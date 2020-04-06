Moneta Vertex

MONETA VERTEX - El último motor de inteligencia multidivisa de Forex

MONETA VERTEX es un Asesor Experto ultra-avanzado diseñado para operar sin problemas en todo el mercado Forex.
Construido para dominar el trading multidivisa, ofrece una precisión excepcional tanto en las entradas como en las salidas, adaptando su comportamiento dinámicamente a través de sus sistemas inteligentes internos.

Diseñado para el marco temporal M1, MONETA VERTEX combina una rápida interpretación del mercado con una potente ejecución basada en el riesgo.
Su configuración predeterminada escala automáticamente el riesgo en función del saldo de la cuenta, mientras que el StopLoss% integrado, el filtro de recuento de barras, el escáner de volatilidad y un amplio conjunto de herramientas internas permiten que el EA se mantenga estable, reactivo e increíblemente preciso.

Su arquitectura es compatible con cualquier par de divisas, incluidos los principales, los menores y los símbolos exóticos: cuantos más pares adjunte, más datos procesará y más eficaz será el sistema.
Un exclusivo MagicNumber garantiza un funcionamiento limpio y sin conflictos, incluso cuando se ejecutan múltiples configuraciones.

MONETA VERTEX está construido para los operadores que exigen flexibilidad, potencia y automatización inteligente sin compromiso.

🚀 ¿Qué hace que MONETA VERTEX sea excepcional?

Ejecución Multi-Pair Ultrarrápida
Lee y reacciona a micro-movimientos a través de docenas de pares de divisas simultáneamente.

🧠 Escalado de Riesgo Inteligente y Control de StopLoss%
El riesgo se ajusta automáticamente al tamaño de la cuenta, con gestión flexible del porcentaje de SL.

🎛️ Sistema de entrada avanzado
Incluye filtrado de recuento de barras, escaneo de volatilidad, lógica de activación precisa y comprobaciones de estabilidad.

🔁 Herramientas internas totalmente integradas
Motor de seguimiento dinámico, lógica de punto muerto, filtros de diferencial, reglas de sesión y muchos más módulos de protección integrados.

🔒 Seguro, eficiente e inteligente
Diseñado para las condiciones de los mercados modernos con una toma de decisiones optimizada y un comportamiento adaptado al riesgo.

💼 Adecuado para todos los símbolos de Forex
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, y docenas más.

🛠️ Funciones básicas

  • Riesgo por defecto vinculado al capital de la cuenta

  • Motor StopLoss% para una exposición controlada

  • Escáner de entradas por cuenta de barras

  • Detector de volatilidad integrado

  • Sistema de seguimiento dinámico

  • MagicNumber para configuraciones multiinstancia

  • Spread y protección de sesión

  • Procesamiento rápido y ejecución ultraligera

Configuración recomendada

Marco temporal: M1
Capital recomendado: 200-500 $/£
Broker: Cualquiera (RAW/ECN recomendado)
Apalancamiento: Cualquiera

⚠️ Nota Importante

MONETA VERTEX es un algoritmo de nivel profesional.
Aunque es extremadamente potente, requiere un uso responsable, una gestión adecuada del dinero y ser consciente de los riesgos.
Siempre prueba en demo antes de ir en vivo y ajustar la configuración de riesgo de acuerdo a su experiencia.

📩 Soporte y Comunidad

Para ayuda, configuración, robots adicionales o nuevas versiones.


