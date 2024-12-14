GoldenTron X ist ein hochmoderner KI-Swing-Trading-Roboter, der Trends auf XAUUSD (Gold) verfolgt und zwei unterschiedliche Handelsstrategien zur Leistungssteigerung nutzt. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu einem leistungsstarken Handelsalgorithmus geführt.

Ich verwendete einen hochwertigen Datensatz, der die Jahre 2000 bis heute umfasst. Die KI wurde auf einem Server mit modernsten Machine-Learning-Verfahren trainiert, gefolgt von Reinforcement Learning. Dieser Prozess dauerte mehrere Wochen, aber die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Der Trainingszeitraum erstreckt sich von 2000 bis 2020. Die Daten ab 2020 sind Out-of-Sample-Daten. Eine so hohe Out-of-Sample-Performance über mehrere Jahre ist außergewöhnlich. Sie beweist, dass sich die KI-Ebene problemlos an neue Marktbedingungen anpassen kann, was von entscheidender Bedeutung ist. Viele Expert Advisors sind im Grunde fest programmierte, optimierte Zeitbomben, die irgendwann versagen werden, während GoldenTron X sich an neue Marktbedingungen anpassen kann.

GoldenTron X verwendet stets vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und setzt Kauf-/Verkaufs-Stop-Orders ein, um Trades mit einem hohen Gewinnverhältnis einzugehen. Nur eine Kauf- und eine Verkaufsposition ist zulässig, was ein diszipliniertes Risikomanagement gewährleistet. Es wird kein Trailing Stop verwendet, was Slippage reduziert und sowohl Gewinne als auch Stabilität verbessert. Gefährliche Grid- oder Martingale-Strategien werden vermieden. Wichtig ist, dass ich die Indikatorparameter nicht überoptimiert habe – viele Einstellungen funktionierten gut, was mein Vertrauen in die Stabilität bestärkt hat.

Bei Fragen können Sie sich gerne per Direktnachricht, E-Mail oder Microsoft Teams an uns wenden: peter.omer.m.deschepper@outlook.com

Hinweis: GoldenTron X ist nur über die MQL5-Plattform verfügbar. Wird es auf einer anderen Website verkauft, handelt es sich um Betrug.

Empfohlene Einstellungen:

Risikoeinstellungen: 7.5 % Risiko pro Trade sind die Standardeinstellung. Passen Sie diese entsprechend Ihrer Risikotoleranz an.

Zeitrahmen und Symbol: GoldenTron X ist nicht von Chart-Zeitrahmen abhängig, sollte aber in einem XAUUSD (Gold)-Chart platziert werden. Obwohl es typischerweise im H1-Chart verwendet wird, können Sie es in jedem beliebigen Zeitrahmen ausführen.

Mindestkontostand: 500 $ mit automatischem Risiko von 7.5 %. Passen Sie das Risikoniveau an Ihr gewünschtes Niveau an.

Brokerkompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker und jeder Kontowährung. Für optimale Performance wird die Verwendung eines VPS empfohlen (z. B. MQL5 VPS, das für das Live-Signal verwendet wird). Zenox reagiert nicht empfindlich auf hohe Spreads und/oder Slippage.

Backtesting: Für präzises Backtesting mit hochwertigen Tick-Daten verwenden Sie am besten das Standard-MetaTrader 5-Terminal, das direkt von MQL5 heruntergeladen wurde. Beachten Sie, dass Zenox aufgrund seiner Swing-Trade-Logik einen Korb mit offenen Positionen aufweist. Wenn beim Backtest das Enddatum erreicht ist, werden alle offenen Positionen geschlossen, wahrscheinlich mit einem gewissen Verlust. In der Praxis bleiben diese Positionen jedoch offen, bis Take-Profit oder Stop-Loss erreicht sind. Daher ist das Ende des Backtests nicht genau.