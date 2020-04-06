BreakX Gold EA

BreakX Gold EA es un robot avanzado de scalping de ruptura construido para los traders que exigen precisión, consistencia y una gestión disciplinada del riesgo. Diseñado específicamente para el oro (XAU/USD), pero totalmente compatible con pares de divisas y criptomonedas, BreakX combina la detección inteligente de rupturas con la ejecución de operaciones basada en IA para capturar movimientos explosivos del mercado y minimizar la reducción.
Este EA evita técnicas de alto riesgo como Martingale o grid stacking, centrándose en su lugar en el crecimiento constante y la seguridad del capital en todas las condiciones del mercado.


Características principales

  • Algoritmo de detección de rupturas: Identifica y negocia zonas clave de ruptura con precisión quirúrgica.

  • Sin martingala ni cuadrícula: Opera con lotes fijos y un estricto control del riesgo para una máxima estabilidad.

  • Entradas optimizadas por IA: Utiliza filtros de volatilidad y liquidez en tiempo real para una colocación óptima de las operaciones.

  • Soporte Multi-Activos: Funciona sin problemas en Forex, Oro (XAU/USD), y Cripto (BTC/USD).

  • Control automático de riesgos y beneficios: Objetivos de beneficios y niveles de stop dinámicos para un rendimiento equilibrado.

  • Protección contra caídas: Los filtros avanzados reducen el exceso de operaciones y limitan la exposición durante las oscilaciones del mercado.

  • Optimizado para Scalping: Ofrece entradas y salidas rápidas, ideales para sesiones volátiles como las de Londres y Nueva York.

  • Configuración Plug & Play: Fácil instalación, sin necesidad de configuraciones complejas.


Información técnica

  • Plazos: M15, H1

  • Tamaño mínimo del lote: 0,01

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Depósito mínimo: $1000

  • Apalancamiento: 1:10 - 1:1000

  • Tipos de cuenta admitidos: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium, Hedging, Zero

  • Pares admitidos: XAU/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF, BTC/USD


Productos recomendados
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Master Gold Reaper
George Aguilor
Asesores Expertos
Master Gold Reaper EA - Solución Automatizada para Operar con Oro Introducción Master Gold Reaper es un potente asesor de trading automatizado diseñado específicamente para los traders de XAUUSD (Oro) que quieren simplificar sus operaciones y aprovechar las oportunidades las 24 horas del día. Construido sobre algoritmos avanzados y probado en múltiples condiciones de mercado, este EA ayuda a los traders a automatizar las entradas, gestionar los riesgos y asegurar los beneficios con una mínima i
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
Cm limit
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
Estrategia : ¡Un Asesor Experto de cuadrícula que recoge beneficios en cualquier dirección de movimiento del precio! Capturamos el movimiento inicial del precio con órdenes stop. La orientación exacta de la orden se realiza mediante una red de arrastre (tirando de ella hacia arriba detrás del precio). A continuación, se coloca una cuadrícula de órdenes limitadas a una distancia determinada (Step) unas de otras. Además, la distancia es dinámica y puede ajustarse al mercado. El lote se establece
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Asesores Expertos
El robot HMA Trend para traders profesionales trabaja con un conjunto de medias móviles Hull (HMA ). Parámetros del Asesor Utilizar panel de operaciones - Utilice el panel visual para configurar y operar con el robot. Lote - Tamaño del lote para una entrada en el mercado. Take Profit(puntos) - Take Profit para una orden abierta. Stop Loss(puntos) - Stop Loss para una orden abierta. Max Spread(0 - desactivado) - Spread máximo al que puede entrar en el mercado. 0 - desactivado. Número mágico - El
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Exotic Adv
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Exotic Bot es un asesor multifuncional que trabaja en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. El trabajo del robot se toma como un sistema de promedio con la progresión no -geométrica de la construcción de una rejilla de comercio. Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, spreading, restricción interna del tiempo de negociación. Construcción de una parrilla de negociación, teniendo en cuenta importantes niveles internos. Posibilidad de configurar la agresivi
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Macd Pro I
Steve Zoeger
Asesores Expertos
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Este Robot es totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. El Ea se basa en el indicador MACD y 3 más y se ha mantenido simple. ========================================= Tal vez sea mejor ir por pequeñas ganancias, configurarlo en marcos de tiempo más altos entonces usted puede utilizarlo para más pares al mismo tiempo. =========================================== => funciona
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Project Oro
Giacomo Donati
Asesores Expertos
Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea El Proyecto Oro es un algoritmo de negociación que comencé hace aproximadamente seis años. Después de innumerables horas dolorosas e insoportables de codificación, finalmente está listo para ser lanzado al público. El Asesor Experto (EA) se basa en una técnica patentada y única que analiza el comportamiento y el movimiento de las velas y la acción del precio en el mercado del oro. Busca ventanas cortas de oportunidad y sale de las
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Gold 10Pip Sell Scalper
Shivanand Abzal
Asesores Expertos
10pip Gold Scalper para cuentas pequeñas es el Scalper perfecto para operar con Oro con un algoritmo avanzado para proteger su capital. Una vez desplegado en los gráficos, colocará automáticamente una operación de venta con stop loss y take profit, y una vez alcanzado el take profit, abrirá automáticamente otra con los mismos criterios. Así que suéltelo en el máximo de la semana, máximo del día, máximo de la sesión y vea la magia.... también con características adicionales para garantizar la seg
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Max ScalperSpeed es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de negociación de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de negociación adecuadas, y también es capaz de funcionar bien en todas las condiciones del mercado, ya sea de tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias según las nec
Karman
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Karman es un asesor de operaciones totalmente automatizado que trabaja en un marco temporal de М30. Los ajustes del asesor se basan en la negociación segura, cuya esencia es cerrar la operación, al tiempo que se consigue un dinamismo de rentabilidad positivo de varios puntos, lo que permite al usuario reducir los costes de apertura de operaciones perdedoras. El Asesor Experto es multifuncional y no requiere un tipo específico de cuenta para el funcionamiento normal de todas las funciones incorpo
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
Exp Tick Hamster MT4
Vladislav Andruschenko
3.62 (13)
Asesores Expertos
Experto en optimización automática de todos los parámetros para cualquier símbolo comercial para MetaTrader 4. ¡T rading EA sin ajustes! Tick   Hamster     : este es un   experto en comercio automatizado para principiantes y usuarios que no desean configurar un asesor. Experimente el comercio automatizado sin complicaciones con nuestro asesor experto para principiantes. No hay necesidad de preocuparse por configuraciones complicadas: nuestro experto se encarga de todo por usted. ¡Comience su via
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
ReversePro SmartSMA EA - Una estrategia de medias móviles totalmente personalizable ReversePro SmartSMA EA es una herramienta de trading avanzada pero totalmente personalizable, diseñada para los traders que prefieren ajustar sus estrategias. Este Asesor Experto (EA) no está pre-optimizado, lo que le permite la flexibilidad para ajustar su configuración para adaptarse a su estilo de negociación, las preferencias de gestión de riesgos, y las condiciones del mercado. Cómo funciona Este EA se basa
Gold Master Advanced Trend Scalper EA MT4
Bruno Rosa
Asesores Expertos
Gold Master Advanced Trend Scalper para MT4 EA es un asesor experto automatizado y fácil de usar que tiene el indicador Estocástico trabajando en combinación con filtros RSI y MACD incorporados . Hemos pasado mucho tiempo probando muchos asesores expertos, por ejemplo The Gold Reaper, AI Trading Vision, Gold Trade Pro, Hero, XG Gold Robot, Quantum Emperor , Bonnitta EA, XT EurUsd EA, PipFinite EA, Alise EA, Zeus EA, EA Gold Stuff, The Most Wanted EA etc. Después de años de pruebas y desarrollo,
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Otros productos de este autor
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad. Características principales Entrada de precisión basada en RSI
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos Visión general CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de vela
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Rejilla RSI Dinámica - Negociación Inteligente en Rejilla con Optimización RSI Visión General Dynamic RSI Grid es un Asesor Experto (EA) avanzado que ajusta inteligentemente los niveles de Take Profit (TP) basándose en las señales RSI. Este enfoque garantiza salidas optimizadas de las operaciones, reducciones reducidas y mayor rentabilidad al alinearse con el impulso real del mercado. Diseñado para operadores que buscan operaciones automatizadas, precisas y adaptables, este AE modifica dinámic
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Gold Blitz es un avanzado robot de trading basado en IA diseñado para ofrecer precisión, velocidad y rentabilidad en el trading de oro. Utilizando algoritmos de vanguardia, escanea las tendencias del mercado, identifica configuraciones comerciales de alta probabilidad y las ejecuta con la máxima eficiencia. Tanto si realiza scalping, day trading o mantiene posiciones, Gold Blitz está optimizado para ofrecer un rendimiento constante con un riesgo controlado. Nota : Establezca MQLTEST en falso en
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
FX Hydra 13 es un EA de Forex de última generación , diseñado para dominar el mercado con 13 potentes modos de trading . Inspirado en el legendario Hydra, este bot ofrece operaciones de alta precisión en el marco temporal H1 y es compatible con todos los pares de divisas principales y exóticos . Características principales: 13 Modos de Trading Adaptativos - Optimizados para cada condición de mercado Soporte Multidivisa - Funciona con todos los pares principales y exóticos Lógica Inteli
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DualEdge FX – Bot Avanzado de Trading de Tendencias y Reversiones Descripción: DualEdge FX es un bot de trading profesional diseñado para seguir tendencias del mercado e identificar puntos de reversión con alta precisión. Permite a los traders aprovechar tanto estrategias de seguimiento de tendencia como operaciones contrarias , adaptándose automáticamente a las condiciones del mercado. Características Principales: Modo de Estrategia Dual: Combina seguimiento de tendencias y trading de reversió
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
BullionX Trader - Operador avanzado de oro, criptomonedas y multidivisas Visión general BullionX Trader es un potente robot de trading basado en IA diseñado para oro (XAU/USD), criptodivisas (BTC/USD) y los principales pares de divisas. Tanto si opera con metales preciosos, divisas o criptodivisas, este asesor experto se adapta a las condiciones del mercado y ejecuta operaciones de alta precisión en múltiples clases de activos. Características principales Optimización de Oro y Cripto: Diseñado
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SARXpert es un robot profesional de Forex que utiliza una estrategia de Doble SAR Parabólico para capturar las tendencias del mercado y los retrocesos con alta precisión. Está diseñado para operadores que buscan puntos de entrada y salida optimizados para obtener la máxima rentabilidad tanto en mercados con tendencias como con fluctuaciones. Características principales: Estrategia de Doble SAR: Utiliza dos indicadores SAR Parabólico para una mejor detección de tendencias. Detección de Tendencia
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SafeTradeX - Seguro y Estable Forex Trading Bot Visión general SafeTradeX es un robot de comercio altamente seguro y estable diseñado para una rentabilidad constante sin depender de estrategias de alto riesgo como Martingala o el aumento de tamaño de los lotes. Construido para los traders que priorizan la protección del capital y el crecimiento constante , este EA garantiza un trading disciplinado y gestionado por el riesgo en todas las condiciones del mercado. Características principales Sin M
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos Visión general CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de vel
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Divergence Sniper - Bot para operar con divergencias MACD de alta precisión Visión general Divergence Sniper es un bot de trading automatizado de alta precisión diseñado para los traders que capitalizan las divergencias MACD y los patrones de acción del precio. Explora el mercado en busca de divergencias ocultas y regulares, combinándolas con señales clave de la acción del precio para generar oportunidades precisas de compra y venta. Características principales Detección de divergencias MACD: Id
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Breakout Hunter es un potente robot de trading automatizado diseñado para identificar y capitalizar las rupturas de los niveles clave de soporte y resistencia. Explora continuamente el mercado en busca de oportunidades de ruptura de alta probabilidad, permitiendo a los operadores capturar fuertes movimientos de precios con precisión. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica fuertes niveles de mercado para identificar oportunidades de ruptura.
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
GoldVertex EA - Bot de Oro y Forex de Grado Institucional Visión general El EA GoldVertex es un bot de trading de alto rendimiento y grado institucional diseñado específicamente para el trading premium de oro (XAU/USD) y forex. Construido para los operadores de alto patrimonio neto, este EA se centra en la precisión, la ejecución de riesgo controlado, y la máxima rentabilidad a través del análisis avanzado del mercado y la gestión inteligente de órdenes. El nombre "Vértice" representa el punt
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general FVG Scalper Pro es un robot de trading de alta velocidad diseñado para explotar los Fair Value Gaps (FVGs) con estrategias de scalping de precisión. Este asesor experto detecta las ineficiencias del mercado y ejecuta operaciones rápidas y de alta precisión, por lo que es una opción ideal para los operadores que buscan sacar provecho de las condiciones volátiles del mercado. Garantiza entradas y salidas optimizadas al tiempo que mantiene una estricta gestión del riesgo para un re
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Candle Beast EA es un avanzado robot de scalping de alta frecuencia diseñado para sacar provecho de los rápidos movimientos de precios dentro de una sola vela. Este asesor experto ejecuta operaciones con la precisión de la velocidad del rayo, por lo que es ideal para estrategias de scalping tanto en forex como en materias primas como el XAU/USD (Oro). Características principales Single Candle Scalping: Se centra en operaciones rápidas basadas en el impulso de una sola vela. Ent
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general CloudMaster EA es un potente algoritmo de trading totalmente automatizado diseñado para maximizar el potencial de la estrategia de la Nube Ichimoku. Este asesor experto está diseñado para los operadores que buscan precisión, automatización y rentabilidad constante mediante la utilización de Kumo Breakouts, Tenkan-Kijun Crossovers, y Chikou Span Confirmaciones para identificar las configuraciones de comercio de alta probabilidad. Configuración y especificaciones del EA Símbolo:
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
FX Hydra 13 - Avanzado H1 Forex Trading Bot Visión general FX Hydra 13 es un robot de Forex de alto rendimiento diseñado para ofrecer precisión y adaptabilidad en el marco temporal H1. Inspirado en la mítica Hydra, este asesor experto integra 13 potentes modos de negociación, lo que le permite adaptarse perfectamente a las diferentes condiciones del mercado. Está totalmente optimizado para trabajar con todos los pares de divisas principales y exóticos, garantizando un trading consistente y efi
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
AuricDynamiX - Oro avanzada y Forex Trading Bot He añadido el indicador de este robot en la sección de comentarios por favor revise la sección de comentarios a continuación, instalar la versión demo Visión general AuricDynamiX es un bot de alto rendimiento basado en IA diseñado específicamente para el oro (XAU/USD) y los principales pares de divisas. Mediante la adaptación dinámica de estrategias, este asesor experto identifica el impulso del mercado, los cambios de tendencia y las oportunid
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
GridFortune es un robot de negociación de divisas basado en IA diseñado para ejecutar estrategias de negociación de cuadrícula con un mecanismo de cierre de órdenes de beneficio primero y último. A diferencia de los EA de cuadrícula tradicionales, GridFortune prioriza las operaciones rentables, garantizando una asignación de lotes controlada y una gestión de riesgos optimizada para un crecimiento constante y sostenible en varios pares de divisas. El nombre "GridFortune" representa la acumulaci
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Trap Grid EA es un bot de trading avanzado diseñado para el marco temporal H1, por lo que es ideal para operar con múltiples pares de divisas como EUR/USD, NZD/USD y otras divisas importantes. También se puede utilizar para el comercio de oro (XAU/USD), pero debido a la volatilidad del oro, los ajustes manuales son necesarios para un rendimiento óptimo. Características principales Detección de Fakeouts y Breakouts: Identifica trampas de mercado y falsas rupturas para maximizar la rentabilidad.
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Grid Synergy es un robot de negociación automatizado diseñado para aplicar una estrategia de negociación estructurada en cuadrícula que se adapta a las condiciones del mercado. Proporciona a los operadores un enfoque sistemático para la gestión de las operaciones, centrándose en las entradas estratégicas y la gestión controlada del riesgo. El EA está optimizado para varios pares de divisas y oro, ofreciendo ajustes personalizables para alinearse con diferentes estilos de negociac
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Pro Grid Master es un robot de negociación totalmente automatizado diseñado para maximizar los beneficios utilizando una estrategia de cuadrícula avanzada. Gestiona eficientemente las operaciones a través de múltiples pares de divisas, adaptándose a las condiciones del mercado para asegurar puntos óptimos de entrada y salida. Nota Importante: Si desea probar este bot, por favor asegúrese de que en la configuración, SL = 0 para una correcta funcionalidad. Especificaciones Técnic
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DynaGrid Diver - EA Avanzado para Operar con Divergencias y Cuadrículas Visión general DynaGrid Diver es un potente Asesor Experto (EA) que combina la detección de divergencias con una estrategia de negociación de cuadrícula para maximizar la rentabilidad. Identifica de forma inteligente las inversiones del mercado utilizando señales de divergencia mientras gestiona las operaciones a través de un sistema de cuadrícula estructurado, asegurando entradas y salidas optimizadas. Este AE está diseña
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad. Características principales Entrada de precisión basada en RSI
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
XAU TrendSeeker - Bot de negociación de oro avanzado basado en EMA Visión general XAU TrendSeeker es un Asesor Experto (EA) de seguimiento de tendencias basado en Medias Móviles Exponenciales (EMA) diseñado específicamente para operar con XAU/USD (Oro). Este EA ayuda a los operadores a identificar y seguir las tendencias fuertes del mercado, asegurando entradas y salidas comerciales de alta probabilidad. Tanto si se centra en rupturas, retrocesos o continuaciones de tendencia, XAU TrendSeeker
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general ScalpX 5M es un Asesor Experto (EA) de scalping de alta velocidad diseñado para el marco temporal M5 (5 minutos). Aprovecha patrones precisos de velas y entradas basadas en el impulso para capturar movimientos rápidos de precios, asegurando una ejecución rápida de las operaciones y una toma de beneficios optimizada. Este EA es perfecto para los operadores que buscan scalping de alta frecuencia y bajo riesgo en condiciones de mercado volátiles. Características principales Scalpi
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DoubleSAR X - Bot avanzado de seguimiento de tendencias y recuperación Visión general DoubleSAR X es un potente Asesor Experto (EA) basado en seguimiento de tendencias y recuperación que combina la estrategia de Doble SAR Parabólico (Stop and Reverse) con el sistema Martingala para mejorar la ejecución de las operaciones. Detecta los cambios de tendencia mediante una estrategia de doble SAR y aplica un escalado de lotes basado en martingala para una gestión eficaz del riesgo. Este EA garantiza
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
TheLeoTraderFX - Supreme - Bot de scalping de alto nivel para Oro (XAU/USD) Visión general TheLeoTraderFX - Supreme no es sólo otro bot de trading - es un Asesor Experto (EA) premium, de grado institucional, diseñado para traders de élite que exigen precisión, velocidad y ejecución de mercado exclusiva. Específicamente construido para XAU/USD (Oro) en el marco de tiempo M1, este bot ofrece scalping de alta frecuencia, gestión avanzada de operaciones y control de riesgo superior. Característic
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
ICT Phantom Trader es un algoritmo de trading profesional que aprovecha los patrones envolventes de Inner Circle Trader (ICT) y las estrategias de trading institucionales. Está diseñado para operadores que siguen los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC), centrándose en la liquidez, los bloques de órdenes y la confirmación de la acción del precio. Anteriormente a un precio de $ 100 por mes , todos mis robots están ahora disponibles para una promoción por tiempo limitado a sólo $ 36 por mes. Ca
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario