BITCOIN ET FUTURUM MT5 - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt jetzt

BITCOIN ET FUTURUM MT5 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für Bitcoin (BTC) und die wichtigsten Krypto-CFDs, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und eine stabile Ausführung unter hochvolatilen Marktbedingungen wünschen.

Dieser für die MetaTrader 5-Umgebung optimierte EA kombiniert eine volatilitätssensitive Preisaktionslogik, eine Ausbruchsbestätigung und ein adaptives Handelsmanagement, um mit dem einzigartigen Verhalten der Kryptomärkte umzugehen, einschließlich schneller Ausschläge und schneller Richtungsänderungen.

✅ Kein Martingal

✅ Keine gefährliche Mittelwertbildung

✅ Kein unkontrolliertes Rasterverhalten

Gebaut mit einer disziplinierten Struktur, die sich auf Ausführungsstabilität und Risikokontrolle konzentriert.

Optimale Einstellung (5 Parameter)

Um diebeste Leistung in Demo und Live zu erhalten, erfordert dieser EA eine schnelle Optimierung vonnur 5 Schlüsseleingaben, die auf Ihren Brokerbedingungen basieren.

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine Nachricht direkt über den MQL5 Market Private Chat und ich werde Ihnen die empfohlenen Werte für Ihr Konto/Broker zusenden.

Warum das wichtig ist: Verschiedene Broker verwenden unterschiedliche Symbolformate, Spreads und Ausführungsregeln. Die Anpassung dieser 5 Eingaben stellt sicher, dass der EA reibungslos und konsistent funktioniert.





🔥 Preisgestaltung & Einführungsangebot

Endgültiger Preis: $£2299

🚀 Wichtigste Highlights

⚡ Fast Reaction Engine

Entwickelt, um effizient auf Volatilitätsausdehnungen und Ausbruchsbedingungen zu reagieren, die in BTC-basierten Märkten üblich sind.

🧠 Adaptive Trade Management

Intelligentes Positionshandling mit dynamischen Kontrollen, entwickelt, um über verschiedene Brokerspezifikationen hinweg zuverlässig zu arbeiten.

🔒 Risikokontrollierte Ausführung

Unterstützt den Handel mit festen Lots und kontrollierter Expositionslogik, um das Handelsverhalten zu strukturieren.

💨 Dynamische Trailing- und Schutzlogik

Trailing- und Sicherheitsfilter zur Reduzierung von Ausführungsproblemen unter instabilen Bedingungen (Spread-Ausweitung, hohe Volatilität, Wochenend-Gaps).

⚙️ Plattform- & Broker-Kompatibilität (MT5)

Speziell für MetaTrader 5 entwickelt

Geeignet für die meisten Krypto-CFD-Broker

RAW/ECN-ähnliche Konten empfohlen (enge Spreads + niedrige Kommissionen)

Optimiert für effiziente CPU/RAM-Nutzung

✅ Empfohlene Anforderungen

⏱️ Zeitrahmen: M1

💰 Mindesteinlage: 1000 USD / EUR (höher empfohlen für beste Stabilität und Flexibilität)

⚡ Leverage: Beliebig

🏦 Broker-Typ: Beliebig (RAW/ECN empfohlen)

📌 Wichtiger Einrichtungshinweis (Demo & Live)

✅ Für den normalen Demo / Live-Handel setzen Sie:

MarketValidationGuard = false

(Standardverhalten: Marktvalidierung = TRUE / Realer Handel = FALSE)

💡 Optionaler Bonus (zeitlich begrenzt)

Nach dem Kauf können Sie mir über den offiziellen MQL5 Market Privat-Chat eine Nachricht senden, um einen exklusiven Bonus-EA zu erhalten (verfügbar für frühe Käufer).

📊 Backtesting & Optimierung

Die Backtest-Ergebnisse hängen von den Broker-Bedingungen, der Symbol-Spezifikation, den Spreads/Provisionen und den Eingabeeinstellungen ab.

Wir empfehlen den Benutzern, ihre eigenen Backtests und Vorwärtstests durchzuführen, bevor sie mit Live-Fonds handeln.

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Kryptowährungen birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.





"Nachfolgend finden Sie drei Screenshots der Performance, die verschiedene Risikoprofile zeigen:

1️⃣ Sehr geringes Risiko

2️⃣ Mittleres Risiko

3️⃣ Aggressiver Risikomodus"

