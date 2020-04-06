Xauusd Eutopya Fast

MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER!

⚡ XAUUSD EUTOPYA FAST - Die Zukunft des Gold-Scalpings ist da

XAUUSD EUTOPYA FAST ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und reine algorithmische Leistung in ihrem XAUUSD-Handel wünschen.

Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und nutzt die Breakout-Intelligenz der nächsten Generation, dynamische Trailing-Mechanismen und adaptives Risikomanagement - alles ohne Martingale, Grid oder Averaging, so dass Ihr Kapital geschützt bleibt und die Effizienz maximiert wird.

Seine modulare Architektur ermöglicht eine nahtlose Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen, eliminiert Bedienungsfehler und gewährleistet die vollständige Einhaltung der Beschränkungen eines jeden Brokers.
Es ist mit allen Leverage-Levels und Brokern kompatibel und bietet eine konsistente Hochgeschwindigkeitsausführung sowohl für Demo- als auch für Live-Umgebungen.

Optimiert für RAW/ECN-Konten mit engen Spreads und niedrigen Kommissionen, ist XAUUSD EUTOPYA FAST Ihr Partner für nachhaltiges und profitables Scalping.

💡 Senden Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um einen exklusiven Bonus-EA zu erhalten - kostenlos für Frühkäufer!

⚠️ Wichtiger Hinweis

Backtests (Tick-Modus) oder Demoläufe können ohne die von mir zur Verfügung gestellte offizielle Konfiguration nicht starten oder korrekt ablaufen.
Wenn Sie kaufen, kontaktieren Sie mich sofort, um die korrekte Konfiguration und Ihren Bonus-Bot zu erhalten.

🔥 Sonderangebot zur Markteinführung 🔥

Originalpreis: $£1500
🎯 Einführungspreis: Massiver Rabatt jetzt erhältlich!
⏰ Das Angebot endet am 31. Dezember 2025 - sobald neue EAs hinzugefügt werden, gilt wieder der volle Preis.

👉 Verpassen Sie nicht diesen exklusiven Frühbucher-Deal!

🚀 Warum XAUUSD EUTOPYA FAST wählen?

  • Ultraschnelle Reaktion: Führt Trades bei bestätigten Ausbrüchen sofort aus.

  • 🧠 Smart SL & TP Management: Passt die Stop-Losses automatisch an die Broker-Levels an und vermeidet so Probleme mit "ungültigen Stops".

  • 🔒 Adaptive Risikokontrolle: Feste oder margenbasierte Lots mit integriertem Kapitalschutz.

  • 🎯 Präzise Einstiegslogik: Bestätigt nur Ausbrüche mit hoher Wahrscheinlichkeit vor der Ausführung.

  • 💨 Dynamische Trailing-Engine: Tick-by-Tick-Trailing unter Verwendung von Kerzen-Hochs/Tiefs mit BreakEven-Logik.

  • 🛡️ Sicher und stabil: Kein Martingal, Grid oder riskantes Averaging.

⚙️ Erweiterte Funktionalitäten

  • Automatische Steuerung von Spread und Handelszeiten

  • Vollständige Verwaltung schwebender Aufträge

  • Anti-Fehler-System für Bedingungen mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität

  • Optimiert für RAW/ECN-Broker

  • Leichtes Design: Minimale CPU/RAM-Nutzung

💼 Anforderungen & Empfehlungen

  • ⏱️ Zeitrahmen: M1

  • 💰 Mindestguthaben: €/$200

  • 🏦 Broker-Typ: Beliebig (RAW/ECN empfohlen)

  • Hebelwirkung: Beliebig

⚠️ Wichtiger Risikohinweis

Der Handel ist immer mit einem Risiko verbunden. XAUUSD EUTOPYA FAST ist ein professionelles System, das für verantwortungsbewusste Trader entwickelt wurde. Testen Sie es gründlich in einer Demo-Umgebung, bevor Sie live gehen.

📩 Unterstützung & Gemeinschaft

Für Fragen, Einrichtung und exklusive Trading-Bots -
Werden Sie Mitglied



Empfohlene Produkte
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Desbot
Luke Joel Desmaris
Experten
Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um auch eine Kopie unserer Optimierungseinstellungen zu erhalten: https://desbot.ai/#Newsletter Eingabe-Parameter Im Folgenden finden Sie alle Eingabeoptionen (auch Parameter genannt) für Desbot und wie Sie diese verwenden können. Sie können die besten Parameter durch Optimierung finden. RisikoProzentsatz: Geben Sie die Zahl ein, die den Prozentsatz Ihres Kontostandes darstellt, den Desbot pro Handel riskieren soll. Wenn Sie zum Beispiel 1,5 eingeben,
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experten
Hungrig nach japanischem Stil? Durstig nach Samurai-Action? Sehen Sie! Ichimoku Super Swift Ease Pro ist ein Expert Advisor, der einen Ichimoku-Indikator mit einer moderaten Losgröße hat. Es wird empfohlen, dass Sie diesen EA für JPY-Paare wie USDJPY, EURJPY, etc. verwenden. Wenn Sie gerne Ichimoku verwenden, könnte dieser EA genau das Richtige für Sie sein. Nach den Details dieses Expert Advisor, hat es eine ATR, damit Händler, um die Linie mit dem Fluss des japanischen Yen zusammen mit einem a
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Experten
Vorstellung von CyBRG RX: Der Trading-Assistent der nächsten Generation Betreten Sie die Zukunft des Tradings mit CyBRG RX, Ihrem hochmodernen Trading-Begleiter, der entwickelt wurde, um Ihre Trading-Erfahrung zu verbessern. Die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher neuronaler Netze nutzend, ist CyBRG RX darauf ausgelegt, sich ständig ändernde Marktbedingungen mit beispielloser Präzision zu analysieren und sich anzupassen. Da diese Strategie so einzigartig ist, möchte ich nur eine begrenzte Anz
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Grundlage der Strategie ist die Identifizierung von schnellen Korrekturbewegungen zwischen den Kreuzen eines Währungspaares oder Metalls. Im Moment der Preisunterschiede bei den Handelsinstrumenten analysiert der Berater die mögliche Richtung der Preisbewegung bei einem Arbeitsinstrument und beginnt mit der Arbeit. Jede Position hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Ein einzigartiger Algorithmus zur Positionsverfolgung ermöglicht es Ihnen, die Überlegenheit des Gewinns gegenüber dem
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Experten
Ein anpassungsfähiges und angepasstes Handelssystem wie kein anderes Die besten Einstellungen für ein Symbol funktionieren auch für die meisten anderen Symbole Die meisten Einstellungen innerhalb der Optimierungsparameter lassen sich gut testen Deep Takeover MT4 kommt jetzt mit einem 2. EA kostenlos: "Agility" EA! Siehe Kommentarbereich für Details Drei Versionen für verschiedene Kontotypen Diese MT4-Version respektiert die FIFO-Regeln Die MT5-Netting-Version: https: //www.mql5.com/en/market/pr
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Infinity Gold AI ist ein Handelsroboter (Expert Advisor) für das MetaTrader 4 (MT4)-Terminal, der für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dieser Advisor wurde von erfahrenen Händlern mit zehn Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten entwickelt und konzentriert sich auf konservative Handelsmethoden, die auf klaren Geld- und Risikomanagementregeln basieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkma
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experten
Einführung in den AI Neural Nexus EA Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein in
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
Experten
Gold Farming ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf Standardabweichung, CCI und mehreren anderen Indikatoren als Bestätigung basiert. Diese Forex EA verwendet adaptive Take-Profit und Stop-Loss auf der Grundlage der Preis-Aktion, und feste harte Stop-Loss zu sichern Equity Drawdown. Dieser Forex-Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1-Zeitrahmen konzipiert. Hauptme
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Experten
Sie können die tatsächliche Leistung Ihres Kontos auch hier verfolgen: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 Ich habe dieses Konto am 2. Dezember 2025 eröffnet. Bitte verfolgen Sie, wie es sich von hier aus entwickelt - Ich freue mich darauf, seine Fortschritte mit Ihnen zu teilen. Produktbeschreibung Dieser EA ist nicht übermäßig auf Backtests ausgerichtet . Es ist mit einem starken Fokus auf langfristige Stabilität und realistische, praktische Betrieb , anstatt jagen perfekte historisch
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Experten
AI TRADING SYSTEM für MT4 - Ihre ultimative KI-gestützte Profitmaschine! Entschlüsseln Sie die Zukunft des Handels mit dem AI TRADING SYSTEM , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der leistungsstarke KI-gestützte Strategien verwendet, um Gewinne über alle Währungspaare hinweg zu maximieren. Obwohl es für Vielseitigkeit konzipiert ist, liefert es eine herausragende Leistung bei wichtigen Paaren wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY und hilft Ihnen, der Konkurrenz voraus zu sein. Mit zwei unterschie
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Experten
Goldenclaw EA ist ein einzigartiger Scalping Trading Robot, der auf einem mehrschichtigen neuronalen Netzwerk und verschiedenen Standardindikatoren basiert. Der Algorithmus arbeitet durch die Berechnung von Werten aus verschiedenen Zeitrahmen, um ein Ausgangssignal für den aktuellen Zeitrahmen zu liefern. Dieser EA verwendet keine gefährlichen Techniken wie Martingale, Mittelwertbildung, Grid oder Hedging. Alle Aufträge sind durch Stop-Loss geschützt und nur eine Handelsrichtung - Kauf oder Ve
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Experten
Beschreibung der Strategie: Eine hochprofessionell entwickelte Strategie von einem Händler mit 25 Jahren Erfahrung. Die Strategie basiert auf der Aufschlüsselung von Levels. Sie wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren gründlich getestet, wobei das gesamte Spektrum der Stresstests (Spread-Ausweitung, Slippage, Anwendung auf anderen Märkten, Änderung der Parameter usw.) zum Einsatz kam. Durchschnittliche jährliche Rendite 362%. Maximaler Drawdown 41,3 %. Im Portfoliomodus beträgt die durchschnitt
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SWmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experten
Stepping-GBPUSD - arbeitet im vollautomatischen Modus! Keine Einstellungen erforderlich, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Expert Advisor arbeitet wie ein Skalpell bei starken Kursbewegungen. Der Bot wurde mit echten Tickdaten mit einem echten Spread für einen Zeitraum von 19 Jahren von 2004 bis 2023 getestet (so viel Tickhistorie ist auf den Servern der Schweizer Broker verfügbar). Er bestand auch den Monte-Carlo-Stabilitätstest mit 5.000 Simulationszyklen der zufälligen Hand
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
Experten
Shark Surfer ist ein Expert Advisor der neuen Generation, der ein bewährtes Trendfolgesystem anwendet. Der vom Entwickler empfohlene Handelszeitraum ist H1. Das Produkt eignet sich sowohl für Scalping, als auch für mittel- und langfristigen Handel. Shark Surfer setzt immer Take-Profit und Stop-Loss für seine Geschäfte. Es bietet die Option, alle offenen Geschäfte zur festgelegten Zeit vor Marktschluss zu schließen, was unnötige Gaps am Montag vermeidet. Shark Surfer handelt mit allen Symbolen un
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert. Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale der Golden Suite: MARKTEINSTELLUNGEN Automatische Auswahl der Indikatoren Risiko in % der Einlage Trailing-Stop Nachrichtenfilter Mu
Follow GOLD
Lucas Martinez Gomez
Experten
Wir präsentieren Follow GOLD EA , den innovativen Expertenberater in MQL4, der die Art und Weise des Handels mit dem renommierten XAUUSD -Paar verändert. Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit mehr als 5 Jahren Handelserfahrung. Follow GOLD EA nutzt eine einzigartige Strategie, bei der es dem Trend des Paares folgt und die Losgröße basierend auf einem gewählten Risikoprozentsatz berechnet. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn der EA einen Handel ausführt, die Losgröße neu berechnet wird,
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Invertio scalping
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! Gold Invertio Scalp - XAUUSD Scalping EA der nächsten Generation Gold Invertio Scalp ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die einen professionellen, präzisen und kompromisslosen Ansatz für den algorithmischen Handel mit XAUUSD suchen. Dieses vollautomatische System wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein intelligentes Risi
GainLossView
Mose' Panizza
Indikatoren
GainLossView - Smart Profit Tracker für jeden Trader GainLossView ist ein leistungsstarker und dennoch leichtgewichtiger Indikator, der Ihnen eine visuelle Echtzeit-Kontrolle Ihrer Handelsleistung ermöglicht - direkt im Chart. Egal, ob Sie manuell oder mit Expert Advisors handeln, GainLossView hält Sie mit klaren, sofortigen Updates über Ihre täglichen Gewinne, aktuellen Verluste und Ihren Gesamtsaldo auf dem Laufenden. Warum Trader GainLossView lieben GainLossView verwandelt Ihren Chart i
Bicoin Et Futurum
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! BITCOIN ET FUTURUM - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt hier BITCOIN ET FUTURUM ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die auf der Suche nach Geschwindigkeit, Präzision und algorithmischer Leistung auf höchstem Niveau sind, speziell für Bitcoin und die wichtigsten Krypto-Assets . Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und nutzt eine intelligente Volatilitätserkennung, eine schnelle Ausbruchsbestätigung und e
Forex Astropya
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! FOREX ASTROPYA - Die Zukunft des Multi-Currency Forex Scalping FOREX ASTROPYA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und intelligente Automatisierung auf dem gesamten Forex-Markt verlangen. Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Multi-Währungs-Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein adaptives Risikomanagement - alles ohne
Gold Magnus
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! GOLD MAGNUS - Adaptive Gold Grid Engine mit intelligenten Risikomodi GOLD MAGNUS ist ein leistungsstarker und flexibler XAUUSD-Handelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit und intelligente Automatisierung auf dem Goldmarkt wünschen. Er wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und kombiniert eine strukturierte Grid-Logik mit einem hochintelligenten Risikosystem, das sich sofort an den von Ihnen gewählten Stil anpass
Moneta Vertex
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! MONETA VERTEX - Die ultimative Multi-Währungs-Forex-Intelligenzmaschine MONETA VERTEX ist ein ultramoderner Expert Advisor, der für den gesamten Forex-Markt entwickelt wurde und einwandfrei funktioniert. Er wurde entwickelt, um den Handel mit mehreren Währungen zu dominieren, und bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, wobei er sein Verhalten dynamisch durch seine internen intelligenten Systeme anpasst. MONETA VERTEX wurde für den M
Gold Aurefix
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! GOLD AUREFIX - Die Elite der Goldhandelsintelligenz Die neue Ära der algorithmischen XAUUSD-Meisterschaft beginnt jetzt. GOLD AUREFIX ist ein ultra-raffinierter Expert Advisor für Trader, die in der volatilen Welt des XAUUSD Intelligenz, Stabilität und Hochleistungsausführung verlangen. Er wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und integriert eine fortschrittliche Volatilitätsabbildungslogik, eine intelligente Ausbruchserkennung, von Deep Learning inspirie
Eurusd Vs Audusd
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! EURUSD vs AUDUSD - Die ultimative Dual-Pair Forex Intelligence Engine EURUSD vs AUDUSD ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der mit außergewöhnlicher Präzision auf zwei der meistgehandelten Währungspaare auf dem Forex-Markt arbeitet. Er wurde speziell entwickelt, um den Handel mit zwei Paaren zu dominieren, und bietet eine überragende Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, während er sein Verhalten durch seine internen intelligenten Systeme dynamisch anpas
Gold Aurefix MT5
Mose' Panizza
Experten
GOLD AUREFIX MT5 Fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für XAUUSD GOLD AUREFIX MT5 stellt die nächste Generation des algorithmischen Handels für Gold (XAUUSD) dar und wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und eine professionelle Ausführung unter schnell wechselnden Marktbedingungen suchen. Dieser Expert Advisor wurde speziell für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt und kombiniert eine intelligente Preis-Aktions-Logik mit adaptiven Marktfiltern, um in unte
Bitcoin Et Futurum MT5
Mose' Panizza
Experten
BITCOIN ET FUTURUM MT5 - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt jetzt BITCOIN ET FUTURUM MT5 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für Bitcoin (BTC) und die wichtigsten Krypto-CFDs, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und eine stabile Ausführung unter hochvolatilen Marktbedingungen wünschen. Dieser für die MetaTrader 5-Umgebung optimierte EA kombiniert eine volatilitätssensitive Preisaktionslogik , eine Ausbruchsbestätigung und ein adaptives Hande
Forex Invictus
Mose' Panizza
Experten
FOREX INVICTUS MT5 - Die ultimative Forex Intelligence Engine der nächsten Generation FOREX INVICTUS MT5 ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Präzision, Stabilität und intelligente Automatisierung auf dem Forex-Markt zu bieten. FOREX INVICTUS MT5 wurde entwickelt, um moderne Handelsbedingungen zu beherrschen, und kombiniert fortschrittliche Marktanalyse , dynamisches Risikomanagement und adaptive Ausführungslogik, um selbst in volat
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension