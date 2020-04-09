Account Sentinel MT5 FREE - Einfacher Kontomonitor

Überwachen Sie die Grundlagen Ihres MT5-Kontos in Echtzeit direkt in Ihrem Chart! Sehen Sie Kontostand, Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level auf einen Blick. Perfekt für Anfänger, um das Risiko ohne Aufwand zu überprüfen.

Wichtigste KOSTENLOSE Funktionen:

Übersichtliches Dashboard, das jede Sekunde aktualisiert wird

Farbige Warnungen: Grün für sicher (Margin Level >80%), Gelb für Warnung, Rot für Gefahr

Basis-Statistiken: Saldo & Eigenkapitaldifferenz übersichtlich dargestellt

Upgrade für mehr Leistung:

FULL Version ($49): Benutzte Margin, Drawdown %, Multi-Account Unterstützung + CSV Export

PREMIUM-Version ($99): Automatisches Schließen von Positionen bei niedriger Margin/negativem Risiko, Telegramm-Warnungen, benutzerdefinierte Stops

Jetzt KOSTENLOS testen - ohne Risiko! Sie lieben es? Schalten Sie FULL/PREMIUM für professionelles Risikomanagement frei. Demo-Limits gelten; beim Live-Handel besteht das Risiko von Kapital. Frühere Ergebnisse sind keine Garantie. Testen Sie zuerst im Strategy Tester.

