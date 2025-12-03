Scipio Bot Gold mt5

Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben.

Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden.


Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind:
+ keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss
+ eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal
+ verwendet immer Close und feste STOP LOSS
+ SL und TP an die Volatilität des Tages anpassen

+ SCIPIO EA ist wirklich ein EA, der automatisch handelt, ohne dass der HÄNDLER eingreifen muss.

+ Dieser EA ist für Broker mit zwei Dezimalstellen optimiert, d.h. 0000.00, wenn Ihr Broker 3 Dezimalstellen hat, d.h. 0000.000, kontaktieren Sie mich bitte per E-Mail.


Verfolgen Sie unsere Live-Trades auf unserem YouTube-Kanal jeden Tag um 9:00 Uhr und 15:30 Uhr:

Überprüfen Sie zunächst das Verhalten und die Ergebnisse mit METATRADER STRATEGY TESTER für Backtesting: Die Ergebnisse sind sicher und überprüfbar mit einem Service, der 99,90% professionelle Geschichte www.tickstory.com bietet.

SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-BOT, der nach mehr als 20 Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert zu 100% die Handelsaktivitäten, den Einstieg, das Management, den Stop-Loss, so dass der Trader Tag für Tag nichts tun muss.

Die Logik dieses EA besteht darin, den TREND des Tages in den frühen Morgenstunden zu erkennen und zu verfolgen und zu versuchen, den maximalen Vorteil bis zum Schließen der Märkte zu nutzen.
Um dies zu tun, verwendet SCIPIO keinen bekannten Indikator, sondern einen EDGE, den ich im Laufe der Jahre nur auf der Grundlage von Preisen und Preisverhalten gefunden habe.

HANDELSWEISE
+ Dieser EA ist ausschließlich für einen einzigen Vermögenswert konzipiert: GOLD. Die Verwendung auf andere Vermögenswerte ist möglich, wird aber nicht von uns unterstützt.
+ SCIPIO EA eröffnet nicht mehr als 1 Handel pro Tag und geht nie über Nacht, so dass die Handelskosten (Spread und Swap) fast Null sind.
+ Platzieren Sie den EA einfach auf dem Chart, aktivieren Sie das AUTOTRADING und Sie brauchen nichts weiter zu tun.
+ SCIPIO BOT GOLD öffnet und schließt Trades 100% automatisch 365/7/24 Stunden am Tag, ohne dass ein Eingreifen des Händlers erforderlich ist.
+ es gibt keine Einstellungen zu wählen, es ist kein interpretierbarer BOT, es ist ein 100% automatischer EA.
+ Es kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden, da die Operation auf jedem Zeitrahmen die gleiche ist, das Endergebnis ändert sich nicht.
+ Wählen Sie sorgfältig die zu verwendende Charge aus, da dieser EA immer dieselbe Charge verwendet (Standard = 0,01).
+ Die Charge kann über die Einstellungsschnittstelle eingestellt und jederzeit geändert werden.
+ Es wird empfohlen, den SCIPIO EA aktiv und den PC immer eingeschaltet zu halten, wenn Sie wollen, können Sie einen VPS verwenden.
+ wenn gewünscht, kann der Trader die Trades manuell schließen, der EA wird dann nicht mehr geöffnet.

EINSTELLUNGEN UND EINGABEN
+ DEFAULT-Einstellungen sind immer in Ordnung, es gibt keine Notwendigkeit, etwas zu optimieren.
+ es ist nur notwendig, das Lot einzustellen, mit dem Sie handeln werden (Standard = 0.01), es wird immer dieses verwenden, es erhöht sich nicht automatisch.
+ Es gibt keine Einstellungen, die der Trader wählen muss, es ist ein automatischer Handel, der sofort startet.

DISTRIBUTION
+ funktioniert auf MT4 und MT5
+ wurde ausschließlich für GOLD entwickelt, die Verwendung auf anderen Assets wird von uns nicht unterstützt.
+ es ist völlig fehlerfrei.
+ wir bieten Produktunterstützung, aber keine VPS-Unterstützung.
- enthalten: 5 Aktivierungen
- YOUTUBE Kanal: https://www.youtube.com/@SFSCALPER/streams
- für Kontakt: sfscalper.com@gmail.com


