet präzisen Handel mit einem fortschrittlichen Algorithmus zur Wiederherstellung des Drawdowns. Handeln Sie mit einem Guthaben ab $500. Cent-Konto mit sehr niedrigen Guthaben zu verwenden. Dieser EA kann für jede Währung verwendet werden, wird aber für XAUUSD empfohlen. ECHTE BACKTEST-DATEN - keine M
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Experten
Grid Hero ist ein vollautomatischer EA, der einen revolutionären Grid-Algorithmus (P.A.M.A.) zusammen mit einer charakteristischen Synergie aus Price Action Trading und einer Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit verwendet. Grid Hero wurde streng nach der "Reversed Sampling"-Entwicklungsmethodik entwickelt, getestet und optimiert, basierend auf der "In-Sample"-Phase (2012 bis 2017) und der "Out-Of-Sample"-Phase (2004 bis 2011). Es hat 13 Jahre Backtesting mit realen Tickdaten und rea
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Experten
Währung - Eur/Usd Candle Time - 5m für beste Ergebnisse Empfohlener Broker - IG Hebelwirkung - 1:200 Mindesteinlage - $100 Vollautomatischer EA für Longs und Shorts Sie können jede RSI-Periode und jeden RSI-Wert einstellen, den Sie wünschen. DIE RSI-PERIODEN UND -WERTE, WENN SIE SICH KREUZEN, SIND ALLE IN DEN EINGABEN EINSTELLBAR, EBENSO WIE DER TAKE-PROFIT UND STOP-LOSS DER ABSICHERUNG VON LONG- UND SHORT-TRADES. Die Standardeinstellungen sind... *Wenn ein LONGS-Handel aufgesetzt wird, wird gl
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
Finanzierung der Darwinex Ein Expert Advisor, der für die Konten der Darwinex unter Berücksichtigung der Drop-Regeln und des Hebels von 1:10 entwickelt wurde und speziell für die Verwaltung von Forex-Vermögenswerten konzipiert ist. Spezialisiert auf Währungen im eur usd aufgrund der niedrigen Spread-Empfehlung H1-Metrik. Darwinex ist eine ausgezeichnete Plattform und wir haben diesen Roboter speziell für diese Plattform entwickelt. Dieser Forex-Handelsroboter wurde von MRBEAST als Werkzeug zur
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experten
Black Spark stellt sich vor - Ihr Weg zu informiertem Investieren. Investitionsentscheidungen können sich für Anleger oft überwältigend anfühlen. Mit Black Spark können Sie jedoch die Kontrolle übernehmen und gut informierte Entscheidungen treffen. Unser hochmodernes System wurde entwickelt, um Ihnen durch die Analyse großer Mengen von Echtzeit-Marktdaten aktuelle Informationen zu liefern. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen erkennen wir Muster und Trends und liefern personalisierte Empfehlun
Brown Bear EA
Sergey Kruglov
Experten
Brown Bear EA ist ein einfaches automatisiertes Handelssystem, das nach dem Ausbruch aus wichtigen Kursniveaus auf den Trend handelt. Der EA verwendet ein Grid-System, sowie Martingale und ist für EURUSD konzipiert. Der Expert Advisor ist nicht an einen Zeitrahmen gebunden. Parameter: AutoStops = 1 - Aktiviert die automatische Erkennung von StopLoss und TakeProfit. StopLoss = 0 - StopLoss TakeProfit = 0 - TakeProfit. TakeProfitAverage = 300 - Gesamt-TakeProfit für ein Raster von Aufträgen, die A
Price Action Trailing Stop
MYLABSHOP PLT
Experten
Ein Schlüsselelement des Trendhandels ist die Verwendung eines nachlaufenden Stopp-Losses anstelle des Ausstiegs aus einem Handel mit einem vorher festgelegten Ziel. Auf diese Weise kann ein Handel weiterhin in Richtung des Trends arbeiten. In guten Trends ist dies eine sehr effiziente Methode, um von den Märkten zu profitieren. Der Expert Advisor ist dazu gedacht, den Gewinn zu sichern, wenn sich der Kurs zu Gunsten eines Handels bewegt. Der Expert Advisor kann auf jedem Chart platziert und gle
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
Elite Ranger
Amirhossein Heydarijokani
Experten
Kein Martingale Kein Anti-Martingale Kein Raster Kein HFT Keine Verdopplung Jede Position hat ihren Stoploss Empfehlungen für diesen EA Ich kann EUR/CHF wärmstens empfehlen, aber auch Währungspaare   EUR/ JPY und EURCAD würden gute Ergebnisse erzielen. Für EURCHF   wird empfohlen, M30 zu verwenden, aber M5, M15, H1 sind auch gute Zeitrahmen. EA sollte auf einem guten   ECN-Konto   laufen. Die durchschnittliche   Verschonung   sollte nicht mehr als   10 Punkte   betragen. Zero   Stop-Level   fun
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Invertio scalping
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! Gold Invertio Scalp - XAUUSD Scalping EA der nächsten Generation Gold Invertio Scalp ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die einen professionellen, präzisen und kompromisslosen Ansatz für den algorithmischen Handel mit XAUUSD suchen. Dieses vollautomatische System wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein intelligentes Risi
Xauusd Eutopya Fast
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! XAUUSD EUTOPYA FAST - Die Zukunft des Gold-Scalpings ist da XAUUSD EUTOPYA FAST ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und reine algorithmische Leistung in ihrem XAUUSD-Handel wünschen. Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und nutzt die Breakout-Intelligenz der nächsten Generation, dynamische Trailing-Mechanismen und adaptives Risikomanagement - alles ohne Martingale, Grid oder Aver
GainLossView
Mose' Panizza
Indikatoren
GainLossView - Smart Profit Tracker für jeden Trader GainLossView ist ein leistungsstarker und dennoch leichtgewichtiger Indikator, der Ihnen eine visuelle Echtzeit-Kontrolle Ihrer Handelsleistung ermöglicht - direkt im Chart. Egal, ob Sie manuell oder mit Expert Advisors handeln, GainLossView hält Sie mit klaren, sofortigen Updates über Ihre täglichen Gewinne, aktuellen Verluste und Ihren Gesamtsaldo auf dem Laufenden. Warum Trader GainLossView lieben GainLossView verwandelt Ihren Chart i
Bicoin Et Futurum
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! BITCOIN ET FUTURUM - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt hier BITCOIN ET FUTURUM ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die auf der Suche nach Geschwindigkeit, Präzision und algorithmischer Leistung auf höchstem Niveau sind, speziell für Bitcoin und die wichtigsten Krypto-Assets . Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und nutzt eine intelligente Volatilitätserkennung, eine schnelle Ausbruchsbestätigung und e
Forex Astropya
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! FOREX ASTROPYA - Die Zukunft des Multi-Currency Forex Scalping FOREX ASTROPYA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und intelligente Automatisierung auf dem gesamten Forex-Markt verlangen. Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Multi-Währungs-Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein adaptives Risikomanagement - alles ohne
Moneta Vertex
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! MONETA VERTEX - Die ultimative Multi-Währungs-Forex-Intelligenzmaschine MONETA VERTEX ist ein ultramoderner Expert Advisor, der für den gesamten Forex-Markt entwickelt wurde und einwandfrei funktioniert. Er wurde entwickelt, um den Handel mit mehreren Währungen zu dominieren, und bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, wobei er sein Verhalten dynamisch durch seine internen intelligenten Systeme anpasst. MONETA VERTEX wurde für den M
Gold Aurefix
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! GOLD AUREFIX - Die Elite der Goldhandelsintelligenz Die neue Ära der algorithmischen XAUUSD-Meisterschaft beginnt jetzt. GOLD AUREFIX ist ein ultra-raffinierter Expert Advisor für Trader, die in der volatilen Welt des XAUUSD Intelligenz, Stabilität und Hochleistungsausführung verlangen. Er wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und integriert eine fortschrittliche Volatilitätsabbildungslogik, eine intelligente Ausbruchserkennung, von Deep Learning inspirie
Eurusd Vs Audusd
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! EURUSD vs AUDUSD - Die ultimative Dual-Pair Forex Intelligence Engine EURUSD vs AUDUSD ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der mit außergewöhnlicher Präzision auf zwei der meistgehandelten Währungspaare auf dem Forex-Markt arbeitet. Er wurde speziell entwickelt, um den Handel mit zwei Paaren zu dominieren, und bietet eine überragende Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, während er sein Verhalten durch seine internen intelligenten Systeme dynamisch anpas
Gold Aurefix MT5
Mose' Panizza
Experten
GOLD AUREFIX MT5 Fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für XAUUSD GOLD AUREFIX MT5 stellt die nächste Generation des algorithmischen Handels für Gold (XAUUSD) dar und wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und eine professionelle Ausführung unter schnell wechselnden Marktbedingungen suchen. Dieser Expert Advisor wurde speziell für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt und kombiniert eine intelligente Preis-Aktions-Logik mit adaptiven Marktfiltern, um in unte
Bitcoin Et Futurum MT5
Mose' Panizza
Experten
BITCOIN ET FUTURUM MT5 - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt jetzt BITCOIN ET FUTURUM MT5 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für Bitcoin (BTC) und die wichtigsten Krypto-CFDs, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und eine stabile Ausführung unter hochvolatilen Marktbedingungen wünschen. Dieser für die MetaTrader 5-Umgebung optimierte EA kombiniert eine volatilitätssensitive Preisaktionslogik , eine Ausbruchsbestätigung und ein adaptives Hande
Forex Invictus
Mose' Panizza
Experten
FOREX INVICTUS MT5 - Die ultimative Forex Intelligence Engine der nächsten Generation FOREX INVICTUS MT5 ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Präzision, Stabilität und intelligente Automatisierung auf dem Forex-Markt zu bieten. FOREX INVICTUS MT5 wurde entwickelt, um moderne Handelsbedingungen zu beherrschen, und kombiniert fortschrittliche Marktanalyse , dynamisches Risikomanagement und adaptive Ausführungslogik, um selbst in volat
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension