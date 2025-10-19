Scalping Eagle System FX

MA Scalping Pro EA - Professioneller Multi-Symbol Expert Advisor für MT5

Übersicht

Der EMA Scalping Pro EA ist ein professionelles Handelssystem für MetaTrader 5, das auf der klassischen 10/21/50 EMA Crossover Strategie basiert.

Es wurde für präzises Forex Scalping und kurzfristigen Handel entwickelt und passt sich automatisch an jedes Symbol an - einschließlich Forex, Gold, Indizes und Rohstoffe - auf jedem Zeitrahmen von M1 bis D1.

Wenn Sie die Vollversion auf Lebenszeit kaufen, erhalten Sie kostenlose zukünftige Updates.

Senden Sie nach dem Kauf eine Nachricht, und Sie erhalten die neueste optimierte Version des Expert Advisors.

Kern-Handelsstrategie

EMA-Trend-System

Der EA verwendet drei exponentielle gleitende Durchschnitte, um die Richtung und die Einstiegslogik zu definieren:

EMA 10 (schnell) - Unmittelbare Reaktion auf den Preis

EMA 21 (mittel) - Bestätigt das kurzfristige Momentum

EMA 50 (langsam) - Definiert den dominanten Markttrend

Einstiegslogik

KAUFEN Bedingungen

EMA 50 ist aufwärts geneigt

Aktuelles Kerzenhoch > vorheriges Kerzenhoch

Der Kurs kreuzt durch den Mittelpunkt zwischen EMA 10 und EMA 21 nach unten (Pullback-Einstieg)

SELL-Bedingungen

EMA 50 ist abwärts geneigt

Aktuelles Kerzentief < vorheriges Kerzentief

Kurs kreuzt durch den Mittelpunkt zwischen EMA 10 und EMA 21 nach oben (Pullback-Einstieg)

Seitwärtsmarkt-Filter

Wenn die Neigung des EMA 50 < Mindestschwelle ist, werden keine Trades eröffnet

Verhindert Trades in abgehackten oder schwankenden Bedingungen

Ausstieg & Risiko-Logik

Feste Stops

Stop Loss: 50 Pips + Spread (Standard)

Gewinnmitnahme: 100 Pips + Spread (Standardeinstellung)

Automatische Skalierung auf Broker-Mindestwerte und Symbolanforderungen

Optionale erweiterte Ausstiege

Trailing Stop: verschiebt SL nach Erreichen eines Ziels in Richtung des Gewinns

Breakeven: verschiebt SL zum Einstieg, sobald eine Gewinnschwelle erreicht ist

Beide Funktionen können unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.

Erweiterte Funktionen

1. Multi-Symbol-Handel

Handeln Sie mehrere Paare gleichzeitig von einem Chart aus

Jedes Symbol wird unabhängig verfolgt

Fügen Sie eine kommagetrennte Liste in den Einstellungen hinzu (z.B. EURUSD,GBPUSD,XAUUSD )

2. Risiko-Management

Martingale-System (optional): konfigurierbarer Multiplikator, maximale Schritte und Sicherheitsobergrenze

Drawdown-Schutz: unterbricht den Handel, wenn der Drawdown über dem Schwellenwert liegt (Standardwert 20 %)

Equity-Curve Filter: handelt nur, wenn der Aktienkurs über seinem gleitenden Durchschnitt liegt

3. Zeit- und Nachrichten-Filter

Handelszeiten-Kontrolle: legt das aktive Handelsfenster fest (z.B. 08:00-22:00)

Nachrichtenfilter: überwacht die Spread-Ausweitung, um volatile Bedingungen zu vermeiden

4. Intelligente Validierung

Volumen-Normalisierung: passt sich automatisch an die Min/Max/Schritt-Regeln des Brokers an

Stop-Level-Erkennung: prüft SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL und FREEZE_LEVEL

Margenprüfung: überspringt Geschäfte, wenn die Marge nicht ausreicht (20% Puffer)

5. Professionelle Schnittstelle

Dark-Theme Design: moderner schwarzer Hintergrund mit limonen/roten Kerzen

Dashboard: zeigt Saldo, Eigenkapital, Drawdown, aktiven Status und Daten pro Symbol an

Logo-Unterstützung: optionales Chart-Logo mit anpassbarer Position

Technische Architektur

Objektorientiertes Design mit CSymbolData Klasse

Ereignisgesteuerte Steuerung (OnTimer für Multi-Symbole, OnTick für einzelne Symbole)

Fehlerbehandlung mit vollständiger Validierung, beschreibenden Protokollen und sicherer Wiederherstellung

Broker-Kompatibilität: unterstützt Netting- und Hedging-Konten, alle Symbole

Standardeinstellungen & Empfehlungen

Forex (M5-M15):

Losgröße: 0.01-0.1

SL/TP: 50/100 Pips

Minimale Neigung: 1.0

Gold (H1-H4):

Losgröße: 0,01-0,05

SL/TP: automatisch skaliert (~200-400 Punkte)

Minimale Steigung: 10.0

Indizes (H1-D1):

Lot an Kontraktgröße anpassen

Standardwerte für SL/TP verwenden

Schwellenwert für Mindestneigung erhöhen

Eingabeparameter (Zusammenfassung)

Strategie

EMA-Perioden (10, 21, 50)

Minimale Trendsteigung

Losgröße

Risiko-Management

SL/TP (automatisch angepasst)

Nachlaufender Stop/Breakeven

Martingale-Konfiguration

Drawdown- und Equity-Filter

Filter

Zeitfenster

Spread-Limit (Nachrichtenfilter)

Multi-Symbol-Liste

Anzeige

Position und Farben des Dashboards

Logo-Anzeige

System

Magische Zahl

Timer-Intervall

Auswahl des Zeitrahmens

Leistungsprofil

Kategorie Verhalten Handelsfrequenz M1: sehr hoch - M5/M15: moderat - H1/H4: niedrig Risiko-Profil Standard 1:2 R:R; Martingal erhöht das Risiko Drawdown-Kontrolle Stoppt den Handel bei mehr als 20% Drawdown Bester Markttyp Steigende Märkte mit klarer EMA 50 Steigung

MQL5-Markt-Konformität

Dieser Expert Advisor ist vollständig kompatibel mit den Anforderungen des MQL5-Marktes:

Keine DLL-Abhängigkeiten

Keine externen Datenfeeds

Anständige Fehlerbehandlung

Arbeitet mit niedrigen Salden

Validiert Stops und Volumina

Kompatibel mit allen Brokern und Kontotypen

Saubere Initialisierung und De-Initialisierung

Keine Speicherlecks

Zusammenfassung

Der EMA Scalping Pro EA bietet eine disziplinierte, datengesteuerte Implementierung der 10/21/50 EMA-Crossover-Methode, unterstützt durch robuste Risikokontrollen, eine an den Broker angepasste Validierung und professionelle Visualisierungstools.

Es bietet Händlern eine vollständige, automatisierte Scalping-Umgebung, die sich sowohl für Tests als auch für die Live-Ausführung eignet.

Informationen zur Lifetime-Version

Wenn Sie die Vollversion auf Lebenszeit erwerben, erhalten Sie permanenten Zugriff auf den Expert Advisor, einschließlich aller zukünftigen Updates und Verbesserungen.

Nach dem Kauf senden Sie einfach eine Nachricht, und Sie erhalten direkt den neuesten optimierten Build.



