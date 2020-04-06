Gold Aurefix

MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER!

GOLD AUREFIX - Die Elite der Goldhandelsintelligenz

Die neue Ära der algorithmischen XAUUSD-Meisterschaft beginnt jetzt.

GOLD AUREFIX ist ein ultra-raffinierter Expert Advisor für Trader, die in der volatilen Welt des XAUUSD Intelligenz, Stabilität und Hochleistungsausführung verlangen.

Er wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und integriert eine fortschrittliche Volatilitätsabbildungslogik, eine intelligente Ausbruchserkennung, von Deep Learning inspirierte Filter und eine kapitaladaptive Risikomechanik - und das alles unter Beibehaltung einer strikten No-Martingale-, No-Grid- und No-Average-Struktur, um Ihr Kapital jederzeit zu schützen.

Seine hybride Architektur sorgt für eine einwandfreie Anpassung an wechselnde Marktzyklen, eliminiert Ausführungsfehler und garantiert einen reibungslosen Betrieb unter allen Broker-Einschränkungen oder Liquiditätsbedingungen.

GOLD AUREFIX ist perfekt kompatibel mit allen Leverage-Levels und Kontotypen und bietet eine konsistente, präzise und schnelle Ausführung sowohl für Demo- als auch für Live-Handelsumgebungen.

Dieser EA wurde speziell für RAW/ECN-Konten optimiert und ist Ihr professioneller Begleiter für den Aufbau einer langfristigen, qualitativ hochwertigen Performance im Gold-Scalping.

💡 Exklusiver Bonus enthalten

Schreiben Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um einen KOSTENLOSEN Premium-Bonus-EA zu erhalten, der nur für Early Adopters erhältlich ist!

⚠️ Wichtiger Hinweis

Backtests (Tick-Modus) oder Demo-Sessions können ohne die von mir zur Verfügung gestellten verifizierten Konfigurationsdateien nicht korrekt funktionieren.
➡️ Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf sofort, um das korrekte Setup und Ihren Bonus-Bot zu erhalten.

🔥 Spezielle Einführungsaktion

Ursprünglicher Preis: $£1500
🎯 Einführungspreis: Riesiger Rabatt jetzt aktiv!
⏰ Das Angebot endet am 31. November 2025 - sobald neue EAs auf den Markt kommen, gilt wieder der volle Preis.

👉 Sichern Sie sich noch heute Ihren Frühbucher-Vorteil!

🚀 Warum GOLD AUREFIX wählen?

Rapid Volatility Response
Erkennt sofort bestätigte Ausbruchs- und Micro-Range Expansionsmuster und führt diese aus.

🧠 Dynamische SL/TP-Intelligenz
Passt die Stop-Loss- und Take-Profit-Levels automatisch an die Echtzeit-Volatilität und die Broker-Parameter an und verhindert so Probleme mit "ungültigen Stops".

🔒 Kapitaladaptives Risikosystem
Nutzt feste, prozentuale oder automatische Margen-Losgrößen für kontrolliertes und nachhaltiges Wachstum.

🎯 Präzise Einstiegsalgorithmen
Kombiniert Volatilitätssignaturen, Mini-Breakout-Bestätigung und Multi-Filter-Confluence, um nur Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gewährleisten.

💨 Advanced Trailing Engine
Tick-by-Tick dynamisches Trailing mit Kerzenstrukturen, Smart Break-Even und Micro-Wave-Momentum-Analyse.

🛡️ Sicherheit über alles
✔ Kein Martingal
✔ Kein Raster
✔ Keine gefährliche Mittelwertbildung
✔ Eingebaute Fehlervermeidung für instabile oder wenig liquide Umgebungen

⚙️ Erweiterte Funktionalität

  • Automatische Kontrolle von Spread, Slippage und Handelssitzungen

  • Vollständiges Pending Order Management mit Anti-Freeze-Schutz

  • Robuste ausfallsichere Logik für Gaps, Spikes oder Bedingungen mit hoher Volatilität

  • Entwickelt für extrem niedrige Latenzzeiten und minimale CPU/RAM-Auslastung

  • Funktioniert nahtlos mit jedem Broker, RAW/ECN empfohlen

💼 Anforderungen & Empfehlungen

⏱️ Zeitrahmen: M1
💰 Mindestguthaben: €/$200
🏦 Brokertyp: Beliebig (RAW/ECN ideal)
Hebelwirkung: Beliebig

⚠️ Professioneller Risikohinweis

Der Handel birgt ein inhärentes Risiko. GOLD AUREFIX ist ein professionelles Handelssystem und sollte verantwortungsvoll eingesetzt werden. Testen Sie immer in einer Demo-Umgebung, bevor Sie zu Live-Fonds wechseln.

📩 Unterstützung & Gemeinschaft

Benötigen Sie Hilfe bei der Einrichtung, Anleitung oder Zugang zu exklusiven Handelsrobotern?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Tools, stellen Sie Fragen, erhalten Sie Updates, und greifen Sie auf eine breite Palette von Premium-Bots zu unschlagbaren Preisen zu.
Mitglied werden


Empfohlene Produkte
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert. Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale der Golden Suite: MARKTEINSTELLUNGEN Automatische Auswahl der Indikatoren Risiko in % der Einlage Trailing-Stop Nachrichtenfilter Mu
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
Experten
Shark Surfer ist ein Expert Advisor der neuen Generation, der ein bewährtes Trendfolgesystem anwendet. Der vom Entwickler empfohlene Handelszeitraum ist H1. Das Produkt eignet sich sowohl für Scalping, als auch für mittel- und langfristigen Handel. Shark Surfer setzt immer Take-Profit und Stop-Loss für seine Geschäfte. Es bietet die Option, alle offenen Geschäfte zur festgelegten Zeit vor Marktschluss zu schließen, was unnötige Gaps am Montag vermeidet. Shark Surfer handelt mit allen Symbolen un
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
Follow GOLD
Lucas Martinez Gomez
Experten
Wir präsentieren Follow GOLD EA , den innovativen Expertenberater in MQL4, der die Art und Weise des Handels mit dem renommierten XAUUSD -Paar verändert. Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit mehr als 5 Jahren Handelserfahrung. Follow GOLD EA nutzt eine einzigartige Strategie, bei der es dem Trend des Paares folgt und die Losgröße basierend auf einem gewählten Risikoprozentsatz berechnet. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn der EA einen Handel ausführt, die Losgröße neu berechnet wird,
LowHighEngulfing
Sibongakonke Mongezi Mafunda
Experten
Dies ist eine Testversion - der Preis wird noch steigen. Verwendet High und Low + Pin bar Engulfing. gut auf GBPUSD m15 ______________________ Kein Gitter - Kein Martingal Dies ist zu erwarten : https://www.youtube.com/watch?v=VifCDXgHgxM https://www.youtube.com/watch?v=Wg6wZgPNJM4 https://www.youtube.com/watch?v=HYpXCqVEb34 https://www.youtube.com/watch?v=TFQ-rL5PIx8 https://www.youtube.com/watch?v=hnIEhz4tHxY Eingaben: (Standardwerte verwenden) LOT: Standardwert 0,02 ZONE : Oberer und u
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
SilverBulletEA
Blessing Takura Chirewa
Experten
Dieser EA verwendet die berühmte Silberkugel-Strategie. Ich habe die Strategie bearbeitet, so ist es nicht genau das gleiche. Wenn Sie benutzerdefinierte Änderungen, die Sie wollen, um das System zu machen, erreichen Sie mich, ich werde glücklich sein, um die Änderungen zu machen. Dieses System kann auch Telegrammsignale an Ihren Kanal oder Ihre Gruppe senden, das ist ein Bonus Die Erklärung der Strategie finden Sie unter: https: //youtu.be/Ssz5qbEiCtI Die Erklärung der EA-Einstellungen finden S
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Grid King ist eine Revolution im Grid-Trading. Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des EAs lag auf der Sicherheit, indem er das Margin-Call-Risiko eliminiert, das normalerweise mit den meisten Grid-Systemen auf dem Markt verbunden ist.Es strebt auch danach, viel höhere Renditen als das durchschnittliche Grid-System
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experten
Der MaverickProPlus ist ein vollautomatischer EA für den Handel mit dem EURUSD-Paar. Es ist Design entlang des Trends zu handeln und auch den Handel während der Umkehrung. Er verwendet eine adaptive Grid-Strategie. Bei der adaptiven Grid-Strategie ist der Abstand zwischen den Trades nicht festgelegt, der Einstieg in den nächsten Trade basiert auf den günstigsten Marktbedingungen, um den Trade mit Gewinn abzuschließen. Das Risiko, das mit der normalen Grid/Martingale-Strategie verbunden ist, wir
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
Scalper MultiCharts
Denis Nikolaev
5 (1)
Experten
ScalperMultiChartsMT5   ist ein vollautomatisches Multi-Currency-Trading-System für Nacht Scalping.  Besonderheiten Der Berater handelt auf 28 Major Majors und Crosss   , Gold, Silver   . Der Berater verwendet keine riskanten Techniken Der Expert Advisor verwendet die minimale Anzahl von Eingabeparametern, die Sie verstehen können Expert Advisor alle Aufträge fest und versteckt vom Broker Stop Loss und Take Profit Der Berater verwendet die magische Zahl Magic, um seine Aufträge zu identifiziere
Traders Toolbox MT4
Jason Kisogloo
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale     wird     in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.     Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,     die bei Bedarf     angepasst oder optimiert werden können.     Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.     (Klicken Sie auf den Bedienfeldr
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Experten
Der Boster ist ein vollautomatischer EA für den Handel mit dem EURUSD-Paar. Es ist Design entlang des Trends zu handeln und auch den Handel während der Umkehrung. Er verwendet eine adaptive Grid-Strategie. Bei der adaptiven Grid-Strategie ist der Abstand zwischen den Trades nicht festgelegt, der Einstieg in den nächsten Trade basiert auf den günstigsten Marktbedingungen, um den Trade mit Gewinn zu schließen. Das mit der normalen Grid/Martingale-Strategie verbundene Risiko wird also durch die ada
SiriusPro EA
Piers Derek Pakenham Walsh
Experten
SiriusPro EA - Einfacher, effektiver, vollautomatischer EA-Handel auf US30, der die Marktvolatilität um die Öffnung des US-Marktes ausnutzt. Mit Kauf- und Verkaufs-Stopp-Aufträgen über und unter dem aktuellen Preis wird der Stop-Loss nachgezogen, sobald ein Auftrag aktiviert wird. Risikomanagement hat bei SiriusPro eine hohe Priorität. Laden Sie den EA und legen Sie los! Keine eingestellten Dateien erforderlich; Laden Sie den EA einfach auf den M1- oder M5-Chart für US30 und passen Sie Ihren R
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SWmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
Universal MT4 RSI
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem RSI-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
M K Ultra
Debashish Sahu
Experten
Ein Verlust Recovery Ea, die das Symmetrische Dreieck Preis Aktion Muster verwenden, um Recovery-Trades mit Martingale zu platzieren. Der Vorteil dieses Ea : Das Risiko wird im Vergleich zum normalen Erholungssystem reduziert, da größere Losgrößen in der Nähe der Dreiecksmitte platziert werden. Sobald das Dreieck bricht, gleicht die größere Losgröße die Gesamtverluste aus, wodurch das Gewinnziel schneller erreicht wird. Ea hat auch Standard-Trend nach Fähigkeit durch die Auswahl der täglichen Ke
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experten
Die Aufgabe des Händlers besteht darin, ein Muster zu finden und damit Geld zu verdienen. Beim klassischen Handel werden Muster in Form von grafischen Analysen verwendet - Candlestick-Muster, Niveaus, Trendlinien, grafische Figuren usw. Ihre Hauptschwierigkeit besteht darin, dass sie nicht eindeutig sind. Jeder Trader sieht alles anders. Vor dem Hintergrund dieser Zweideutigkeit ergeben sich eine Reihe weiterer Probleme: Psychologie ist der häufigste Grund für den Verlust einer Einlage, das Anl
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Durch den Einsatz von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf eine neue Ebene. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu t
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Cheetah ist nicht nur ein Handelsroboter, sondern ein Experte für den kurzfristigen Handel, der für den Einsatz auf volatilen Märkten mit niedrigen Spreads entwickelt wurde. Er basiert auf einem komplexen Multikomponenten-Algorithmus, der Marktinformationen sofort und in Echtzeit analysiert. Nächster Preis 1399 : Der Preis erhöht sich in Abhängigkeit von der Anzahl der verkauften Lizenzen Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Dieser Scal
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Invertio scalping
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! Gold Invertio Scalp - XAUUSD Scalping EA der nächsten Generation Gold Invertio Scalp ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die einen professionellen, präzisen und kompromisslosen Ansatz für den algorithmischen Handel mit XAUUSD suchen. Dieses vollautomatische System wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein intelligentes Risi
Xauusd Eutopya Fast
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! XAUUSD EUTOPYA FAST - Die Zukunft des Gold-Scalpings ist da XAUUSD EUTOPYA FAST ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und reine algorithmische Leistung in ihrem XAUUSD-Handel wünschen. Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und nutzt die Breakout-Intelligenz der nächsten Generation, dynamische Trailing-Mechanismen und adaptives Risikomanagement - alles ohne Martingale, Grid oder Aver
GainLossView
Mose' Panizza
Indikatoren
GainLossView - Smart Profit Tracker für jeden Trader GainLossView ist ein leistungsstarker und dennoch leichtgewichtiger Indikator, der Ihnen eine visuelle Echtzeit-Kontrolle Ihrer Handelsleistung ermöglicht - direkt im Chart. Egal, ob Sie manuell oder mit Expert Advisors handeln, GainLossView hält Sie mit klaren, sofortigen Updates über Ihre täglichen Gewinne, aktuellen Verluste und Ihren Gesamtsaldo auf dem Laufenden. Warum Trader GainLossView lieben GainLossView verwandelt Ihren Chart i
Bicoin Et Futurum
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! BITCOIN ET FUTURUM - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt hier BITCOIN ET FUTURUM ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die auf der Suche nach Geschwindigkeit, Präzision und algorithmischer Leistung auf höchstem Niveau sind, speziell für Bitcoin und die wichtigsten Krypto-Assets . Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und nutzt eine intelligente Volatilitätserkennung, eine schnelle Ausbruchsbestätigung und e
Forex Astropya
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! FOREX ASTROPYA - Die Zukunft des Multi-Currency Forex Scalping FOREX ASTROPYA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und intelligente Automatisierung auf dem gesamten Forex-Markt verlangen. Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Multi-Währungs-Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein adaptives Risikomanagement - alles ohne
Gold Magnus
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! GOLD MAGNUS - Adaptive Gold Grid Engine mit intelligenten Risikomodi GOLD MAGNUS ist ein leistungsstarker und flexibler XAUUSD-Handelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit und intelligente Automatisierung auf dem Goldmarkt wünschen. Er wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und kombiniert eine strukturierte Grid-Logik mit einem hochintelligenten Risikosystem, das sich sofort an den von Ihnen gewählten Stil anpass
Moneta Vertex
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! MONETA VERTEX - Die ultimative Multi-Währungs-Forex-Intelligenzmaschine MONETA VERTEX ist ein ultramoderner Expert Advisor, der für den gesamten Forex-Markt entwickelt wurde und einwandfrei funktioniert. Er wurde entwickelt, um den Handel mit mehreren Währungen zu dominieren, und bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, wobei er sein Verhalten dynamisch durch seine internen intelligenten Systeme anpasst. MONETA VERTEX wurde für den M
Eurusd Vs Audusd
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! EURUSD vs AUDUSD - Die ultimative Dual-Pair Forex Intelligence Engine EURUSD vs AUDUSD ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der mit außergewöhnlicher Präzision auf zwei der meistgehandelten Währungspaare auf dem Forex-Markt arbeitet. Er wurde speziell entwickelt, um den Handel mit zwei Paaren zu dominieren, und bietet eine überragende Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, während er sein Verhalten durch seine internen intelligenten Systeme dynamisch anpas
Gold Aurefix MT5
Mose' Panizza
Experten
GOLD AUREFIX MT5 Fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für XAUUSD GOLD AUREFIX MT5 stellt die nächste Generation des algorithmischen Handels für Gold (XAUUSD) dar und wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und eine professionelle Ausführung unter schnell wechselnden Marktbedingungen suchen. Dieser Expert Advisor wurde speziell für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt und kombiniert eine intelligente Preis-Aktions-Logik mit adaptiven Marktfiltern, um in unte
Bitcoin Et Futurum MT5
Mose' Panizza
Experten
BITCOIN ET FUTURUM MT5 - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt jetzt BITCOIN ET FUTURUM MT5 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für Bitcoin (BTC) und die wichtigsten Krypto-CFDs, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und eine stabile Ausführung unter hochvolatilen Marktbedingungen wünschen. Dieser für die MetaTrader 5-Umgebung optimierte EA kombiniert eine volatilitätssensitive Preisaktionslogik , eine Ausbruchsbestätigung und ein adaptives Hande
Forex Invictus
Mose' Panizza
Experten
FOREX INVICTUS MT5 - Die ultimative Forex Intelligence Engine der nächsten Generation FOREX INVICTUS MT5 ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Präzision, Stabilität und intelligente Automatisierung auf dem Forex-Markt zu bieten. FOREX INVICTUS MT5 wurde entwickelt, um moderne Handelsbedingungen zu beherrschen, und kombiniert fortschrittliche Marktanalyse , dynamisches Risikomanagement und adaptive Ausführungslogik, um selbst in volat
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension