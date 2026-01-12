Fund Mode Pro MT5


Dieser EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das Price Action und Grid Trading kombiniert und durch ein fortschrittliches Risikomanagement-System ergänzt wird.

Empfohlene Handelsbedingungen

- Mindeststartkapital: $2.000

- Symbol: XAUUSD (Gold)

- Empfohlene Timeframes:

- M5 (5 Minuten)

- M15 (15 Minuten)

- Empfohlener Kontotyp: ECN-Konto


Anmerkungen:

- XAUUSD wird aufgrund seiner starken Volatilität und Liquidität bevorzugt, die gut mit den Price Action- und Grid-Systemen des EA zusammenarbeiten.

- Ein ECN-Konto wird dringend empfohlen, um von niedrigeren Spreads, schnellerer Ausführung und geringerem Slippage zu profitieren, insbesondere bei der Ausführung von Grid-Strategien.

- Stellen Sie sicher, dass genügend freie Marge vorhanden ist, um mehrere Grid-Positionen sicher zu handhaben.

🔧 Kernsysteme

1. Einstiegssystem
- Verwendet Candlestick-Patterns, mit einem starken Fokus auf Engulfing-Patterns
- Unterstützt 5 Arten von Engulfing-Mustern:
- Standard-Engulfing (grundlegend )
- Momentum-Engulfing
- Expansion Engulfing (Ausdehnung der Handelsspanne )
- Failed Break Engulfing (Ablehnung )
- Smart-Money-Engulfing
- Beinhaltet Signalstärke und Indikatorbestätigungen


2. Risiko-Management
- 2 Hauptmodi:
- Globaler Risikomodus: Individuelle TP/SL pro Position
- Korb-Modus: Kombinierte TP/SL für alle Positionen (empfohlen für Grid Trading)
- Drawdown-Kontrolle:
- Tägliches Drawdown-Limit
- Maximales Drawdown-Limit
- Eigenkapital-Sperrsystem


3. Rastersystem
- Fügt neue Positionen hinzu, wenn sich der Preis entgegen der aktuellen Richtung bewegt
- Steuert die maximale Anzahl von Grid-Trades (Max_Grid_Trades )
- 6 Lot-Berechnungsmodi:
1. Festes Lot
2. Sequentielles Wachstum
3. Lineares Wachstum
4. Exponentiales Wachstum
5. Anti-Martingale (Lot-Reduzierung )
6. ATR Adaptiv (volatilitätsbasiert )


4. Filter-Systeme
- EMA-Filter: Dual EMA (schnell & langsam )
- ADX-Filter: Trendstärke-Filterung
- RSI Multi-Timeframe: 3 Zeitrahmen
- Handelszeiten: Zeitbasierte Handelskontrolle
- Spread-Kontrolle: Begrenzung des maximalen Spreads


🎯 Highlights für den MQL5-Markt

Wichtigste Verkaufsargumente
1. All-in-One System - Kombiniert Trendhandel und Rasterhandel
2. Professional Dashboard - Zeigt umfassende Echtzeitdaten an
3. Theme System - Automatische Anpassung der Chartfarbe
4. Recovery System - Stellt Positionen nach EA-Neustart wieder her
5. Multi-Timeframe Analyse - Erweiterte Marktanalyse


🔧 Wichtige Benutzereinstellungen

// Handelsmodus
Allow_Buy = true/false // Kaufen zulassen
Allow_Sell = true/false // Verkaufen zulassen

// Risikomanagement-Modus
Use_Basket_Mode = true // Basket-Modus aktivieren (empfohlen für Grid)
Use_Fix_Lot = true // Festes Lot verwenden
Fix_Lot_Size = 0.01 // Losgröße

// Grid-Handel
Use_Grid_System = true // Rastersystem einschalten
Max_Grid_Trades = 5 // Maximale Grid-Trades
Grid_Lot_Mode = GRID_LOT_LINEAR // Lotberechnungsmodus

// Risikoschutz
Daily_DD_Limit = 30.0 // Maximaler täglicher Drawdown (%)
Max_DD_Limit = 60.0 // Maximale Gesamtausfälle (%)



⚠️ Risikowarnungen
1. Aufgrund des Rastersystems am besten für schwankende / seitwärts tendierende Märkte geeignet
2. Erfordert eine ausreichende Marge zur Unterstützung mehrerer Positionen
3. Es wird dringend empfohlen, zunächst auf einem Demokonto zu testen
4. Überwachen Sie den Basket Drawdown genau, besonders wenn Sie den Basket Modus verwenden


🚀 Empfohlene Anfangseinstellungen
1. Beginnen Sie mit einer kleinen festen Losgröße
2. Verwenden Sie den Basket Mode zusammen mit dem Grid System
3. Setzen Sie Max_Grid_Trades = 3-5
4. Aktivieren Sie Daily Drawdown Limit zum Schutz
5. Starten Sie mit Engulfing Preset = STANDARD


📊 Anzeige & Visualisierung
- Dashboard in Echtzeit
- Kerzenvisualisierung (ASCII-Stil )
- Wiederherstellungsstatus nach EA-Neustart
- Automatische Themenanpassung


✅ Zusammenfassung

Dieser EA ist für Trader geeignet, die auf der Suche sind nach:
- Ein vollautomatisches Handelssystem
- Mehrstufiges Risikomanagement
- Sowohl Trendhandel als auch Grid-Trading
- Leistungsüberwachung in Echtzeit

Hinweis: Benutzer sollten die Funktionsweise des Grid-Systems vollständig verstehen, bevor sie diesen EA auf einem Live-Konto verwenden, da das Hinzufügen von Positionen gegen die Marktrichtung ein inhärentes Risiko darstellt.

Empfohlene Produkte
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der MT5 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Zu den Vorteilen des Black Gold EA M5 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit zum Backtesting. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige
Vroc Scalper
Michele Catanzaro
Experten
Vroc_Scalper Expert Advisor Trend Follower basierend auf dem gleichnamigen Indikator. Es funktioniert auf allen Währungspaaren, aber führt auf EURUSD M5 . Der EA verwendet Take Profit und Stop Loss. Stop Loss ist in der Einzahlungswährung und nicht in Pips vorgesehen. Durchschnittliche Positionen werden geöffnet, wenn der Markt in die entgegengesetzte Richtung geht, aber alle geschlossen, um den maximalen Verlust eingegeben oder Take Profit getroffen. Die Standardeinstellungen sind durch den "Fo
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Straddle Scalper
Remi Passanello
Experten
Überblick: Straddle Scalper ist ein EA, der Straddles zu bestimmten Stunden und/oder Tagen eröffnet. Der Take Profit wird dynamisch anhand des ATR-Verhältnisses generiert. Anforderungen: Ein Hedging-Konto wird benötigt, um Straddles zu eröffnen. Eine strikte Optimierung (in offenen Preisen) ist obligatorisch. Was ist ein Straddle? Ein Straddle ist die Aktion, um gleichzeitig einen Kauf und einen Verkauf zu eröffnen. Wie funktioniert dieser EA? Nach erfolgreicher Optimierung eröffnet der
Gold Daily Pay 2
Bonsu Jude Osei
Experten
Gold Daily Pay 2 EA, Ihr ultimativer Day-Trading-Begleiter für GOLD. Sind Sie ein Daytrader, der das volle Potenzial des Goldmarktes ausschöpfen möchte? Suchen Sie nicht weiter! Der Enhanced Gold Daily Pay EA wurde für eine optimale Performance beim Daytrading mit Gold (xauusd) entwickelt. Spezifikationen: - Unser EA wurde für den Day-Trading-Handel entwickelt und ist auf Händler zugeschnitten, die sich für den Handel mit vollen Gewinnspannen begeistern. - Übernehmen Sie die Kontrolle mit der Mö
Breakout and False Breakout with GRID EA
Sopheaktra Phan
Experten
Breakout & False-Breakout with Grid ist ein EA, der mit einem einzigen Schuss und mehreren Trades auf Basis von Support & Resistant Breakout oder False-Breakout arbeitet. Erster Handel: Aus/Ein erster Trade First Trade Modus: 1. False-Breakout: Es wird der erste Handel eröffnet, wenn ein False-Breakout erkannt wird. 2) Ausbruch: Der erste Handel wird eröffnet, wenn ein True-Breakout erkannt wird . Serien-Handel: Aus/Ein-Sequenzen Handel Modus des Serienhandels: 1. Dual_BUY_SELL_Series: Sequence
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.16 (25)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
Project IG MT5
Ruslan Pishun
1.57 (7)
Experten
Der EA ist kein Scalper. Der EA verwendet eine Strategie, die auf dem Zusammenbruch lokaler Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert, und nutzt auch die Umkehr und den Rebound von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der EA basiert auf der ursprünglichen Strategie des Autors. Echte Überwachung: https: //www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detaillierte Beschreibung der Strategie hier: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Dies ist ein Link zur allgemeinen Diskussion über den E
Advance Gold Pro MT5
Vikas Rundla
Experten
Advance Gold Pro EA - Überblick Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit Advance Gold Pro , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der exklusiv für Gold (XAUUSD) im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Angetrieben von quanteninspirierten Algorithmen definiert dieser EA die Genauigkeit neu, indem er hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiegspunkte festlegt, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, Advance
Otter Scalper
Esteban Thevenon
Experten
Otter Scalper ist ein 100% automatisierter Handelsroboter. Er verwendet eine sehr effektive Ausbruchsstrategie. Das Geldmanagement erfolgt automatisch. Eine Position wird eingegangen, wenn ein Hoch oder ein Tief erreicht wird. Die Position wird so schnell wie möglich abgesichert und mit einem Trailing Stop Loss versehen. Da der durchschnittliche Gewinn gering ist, ist es ratsam, mit einem kleinen Spread zu handeln. Die Leistung des Roboters kann daher je nach Ihrem Broker variieren. Es wird auc
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht RetraceX Scalper ist ein fortschrittlicher Pullback-Scalping-Bot, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzt, um hochwahrscheinliche Retracement-Einstiege zu identifizieren. Er gewährleistet eine präzise Handelsausführung mit minimalem Risiko und maximaler Belohnung, was ihn zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die sich auf schnelle Pullback-Gelegenheiten konzentrieren. Hauptmerkmale Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktzonen für prä
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experten
Aura Superstar    ist ein vollautomatischer EA, der für den Devisenhandel    während der Rollover-Zeit entwickelt wurde   .    Er basiert auf Clusteranalysen für maschinelles Lernen und genetischen Scalping-    Algorithmen. Der erste Multi-Currency-Scalper, der einen Mechanismus des tiefen maschinellen Lernens, ein mehrstufiges Perzeptron und einen adaptiven Neurofilter kombiniert mit klassischen Indikatoren verwendet. Expert hat seit 2003 stabile Ergebnisse gezeigt. Es werden keine gefährlichen
Professional MultiMaster Trade Copier
Zbynek Liska
Utilitys
Fox Wave Pro Copier - Professioneller Multi-Master Handelskopierer Kopieren Sie Trades von mehreren Master-Konten gleichzeitig mit fortschrittlichem Risikomanagement Hauptmerkmale Multi-Master Architektur Kopieren von einer unbegrenzten Anzahl von Master-Konten gleichzeitig Automatische Erkennung von Master-Konten oder manuelle Konfiguration Echtzeit-Handelssynchronisation über das Dateisystem Unabhängiges Risikomanagement für jeden Master Erweitertes Risikomanagement Individuelle Risikoein
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experten
LAUNCH PROMO -- Kaufen Sie einen EA, wenn Sie ihn mögen, geben Sie Feedback und erhalten Sie den zweiten kostenlos Dies ist das Gegenteil EA von meinem anderen EA "VHV Trend D" Dieser EA basiert auf Aufwärtstrends mit einem angepassten intelligenten Algorithmus in Kombination mit dem RSI . Nicht zu viele Parameter, es ist sehr einfach zu bedienen. Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Empfohlener Zeitrahmen ist H1. Empfohlenes Währungspaar: Jedes Währungspaar kann funktionieren (G
MartiMax Pro
Dorian Okan Froissart
Experten
Übernehmen Sie die Kontrolle mit einem vielseitigen und effektiven Expert Advisor MartiMax Pro zeichnet sich durch seine ausgeklügelte Handelsstrategie und seine umfangreiche Backtesting-Historie aus. In der Tat zeigen die Backtests eine vielversprechende Wachstumskurve mit gut kontrollierten Drawdowns. Eines der Schlüsselelemente, die MartiMax Pro einzigartig machen, ist sein integriertes Martingal-System. Im Gegensatz zu traditionellen Martingalen, die oft für ihr riskantes Management kritisi
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
Ganesha EA
Tuti Imelda
Experten
Einführung in Ganesha EA - Expert Advisor auf Basis von Trendbestimmung mit Marktstrukturanalyse und Supply Demand und OrderBlock Level. Ich entwerfe Ganesha EA für XAUUSD/Gold und GBPUSD Paare, und nicht mit einer gefährlichen Strategie wie Martingale, Gitter, etc. Diese EA geschützt durch Auto Stoploss und Takeprofit. Installationsempfehlung Führen Sie Ganesha EA bei GBPUSD und/oder XAUUSD Paaren auf H1 Zeitrahmen . Sie können mit einer Mindesteinlage von $ 300 in den Handel einsteigen. Kontot
Moon light
Kazuya Koizumi
Experten
Ein MT5 EA Produkt "Mondlicht" - CryptoCurrency (BTCUSD) ist das Hauptziel - Als Richtwert gilt, dass der Spread 3500 oder weniger betragen sollte. - Als Gewinnziel wird das 1,5- bis 2-fache der Marge in 3 Tagen angenommen - Legen Sie den Zielbetrag mit "Shutdown target profit" fest und schließen Sie die Position, wenn er erreicht ist, und stoppen Sie den Betrieb. - Wenn 12 Stunden bis 1 Tag nach Beginn der Operation kein Gewinn von +25% oder mehr erzielt wird, beenden Sie die Operation und ve
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Quantum Grid Matrix
Watcharapon Sangkaew
Experten
Produkttitel: Quantum Grid Matrix Kurzbeschreibung: Ein hochentwickelter Expert Advisor, der den Markt mithilfe eines dynamischen Grid-Systems intelligent steuert. Die Quantum Grid Matrix wurde entwickelt, um Marktschwankungen durch die Erstellung eines kalkulierten Order-Rasters zu meistern und so Gewinne aus natürlichen Preisbewegungen zu erzielen. Vollständige Beschreibung: Meistern Sie den Rhythmus des Marktes mit intelligentem Grid-Trading. Sie suchen ein strategisches Tool, das methodi
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
EA Tunning
Sabil Yudifera
Experten
Professionelles automatisiertes Handelssystem EXKLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown-Reduzierungstechnologie Kombiniertes automatisches Handelssystem Modifizierter RSI und Standardabweichungsbänder , um Handelssignale zu erzeugen, die genauer und sicherer sind als Standardindikatoren . Bewährte Ergebnisse: 1. 20-80% geringerer Drawdown gegenüber RSI Standard 2. Gleiche Anzahl von Trades - Höhere Qualität der Eingänge 3. Anpassungsfähig an Marktvolatilität 4. Getestet unter Live-Marktbeding
Gold LVN Trading Strategy
Marek Pawel Szczesny
Experten
Es ist ein automatisches Handelssystem, das auf LVN-Simulationen (Low Volume Node) basiert. Es sucht nach Preiszonen, in denen das Handelsvolumen ungewöhnlich niedrig ist - dies sind Bereiche, in denen sich der Preis aufgrund geringer Widerstände schnell bewegen kann. weniger Widerstand. Die Strategie simuliert eine CVD-Analyse (Cumulative Volume Delta), die den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsdruck auf verschiedenen Kursniveaus verfolgt. Wenn sie starke aggressive Käufe oder Verkäufe i
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! RSI Grid basiert auf den überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI und öffnet ein Grid, wenn der Trade auf der Verliererseite des Marktes steht. Der RSI liefert technischen Händlern Signale über bullisches und rückläufiges Preismomentum und wird oft unter dem Diagramm des Preises eines Vermögenswerts dargestellt. Ein Vermögensw
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Gold Digger AI
Xiaoyu Huang
5 (2)
Experten
Dies ist ein langfristig stabiler und profitabler EA für den Goldhandel, der traditionelle technische Indikatoren verwendet und KI für einen adaptiven EA nutzt. Neuer EA-Aktionspreis: 199 $   →   $ 249 Charakteristisch eine Bestellung nach der anderen fester Stop-Loss adaptiv Nachthandel Schlupf optimieren Nachrichtenfilter Geeignet zum Bestehen von FTMO, DARWINEX Zero Kann mit anderen EAs verwendet werden Objektorientierte Programmierung, das Programm-Framework wurde 5 Jahre lang getestet Sign
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (99)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.53 (17)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experten
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse Öffentliche Gemeinschaft:   Hier klicken Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (XAUUSD). Es nutzt einen Multi-Entry-Breakout-Ansatz, um sow
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experten
Neptun: Ein Gold Trend-Following EA Ein professionelles Trendfolgesystem, das für XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Neptune identifiziert mit Hilfe von Multi-Faktor-Bestätigungen hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Händler, die echte Vorteile und keine Spielereien wollen. Der spezielle Einführungspreis endet bald! Der Preis steigt mit jedem größeren Update. Aktuelle Käufer erhalten alle zukünftigen Updates
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.64 (22)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
Weitere Produkte dieses Autors
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experten
Fund Mode MT5 - Price Action EA für XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 ist ein Price Action-basierter Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen , mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Konsistenz und Eignung für kleine Konten . Anmerkung: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken Hauptmerkmale 1️⃣ Handelssystem Strategie: Preis-Aktion + Engulfing-Patterns Haupt-Zeitrah
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension