Price Action with liquidity traps and Swing
- Experten
- Domantas Juodenis
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
PA+LZ Expert Advisor - Präzisionshandel auf Basis von Price Action & Liquidity Zones
Überblick
PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die ein intelligentes, strukturiertes und institutionelles Handelssystem wünschen. PA+LZ wurde mit einer sauberen Price-Action-Logik und einer intelligenten Erkennung von Liquiditätszonen entwickelt und bietet präzise Einstiege, kontrolliertes Risiko und beständige Rentabilität - ohne sich auf unzuverlässige Tricks wie Martingale oder Random Grid Spam zu verlassen.
Ob Sie Swing-Trader oder Scalper sind, PA+LZ bietet eine vollautomatische Handels-Engine, ein optionales Smart-Grid-Modul und ein visuelles Kontrollpanel - alles optimiert für M5- und M15-Zeitrahmen.
Wichtigste Merkmale
Erkennung von Liquiditätszonen
-
Identifiziert institutionelle Kauf-/Verkaufszonen mit fortschrittlicher Logik
Intelligente Price-Action-Einträge
-
Einstiegssignale, die durch das Candlestick-Verhalten bestätigt werden, für hohe Genauigkeit
Optionale Rasterlogik
-
Kontrolliertes Scaling-in nur in sicheren, validierten Marktzonen
Eingebettetes visuelles Panel
-
Beinhaltet Kontoinformationen, Logo, Spread-Anzeige und Handelsübersicht
Flexibles Geld-Management
-
Wählen Sie eine feste oder dynamische Losgröße
Benutzerdefinierte SL/TP- und Risiko-Einstellungen
-
Volle Kontrolle über Handelsablauf, magische Zahlen und Risikoprofile
Session-Filterung
-
Handeln Sie nur in optimalen Zonen: Asien, London, New York
Empfohlene Timeframes & Paare
Zeitrahmen: M5 und M15
M15 Paare:
EURNZD, USDJPY, AUDJPY, NZDJPY, WTI, CHFJPY, NZDCHF, GBPNZD, GBPJPY, JPN225, GER40, UK100, BCHUSD, ETHUSD
M5 Paare:
NZDJPY, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPAUD, GBPNZD, US30, WTI
Anforderungen an das Konto
-
Konto-Typ: Absicherung
-
Broker-Typ: Low-Spread ECN empfohlen
-
Mindesteinlage: $300
Backtest-Highlights
-
Gewinn-Faktor: 3.68
-
Drawdown: Unter 25%
-
Beständigkeit: Starkes Aktienwachstum über 12+ Monate
-
Einstiegsqualität: Bestätigte Kursentwicklung mit gleitender Kontrolle
-
Timing der Sitzung: Trades, die auf Zeitzonen mit hohem Gewinn ausgerichtet sind
Visuelle Einschlüsse
-
Strategy Tester Report (detaillierte Aufschlüsselung der Eingaben)
-
Setfile-Übersicht & Konfigurationsbeispiele
-
Echtes EA-Panel-Bildschirmfoto
-
Aktienkurve (12-Monats-Test)
-
Zusätzliches Bildmaterial auf Anfrage
Warum PA+LZ wählen?
-
Mit Struktur aufgebaut. Handelt mit Disziplin.
-
Keine Martingale. Kein Flip-Trading. Kein Raster-Spam.
-
Nur saubere Logik, gestützt durch Live-Daten und getestete Präzision.
Enthält Swing Strategy als Fallback-Modus für zusätzliche Vielseitigkeit.