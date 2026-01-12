Fund Mode Pro MT5





Dieser EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das Price Action und Grid Trading kombiniert und durch ein fortschrittliches Risikomanagement-System ergänzt wird. Empfohlene Handelsbedingungen - Mindeststartkapital: $2.000 - Symbol: XAUUSD (Gold) - Empfohlene Timeframes: - M5 (5 Minuten) - M15 (15 Minuten) - Empfohlener Kontotyp: ECN-Konto

Anmerkungen: - XAUUSD wird aufgrund seiner starken Volatilität und Liquidität bevorzugt, die gut mit den Price Action- und Grid-Systemen des EA zusammenarbeiten. - Ein ECN-Konto wird dringend empfohlen, um von niedrigeren Spreads, schnellerer Ausführung und geringerem Slippage zu profitieren, insbesondere bei der Ausführung von Grid-Strategien. - Stellen Sie sicher, dass genügend freie Marge vorhanden ist, um mehrere Grid-Positionen sicher zu handhaben. 🔧 Kernsysteme

1. Einstiegssystem

- Verwendet Candlestick-Patterns, mit einem starken Fokus auf Engulfing-Patterns

- Unterstützt 5 Arten von Engulfing-Mustern :

- Standard-Engulfing (grundlegend )

- Momentum-Engulfing

- Expansion Engulfing (Ausdehnung der Handelsspanne )

- Failed Break Engulfing (Ablehnung )

- Smart-Money-Engulfing

- Beinhaltet Signalstärke und Indikatorbestätigungen





⸻





2. Risiko-Management

- 2 Hauptmodi :

- Globaler Risikomodus: Individuelle TP/SL pro Position

- Korb-Modus: Kombinierte TP/SL für alle Positionen (empfohlen für Grid Trading)

- Drawdown-Kontrolle :

- Tägliches Drawdown-Limit

- Maximales Drawdown-Limit

- Eigenkapital-Sperrsystem





⸻





3. Rastersystem

- Fügt neue Positionen hinzu, wenn sich der Preis entgegen der aktuellen Richtung bewegt

- Steuert die maximale Anzahl von Grid-Trades (Max_Grid_Trades )

- 6 Lot-Berechnungsmodi :

1. Festes Lot

2. Sequentielles Wachstum

3. Lineares Wachstum

4. Exponentiales Wachstum

5. Anti-Martingale (Lot-Reduzierung )

6. ATR Adaptiv (volatilitätsbasiert )





⸻





4. Filter-Systeme

- EMA-Filter: Dual EMA (schnell & langsam )

- ADX-Filter: Trendstärke-Filterung

- RSI Multi-Timeframe: 3 Zeitrahmen

- Handelszeiten: Zeitbasierte Handelskontrolle

- Spread-Kontrolle: Begrenzung des maximalen Spreads





⸻





🎯 Highlights für den MQL5-Markt





Wichtigste Verkaufsargumente

1. All-in-One System - Kombiniert Trendhandel und Rasterhandel

2. Professional Dashboard - Zeigt umfassende Echtzeitdaten an

3. Theme System - Automatische Anpassung der Chartfarbe

4. Recovery System - Stellt Positionen nach EA-Neustart wieder her

5. Multi-Timeframe Analyse - Erweiterte Marktanalyse





⸻





🔧 Wichtige Benutzereinstellungen





// Handelsmodus

Allow_Buy = true/false // Kaufen zulassen

Allow_Sell = true/false // Verkaufen zulassen





// Risikomanagement-Modus

Use_Basket_Mode = true // Basket-Modus aktivieren (empfohlen für Grid)

Use_Fix_Lot = true // Festes Lot verwenden

Fix_Lot_Size = 0.01 // Losgröße





// Grid-Handel

Use_Grid_System = true // Rastersystem einschalten

Max_Grid_Trades = 5 // Maximale Grid-Trades

Grid_Lot_Mode = GRID_LOT_LINEAR // Lotberechnungsmodus





// Risikoschutz

Daily_DD_Limit = 30.0 // Maximaler täglicher Drawdown (%)

Max_DD_Limit = 60.0 // Maximale Gesamtausfälle (%)









⸻





⚠️ Risikowarnungen

1. Aufgrund des Rastersystems am besten für schwankende / seitwärts tendierende Märkte geeignet

2. Erfordert eine ausreichende Marge zur Unterstützung mehrerer Positionen

3. Es wird dringend empfohlen, zunächst auf einem Demokonto zu testen

4. Überwachen Sie den Basket Drawdown genau, besonders wenn Sie den Basket Modus verwenden





⸻





🚀 Empfohlene Anfangseinstellungen

1. Beginnen Sie mit einer kleinen festen Losgröße

2. Verwenden Sie den Basket Mode zusammen mit dem Grid System

3. Setzen Sie Max_Grid_Trades = 3-5

4. Aktivieren Sie Daily Drawdown Limit zum Schutz

5. Starten Sie mit Engulfing Preset = STANDARD





⸻





📊 Anzeige & Visualisierung

- Dashboard in Echtzeit

- Kerzenvisualisierung (ASCII-Stil )

- Wiederherstellungsstatus nach EA-Neustart

- Automatische Themenanpassung





⸻





✅ Zusammenfassung





Dieser EA ist für Trader geeignet, die auf der Suche sind nach:

- Ein vollautomatisches Handelssystem

- Mehrstufiges Risikomanagement

- Sowohl Trendhandel als auch Grid-Trading

- Leistungsüberwachung in Echtzeit





Hinweis: Benutzer sollten die Funktionsweise des Grid-Systems vollständig verstehen, bevor sie diesen EA auf einem Live-Konto verwenden, da das Hinzufügen von Positionen gegen die Marktrichtung ein inhärentes Risiko darstellt.





⸻