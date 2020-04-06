Price Action with liquidity traps and Swing

PA+LZ Expert Advisor - Präzisionshandel auf Basis von Price Action & Liquidity Zones

Überblick

PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die ein intelligentes, strukturiertes und institutionelles Handelssystem wünschen. PA+LZ wurde mit einer sauberen Price-Action-Logik und einer intelligenten Erkennung von Liquiditätszonen entwickelt und bietet präzise Einstiege, kontrolliertes Risiko und beständige Rentabilität - ohne sich auf unzuverlässige Tricks wie Martingale oder Random Grid Spam zu verlassen.

Ob Sie Swing-Trader oder Scalper sind, PA+LZ bietet eine vollautomatische Handels-Engine, ein optionales Smart-Grid-Modul und ein visuelles Kontrollpanel - alles optimiert für M5- und M15-Zeitrahmen.

Wichtigste Merkmale

Erkennung von Liquiditätszonen

  • Identifiziert institutionelle Kauf-/Verkaufszonen mit fortschrittlicher Logik

Intelligente Price-Action-Einträge

  • Einstiegssignale, die durch das Candlestick-Verhalten bestätigt werden, für hohe Genauigkeit

Optionale Rasterlogik

  • Kontrolliertes Scaling-in nur in sicheren, validierten Marktzonen

Eingebettetes visuelles Panel

  • Beinhaltet Kontoinformationen, Logo, Spread-Anzeige und Handelsübersicht

Flexibles Geld-Management

  • Wählen Sie eine feste oder dynamische Losgröße

Benutzerdefinierte SL/TP- und Risiko-Einstellungen

  • Volle Kontrolle über Handelsablauf, magische Zahlen und Risikoprofile

Session-Filterung

  • Handeln Sie nur in optimalen Zonen: Asien, London, New York

Empfohlene Timeframes & Paare

Zeitrahmen: M5 und M15

M15 Paare:

EURNZD, USDJPY, AUDJPY, NZDJPY, WTI, CHFJPY, NZDCHF, GBPNZD, GBPJPY, JPN225, GER40, UK100, BCHUSD, ETHUSD

M5 Paare:

NZDJPY, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPAUD, GBPNZD, US30, WTI

Anforderungen an das Konto

  • Konto-Typ: Absicherung

  • Broker-Typ: Low-Spread ECN empfohlen

  • Mindesteinlage: $300

Backtest-Highlights

  • Gewinn-Faktor: 3.68

  • Drawdown: Unter 25%

  • Beständigkeit: Starkes Aktienwachstum über 12+ Monate

  • Einstiegsqualität: Bestätigte Kursentwicklung mit gleitender Kontrolle

  • Timing der Sitzung: Trades, die auf Zeitzonen mit hohem Gewinn ausgerichtet sind

Visuelle Einschlüsse

  • Strategy Tester Report (detaillierte Aufschlüsselung der Eingaben)

  • Setfile-Übersicht & Konfigurationsbeispiele

  • Echtes EA-Panel-Bildschirmfoto

  • Aktienkurve (12-Monats-Test)

  • Zusätzliches Bildmaterial auf Anfrage

Warum PA+LZ wählen?

  • Mit Struktur aufgebaut. Handelt mit Disziplin.

  • Keine Martingale. Kein Flip-Trading. Kein Raster-Spam.

  • Nur saubere Logik, gestützt durch Live-Daten und getestete Präzision.

Enthält Swing Strategy als Fallback-Modus für zusätzliche Vielseitigkeit.





