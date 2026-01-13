Handeln wie die Institutionen

ICT Breaker Block EA - Professionelles Orderblock-Handelssystem

Der ICT Breaker Block EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das auf der leistungsstarken Methodik des Inner Circle Trader (ICT) basiert. Dieser EA identifiziert institutionelle Orderblöcke, erkennt, wenn sie durchbrochen werden (und wird zu "Breaker Blocks"), und geht in den Handel ein, wenn der Preis zurückkehrt, um diese Niveaus zu testen.

Was dieser EA macht

Kernstrategie

Der EA arbeitet automatisch:

Erkennt Order-Blöcke - Identifiziert Konsolidierungszonen, in denen Institutionen Aufträge platziert haben Überwacht auf Durchbrüche - Achtet darauf, dass der Kurs diese Zonen durchbricht (und erzeugt dadurch Durchbruchsblöcke) Geht bei Wiederholungen ein - Eröffnet Trades, wenn der Preis zurückkehrt, um den Breaker-Block zu testen Verwaltet Positionen - Verwaltet Stop Loss, Take Profit und optional Trailing Stop

Handelslogik

Bullisches Setup:

Ein bärischer Orderblock wird nach oben durchbrochen

Wird zu einem bullischen Breaker-Block

EA kauft, wenn der Preis die Zone von oben erneut testet

Bearish Setup:

Bullischer Orderblock wird nach unten durchbrochen

Wird zu einem bärischen Breaker-Block

EA verkauft, wenn der Preis die Zone von unten erneut testet

Hauptmerkmale

Professionelles Dashboard

Kontostatistiken in Echtzeit (Eigenkapital, Saldo, Gewinn/Verlust)

Anzeige der aktuellen Handelssitzung

Marktstimmungsindikator

Warnungen zu den Auswirkungen von Nachrichten

Handelsstatistiken (Gewinnrate, Gesamthandel)

Informationen zum Risikomanagement

Sitzungszeiten (London, New York, Tokio)

Live-Positionsverfolgung

Orderblock-Erkennung

Automatische Erkennung von institutionellen Orderblöcken

Konfigurierbare Mindestblockgröße

Visuelle Darstellung im Chart (cyanfarbene Rechtecke)

Historische Analyse von bis zu 50 Bars

Intelligentes Validierungssystem

Killzone-Filterung

London Killzone (2:00-5:00 GMT) - Institutionelle Handelszeiten

(2:00-5:00 GMT) - Institutionelle Handelszeiten New York Killzone (8:00-11:00 GMT) - Wichtige Liquiditätsereignisse

(8:00-11:00 GMT) - Wichtige Liquiditätsereignisse Konfigurierbare Sitzungszeiten für Ihren Broker

Optionaler 24/7 Handelsmodus

4 Risikomanagement-Modi

Feste Losgröße Handeln Sie jedes Mal mit gleichbleibenden Losgrößen

Am besten geeignet für: Testen und konsistentes Risiko

Beispiel: Immer 0,01 Lot handeln Festes Geldrisiko Risiko eines festen Dollarbetrags pro Handel

Am besten geeignet für: Konstantes Dollar-Risiko

Beispiel: Risiko von $100 pro Handel Prozentsatz des Eigenkapitals Risiko eines Prozentsatzes des aktuellen Eigenkapitals

Am besten geeignet für: Dynamisches Risiko bei wachsendem Konto

Beispiel: Risiko von 2% des Eigenkapitals pro Handel Saldo-Prozentsatz Risiko als Prozentsatz des Kontosaldos

Am besten geeignet für: Konservative Aufzinsung

Beispiel: Risiko von 1,5 % des Saldos pro Handel

Erweiterte Positionsverwaltung

Automatische Stop-Loss-Platzierung

Konfigurierbare Take-Profit-Ziele

Optionale Trailing-Stop-Funktion

One-trade-at-a-time Modus (empfohlen)

Automatische Margin-Kontrolle

Intelligente Reduzierung der Losgröße bei unzureichenden Mitteln

Mehrere Filter

Nachrichtenfilter - Vermeiden Sie den Handel während aufsehenerregender Nachrichten

- Vermeiden Sie den Handel während aufsehenerregender Nachrichten Market Sentiment - Handeln Sie nur bei günstigen Bedingungen

- Handeln Sie nur bei günstigen Bedingungen Sitzungsfilter - Handeln Sie nur zu optimalen Zeiten

- Handeln Sie nur zu optimalen Zeiten Minimale Blockgröße - Qualität vor Quantität

Visuelle Erweiterungen

Professionelles dunkles Thema, das zu Ihren Charts passt

Ordnungsblöcke werden als cyanfarbene Rechtecke gezeichnet

Klare Beschriftungen und Tooltips

Sauberes, unauffälliges Dashboard

Anpassbare Diagrammfarben

Vollständiger Einstellungsleitfaden

EA EINSTELLUNGEN

EA Name - Anzeigename auf dem Dashboard (Standard: "ICT Breaker Block")

- Anzeigename auf dem Dashboard (Standard: "ICT Breaker Block") EnableTrading - Master On/Off-Schalter (Standard: true)

- Master On/Off-Schalter (Standard: true) OneTradeAtATime - Begrenzung auf eine einzige Position (Standard: true, EMPFOHLEN)

- Begrenzung auf eine einzige Position (Standard: true, EMPFOHLEN) ShowDebugInfo - Detaillierte Protokollierung zu Testzwecken (Standard: false)

EINSTELLUNGEN DES UNTERBRECHERBLOCKS

LookbackBars - Bars, die nach Orderblöcken durchsucht werden (Standard: 50) Niedriger = weniger Blöcke, höhere Qualität Höher = mehr Blöcke, mehr Trades

- Bars, die nach Orderblöcken durchsucht werden (Standard: 50) MinBlockSize - Mindestgröße in Punkten (Standardwert: 10) Erhöhen für stärkere Setups (15-20) Verringern für mehr Signale (5-8)

- Mindestgröße in Punkten (Standardwert: 10) BlockValidationPips - Pips zur Bestätigung des Bruchs (Voreinstellung: 5,0) Höher = mehr Bestätigung erforderlich Niedriger = früherer Einstieg

- Pips zur Bestätigung des Bruchs (Voreinstellung: 5,0) TradeTopBlocks - Handel mit bärischen Breaks (Standardwert: true)

- Handel mit bärischen Breaks (Standardwert: true) TradeBottomBlocks - Handel mit bullischen Breaks (Voreinstellung: true)

KILLZONE-EINSTELLUNGEN

UseKillzoneFilter - Sitzungsfilter aktivieren (Voreinstellung: false zum Testen, true für Live)

- Sitzungsfilter aktivieren (Voreinstellung: false zum Testen, true für Live) UseLondonKZ - Londoner Sitzung handeln (Voreinstellung: true)

- Londoner Sitzung handeln (Voreinstellung: true) LondonStartHour - Londoner Startzeit (Standard: 7, für Broker GMT anpassen)

- Londoner Startzeit (Standard: 7, für Broker GMT anpassen) LondonEndHour - Londoner Endzeit (Standardwert: 10)

- Londoner Endzeit (Standardwert: 10) UseNewYorkKZ - New Yorker Sitzung handeln (Standard: true)

- New Yorker Sitzung handeln (Standard: true) NewYorkStartHour - NY-Startzeit (Standardwert: 13, Anpassung an Broker GMT)

- NY-Startzeit (Standardwert: 13, Anpassung an Broker GMT) NewYorkEndHour - NY Endzeit (Voreinstellung: 16)

RISIKOMANAGEMENT

RiskManagementType - Auswahl des Risikomodus (Voreinstellung: RISK_FIXED_LOT) RISK_FIXED_LOT - Einheitliche Losgröße RISK_FIXED_MONEY - Festes Dollar-Risiko RISK_EQUITY_PERCENT - Prozentsatz des Eigenkapitals RISK_BALANCE_PERCENT - Prozentsatz des Saldos

FixedLot - Losgröße für festen Modus (Standard: 0,01)

FixedMoneyRisk - Zu riskierender Dollar-Betrag (Standardwert: $100)

EquityRiskPercent - Prozentsatz des Aktienrisikos (Standardwert: 2,0%)

BalanceRiskPercent - Prozentsatz des Saldorisikos (Standardwert: 2,0 %)

HANDELSVERWALTUNG

StopLossPips - Stop-Loss-Abstand (Voreinstellung: 20 Pips)

- Stop-Loss-Abstand (Voreinstellung: 20 Pips) TakeProfitPips - Abstand für die Gewinnmitnahme (Standardwert: 40 Pips) Empfohlenes Verhältnis: 1:2 (Risiko:Gewinn)

- Abstand für die Gewinnmitnahme (Standardwert: 40 Pips) UseTrailingStop - Aktiviert den Trailing-Stop (Voreinstellung: false)

- Aktiviert den Trailing-Stop (Voreinstellung: false) TrailingStopPips - Trailing-Abstand (Standardwert: 15 Pips)

- Trailing-Abstand (Standardwert: 15 Pips) TrailingStepPips - Schrittgröße vor der Bewegung (Voreinstellung: 3 Pips)

FILTERS

UseNewsFilter - Vermeiden von wichtigen Nachrichten (Voreinstellung: false)

- Vermeiden von wichtigen Nachrichten (Voreinstellung: false) NewsAvoidanceMinutes - Minuten vor/nach Nachrichten (Voreinstellung: 30)

- Minuten vor/nach Nachrichten (Voreinstellung: 30) UseMarketSentiment - Sentiment-Filter (Voreinstellung: false)

- Sentiment-Filter (Voreinstellung: false) MinSentimentScore - Mindestwert 0-1 (Voreinstellung: 0.5)

Empfohlene Einstellungen

Für Anfänger (konservativ)

RisikoManagementTyp: RISK_FIXED_LOT FixedLot: 0.01 OneTradeAtATime: true UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 10 StopLossPips: 30 TakeProfitPips: 60 UseTrailingStop: falsch

Für Intermediate (Ausgewogen)

RisikoManagementTyp: RISK_EQUITY_PERCENT EquityRiskPercent: 1.5 OneTradeAtATime: true UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 7 StopLossPips: 25 TakeProfitPips: 50 UseTrailingStop: falsch

Für Fortgeschrittene (Aggressiv)

RisikoManagementTyp: RISK_EQUITY_PERCENT EquityRiskPercent: 2.0 OneTradeAtATime: false UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 5 StopLossPips: 20 TakeProfitPips: 40 UseTrailingStop: true TrailingStopPips: 15

Zum Testen/Optimieren

RisikoManagementTyp: RISK_FIXED_LOT FixedLot: 0.01 UseKillzoneFilter: false (24/7 testen) MinBlockSize: 5-15 (dies optimieren) ShowDebugInfo: true (sehen, was passiert)

Tipps für die Verwendung

Beste Zeitrahmen

M15 (15 Minuten) - Beste Balance von Signalen und Qualität M30 (30 Minuten) - Höhere Qualität, weniger Trades (empfohlen für Live) H1 (1 Stunde) - Sehr selektiv, nur starke Signale M5 (5 Minuten) - Mehr Signale, höhere Frequenz

Beste Währungspaare

EURUSD - Am liquidesten, enge Spreads, zuverlässig

- Am liquidesten, enge Spreads, zuverlässig GBPUSD - Gute Volatilität, klare Orderblöcke

- Gute Volatilität, klare Orderblöcke USDJPY - Stabil, funktioniert gut mit Killzones

- Stabil, funktioniert gut mit Killzones AUDUSD - Gut für Asien/NY-Sitzungen

- Gut für Asien/NY-Sitzungen GOLD (XAUUSD) - Breitere Stopps verwenden (40-60 Pips)

Killzone-Stunden nach Broker

Die meisten Makler verwenden GMT+2 oder GMT+3. Passen Sie sich entsprechend an:

Wenn Ihr Broker GMT+2 verwendet:

London: 9:00-12:00

New York: 15:00-18:00

Wenn Ihr Makler GMT+3 ist:

London: 10:00-13:00

New York: 16:00-19:00

Prüfen Sie die Serverzeit Ihres Brokers und passen Sie die Killzone-Zeiten an!

Was diesen EA besonders macht

Basiert auf bewährten ICT-Konzepten - Wird von professionellen Tradern weltweit verwendet ✅ Institutionelle Logik - Handeln Sie dort, wo das große Geld handelt ✅ Professionelles Dashboard - Überwachen Sie alles auf einen Blick ✅ Mehrere Risikomodi - Für alle Kontogrößen geeignet ✅ Intelligentes Positionsmanagement - Automatische Margin-Checks ✅ Visuelles Feedback - Sehen Sie Orderblöcke auf Ihrem Chart ✅ Hochgradig konfigurierbar - 30+ Parameter zum Anpassen ✅ Funktioniert auf Netting-Konten - MT5-kompatibel ✅ Keine Martingale - Sicher, professionelles Risikomanagement ✅ Kein Rasterhandel - Nur saubere, direktionale Trades

Erwartete Performance

Realistische Erwartungen

Gewinnrate: 40-55% (typisch für Breakout-Strategien)

40-55% (typisch für Breakout-Strategien) Risiko:Rendite: 1:2 empfohlen (20 Pips Risiko, 40 Pips Gewinn)

1:2 empfohlen (20 Pips Risiko, 40 Pips Gewinn) Handelshäufigkeit : M15: 100-300 Trades/Jahr M30: 50-200 Trades/Jahr H1: 30-100 Trades/Jahr

: Drawdown: Unter 30% bei angemessenem Risikomanagement

Performance-Notizen

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Ergebnisse variieren je nach Paar, Zeitrahmen und Einstellungen

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto

Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement (1-2% pro Handel)

Technische Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5 (ab Version 3650)

MetaTrader 5 (ab Version 3650) Konto-Typ: Jeder (Real, Demo, Netting, Hedging)

Jeder (Real, Demo, Netting, Hedging) Mindestguthaben : $100 für 0,01 Lot $1.000 für 0,1 Lot $10.000 für 1,0 Lot

: Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen

1:100 oder höher empfohlen VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb

Empfohlen für 24/7 Betrieb Spread: Funktioniert am besten mit niedrigen Spreads (< 2 Pips)

Erste Schritte

Schnelle Einrichtung (5 Minuten)

EA herunterladen und installieren Anhängen an EURUSD M15 Chart Verwenden Sie die Standardeinstellungen (oder die Voreinstellung "Beginners") Aktivieren Sie AutoTrading im MT5 Überwachen Sie für 24-48 Stunden

Optimierung (optional)

Verwenden Sie den Strategy Tester zur Optimierung:

MinBlockSize (5-15)

StopLossPips (15-40)

TakeProfitPips (30-80)

Killzone-Stunden (für Broker anpassen)

Live Trading Checkliste

2+ Wochen in der Demo getestet

Verstehen Sie alle Einstellungen

Angemessenes Risiko einstellen (1-2%)

OneTradeAtATime = wahr

Killzone-Filter aktiviert

Anfangs täglich überwachen

VPS für 24/7-Betrieb

Unterstützung

Lesen Sie das mitgelieferte Benutzerhandbuch

Kommentare zum Produkt lesen

ShowDebugInfo für die Fehlersuche aktivieren

Testen Sie die Einstellungen zunächst in der Demo

Passen Sie die Killzone-Stunden für Ihren Broker an

RISIKOWARNUNG

Der Devisenhandel auf Marge ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder die gesamte ursprüngliche Investition verlieren, und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind, und im Zweifelsfall den Rat eines unabhängigen Finanzberaters einholen.

Über ICT

Dieser EA implementiert die Handelskonzepte des Inner Circle Trader (ICT), einschließlich Orderblöcke und Breaker-Blöcke. Dabei handelt es sich um institutionelle Handelsmuster, die von Banken und großen Finanzinstituten verwendet werden. Dieses Produkt steht in keiner Verbindung zu ICT und wird auch nicht von ICT oder anderen Bildungseinrichtungen unterstützt.

Versionsgeschichte

v1.00 - Erstes Release

Vollständige Implementierung des ICT Breaker Blocks

Professionelles Dashboard

4 Risiko-Management-Modi

Killzone-Filterung

Unterstützung mehrerer Zeitrahmen

Umfassendes Positionsmanagement

Beginnen Sie noch heute mit dem Handel mit institutionellen Vorteilen!

Empfohlen: Beginnen Sie mit einem Demokonto, verwenden Sie 1-2% Risiko, aktivieren Sie den Killzone-Filter für den Live-Handel.