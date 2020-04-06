BreakX Gold EA

BreakX Gold EA ist ein fortschrittlicher Breakout-Scalping-Roboter, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision, Konsistenz und diszipliniertes Risikomanagement verlangen. BreakX wurde speziell für Gold (XAU/USD) entwickelt, ist aber voll kompatibel mit Forex- und Krypto-Paaren. Er kombiniert eine intelligente Breakout-Erkennung mit KI-gesteuerter Handelsausführung, um explosive Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig den Drawdown zu minimieren.
Dieser EA vermeidet hochriskante Techniken wie Martingale oder Grid Stacking und konzentriert sich stattdessen auf stetiges Wachstum und Kapitalsicherheit unter allen Marktbedingungen.


Wichtigste Merkmale

  • Algorithmus zur Erkennung von Ausbrüchen: Identifiziert und handelt wichtige Ausbruchszonen mit chirurgischer Präzision.

  • Kein Martingale, kein Grid: Handelt mit festen Lots und strenger Risikokontrolle für maximale Stabilität.

  • KI-optimierte Eingänge: Verwendet Echtzeit-Volatilitäts- und Liquiditätsfilter für eine optimale Handelsplatzierung.

  • Multi-Asset-Unterstützung: Funktioniert nahtlos mit Forex, Gold (XAU/USD) und Kryptowährungen (BTC/USD).

  • Automatische Risiko- und Gewinnkontrolle: Dynamische Gewinnziele und Stop-Levels für eine ausgewogene Performance.

  • Schutz vor niedrigen Drawdowns: Fortgeschrittene Filter reduzieren das Überhandeln und begrenzen das Risiko bei schwankenden Märkten.

  • Optimiert für Scalping: Schnelle Ein- und Ausstiege, ideal für volatile Sitzungen wie London und New York.

  • Plug & Play-Einrichtung: Einfache Installation - keine komplexe Konfiguration erforderlich.


Technische Informationen

  • Zeitrahmen: M15, H1

  • Minimale Losgröße: 0.01

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Mindesteinlage: $1000

  • Hebelwirkung: 1:10 - 1:1000

  • Unterstützte Kontotypen: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium, Absicherung, Zero

  • Unterstützte Paare: XAU/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF, BTC/USD


