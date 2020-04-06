⚡ MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! ⚡

⚡ XAUUSD EUTOPYA FAST - Die Zukunft des Gold-Scalpings ist da

XAUUSD EUTOPYA FAST ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und reine algorithmische Leistung in ihrem XAUUSD-Handel wünschen.

Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und nutzt die Breakout-Intelligenz der nächsten Generation, dynamische Trailing-Mechanismen und adaptives Risikomanagement - alles ohne Martingale, Grid oder Averaging, so dass Ihr Kapital geschützt bleibt und die Effizienz maximiert wird.

Seine modulare Architektur ermöglicht eine nahtlose Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen, eliminiert Bedienungsfehler und gewährleistet die vollständige Einhaltung der Beschränkungen eines jeden Brokers.

Es ist mit allen Leverage-Levels und Brokern kompatibel und bietet eine konsistente Hochgeschwindigkeitsausführung sowohl für Demo- als auch für Live-Umgebungen.

Optimiert für RAW/ECN-Konten mit engen Spreads und niedrigen Kommissionen, ist XAUUSD EUTOPYA FAST Ihr Partner für nachhaltiges und profitables Scalping.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Backtests (Tick-Modus) oder Demoläufe können ohne die von mir zur Verfügung gestellte offizielle Konfiguration nicht starten oder korrekt ablaufen.

Wenn Sie kaufen, kontaktieren Sie mich sofort, um die korrekte Konfiguration und Ihren Bonus-Bot zu erhalten.

🚀 Warum XAUUSD EUTOPYA FAST wählen?

⚡ Ultraschnelle Reaktion: Führt Trades bei bestätigten Ausbrüchen sofort aus.

🧠 Smart SL & TP Management: Passt die Stop-Losses automatisch an die Broker-Levels an und vermeidet so Probleme mit "ungültigen Stops".

🔒 Adaptive Risikokontrolle: Feste oder margenbasierte Lots mit integriertem Kapitalschutz.

🎯 Präzise Einstiegslogik: Bestätigt nur Ausbrüche mit hoher Wahrscheinlichkeit vor der Ausführung.

💨 Dynamische Trailing-Engine: Tick-by-Tick-Trailing unter Verwendung von Kerzen-Hochs/Tiefs mit BreakEven-Logik.

🛡️ Sicher und stabil: Kein Martingal, Grid oder riskantes Averaging.

⚙️ Erweiterte Funktionalitäten

Automatische Steuerung von Spread und Handelszeiten

Vollständige Verwaltung schwebender Aufträge

Anti-Fehler-System für Bedingungen mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität

Optimiert für RAW/ECN-Broker

Leichtes Design: Minimale CPU/RAM-Nutzung

💼 Anforderungen & Empfehlungen

⏱️ Zeitrahmen: M1

💰 Mindestguthaben: €/$200

🏦 Broker-Typ: Beliebig (RAW/ECN empfohlen)

⚡ Hebelwirkung: Beliebig

⚠️ Wichtiger Risikohinweis

Der Handel ist immer mit einem Risiko verbunden. XAUUSD EUTOPYA FAST ist ein professionelles System, das für verantwortungsbewusste Trader entwickelt wurde. Testen Sie es gründlich in einer Demo-Umgebung, bevor Sie live gehen.

📩 Unterstützung & Gemeinschaft

Für Fragen, Einrichtung und exklusive Trading-Bots -

