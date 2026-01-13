ICT Breaker Block
- Experten
- Domantas Juodenis
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
Handeln wie die Institutionen
Der ICT Breaker Block EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das auf der leistungsstarken Methodik des Inner Circle Trader (ICT) basiert. Dieser EA identifiziert institutionelle Orderblöcke, erkennt, wenn sie durchbrochen werden (und wird zu "Breaker Blocks"), und geht in den Handel ein, wenn der Preis zurückkehrt, um diese Niveaus zu testen.
Was dieser EA macht
Kernstrategie
Der EA arbeitet automatisch:
- Erkennt Order-Blöcke - Identifiziert Konsolidierungszonen, in denen Institutionen Aufträge platziert haben
- Überwacht auf Durchbrüche - Achtet darauf, dass der Kurs diese Zonen durchbricht (und erzeugt dadurch Durchbruchsblöcke)
- Geht bei Wiederholungen ein - Eröffnet Trades, wenn der Preis zurückkehrt, um den Breaker-Block zu testen
- Verwaltet Positionen - Verwaltet Stop Loss, Take Profit und optional Trailing Stop
Handelslogik
Bullisches Setup:
- Ein bärischer Orderblock wird nach oben durchbrochen
- Wird zu einem bullischen Breaker-Block
- EA kauft, wenn der Preis die Zone von oben erneut testet
Bearish Setup:
- Bullischer Orderblock wird nach unten durchbrochen
- Wird zu einem bärischen Breaker-Block
- EA verkauft, wenn der Preis die Zone von unten erneut testet
Hauptmerkmale
Professionelles Dashboard
- Kontostatistiken in Echtzeit (Eigenkapital, Saldo, Gewinn/Verlust)
- Anzeige der aktuellen Handelssitzung
- Marktstimmungsindikator
- Warnungen zu den Auswirkungen von Nachrichten
- Handelsstatistiken (Gewinnrate, Gesamthandel)
- Informationen zum Risikomanagement
- Sitzungszeiten (London, New York, Tokio)
- Live-Positionsverfolgung
Orderblock-Erkennung
- Automatische Erkennung von institutionellen Orderblöcken
- Konfigurierbare Mindestblockgröße
- Visuelle Darstellung im Chart (cyanfarbene Rechtecke)
- Historische Analyse von bis zu 50 Bars
- Intelligentes Validierungssystem
Killzone-Filterung
- London Killzone (2:00-5:00 GMT) - Institutionelle Handelszeiten
- New York Killzone (8:00-11:00 GMT) - Wichtige Liquiditätsereignisse
- Konfigurierbare Sitzungszeiten für Ihren Broker
- Optionaler 24/7 Handelsmodus
4 Risikomanagement-Modi
-
Feste Losgröße
- Handeln Sie jedes Mal mit gleichbleibenden Losgrößen
- Am besten geeignet für: Testen und konsistentes Risiko
- Beispiel: Immer 0,01 Lot handeln
-
Festes Geldrisiko
- Risiko eines festen Dollarbetrags pro Handel
- Am besten geeignet für: Konstantes Dollar-Risiko
- Beispiel: Risiko von $100 pro Handel
-
Prozentsatz des Eigenkapitals
- Risiko eines Prozentsatzes des aktuellen Eigenkapitals
- Am besten geeignet für: Dynamisches Risiko bei wachsendem Konto
- Beispiel: Risiko von 2% des Eigenkapitals pro Handel
-
Saldo-Prozentsatz
- Risiko als Prozentsatz des Kontosaldos
- Am besten geeignet für: Konservative Aufzinsung
- Beispiel: Risiko von 1,5 % des Saldos pro Handel
Erweiterte Positionsverwaltung
- Automatische Stop-Loss-Platzierung
- Konfigurierbare Take-Profit-Ziele
- Optionale Trailing-Stop-Funktion
- One-trade-at-a-time Modus (empfohlen)
- Automatische Margin-Kontrolle
- Intelligente Reduzierung der Losgröße bei unzureichenden Mitteln
Mehrere Filter
- Nachrichtenfilter - Vermeiden Sie den Handel während aufsehenerregender Nachrichten
- Market Sentiment - Handeln Sie nur bei günstigen Bedingungen
- Sitzungsfilter - Handeln Sie nur zu optimalen Zeiten
- Minimale Blockgröße - Qualität vor Quantität
Visuelle Erweiterungen
- Professionelles dunkles Thema, das zu Ihren Charts passt
- Ordnungsblöcke werden als cyanfarbene Rechtecke gezeichnet
- Klare Beschriftungen und Tooltips
- Sauberes, unauffälliges Dashboard
- Anpassbare Diagrammfarben
Vollständiger Einstellungsleitfaden
EA EINSTELLUNGEN
- EA Name - Anzeigename auf dem Dashboard (Standard: "ICT Breaker Block")
- EnableTrading - Master On/Off-Schalter (Standard: true)
- OneTradeAtATime - Begrenzung auf eine einzige Position (Standard: true, EMPFOHLEN)
- ShowDebugInfo - Detaillierte Protokollierung zu Testzwecken (Standard: false)
EINSTELLUNGEN DES UNTERBRECHERBLOCKS
- LookbackBars - Bars, die nach Orderblöcken durchsucht werden (Standard: 50)
- Niedriger = weniger Blöcke, höhere Qualität
- Höher = mehr Blöcke, mehr Trades
- MinBlockSize - Mindestgröße in Punkten (Standardwert: 10)
- Erhöhen für stärkere Setups (15-20)
- Verringern für mehr Signale (5-8)
- BlockValidationPips - Pips zur Bestätigung des Bruchs (Voreinstellung: 5,0)
- Höher = mehr Bestätigung erforderlich
- Niedriger = früherer Einstieg
- TradeTopBlocks - Handel mit bärischen Breaks (Standardwert: true)
- TradeBottomBlocks - Handel mit bullischen Breaks (Voreinstellung: true)
KILLZONE-EINSTELLUNGEN
- UseKillzoneFilter - Sitzungsfilter aktivieren (Voreinstellung: false zum Testen, true für Live)
- UseLondonKZ - Londoner Sitzung handeln (Voreinstellung: true)
- LondonStartHour - Londoner Startzeit (Standard: 7, für Broker GMT anpassen)
- LondonEndHour - Londoner Endzeit (Standardwert: 10)
- UseNewYorkKZ - New Yorker Sitzung handeln (Standard: true)
- NewYorkStartHour - NY-Startzeit (Standardwert: 13, Anpassung an Broker GMT)
- NewYorkEndHour - NY Endzeit (Voreinstellung: 16)
RISIKOMANAGEMENT
-
RiskManagementType - Auswahl des Risikomodus (Voreinstellung: RISK_FIXED_LOT)
- RISK_FIXED_LOT - Einheitliche Losgröße
- RISK_FIXED_MONEY - Festes Dollar-Risiko
- RISK_EQUITY_PERCENT - Prozentsatz des Eigenkapitals
- RISK_BALANCE_PERCENT - Prozentsatz des Saldos
-
FixedLot - Losgröße für festen Modus (Standard: 0,01)
-
FixedMoneyRisk - Zu riskierender Dollar-Betrag (Standardwert: $100)
-
EquityRiskPercent - Prozentsatz des Aktienrisikos (Standardwert: 2,0%)
-
BalanceRiskPercent - Prozentsatz des Saldorisikos (Standardwert: 2,0 %)
HANDELSVERWALTUNG
- StopLossPips - Stop-Loss-Abstand (Voreinstellung: 20 Pips)
- TakeProfitPips - Abstand für die Gewinnmitnahme (Standardwert: 40 Pips)
- Empfohlenes Verhältnis: 1:2 (Risiko:Gewinn)
- UseTrailingStop - Aktiviert den Trailing-Stop (Voreinstellung: false)
- TrailingStopPips - Trailing-Abstand (Standardwert: 15 Pips)
- TrailingStepPips - Schrittgröße vor der Bewegung (Voreinstellung: 3 Pips)
FILTERS
- UseNewsFilter - Vermeiden von wichtigen Nachrichten (Voreinstellung: false)
- NewsAvoidanceMinutes - Minuten vor/nach Nachrichten (Voreinstellung: 30)
- UseMarketSentiment - Sentiment-Filter (Voreinstellung: false)
- MinSentimentScore - Mindestwert 0-1 (Voreinstellung: 0.5)
Empfohlene Einstellungen
Für Anfänger (konservativ)
RisikoManagementTyp: RISK_FIXED_LOT FixedLot: 0.01 OneTradeAtATime: true UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 10 StopLossPips: 30 TakeProfitPips: 60 UseTrailingStop: falsch
Für Intermediate (Ausgewogen)
RisikoManagementTyp: RISK_EQUITY_PERCENT EquityRiskPercent: 1.5 OneTradeAtATime: true UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 7 StopLossPips: 25 TakeProfitPips: 50 UseTrailingStop: falsch
Für Fortgeschrittene (Aggressiv)
RisikoManagementTyp: RISK_EQUITY_PERCENT EquityRiskPercent: 2.0 OneTradeAtATime: false UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 5 StopLossPips: 20 TakeProfitPips: 40 UseTrailingStop: true TrailingStopPips: 15
Zum Testen/Optimieren
RisikoManagementTyp: RISK_FIXED_LOT FixedLot: 0.01 UseKillzoneFilter: false (24/7 testen) MinBlockSize: 5-15 (dies optimieren) ShowDebugInfo: true (sehen, was passiert)
Tipps für die Verwendung
Beste Zeitrahmen
- M15 (15 Minuten) - Beste Balance von Signalen und Qualität
- M30 (30 Minuten) - Höhere Qualität, weniger Trades (empfohlen für Live)
- H1 (1 Stunde) - Sehr selektiv, nur starke Signale
- M5 (5 Minuten) - Mehr Signale, höhere Frequenz
Beste Währungspaare
- EURUSD - Am liquidesten, enge Spreads, zuverlässig
- GBPUSD - Gute Volatilität, klare Orderblöcke
- USDJPY - Stabil, funktioniert gut mit Killzones
- AUDUSD - Gut für Asien/NY-Sitzungen
- GOLD (XAUUSD) - Breitere Stopps verwenden (40-60 Pips)
Killzone-Stunden nach Broker
Die meisten Makler verwenden GMT+2 oder GMT+3. Passen Sie sich entsprechend an:
Wenn Ihr Broker GMT+2 verwendet:
- London: 9:00-12:00
- New York: 15:00-18:00
Wenn Ihr Makler GMT+3 ist:
- London: 10:00-13:00
- New York: 16:00-19:00
Prüfen Sie die Serverzeit Ihres Brokers und passen Sie die Killzone-Zeiten an!
Was diesen EA besonders macht
Basiert auf bewährten ICT-Konzepten - Wird von professionellen Tradern weltweit verwendet ✅ Institutionelle Logik - Handeln Sie dort, wo das große Geld handelt ✅ Professionelles Dashboard - Überwachen Sie alles auf einen Blick ✅ Mehrere Risikomodi - Für alle Kontogrößen geeignet ✅ Intelligentes Positionsmanagement - Automatische Margin-Checks ✅ Visuelles Feedback - Sehen Sie Orderblöcke auf Ihrem Chart ✅ Hochgradig konfigurierbar - 30+ Parameter zum Anpassen ✅ Funktioniert auf Netting-Konten - MT5-kompatibel ✅ Keine Martingale - Sicher, professionelles Risikomanagement ✅ Kein Rasterhandel - Nur saubere, direktionale Trades
Erwartete Performance
Realistische Erwartungen
- Gewinnrate: 40-55% (typisch für Breakout-Strategien)
- Risiko:Rendite: 1:2 empfohlen (20 Pips Risiko, 40 Pips Gewinn)
- Handelshäufigkeit:
- M15: 100-300 Trades/Jahr
- M30: 50-200 Trades/Jahr
- H1: 30-100 Trades/Jahr
- Drawdown: Unter 30% bei angemessenem Risikomanagement
Performance-Notizen
- Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
- Ergebnisse variieren je nach Paar, Zeitrahmen und Einstellungen
- Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto
- Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement (1-2% pro Handel)
Technische Anforderungen
- Plattform: MetaTrader 5 (ab Version 3650)
- Konto-Typ: Jeder (Real, Demo, Netting, Hedging)
- Mindestguthaben:
- $100 für 0,01 Lot
- $1.000 für 0,1 Lot
- $10.000 für 1,0 Lot
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen
- VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb
- Spread: Funktioniert am besten mit niedrigen Spreads (< 2 Pips)
Erste Schritte
Schnelle Einrichtung (5 Minuten)
- EA herunterladen und installieren
- Anhängen an EURUSD M15 Chart
- Verwenden Sie die Standardeinstellungen (oder die Voreinstellung "Beginners")
- Aktivieren Sie AutoTrading im MT5
- Überwachen Sie für 24-48 Stunden
Optimierung (optional)
Verwenden Sie den Strategy Tester zur Optimierung:
- MinBlockSize (5-15)
- StopLossPips (15-40)
- TakeProfitPips (30-80)
- Killzone-Stunden (für Broker anpassen)
Live Trading Checkliste
- 2+ Wochen in der Demo getestet
- Verstehen Sie alle Einstellungen
- Angemessenes Risiko einstellen (1-2%)
- OneTradeAtATime = wahr
- Killzone-Filter aktiviert
- Anfangs täglich überwachen
- VPS für 24/7-Betrieb
Unterstützung
- Lesen Sie das mitgelieferte Benutzerhandbuch
- Kommentare zum Produkt lesen
- ShowDebugInfo für die Fehlersuche aktivieren
- Testen Sie die Einstellungen zunächst in der Demo
- Passen Sie die Killzone-Stunden für Ihren Broker an
RISIKOWARNUNG
Der Devisenhandel auf Marge ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder die gesamte ursprüngliche Investition verlieren, und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind, und im Zweifelsfall den Rat eines unabhängigen Finanzberaters einholen.
Über ICT
Dieser EA implementiert die Handelskonzepte des Inner Circle Trader (ICT), einschließlich Orderblöcke und Breaker-Blöcke. Dabei handelt es sich um institutionelle Handelsmuster, die von Banken und großen Finanzinstituten verwendet werden. Dieses Produkt steht in keiner Verbindung zu ICT und wird auch nicht von ICT oder anderen Bildungseinrichtungen unterstützt.
Versionsgeschichte
v1.00 - Erstes Release
- Vollständige Implementierung des ICT Breaker Blocks
- Professionelles Dashboard
- 4 Risiko-Management-Modi
- Killzone-Filterung
- Unterstützung mehrerer Zeitrahmen
- Umfassendes Positionsmanagement
Beginnen Sie noch heute mit dem Handel mit institutionellen Vorteilen!
Empfohlen: Beginnen Sie mit einem Demokonto, verwenden Sie 1-2% Risiko, aktivieren Sie den Killzone-Filter für den Live-Handel.