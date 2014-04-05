Smart FVG and iFVG Zones Indicator MT5

Descripción:

Smart FVG & iFVG Zones Indicator MT5 detecta con precisión Fair Value Gaps y Inverse Fair Value Gaps basado en los conceptos de ICT Smart Money. Traza automáticamente zonas de desequilibrio para revelar vacíos de liquidez, áreas de mitigación y niveles de negociación institucional. Diseñada para operadores profesionales, esta herramienta le ayuda a identificar zonas de primas y descuentos con actualizaciones en tiempo real. El indicador admite estructuras FVG tanto alcistas como bajistas, ofreciendo una clara confluencia con bloques de órdenes y bloques de ruptura.
Impulse su estrategia de trading Smart Money con un mapeo preciso y visual de FVG e iFVG en cualquier gráfico MT5.


Ajuste:

Velas a considerar para el cálculo -> para el número de velas a comprobar

Ocultar Intersección -> para ocultar las intersecciones

Mostrar FVG -> mostrar zonas FVG

FVG show type -> tipo de zonas FVG

FVG color de soporte -> color de soporte FVG

FVG color de resistencia -> color de resistencia FVG

etiqueta FVG -> mostrar etiqueta FVG

FVG mostrar último número -> número de FVGs a mostrar en cada lado

FVG show distance points -> distancia entre la última vela cerrada y la zona FVG


iFVG show -> mostrar zonas iFVGs

iFVG show type -> tipo de zonas iFVGs

iFVG support color -> color de iFVGs support

iFVG color de resistencia -> color de resistencia iFVGs

etiqueta iFVGs -> mostrar etiqueta iFVGs

iFVG mostrar último número -> número de iFVGs a mostrar en cada lado

iFVG show distance points -> distancia entre la última vela cerrada y la zona de iFVGs


