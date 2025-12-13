Gold Aurefix MT5

⚡ GOLD AUREFIX MT5

Fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für XAUUSD

GOLD AUREFIX MT5 stellt die nächste Generation des algorithmischen Handels für Gold (XAUUSD) dar und wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und eine professionelle Ausführung unter schnell wechselnden Marktbedingungen suchen.

Dieser Expert Advisor wurde speziell für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt und kombiniert eine intelligente Preis-Aktions-Logik mit adaptiven Marktfiltern, um in unterschiedlichen Volatilitätsregimen effizient zu arbeiten.

Das System konzentriert sich auf kontrolliertes Handelsmanagement, dynamische Marktreaktion und robuste Ausführungsstabilität und eignet sich daher sowohl für Demo- als auch für Live-Handelsumgebungen.

Optimale Einstellung (3 Parameter)

Um die beste Performance im Demo- und Live-Handel zu erzielen, erfordert dieser EA eine schnelle Optimierung von nur 3 Schlüsseleingaben, die auf den Bedingungen Ihres Brokers basieren (Spread, Ausführung, Symbolspezifikation).

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine Nachricht direkt über den MQL5 Market Private Chat und ich werde Ihnen die empfohlenen Werte für Ihr Konto/Broker zusenden.

Warum dies wichtig ist: Verschiedene Broker verwenden unterschiedliche Symbolformate, Spreads und Ausführungsregeln. Die Anpassung dieser 3 Eingaben stellt sicher, dass der EA reibungslos und konsistent funktioniert.


Wichtiger Einrichtungshinweis (Demo & Live Trading)


Für den normalen Demo- und Live-Handel MÜSSEN Sie diesen Schutz deaktivieren, da der EA sonst möglicherweise nur einen minimalen Validierungshandel eröffnet und nicht die gesamte Handelslogik ausführt.

So aktivieren Sie die vollständige Strategie (erforderlich)

  1. Verbinden Sie den EA mit Ihrem Chart (empfohlen: XAUUSD, M1).

  2. Öffnen Sie EA Inputs.

  3. Festlegen:

MarketValidationGuard = false

  1. Klicken Sie auf OK und erlauben Sie den Algo-Handel.

  • MQL5 Markt-Validierung: MarketValidationGuard = true (Voreinstellung)

  • Demo / Live / Realer Handel: MarketValidationGuard = false einstellen


🚀 Kern-Handelslogik

GOLD AUREFIX MT5 verwendet einen verfeinerten algorithmischen Rahmen, der analysiert:

  • Preisstruktur und direktionale Bewegung

  • Volatilitätsexpansions- und -kontraktionsphasen

  • Markt-Timing und Ausführungsbedingungen

  • Brokerspezifische Handelsbeschränkungen

Diese hybride Logik ermöglicht es dem EA, sich reibungslos an das sich ändernde Marktverhalten anzupassen, ohne sich auf aggressive Techniken zu verlassen.

🧠 Intelligentes Handelsmanagement

  • Korbbasierte Positionsverwaltung

  • Automatische gewinnbasierte Positionsschließung

  • Adaptive Abstandskontrolle zwischen Eingängen

  • Schutz vor übermäßiger Ausführung unter instabilen Bedingungen

Der EA ist so konzipiert, dass er die operative Stabilität aufrechterhält und gleichzeitig intelligent auf Marktbewegungen reagiert.

🛡️ Risiko- und Sicherheitsprinzipien

GOLD AUREFIX MT5 verfolgt eine kapitalerhaltungsorientierte Philosophie:

✔ Keine Martingale
✔ Keine erzwungene Mittelwertbildung
✔ Kontrolliertes Engagement pro Marktzyklus
✔ Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen gegen abnormale Spread- und Ausführungsprobleme

Diese Struktur ermöglicht es dem System, mit einem ausgewogenen Risikoprofil zu operieren, das in Verbindung mit einer angemessenen Kontoverwaltung für eine langfristige Nutzung geeignet ist.

⚙️ Plattform- & Broker-Kompatibilität

  • Vollständig kompatibel mit MetaTrader 5

  • Entwickelt für Hedging-Konten

  • Funktioniert mit allen Brokern (RAW / ECN empfohlen)

  • Optimiert für eine Ausführung mit niedriger Latenz

  • Effiziente CPU- und Speichernutzung

📌 Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M1/M5

  • Mindestguthaben: 500 USD / EUR (MEHR IST BESSER FÜR MEHR ERGEBNISSE)

  • Hebelwirkung: Beliebig

  • Konto-Typ: Absicherung

📊 Backtesting & Optimierung

Der EA wurde für den MT5-Strategietester mit hochwertigen Tickdaten optimiert.
Die Ergebnisse können je nach Brokerbedingungen, Symbolspezifikationen und Parametereinstellungen variieren.

Es wird empfohlen, eigene Backtests und Forward-Tests durchzuführen, bevor der EA auf Live-Konten angewendet wird.

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Handeln Sie immer verantwortungsbewusst und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.


Neues Update - Großes Upgrade für maximale Performance

Ein neues Update ist jetzt live, um eine stärkere und vollständigere Handelserfahrung zu bieten.

Was ist neu in dieser Version

  • Erweiterte Eingabemöglichkeiten für eine bessere Anpassung und Feinabstimmung

  • Verbesserte interne Markt-Scanner-Logik

  • Zusätzliche unsichtbare interne Filter und algorithmische Indikatoren (nicht in Inputs angezeigt, arbeiten innerhalb der Engine)

  • Stabilitätsverbesserungen für eine schnellere Ausführung und eine sauberere Handelsverwaltung

Gold Aurefix ist jetzt reaktionsschneller, aggressiver und anpassungsfähiger an sich ändernde Marktbedingungen - gebaut, um mit hoher Intensität zu arbeiten, während das System strukturiert und kontrolliert bleibt.

🔁 Fortlaufende Entwicklung
Dieser EA wird auch in Zukunft weiter ausgebaut.
Nach dem Kauf können Sie mir über den MQL5-Markt-Chat Vorschläge schicken - sagen Sie mir, was Sie für am wichtigsten halten, und ich werde die Verbesserungen priorisieren, um Gold Aurefix auf die nächste Stufe zu heben.


🔹 Warum GOLD AUREFIX MT5 wählen?

  • Speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt

  • Stabile Ausführungslogik für volatile Märkte

  • Professionelle Struktur ohne aggressive Risikotechniken

  • Saubere, effiziente und MT5-native Architektur

  • Geeignet für Trader, die einen systematischen und disziplinierten Ansatz suchen


