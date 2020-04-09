Account Sentinel MT5
- Utilitys
- Antonio Carlos Wisnesky
- Version: 2.0
Account Sentinel MT5 FREE - Einfacher Kontomonitor
Überwachen Sie die Grundlagen Ihres MT5-Kontos in Echtzeit direkt in Ihrem Chart! Sehen Sie Kontostand, Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level auf einen Blick. Perfekt für Anfänger, um das Risiko ohne Aufwand zu überprüfen.
Wichtigste KOSTENLOSE Funktionen:
-
Übersichtliches Dashboard, das jede Sekunde aktualisiert wird
-
Farbige Warnungen: Grün für sicher (Margin Level >80%), Gelb für Warnung, Rot für Gefahr
-
Basis-Statistiken: Saldo & Eigenkapitaldifferenz übersichtlich dargestellt
Upgrade für mehr Leistung:
-
FULL Version ($49): Benutzte Margin, Drawdown %, Multi-Account Unterstützung + CSV Export
-
PREMIUM-Version ($99): Automatisches Schließen von Positionen bei niedriger Margin/negativem Risiko, Telegramm-Warnungen, benutzerdefinierte Stops
Jetzt KOSTENLOS testen - ohne Risiko! Sie lieben es? Schalten Sie FULL/PREMIUM für professionelles Risikomanagement frei. Demo-Limits gelten; beim Live-Handel besteht das Risiko von Kapital. Frühere Ergebnisse sind keine Garantie. Testen Sie zuerst im Strategy Tester.
Schlüsselwörter: Kontomonitor MT5, Margin Level Dashboard, kostenloser Equity Checker