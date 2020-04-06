BreakX Gold EA
- Asesores Expertos
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
BreakX Gold EA es un robot avanzado de scalping de ruptura construido para los traders que exigen precisión, consistencia y una gestión disciplinada del riesgo. Diseñado específicamente para el oro (XAU/USD), pero totalmente compatible con pares de divisas y criptomonedas, BreakX combina la detección inteligente de rupturas con la ejecución de operaciones basada en IA para capturar movimientos explosivos del mercado y minimizar la reducción.
Este EA evita técnicas de alto riesgo como Martingale o grid stacking, centrándose en su lugar en el crecimiento constante y la seguridad del capital en todas las condiciones del mercado.
Características principales
-
Algoritmo de detección de rupturas: Identifica y negocia zonas clave de ruptura con precisión quirúrgica.
-
Sin martingala ni cuadrícula: Opera con lotes fijos y un estricto control del riesgo para una máxima estabilidad.
-
Entradas optimizadas por IA: Utiliza filtros de volatilidad y liquidez en tiempo real para una colocación óptima de las operaciones.
-
Soporte Multi-Activos: Funciona sin problemas en Forex, Oro (XAU/USD), y Cripto (BTC/USD).
-
Control automático de riesgos y beneficios: Objetivos de beneficios y niveles de stop dinámicos para un rendimiento equilibrado.
-
Protección contra caídas: Los filtros avanzados reducen el exceso de operaciones y limitan la exposición durante las oscilaciones del mercado.
-
Optimizado para Scalping: Ofrece entradas y salidas rápidas, ideales para sesiones volátiles como las de Londres y Nueva York.
-
Configuración Plug & Play: Fácil instalación, sin necesidad de configuraciones complejas.
Información técnica
-
Plazos: M15, H1
-
Tamaño mínimo del lote: 0,01
-
Plataforma: MetaTrader 4
-
Depósito mínimo: $1000
-
Apalancamiento: 1:10 - 1:1000
-
Tipos de cuenta admitidos: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium, Hedging, Zero
-
Pares admitidos: XAU/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF, BTC/USD