Bicoin Et Futurum

BITCOIN ET FUTURUM - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt hier

BITCOIN ET FUTURUM ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die auf der Suche nach Geschwindigkeit, Präzision und algorithmischer Leistung auf höchstem Niveau sind, speziell für Bitcoin und die wichtigsten Krypto-Assets.

Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und nutzt eine intelligente Volatilitätserkennung, eine schnelle Ausbruchsbestätigung und ein adaptives, auf Kryptowährungen fokussiertes Risikomanagement - und das alles ohne Martingale-, Grid- oder gefährliche Mittelwertbildungsstrategien.
Ihr Kapital bleibt geschützt, während das System hocheffiziente Bewegungen aus schnellen Kryptomärkten extrahiert.

⚠️("Nach dem Kauf benötigen Sie das Dateiset, um die Möglichkeiten des Systems voll ausschöpfen zu können. Kontaktieren Sie mich.")

Die modulare, hochresistente Architektur wurde entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen des Kryptohandels zu meistern, einschließlich Volatilitätsspitzen, Wochenendbewegungen und Börsenbeschränkungen.
BITCOIN ET FUTURUM ist mit allen Brokern, Leverage- und Krypto-CFD-Anbietern kompatibel und bietet eine kompromisslose Ausführungsgeschwindigkeit sowohl für Demo- als auch für Live-Konten.

Optimiert für Krypto-Konten im RAW/ECN-Stil, zeichnet es sich in Umgebungen mit engen Spreads und niedrigen Kommissionen aus - eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Krypto-Scalping.

💡 Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf direkt, um einen exklusiven Bonus-EA zu erhalten - kostenlos für frühe Käufer!

⚠️ Wichtiger Hinweis

Backtests (Tick-Modus) oder Demo-Sessions können ohne die offizielle Konfiguration, die ich zur Verfügung stelle, nicht starten oder korrekt funktionieren.
Wenn Sie Ihren Kauf abschließen, senden Sie mir sofort eine Nachricht, um die korrekte Konfiguration und Ihren Bonus-Algorithmus zu erhalten.

Originalpreis: $£1500
🎯 Einführungspreis: Riesiger Rabatt jetzt verfügbar!
⏰ Angebot gültig bis 31. Dezember 2025 - nach dem Hinzufügen zusätzlicher Krypto-EAs wird der volle Preis wieder erreicht.

👉 Profitieren Sie von diesem zeitlich begrenzten Frühzugang!

🚀 Warum BITCOIN ET FUTURUM wählen?

Blitzschnelle Ausführung: Entwickelt für Umgebungen mit hoher Volatilität wie BTC/USD, ETH/USD und andere Krypto-Paare.

🧠 Krypto-Optimiertes SL-Management: Passt sich automatisch an die Stop-Level-Regeln der Börse an und verhindert gleichzeitig "ungültige Stop"-Fehler.

🔒 Erweiterte Risikokontrolle: Wählen Sie zwischen festen Lots oder automatischer krypto-margenbasierter Größenanpassung mit mehrschichtigen Sicherheitsprotokollen.

🎯 Präzises Einstiegssystem: Filtert und bestätigt Krypto-Ausbrüche vor der Ausführung von Trades und reduziert so Rauschen und falsche Signale.

💨 Dynamic Trailing Engine: Tick-by-Tick-Trailing unter Verwendung von Kerzen-Hochs/Tiefs und BreakEven-Mechanik, ideal für Krypto-Volatilitätswellen.

🛡️ Sicher und professionell: Kein Martingal. Kein Raster. Kein riskantes Averaging - voll professionelle Technik.

⚙️ Erweiterte Funktionalität

  • Automatisierte Spread- und Session-Filterung speziell für Kryptomärkte

  • Vollständige Verwaltung des Lebenszyklus ausstehender Aufträge

  • Anti-Fehler-System für hohe Volatilität, Wochenend-Gaps und Margin-Schwankungen

  • Vollständige Kompatibilität mit Krypto-CFD-Brokern

  • Leichter, nicht-intrusiver Algorithmus mit minimaler CPU-Auslastung

💼 Anforderungen & Empfehlungen

⏱️ Zeitrahmen: M1

💰 Mindesteinlage: 500 $/£

🏦 Broker-Typ: Jeder (RAW/ECN-ähnliche Krypto-Konten empfohlen)

Hebelwirkung: Beliebig

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Kryptowährungen ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. BITCOIN ET FUTURUM ist ein professioneller EA für disziplinierte und verantwortungsbewusste Trader.
Führen Sie immer umfangreiche Tests auf einem Demokonto durch, bevor Sie live handeln.

📩 Unterstützung & Gemeinschaft

Für Hilfe bei der Einrichtung, Fragen und Zugang zu exklusiven Handelsrobotern.

