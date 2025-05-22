Nexus Stock Trader

Nexus Stock Trader Live Signal ( Handel 3% Kontostand Risiko)

Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat

Über Nexus Stock Trader:

Nexus Stock Trader ist ein MT5 Expert Advisor, der mit US-Aktien handelt. Die Strategie versucht, die langfristigen Multi-Wochen-Trends der Aktien mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US-Markt zu verfolgen. Der EA begrenzt das Risiko durch einen engen, aber effektiven Trailing-Stop.

Aktienliste: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM

Die Strategie ist auf IC Markets Daten von 2018-2025 optimiert.

Dieser EA ist Teil desNexus Portfolios - eine Kombination derbesten langfristigen EAs, die ich für mein persönliches Trading sowie für die private Fondsverwaltung erstellt habe.

Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen? DasNexus Portfolio ist das beste langfristige, diversifizierte Portfolio. Dieses Portfolio bietet 90+ Strategien über 20+ Vermögenswerte und 7+ Zeitrahmen.

In Nexus Portfolio enthaltene EAs:

Suchen Sie nach noch mehr Diversifikation, dann schauen Sie sichStop & Reverse EA und Pulse Trend Algo an.

Warum meine EAs wählen?

  • Ausgezeichneter, langfristig stabiler Backtest, keine Martingale oder Manipulationen
  • Reale Trades entsprechen in der Ausführung dem Backtest (90% der EAs scheitern daran!)
  • Die Live-Performance ist ähnlich wie im Backtest (weitere 90% der EAs scheitern hier - in dem Moment, in dem sie im echten Leben handeln, schneiden sie nicht so schlecht ab wie im Backtest)
  • Höhere Rendite und geringeres Risiko als andere Martingale/Grid/erhöhte Losgröße nach Verlusten EAs
  • Diversifizierung durch eine große Anzahl von gehandelten Aktien im Portfolio

Backtest & Setup-Anleitung:

  • Um den EA korrekt zu testen und auszuführen, benötigen Sie den BankOrderFlow_update Indikator. Senden Sie mir eine PM, um den Indikator zu erhalten und legen Sie ihn im Ordner MQL5\Indicators ab.
  • Setzen Sie Mql5ValidationOnly auf False
  • Stellen Sie sicher, dass die unterstützten Aktien (AAPL, ADBE usw. ) in Market Watch sind. Ordnen Sie die Symbole den entsprechenden Symbolen Ihres Brokers zu.
  • Hängen Sie den EA an EINEN EURUSD H1-Chart an und testen Sie ihn.
  • Wählen Sie Ihr Risiko ( Live-Signalhandel mit 3% Kontoguthaben-Risikoprozent pro Handel)
  • Am besten verwenden Sie die IC Markets Plattform zum Testen ab 2018. Sie werden das gleiche Backtest-Ergebnis wie ich erhalten.
  • Wichtiger Hinweis: Wenn Aktien nicht genug Daten haben, dann kann der EA Fehler zurückgeben, wenn die Daten nicht genug sind. Versuchen Sie, diese Aktien zu deaktivieren oder sie einzeln innerhalb ihres korrekten Datenzeitraums zu testen. Wenn Ihr Broker bestimmte Aktien nicht anbietet, deaktivieren Sie diese in den EA-Einstellungen.
  • Warnung: CFD-Datenfeeds und Handelsbedingungen können von Broker zu Broker variieren. Der Backtest unterliegt Einschränkungen und ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Merkmale:
  • Kein Martingale, Grid oder Halten von Verlusten bis ins Unendliche. Dieser Algorithmus wird für private Fonds und Kunden mit strengen Risikomanagement-Richtlinien verwendet.
  • Unterstützte Paare: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM
  • Mehrere Vermögenswerte - Mehrere Zeitrahmen - Mehrere Strategien
  • Sicher und langfristig stabil
  • Verluste können und werden wie bei jeder anderen normalen Handelsstrategie auftreten. Es wird Perioden mit Drawdowns geben, aber das ist ein Kompromiss für die langfristige Sicherheit des Kapitals. Geschätzter maximaler Drawdown mit 3% Gleichgewichtsrisiko ist 25-30% aus Backtest
  • Erfordert ein Hedging-Konto und die Standardzeitzone des Brokers in New York (GMT+2 +3)
