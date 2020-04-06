TrendSight Pro EA

Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA, einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab.

Warum TrendSight Pro EA wählen?

TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelsstrategie, die auf der Grundlage des elitären PaintBar-Trendverfolgungssystems aufgebaut ist. Im Gegensatz zu vielen EAs, die sich auf riskante Glücksspieltechniken verlassen, verwendet TrendSight Pro reine Preisaktionen, Trendmomentum und Volatilitätsfilter, um hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren.

  • Keine riskanten Spielereien: Verabschieden Sie sich von der Angst vor Martingale- oder Grid-Strategien. TrendSight Pro behandelt Ihr Kapital mit Respekt und verwendet einen professionellen Risikomanagement-Ansatz, bei dem jeder Handel berücksichtigt wird.

  • Intelligentes ATR-Trailing: Sichern Sie Ihre Gewinne dynamisch ab. Der EA nutzt die Average True Range (ATR), um Trailing-Stops anzupassen, so dass Ihre Gewinner während starker Trends laufen können, während Sie Ihre Gewinne sichern.

  • Tägliches Sicherheitsnetz: Mit einer eingebauten täglichen Cut-Loss-Funktion stoppt der EA automatisch den Handel, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht wird, um sicherzustellen, dass Sie den nächsten Tag überleben.

  • Hochwahrscheinliche Filterung: Durch die Kombination von 150-Perioden-EMA-Trendfiltern mit Volatilitätsprüfungen stellt der EA sicher, dass er nur dann in den Markt einsteigt, wenn die Bedingungen optimal sind.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


Optimiert und einsatzbereit

Wir haben die schwere Arbeit für Sie erledigt. Dieser EA ist vollständig für Gold (XAUUSD) auf dem M5 (5-Minuten) Zeitrahmen optimiert. Es ist eine "Plug & Play"-Lösung - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und lassen Sie den Algorithmus arbeiten.

Für beste Ergebnisse mit niedrigen Spreads und blitzschneller Ausführung empfehlen wir die Verwendung von Exness.

👉 Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Hinweis: Wenn Sie einen anderen Broker verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Parameter Risikoprozentsatz zu optimieren (Einstellungen: Start: 1 | Schritt: 1 | Stop: 10), um den optimalen Wert für Ihren speziellen Kontotyp zu finden.

Leistungsstarke Parameter für totale Kontrolle

  • Risikoprozentsatz: Berechnet automatisch die Losgrößen auf der Grundlage Ihres Eigenkapitals.

  • Tägliche Verlustbegrenzung in Prozent: Ein hartes Sicherheitslimit, um erhebliche tägliche Drawdowns zu verhindern.

  • ATR-Trailing-Multiplikator: Legt fest, wie eng oder locker der Stop-Loss dem Trend folgt.

  • EMA-Trend-Filter: Stellt sicher, dass der EA nur in die Richtung des langfristigen Trends handelt (D1-Filter).

  • Start/Ende-Stunde: Passen Sie Ihr Handelsfenster an, um volatile Nachrichten oder Sitzungen mit geringer Liquidität zu vermeiden.

  • PaintBar-Länge: Die Kern-Engine, die Trendumkehrungen und Momentumverschiebungen erkennt.

  • Magische Zahl: Ermöglicht es Ihnen, mehrere EAs auf demselben Konto auszuführen, ohne dass es zu Konflikten kommt.

Machen Sie den Sprung zum professionellen Handel

Lassen Sie sich Ihren Erfolg nicht von den Emotionen des Marktes diktieren. Erleben Sie die Disziplin einer Maschine kombiniert mit einer kampferprobten Strategie.

Laden Sie TrendSight Pro EA noch heute herunter und verändern Sie Ihren Weg zum Goldhandel!


