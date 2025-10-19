Scalping Eagle System FX
- Experten
- Domantas Juodenis
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 10
MA Scalping Pro EA - Professioneller Multi-Symbol Expert Advisor für MT5
Übersicht
Der EMA Scalping Pro EA ist ein professionelles Handelssystem für MetaTrader 5, das auf der klassischen 10/21/50 EMA Crossover Strategie basiert.
Es wurde für präzises Forex Scalping und kurzfristigen Handel entwickelt und passt sich automatisch an jedes Symbol an - einschließlich Forex, Gold, Indizes und Rohstoffe - auf jedem Zeitrahmen von M1 bis D1.
Wenn Sie die Vollversion auf Lebenszeit kaufen, erhalten Sie kostenlose zukünftige Updates.
Senden Sie nach dem Kauf eine Nachricht, und Sie erhalten die neueste optimierte Version des Expert Advisors.
Kern-Handelsstrategie
EMA-Trend-System
Der EA verwendet drei exponentielle gleitende Durchschnitte, um die Richtung und die Einstiegslogik zu definieren:
-
EMA 10 (schnell) - Unmittelbare Reaktion auf den Preis
-
EMA 21 (mittel) - Bestätigt das kurzfristige Momentum
-
EMA 50 (langsam) - Definiert den dominanten Markttrend
Einstiegslogik
KAUFEN Bedingungen
-
EMA 50 ist aufwärts geneigt
-
Aktuelles Kerzenhoch > vorheriges Kerzenhoch
-
Der Kurs kreuzt durch den Mittelpunkt zwischen EMA 10 und EMA 21 nach unten (Pullback-Einstieg)
SELL-Bedingungen
-
EMA 50 ist abwärts geneigt
-
Aktuelles Kerzentief < vorheriges Kerzentief
-
Kurs kreuzt durch den Mittelpunkt zwischen EMA 10 und EMA 21 nach oben (Pullback-Einstieg)
Seitwärtsmarkt-Filter
-
Wenn die Neigung des EMA 50 < Mindestschwelle ist, werden keine Trades eröffnet
-
Verhindert Trades in abgehackten oder schwankenden Bedingungen
Ausstieg & Risiko-Logik
Feste Stops
-
Stop Loss: 50 Pips + Spread (Standard)
-
Gewinnmitnahme: 100 Pips + Spread (Standardeinstellung)
-
Automatische Skalierung auf Broker-Mindestwerte und Symbolanforderungen
Optionale erweiterte Ausstiege
-
Trailing Stop: verschiebt SL nach Erreichen eines Ziels in Richtung des Gewinns
-
Breakeven: verschiebt SL zum Einstieg, sobald eine Gewinnschwelle erreicht ist
Beide Funktionen können unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.
Erweiterte Funktionen
1. Multi-Symbol-Handel
-
Handeln Sie mehrere Paare gleichzeitig von einem Chart aus
-
Jedes Symbol wird unabhängig verfolgt
-
Fügen Sie eine kommagetrennte Liste in den Einstellungen hinzu (z.B. EURUSD,GBPUSD,XAUUSD )
2. Risiko-Management
-
Martingale-System (optional): konfigurierbarer Multiplikator, maximale Schritte und Sicherheitsobergrenze
-
Drawdown-Schutz: unterbricht den Handel, wenn der Drawdown über dem Schwellenwert liegt (Standardwert 20 %)
-
Equity-Curve Filter: handelt nur, wenn der Aktienkurs über seinem gleitenden Durchschnitt liegt
3. Zeit- und Nachrichten-Filter
-
Handelszeiten-Kontrolle: legt das aktive Handelsfenster fest (z.B. 08:00-22:00)
-
Nachrichtenfilter: überwacht die Spread-Ausweitung, um volatile Bedingungen zu vermeiden
4. Intelligente Validierung
-
Volumen-Normalisierung: passt sich automatisch an die Min/Max/Schritt-Regeln des Brokers an
-
Stop-Level-Erkennung: prüft SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL und FREEZE_LEVEL
-
Margenprüfung: überspringt Geschäfte, wenn die Marge nicht ausreicht (20% Puffer)
5. Professionelle Schnittstelle
-
Dark-Theme Design: moderner schwarzer Hintergrund mit limonen/roten Kerzen
-
Dashboard: zeigt Saldo, Eigenkapital, Drawdown, aktiven Status und Daten pro Symbol an
-
Logo-Unterstützung: optionales Chart-Logo mit anpassbarer Position
Technische Architektur
-
Objektorientiertes Design mit CSymbolData Klasse
-
Ereignisgesteuerte Steuerung (OnTimer für Multi-Symbole, OnTick für einzelne Symbole)
-
Fehlerbehandlung mit vollständiger Validierung, beschreibenden Protokollen und sicherer Wiederherstellung
-
Broker-Kompatibilität: unterstützt Netting- und Hedging-Konten, alle Symbole
Standardeinstellungen & Empfehlungen
Forex (M5-M15):
-
Losgröße: 0.01-0.1
-
SL/TP: 50/100 Pips
-
Minimale Neigung: 1.0
Gold (H1-H4):
-
Losgröße: 0,01-0,05
-
SL/TP: automatisch skaliert (~200-400 Punkte)
-
Minimale Steigung: 10.0
Indizes (H1-D1):
-
Lot an Kontraktgröße anpassen
-
Standardwerte für SL/TP verwenden
-
Schwellenwert für Mindestneigung erhöhen
Eingabeparameter (Zusammenfassung)
Strategie
-
EMA-Perioden (10, 21, 50)
-
Minimale Trendsteigung
-
Losgröße
Risiko-Management
-
SL/TP (automatisch angepasst)
-
Nachlaufender Stop/Breakeven
-
Martingale-Konfiguration
-
Drawdown- und Equity-Filter
Filter
-
Zeitfenster
-
Spread-Limit (Nachrichtenfilter)
-
Multi-Symbol-Liste
Anzeige
-
Position und Farben des Dashboards
-
Logo-Anzeige
System
-
Magische Zahl
-
Timer-Intervall
-
Auswahl des Zeitrahmens
Leistungsprofil
|Kategorie
|Verhalten
|Handelsfrequenz
|M1: sehr hoch - M5/M15: moderat - H1/H4: niedrig
|Risiko-Profil
|Standard 1:2 R:R; Martingal erhöht das Risiko
|Drawdown-Kontrolle
|Stoppt den Handel bei mehr als 20% Drawdown
|Bester Markttyp
|Steigende Märkte mit klarer EMA 50 Steigung
MQL5-Markt-Konformität
Dieser Expert Advisor ist vollständig kompatibel mit den Anforderungen des MQL5-Marktes:
Keine DLL-Abhängigkeiten
Keine externen Datenfeeds
Anständige Fehlerbehandlung
Arbeitet mit niedrigen Salden
Validiert Stops und Volumina
Kompatibel mit allen Brokern und Kontotypen
Saubere Initialisierung und De-Initialisierung
Keine Speicherlecks
Zusammenfassung
Der EMA Scalping Pro EA bietet eine disziplinierte, datengesteuerte Implementierung der 10/21/50 EMA-Crossover-Methode, unterstützt durch robuste Risikokontrollen, eine an den Broker angepasste Validierung und professionelle Visualisierungstools.
Es bietet Händlern eine vollständige, automatisierte Scalping-Umgebung, die sich sowohl für Tests als auch für die Live-Ausführung eignet.
Informationen zur Lifetime-Version
Wenn Sie die Vollversion auf Lebenszeit erwerben, erhalten Sie permanenten Zugriff auf den Expert Advisor, einschließlich aller zukünftigen Updates und Verbesserungen.
Nach dem Kauf senden Sie einfach eine Nachricht, und Sie erhalten direkt den neuesten optimierten Build.