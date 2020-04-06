Price Action with liquidity traps and Swing

PA+LZ Expert Advisor - Präzisionshandel auf Basis von Price Action & Liquidity Zones

Überblick

PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die ein intelligentes, strukturiertes und institutionelles Handelssystem wünschen. PA+LZ wurde mit einer sauberen Price-Action-Logik und einer intelligenten Erkennung von Liquiditätszonen entwickelt und bietet präzise Einstiege, kontrolliertes Risiko und beständige Rentabilität - ohne sich auf unzuverlässige Tricks wie Martingale oder Random Grid Spam zu verlassen.

Ob Sie Swing-Trader oder Scalper sind, PA+LZ bietet eine vollautomatische Handels-Engine, ein optionales Smart-Grid-Modul und ein visuelles Kontrollpanel - alles optimiert für M5- und M15-Zeitrahmen.

Wichtigste Merkmale

Erkennung von Liquiditätszonen

Identifiziert institutionelle Kauf-/Verkaufszonen mit fortschrittlicher Logik

Intelligente Price-Action-Einträge

Einstiegssignale, die durch das Candlestick-Verhalten bestätigt werden, für hohe Genauigkeit

Optionale Rasterlogik

Kontrolliertes Scaling-in nur in sicheren, validierten Marktzonen

Eingebettetes visuelles Panel

Beinhaltet Kontoinformationen, Logo, Spread-Anzeige und Handelsübersicht

Flexibles Geld-Management

Wählen Sie eine feste oder dynamische Losgröße

Benutzerdefinierte SL/TP- und Risiko-Einstellungen

Volle Kontrolle über Handelsablauf, magische Zahlen und Risikoprofile

Session-Filterung

Handeln Sie nur in optimalen Zonen: Asien, London, New York

Empfohlene Timeframes & Paare

Zeitrahmen: M5 und M15

M15 Paare:

EURNZD, USDJPY, AUDJPY, NZDJPY, WTI, CHFJPY, NZDCHF, GBPNZD, GBPJPY, JPN225, GER40, UK100, BCHUSD, ETHUSD

M5 Paare:

NZDJPY, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPAUD, GBPNZD, US30, WTI

Anforderungen an das Konto

Konto-Typ : Absicherung

Broker-Typ : Low-Spread ECN empfohlen

Mindesteinlage: $300

Backtest-Highlights

Gewinn-Faktor : 3.68

Drawdown : Unter 25%

Beständigkeit : Starkes Aktienwachstum über 12+ Monate

Einstiegsqualität : Bestätigte Kursentwicklung mit gleitender Kontrolle

Timing der Sitzung: Trades, die auf Zeitzonen mit hohem Gewinn ausgerichtet sind

Visuelle Einschlüsse

Strategy Tester Report (detaillierte Aufschlüsselung der Eingaben)

Setfile-Übersicht & Konfigurationsbeispiele

Echtes EA-Panel-Bildschirmfoto

Aktienkurve (12-Monats-Test)

Zusätzliches Bildmaterial auf Anfrage

Warum PA+LZ wählen?

Mit Struktur aufgebaut. Handelt mit Disziplin.

Keine Martingale. Kein Flip-Trading. Kein Raster-Spam.

Nur saubere Logik, gestützt durch Live-Daten und getestete Präzision.

Enthält Swing Strategy als Fallback-Modus für zusätzliche Vielseitigkeit.











