ICT Breaker Block

ICT Breaker Block EA - Professionelles Orderblock-Handelssystem

Handeln wie die Institutionen

Der ICT Breaker Block EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das auf der leistungsstarken Methodik des Inner Circle Trader (ICT) basiert. Dieser EA identifiziert institutionelle Orderblöcke, erkennt, wenn sie durchbrochen werden (und wird zu "Breaker Blocks"), und geht in den Handel ein, wenn der Preis zurückkehrt, um diese Niveaus zu testen.

Was dieser EA macht

Kernstrategie

Der EA arbeitet automatisch:

  1. Erkennt Order-Blöcke - Identifiziert Konsolidierungszonen, in denen Institutionen Aufträge platziert haben
  2. Überwacht auf Durchbrüche - Achtet darauf, dass der Kurs diese Zonen durchbricht (und erzeugt dadurch Durchbruchsblöcke)
  3. Geht bei Wiederholungen ein - Eröffnet Trades, wenn der Preis zurückkehrt, um den Breaker-Block zu testen
  4. Verwaltet Positionen - Verwaltet Stop Loss, Take Profit und optional Trailing Stop

Handelslogik

Bullisches Setup:

  • Ein bärischer Orderblock wird nach oben durchbrochen
  • Wird zu einem bullischen Breaker-Block
  • EA kauft, wenn der Preis die Zone von oben erneut testet

Bearish Setup:

  • Bullischer Orderblock wird nach unten durchbrochen
  • Wird zu einem bärischen Breaker-Block
  • EA verkauft, wenn der Preis die Zone von unten erneut testet

Hauptmerkmale

Professionelles Dashboard

  • Kontostatistiken in Echtzeit (Eigenkapital, Saldo, Gewinn/Verlust)
  • Anzeige der aktuellen Handelssitzung
  • Marktstimmungsindikator
  • Warnungen zu den Auswirkungen von Nachrichten
  • Handelsstatistiken (Gewinnrate, Gesamthandel)
  • Informationen zum Risikomanagement
  • Sitzungszeiten (London, New York, Tokio)
  • Live-Positionsverfolgung

Orderblock-Erkennung

  • Automatische Erkennung von institutionellen Orderblöcken
  • Konfigurierbare Mindestblockgröße
  • Visuelle Darstellung im Chart (cyanfarbene Rechtecke)
  • Historische Analyse von bis zu 50 Bars
  • Intelligentes Validierungssystem

Killzone-Filterung

  • London Killzone (2:00-5:00 GMT) - Institutionelle Handelszeiten
  • New York Killzone (8:00-11:00 GMT) - Wichtige Liquiditätsereignisse
  • Konfigurierbare Sitzungszeiten für Ihren Broker
  • Optionaler 24/7 Handelsmodus

4 Risikomanagement-Modi

  1. Feste Losgröße

    • Handeln Sie jedes Mal mit gleichbleibenden Losgrößen
    • Am besten geeignet für: Testen und konsistentes Risiko
    • Beispiel: Immer 0,01 Lot handeln

  2. Festes Geldrisiko

    • Risiko eines festen Dollarbetrags pro Handel
    • Am besten geeignet für: Konstantes Dollar-Risiko
    • Beispiel: Risiko von $100 pro Handel

  3. Prozentsatz des Eigenkapitals

    • Risiko eines Prozentsatzes des aktuellen Eigenkapitals
    • Am besten geeignet für: Dynamisches Risiko bei wachsendem Konto
    • Beispiel: Risiko von 2% des Eigenkapitals pro Handel

  4. Saldo-Prozentsatz

    • Risiko als Prozentsatz des Kontosaldos
    • Am besten geeignet für: Konservative Aufzinsung
    • Beispiel: Risiko von 1,5 % des Saldos pro Handel

Erweiterte Positionsverwaltung

  • Automatische Stop-Loss-Platzierung
  • Konfigurierbare Take-Profit-Ziele
  • Optionale Trailing-Stop-Funktion
  • One-trade-at-a-time Modus (empfohlen)
  • Automatische Margin-Kontrolle
  • Intelligente Reduzierung der Losgröße bei unzureichenden Mitteln

Mehrere Filter

  • Nachrichtenfilter - Vermeiden Sie den Handel während aufsehenerregender Nachrichten
  • Market Sentiment - Handeln Sie nur bei günstigen Bedingungen
  • Sitzungsfilter - Handeln Sie nur zu optimalen Zeiten
  • Minimale Blockgröße - Qualität vor Quantität

Visuelle Erweiterungen

  • Professionelles dunkles Thema, das zu Ihren Charts passt
  • Ordnungsblöcke werden als cyanfarbene Rechtecke gezeichnet
  • Klare Beschriftungen und Tooltips
  • Sauberes, unauffälliges Dashboard
  • Anpassbare Diagrammfarben

Vollständiger Einstellungsleitfaden

EA EINSTELLUNGEN

  • EA Name - Anzeigename auf dem Dashboard (Standard: "ICT Breaker Block")
  • EnableTrading - Master On/Off-Schalter (Standard: true)
  • OneTradeAtATime - Begrenzung auf eine einzige Position (Standard: true, EMPFOHLEN)
  • ShowDebugInfo - Detaillierte Protokollierung zu Testzwecken (Standard: false)

EINSTELLUNGEN DES UNTERBRECHERBLOCKS

  • LookbackBars - Bars, die nach Orderblöcken durchsucht werden (Standard: 50)
    • Niedriger = weniger Blöcke, höhere Qualität
    • Höher = mehr Blöcke, mehr Trades
  • MinBlockSize - Mindestgröße in Punkten (Standardwert: 10)
    • Erhöhen für stärkere Setups (15-20)
    • Verringern für mehr Signale (5-8)
  • BlockValidationPips - Pips zur Bestätigung des Bruchs (Voreinstellung: 5,0)
    • Höher = mehr Bestätigung erforderlich
    • Niedriger = früherer Einstieg
  • TradeTopBlocks - Handel mit bärischen Breaks (Standardwert: true)
  • TradeBottomBlocks - Handel mit bullischen Breaks (Voreinstellung: true)

KILLZONE-EINSTELLUNGEN

  • UseKillzoneFilter - Sitzungsfilter aktivieren (Voreinstellung: false zum Testen, true für Live)
  • UseLondonKZ - Londoner Sitzung handeln (Voreinstellung: true)
  • LondonStartHour - Londoner Startzeit (Standard: 7, für Broker GMT anpassen)
  • LondonEndHour - Londoner Endzeit (Standardwert: 10)
  • UseNewYorkKZ - New Yorker Sitzung handeln (Standard: true)
  • NewYorkStartHour - NY-Startzeit (Standardwert: 13, Anpassung an Broker GMT)
  • NewYorkEndHour - NY Endzeit (Voreinstellung: 16)

RISIKOMANAGEMENT

  • RiskManagementType - Auswahl des Risikomodus (Voreinstellung: RISK_FIXED_LOT)

    • RISK_FIXED_LOT - Einheitliche Losgröße
    • RISK_FIXED_MONEY - Festes Dollar-Risiko
    • RISK_EQUITY_PERCENT - Prozentsatz des Eigenkapitals
    • RISK_BALANCE_PERCENT - Prozentsatz des Saldos

  • FixedLot - Losgröße für festen Modus (Standard: 0,01)

  • FixedMoneyRisk - Zu riskierender Dollar-Betrag (Standardwert: $100)

  • EquityRiskPercent - Prozentsatz des Aktienrisikos (Standardwert: 2,0%)

  • BalanceRiskPercent - Prozentsatz des Saldorisikos (Standardwert: 2,0 %)

HANDELSVERWALTUNG

  • StopLossPips - Stop-Loss-Abstand (Voreinstellung: 20 Pips)
  • TakeProfitPips - Abstand für die Gewinnmitnahme (Standardwert: 40 Pips)
    • Empfohlenes Verhältnis: 1:2 (Risiko:Gewinn)
  • UseTrailingStop - Aktiviert den Trailing-Stop (Voreinstellung: false)
  • TrailingStopPips - Trailing-Abstand (Standardwert: 15 Pips)
  • TrailingStepPips - Schrittgröße vor der Bewegung (Voreinstellung: 3 Pips)

FILTERS

  • UseNewsFilter - Vermeiden von wichtigen Nachrichten (Voreinstellung: false)
  • NewsAvoidanceMinutes - Minuten vor/nach Nachrichten (Voreinstellung: 30)
  • UseMarketSentiment - Sentiment-Filter (Voreinstellung: false)
  • MinSentimentScore - Mindestwert 0-1 (Voreinstellung: 0.5)

Empfohlene Einstellungen

Für Anfänger (konservativ)

RisikoManagementTyp: RISK_FIXED_LOT FixedLot: 0.01 OneTradeAtATime: true UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 10 StopLossPips: 30 TakeProfitPips: 60 UseTrailingStop: falsch

Für Intermediate (Ausgewogen)

RisikoManagementTyp: RISK_EQUITY_PERCENT EquityRiskPercent: 1.5 OneTradeAtATime: true UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 7 StopLossPips: 25 TakeProfitPips: 50 UseTrailingStop: falsch

Für Fortgeschrittene (Aggressiv)

RisikoManagementTyp: RISK_EQUITY_PERCENT EquityRiskPercent: 2.0 OneTradeAtATime: false UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 5 StopLossPips: 20 TakeProfitPips: 40 UseTrailingStop: true TrailingStopPips: 15

Zum Testen/Optimieren

RisikoManagementTyp: RISK_FIXED_LOT FixedLot: 0.01 UseKillzoneFilter: false (24/7 testen) MinBlockSize: 5-15 (dies optimieren) ShowDebugInfo: true (sehen, was passiert)

Tipps für die Verwendung

Beste Zeitrahmen

  1. M15 (15 Minuten) - Beste Balance von Signalen und Qualität
  2. M30 (30 Minuten) - Höhere Qualität, weniger Trades (empfohlen für Live)
  3. H1 (1 Stunde) - Sehr selektiv, nur starke Signale
  4. M5 (5 Minuten) - Mehr Signale, höhere Frequenz

Beste Währungspaare

  • EURUSD - Am liquidesten, enge Spreads, zuverlässig
  • GBPUSD - Gute Volatilität, klare Orderblöcke
  • USDJPY - Stabil, funktioniert gut mit Killzones
  • AUDUSD - Gut für Asien/NY-Sitzungen
  • GOLD (XAUUSD) - Breitere Stopps verwenden (40-60 Pips)

Killzone-Stunden nach Broker

Die meisten Makler verwenden GMT+2 oder GMT+3. Passen Sie sich entsprechend an:

Wenn Ihr Broker GMT+2 verwendet:

  • London: 9:00-12:00
  • New York: 15:00-18:00

Wenn Ihr Makler GMT+3 ist:

  • London: 10:00-13:00
  • New York: 16:00-19:00

Prüfen Sie die Serverzeit Ihres Brokers und passen Sie die Killzone-Zeiten an!

Was diesen EA besonders macht

Basiert auf bewährten ICT-Konzepten - Wird von professionellen Tradern weltweit verwendet ✅ Institutionelle Logik - Handeln Sie dort, wo das große Geld handelt ✅ Professionelles Dashboard - Überwachen Sie alles auf einen Blick ✅ Mehrere Risikomodi - Für alle Kontogrößen geeignet ✅ Intelligentes Positionsmanagement - Automatische Margin-Checks ✅ Visuelles Feedback - Sehen Sie Orderblöcke auf Ihrem Chart ✅ Hochgradig konfigurierbar - 30+ Parameter zum Anpassen ✅ Funktioniert auf Netting-Konten - MT5-kompatibel ✅ Keine Martingale - Sicher, professionelles Risikomanagement ✅ Kein Rasterhandel - Nur saubere, direktionale Trades

Erwartete Performance

Realistische Erwartungen

  • Gewinnrate: 40-55% (typisch für Breakout-Strategien)
  • Risiko:Rendite: 1:2 empfohlen (20 Pips Risiko, 40 Pips Gewinn)
  • Handelshäufigkeit:
    • M15: 100-300 Trades/Jahr
    • M30: 50-200 Trades/Jahr
    • H1: 30-100 Trades/Jahr
  • Drawdown: Unter 30% bei angemessenem Risikomanagement

Performance-Notizen

  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
  • Ergebnisse variieren je nach Paar, Zeitrahmen und Einstellungen
  • Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto
  • Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement (1-2% pro Handel)

Technische Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5 (ab Version 3650)
  • Konto-Typ: Jeder (Real, Demo, Netting, Hedging)
  • Mindestguthaben:
    • $100 für 0,01 Lot
    • $1.000 für 0,1 Lot
    • $10.000 für 1,0 Lot
  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen
  • VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb
  • Spread: Funktioniert am besten mit niedrigen Spreads (< 2 Pips)

Erste Schritte

Schnelle Einrichtung (5 Minuten)

  1. EA herunterladen und installieren
  2. Anhängen an EURUSD M15 Chart
  3. Verwenden Sie die Standardeinstellungen (oder die Voreinstellung "Beginners")
  4. Aktivieren Sie AutoTrading im MT5
  5. Überwachen Sie für 24-48 Stunden

Optimierung (optional)

Verwenden Sie den Strategy Tester zur Optimierung:

  • MinBlockSize (5-15)
  • StopLossPips (15-40)
  • TakeProfitPips (30-80)
  • Killzone-Stunden (für Broker anpassen)

Live Trading Checkliste

  • 2+ Wochen in der Demo getestet
  • Verstehen Sie alle Einstellungen
  • Angemessenes Risiko einstellen (1-2%)
  • OneTradeAtATime = wahr
  • Killzone-Filter aktiviert
  • Anfangs täglich überwachen
  • VPS für 24/7-Betrieb

Unterstützung

  • Lesen Sie das mitgelieferte Benutzerhandbuch
  • Kommentare zum Produkt lesen
  • ShowDebugInfo für die Fehlersuche aktivieren
  • Testen Sie die Einstellungen zunächst in der Demo
  • Passen Sie die Killzone-Stunden für Ihren Broker an

RISIKOWARNUNG

Der Devisenhandel auf Marge ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder die gesamte ursprüngliche Investition verlieren, und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind, und im Zweifelsfall den Rat eines unabhängigen Finanzberaters einholen.

Über ICT

Dieser EA implementiert die Handelskonzepte des Inner Circle Trader (ICT), einschließlich Orderblöcke und Breaker-Blöcke. Dabei handelt es sich um institutionelle Handelsmuster, die von Banken und großen Finanzinstituten verwendet werden. Dieses Produkt steht in keiner Verbindung zu ICT und wird auch nicht von ICT oder anderen Bildungseinrichtungen unterstützt.

Versionsgeschichte

v1.00 - Erstes Release

  • Vollständige Implementierung des ICT Breaker Blocks
  • Professionelles Dashboard
  • 4 Risiko-Management-Modi
  • Killzone-Filterung
  • Unterstützung mehrerer Zeitrahmen
  • Umfassendes Positionsmanagement

Beginnen Sie noch heute mit dem Handel mit institutionellen Vorteilen!

Empfohlen: Beginnen Sie mit einem Demokonto, verwenden Sie 1-2% Risiko, aktivieren Sie den Killzone-Filter für den Live-Handel.


Weitere Produkte dieses Autors
RSI Distance Grid Scalping
Domantas Juodenis
Experten
RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter Überblick Die RSI + Grid Distance-Strategie integriert Momentum- und Mean-Reversion-Prinzipien in einen strukturierten Grid-Handelsrahmen. Durch die Kombination des Relative Strength Index (RSI) mit dynamischen Grid-Levels und einem 200-Perioden-Filter (Exponential Moving Average, EMA) versucht das System, das Handels-Timing, die Trendausrichtung und die allgemeine Positionseffizienz zu optimieren. Kern-Logik 1. RSI-Signalerzeugung Der Algorithm
RSI with EMA and Grid System and scalping
Domantas Juodenis
Experten
RSI+EMA Rastersystem & Libelle+EMA Rastersystem The RSI+EMA Grid & Dragonfly+EMA Grid System is a sophisticated Expert Advisor (EA) developed for traders who seek both consistency and adaptability in dynamic market conditions. Combining two proven strategies, this EA is built for precision entries, controlled risk, and intelligent position management. Strategie 1: RSI + EMA-Grid-System Diese Strategie verwendet eine Kombination aus dem Relative Strength Index (RSI) und Exponential Moving Averag
EngulfxPro
Domantas Juodenis
Experten
Engulfx Pro - Fortgeschrittener Breakout & News-gesteuerter EA für MT5 Engulfx Pro ist ein leistungsfähiger und intelligenter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die eine intelligente Entscheidungsfindung, präzise Einstiege und eine dynamische Risikokontrolle verlangen. Dieser EA kombiniert hochwertige technische Bestätigungen mit einer Markt-Timing-Logik, um effektiv mit Ausbrüchen zu handeln - und gleichzeitig der Volatilität durch wichtige Nachrichtenereignisse voraus zu sein. Eg
FREE
Stop Loss Hunt Arrows
Domantas Juodenis
Utilitys
Stop Loss Hunting: Marktmanipulation visualisiert Dieses professionelle Candlestick-Diagramm zeigt deutlich die Stop-Loss-Hunting-Zonen - eine gängige Marktmanipulationstaktik, die von institutionellen Akteuren eingesetzt wird. Scharf nach unten gerichtete Dochte dringen unter lokale Unterstützungsniveaus vor und lösen die Stop-Loss-Zonen von Einzelhändlern aus, bevor der Preis in die entgegengesetzte Richtung umschlägt. Jedes Ereignis ist mit präzisen roten Pfeilen markiert, die zeigen, dass es
FREE
Strategic Indicator X3 Pro Multi
Domantas Juodenis
Indikatoren
Wichtige Marketing-Elemente: Professionelle Positionierung: Premium-Produktsprache - "Ultimatives professionelles Handelssystem" Unternehmensterminologie - "institutionelle Qualität", "professionelle Qualität" Technische Glaubwürdigkeit - KI-gestützte, neuronale Netzwerktechnologie Marktkonformität - MQL5-zertifiziert, vollständig konform Highlights des Wertangebots: Dreifacher Strategierahmen mit klaren Erklärungen KI/Neuronale Netzwerktechnologie als Hauptunterscheidungsmerkmal Professionelle
FREE
Price Action with liquidity traps and Swing
Domantas Juodenis
Experten
PA+LZ Expert Advisor - Präzisionshandel auf Basis von Price Action & Liquidity Zones Überblick PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die ein intelligentes, strukturiertes und institutionelles Handelssystem wünschen. PA+LZ wurde mit einer sauberen Price-Action-Logik und einer intelligenten Erkennung von Liquiditätszonen entwickelt und bietet präzise Einstiege, kontrolliertes Risiko und beständige Rentabilität - ohne sich
Final Surge Pro
Domantas Juodenis
Experten
FINAL SURGE PRO - Der ultimative Price Action & Breakout Trading EA Version: 1.1 Plattform: MetaTrader 5 Entwickler: fxDreema (2025) Lizenz: 1 Konto pro Kauf Backtesting & Live Trading Ready Beschreibung Final Surge Pro ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor (EA), der für ernsthafte Trader und Herausforderer von Prop-Firmen entwickelt wurde. Er kombiniert Price Action , Breakout-Logik und mehrstufiges Risikomanagement in einer intelligenten, automatisierten Engine, die für Gewinnkonsistenz
PropMasterRiot FX3X
Domantas Juodenis
Experten
PropMasterRiot FX 3X - Adaptive Intelligenz für Echtzeit-Markt-Engagement PropMasterRiot FX 3X ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine konsistente Ausführung, eine adaptive Strategielogik und eine robuste sitzungsbasierte Präzision benötigen. Entwickelt mit fortschrittlicher Volumenprofilierung und eingebetteter intelligenter Logik, integriert dieser EA die Erkennung von Marktstrukturen mit dem Preisverhalten, um unter verschiedenen Handelsbedingungen
Order Flow Absorption
Domantas Juodenis
Indikatoren
Order Flow Absorption (OFA) - Smart Footprint & Volumen-Panel Entschlüsseln Sie die wahren Marktabsichten. Der Order Flow Absorption (OFA) -Indikator gibt Ihnen einen institutionellen Überblick über die Marktdynamik, indem er aggressive Kauf-/Verkaufszonen und Footprint-Ungleichgewichte hervorhebt - mit einem übersichtlichen, anpassbaren Dashboard. Wichtigste Merkmale Käufer/Verkäufer-Footprint-Panel Umschaltbares Echtzeit-Panel zeigt den aktuellen, vorherigen und gesamten Volumenfluss zwische
Pro Bounce EA
Domantas Juodenis
Experten
Pro Bouncing EA - Professionelles Bounce-Handelssystem Verwandeln Sie Ihr Trading mit einer institutionellen Bounce-Strategie Entdecken Sie die Macht des professionellen Bounce-Handels mit unserem hochmodernen Expert Advisor, der fortschrittliche Mustererkennung, atemberaubende Visualisierungen und ein kugelsicheres Risikomanagement kombiniert. Warum Pro Bouncing EA anders ist Professionelle Schnittstelle im Sierra Chart-Stil Dunkelblaues Farbschema - Schont die Augen bei langen Handelssitzungen
Banker Scandal SM EQ HL
Domantas Juodenis
Indikatoren
Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 - Erweiterter institutioneller Marktstrukturindikator für MT5 Überblick Der Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 ist ein professioneller MT5-Indikator , der entwickelt wurde, um Smart Money Concepts (SMC) in Echtzeit zu identifizieren. Er erkennt Equal Highs (EQH) und Equal Lows (EQL) Muster - Zonen, die oft auf institutionelle Liquiditätsziele hinweisen - und hilft Händlern, potenzielle Umkehrungen und Marktmanipulationsbereiche zu antizipieren. Dieses Tool kombinier
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indikatoren
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Professionelle VWAP + Marktprofil-Technologie für präzises Trading VWAP Scalping Pro ist ein fortschrittliches Analysetool, das die volumengewichtete Durchschnittspreisanalyse (VWAP) mit einer professionellen Marktprofilvisualisierung verbindet. Es bietet Händlern einen institutionellen Einblick in die Preisstruktur, die Volumenverteilung und die Sitzungsdynamik - ideal für Scalping-, Intraday- und Swing-Trading-Strategien. Wichtigste M
First Range of the Opening Session brake out
Domantas Juodenis
Indikatoren
Erste Reihe der Eröffnungsstunde Frühstücksbreakout v10.0 Überblick Der First Range of the Opening Hour Breakfast Breakout ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der entwickelt wurde, um wichtige Handelsgelegenheiten während der ersten Stunde der großen Marktsitzungen zu identifizieren und zu visualisieren. Dieser erweiterte Indikator kombiniert die traditionelle Analyse von Sitzungsausbrüchen mit einer fortschrittlichen Marktprofilierung und einer von einem neuronalen Netzwerk inspirie
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indikatoren
All-in-One Chart Patterns Professional Level: Das ultimative 36-Patterns-Handelssystem All-in-One Chart Patterns Professional Level ist ein umfassender 36-Pattern-Indikator, der bei Einzelhändlern gut bekannt ist, aber durch die integrierte Analyse des Einflusses von Nachrichten und die richtige Positionierung des Marktprofils erheblich an Genauigkeit gewinnt. Dieses professionelle Trading-Tool verändert die traditionelle Mustererkennung, indem es fortschrittliche algorithmische Erkennung mit Ec
MP Profile Pro
Domantas Juodenis
Indikatoren
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARKET PROFILE PRO - Professionelle Volumenanalyse & Smart Trading Dashboard Transformieren Sie Ihr Trading mit institutioneller Marktprofilanalyse Market Profile Pro bringt das leistungsfähigste V
Scalping Eagle System FX
Domantas Juodenis
Experten
MA Scalping Pro EA - Professioneller Multi-Symbol Expert Advisor für MT5 Übersicht Der EMA Scalping Pro EA ist ein professionelles Handelssystem für MetaTrader 5 , das auf der klassischen 10/21/50 EMA Crossover Strategie basiert. Es wurde für präzises Forex Scalping und kurzfristigen Handel entwickelt und passt sich automatisch an jedes Symbol an - einschließlich Forex, Gold, Indizes und Rohstoffe - auf jedem Zeitrahmen von M1 bis D1 . Wenn Sie die Vollversion auf Lebenszeit kaufen, erhalten Si
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experten
Angebot-Nachfrage-Breakout EA - Professionelle Ausgabe Automatisiertes Supply & Demand Zone Trading System mit fortschrittlichem Risikomanagement und Schutz vor False Breakout WAS IST DIESES EA? Der Supply Demand Breakout EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen identifiziert und mit Hilfe von institutionellen Handelskonzepten handelt. Er kombiniert CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Erkennung mit intelligentem Risiko
G7FX Trading System
Domantas Juodenis
Experten
G7FX PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM Erweiterter Order Flow + Volumenprofil Expert Advisor BEWÄHRTE LEISTUNG ÜBER ALLE ZEITRAHMEN HINWEG Multi-Timeframe-Testergebnisse: 30-Minuten (M30): Mehrere Paare getestet - Konsistente Gewinne bei XAUUSD, US500, CADJPY und mehr 15-Minuten (M15): 350+ Trades - Starke Leistung bei Währungspaaren (EURCAD, AUDCAD, NZDCAD )5-Minute (M5): 5.510 ausgeführte Trades - Robuste Scalping-Fähigkeit bewiesen bei NZDJPY, CADCHF, GBPCAD Getestete Kontogrößen: $500 - $5.000+
Lear to trade like institutions
Domantas Juodenis
Utilitys
Dies ist kein Handel für den Einzelhandel. Ich lehre einen professionellen, institutionellen Ansatz unter Verwendung von Sierra Chart, einer der leistungsfähigsten Plattformen, die für ernsthafte Händler verfügbar sind. Sie werden lernen, wie man den echten Auftragsfluss durch Footprint-Charts, Bid-Ask-Analysen, Volumen und echte Transaktionsdaten liest. Diese Ausbildung konzentriert sich darauf, wie Liquidität tatsächlich platziert und ausgeführt wird, wie große Teilnehmer in Positionen ein- u
