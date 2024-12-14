GoldenTron X
GoldenTron X ist ein hochmoderner KI-Swing-Trading-Roboter, der Trends auf XAUUSD (Gold) verfolgt und zwei unterschiedliche Handelsstrategien zur Leistungssteigerung nutzt. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu einem leistungsstarken Handelsalgorithmus geführt.
Ich verwendete einen hochwertigen Datensatz, der die Jahre 2000 bis heute umfasst. Die KI wurde auf einem Server mit modernsten Machine-Learning-Verfahren trainiert, gefolgt von Reinforcement Learning. Dieser Prozess dauerte mehrere Wochen, aber die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Der Trainingszeitraum erstreckt sich von 2000 bis 2020. Die Daten ab 2020 sind Out-of-Sample-Daten. Eine so hohe Out-of-Sample-Performance über mehrere Jahre ist außergewöhnlich. Sie beweist, dass sich die KI-Ebene problemlos an neue Marktbedingungen anpassen kann, was von entscheidender Bedeutung ist. Viele Expert Advisors sind im Grunde fest programmierte, optimierte Zeitbomben, die irgendwann versagen werden, während GoldenTron X sich an neue Marktbedingungen anpassen kann.
GoldenTron X verwendet stets vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und setzt Kauf-/Verkaufs-Stop-Orders ein, um Trades mit einem hohen Gewinnverhältnis einzugehen. Nur eine Kauf- und eine Verkaufsposition ist zulässig, was ein diszipliniertes Risikomanagement gewährleistet. Es wird kein Trailing Stop verwendet, was Slippage reduziert und sowohl Gewinne als auch Stabilität verbessert. Gefährliche Grid- oder Martingale-Strategien werden vermieden. Wichtig ist, dass ich die Indikatorparameter nicht überoptimiert habe – viele Einstellungen funktionierten gut, was mein Vertrauen in die Stabilität bestärkt hat.
Bei Fragen können Sie sich gerne per Direktnachricht, E-Mail oder Microsoft Teams an uns wenden: peter.omer.m.deschepper@outlook.com
Hinweis: GoldenTron X ist nur über die MQL5-Plattform verfügbar. Wird es auf einer anderen Website verkauft, handelt es sich um Betrug.
Empfohlene Einstellungen:
-
Risikoeinstellungen: 7.5 % Risiko pro Trade sind die Standardeinstellung. Passen Sie diese entsprechend Ihrer Risikotoleranz an.
-
Zeitrahmen und Symbol: GoldenTron X ist nicht von Chart-Zeitrahmen abhängig, sollte aber in einem XAUUSD (Gold)-Chart platziert werden. Obwohl es typischerweise im H1-Chart verwendet wird, können Sie es in jedem beliebigen Zeitrahmen ausführen.
-
Mindestkontostand: 500 $ mit automatischem Risiko von 7.5 %. Passen Sie das Risikoniveau an Ihr gewünschtes Niveau an.
-
Brokerkompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker und jeder Kontowährung. Für optimale Performance wird die Verwendung eines VPS empfohlen (z. B. MQL5 VPS, das für das Live-Signal verwendet wird). Zenox reagiert nicht empfindlich auf hohe Spreads und/oder Slippage.
-
Backtesting: Für präzises Backtesting mit hochwertigen Tick-Daten verwenden Sie am besten das Standard-MetaTrader 5-Terminal, das direkt von MQL5 heruntergeladen wurde. Beachten Sie, dass Zenox aufgrund seiner Swing-Trade-Logik einen Korb mit offenen Positionen aufweist. Wenn beim Backtest das Enddatum erreicht ist, werden alle offenen Positionen geschlossen, wahrscheinlich mit einem gewissen Verlust. In der Praxis bleiben diese Positionen jedoch offen, bis Take-Profit oder Stop-Loss erreicht sind. Daher ist das Ende des Backtests nicht genau.
Parameter:
- Maximales Risiko % (maximal 1 Verkaufs- und 1 Kauforder offen) -> Dieser Wert wird zur Berechnung der automatischen Lotgröße für jede Order verwendet.
- Eigenkapital statt Saldo für die Berechnung des maximalen Risikos % verwenden -> Dies kann für Benutzer nützlich sein, die mehrere Expert Advisors oder manuelle Positionen haben.
- Verwenden Sie einen festen Kontostand für die automatische Risikoeinstellung -> Nützlich, wenn Sie regelmäßig Gelder abheben möchten, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen, und erleichtert außerdem die Berechnung des durchschnittlichen monatlichen Gewinns über längere Zeiträume im Backtest.
- Fester Saldo -> Der Betrag, der für den festen Saldo verwendet wird. Die Logik des festen Saldos beinhaltet eine Prüfung, um zu verhindern, dass der tatsächliche Kontostand überschritten wird. Sollte der feste Saldo den tatsächlichen Kontostand überschreiten, wird dieser verwendet.
- Feste Lotgröße (überschreibt Max. Risiko % bei Werten > 0) - Hiermit legen Sie die feste Lotgröße fest. Beachten Sie, dass die automatische Lotgrößenfunktion deaktiviert wird, wenn ein Wert größer als 0 eingegeben wird.
- Magische Zahl - Hiermit legen Sie die magische Zahl fest. Sie kann verwendet werden, wenn Sie mehrere Expert Advisors laufen haben und sicherstellen möchten, dass jeder Expert Advisor die Orders und Positionen anhand der eindeutigen magischen Zahl bestimmen kann.
- Orderkommentar - Hiermit legen Sie den Orderkommentar für jede Order fest, sodass Sie leicht erkennen können, welche Orders von GoldenTron X stammen.
- Chartbereich sichtbar - Hiermit aktivieren oder deaktivieren Sie den Chartbereich.
