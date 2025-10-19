Scalping Eagle System FX

MA Scalping Pro EA - Asesor Experto Multisímbolo Profesional para MT5

Visión general

El EA EMA Scalping Pro es un sistema de trading profesional para MetaTrader 5 basado en la clásica estrategia de cruce de 10/21/50 EMA.
Está diseñado para el scalping de Forex preciso y el trading a corto plazo, y se adapta automáticamente a cualquier símbolo - incluyendo Forex, Oro, Índices y Materias Primas - en cualquier marco de tiempo de M1 a D1.

Si adquiere la versión completa, recibirá actualizaciones gratuitas en el futuro.
Después de la compra, envíe un mensaje y recibirá la última versión optimizada del Asesor Experto.

Estrategia principal

Sistema de Tendencia EMA

El EA utiliza tres medias móviles exponenciales para definir la dirección y la lógica de entrada:

  • EMA 10 (rápida) - Reacción inmediata al precio

  • EMA 21 (media ) - Confirma el impulso a corto plazo

  • EMA 50 (lenta) - Define la tendencia dominante del mercado

Lógica de entrada

Condiciones de COMPRA

  • La EMA 50 está inclinada hacia arriba

  • Máximo de la vela actual > máximo de la vela anterior

  • El precio cruza a la baja el punto medio entre la EMA 10 y la EMA 21 (entrada de retroceso)

Condiciones de VENTA

  • La EMA 50 está inclinada hacia abajo

  • Mínimo de la vela actual < mínimo de la vela anterior

  • El precio cruza al alza el punto medio entre la EMA 10 y la EMA 21 (entrada en retroceso).

Filtro de mercado lateral

  • Cuando la pendiente de la EMA 50 < umbral mínimo, no se abre ninguna operación.

  • Evita las operaciones en condiciones entrecortadas o de oscilación

Lógica de salida y riesgo

Stops fijos

  • Stop Loss: 50 pips + spread (por defecto)

  • Take Profit: 100 pips + spread (por defecto)

  • Se ajusta automáticamente a los mínimos del broker y a los requisitos del símbolo

Salidas avanzadas opcionales

  • Trailing Stop: mueve el SL en la dirección del beneficio después de alcanzar un objetivo

  • Breakeven: mueve el SL a la entrada una vez que se alcanza un umbral de beneficios
    Ambas funciones pueden activarse o desactivarse independientemente.

Funciones avanzadas

1. Operativa multisímbolo

  • Opere con múltiples pares simultáneamente desde un gráfico

  • Seguimiento independiente de cada símbolo

  • Añada una lista separada por comas en los ajustes (por ejemplo, EURUSD,GBPUSD,XAUUSD )

2. Gestión del riesgo

  • Sistema Martingale (opcional): multiplicador configurable, pasos máximos y tope de seguridad

  • Protección contra Drawdown: suspende las operaciones si el drawdown supera el umbral (por defecto 20%)

  • Filtro de la curva de la renta variable: sólo opera cuando la renta variable supera su media móvil.

3. 3. Filtros de tiempo y noticias

  • Control del horario de negociación: establece la ventana de negociación activa (por ejemplo, 08:00-22:00)

  • Filtro de noticias: controla la ampliación del diferencial para evitar condiciones volátiles

4. Validación inteligente

  • Normalización del volumen: se ajusta automáticamente a las reglas mín./máx./paso del corredor.

  • Detección de nivel de stop: comprueba SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL y FREEZE_LEVEL

  • Comprobación del margen: omite las operaciones si el margen es insuficiente (20% de colchón)

5. Interfaz profesional

  • Diseño Dark-Theme: fondo negro moderno con velas de color lima/rojo

  • Panel de control: muestra el saldo, el capital, la reducción, el estado activo y los datos por símbolo.

  • Logotipo: logotipo opcional en el gráfico con posición personalizable

Arquitectura técnica

  • Diseño orientado a objetos mediante la clase CSymbolData

  • Control basado en eventos (OnTimer para multisímbolos, OnTick para un solo símbolo)

  • Gestión de errores con validación completa, registros descriptivos y recuperación segura

  • Compatibilidad con brokers: soporta cuentas de compensación y cobertura, todos los símbolos

Ajustes por defecto y recomendaciones

Divisas (M5-M15):

  • Tamaño del lote: 0,01-0,1

  • SL/TP: 50/100 pips

  • Pendiente mínima: 1.0

Oro (H1-H4):

  • Tamaño del lote: 0,01-0,05

  • SL/TP: autoescalado (~200-400 puntos)

  • Pendiente mínima: 10.0

Índices (H1-D1):

  • Ajustar el lote al tamaño del contrato

  • Utilizar valores por defecto para SL/TP

  • Aumentar el umbral de pendiente mínima

Parámetros de entrada (Resumen)

Estrategia

  • Periodos EMA (10, 21, 50)

  • Pendiente de tendencia mínima

  • Tamaño del lote

Gestión del riesgo

  • SL/TP (autoajustable)

  • Trailing stop / Breakeven

  • Configuración de Martingala

  • Filtros de reducción y equidad

Filtros

  • Ventana de tiempo

  • Límite de margen (filtro de noticias)

  • Lista multisímbolo

Mostrar

  • Posición y colores del panel

  • Visualización del logotipo

Sistema

  • Número mágico

  • Intervalo del temporizador

  • Selección del marco temporal

Perfil de rendimiento

Categoría Comportamiento
Frecuencia de negociación M1: muy alta - M5/M15: moderada - H1/H4: baja
Perfil de riesgo Por defecto 1:2 R:R; Martingala aumenta el riesgo
Control de Drawdown Detiene las operaciones por encima del 20% de reducción
Mejor tipo de mercado Mercados en tendencia con clara pendiente EMA 50

Compatibilidad con MQL5 Market

Este Asesor Experto es totalmente compatible con los requisitos del Mercado MQL5:
Sin dependencias DLL
Sin alimentación de datos externos
Manejo de errores con gracia
Funciona en saldos bajos
Valida stops y volúmenes
Compatible con todos los brokers y tipos de cuentas
Inicialización y desinicialización limpias
Sin fugas de memoria

Resumen

El EA EMA Scalping Pro ofrece una implementación disciplinada y basada en datos del método de cruce 10/21/50 EMA, respaldada por sólidos controles de riesgo, validación adaptada al corredor y herramientas de visualización profesionales.
Proporciona a los operadores un entorno de scalping completo y automatizado, adecuado tanto para pruebas como para ejecución en vivo.

Información sobre la versión de por vida

Al comprar la versión completa de por vida, usted obtiene acceso permanente al Asesor Experto, incluyendo todas las futuras actualizaciones y mejoras.
Después de la compra, simplemente envíe un mensaje y recibirá directamente la última versión optimizada.



Productos recomendados
Sira EA
Aristeidis Gitas
Asesores Expertos
Sira EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que utiliza cuatro estrategias diferentes basadas en indicadores técnicos y condiciones del mercado. Coloca órdenes pendientes Buy Stop o Sell Stop cuando se cumplen los criterios configurados. Condiciones de Entrada Sira EA evalúa: Valor del RSI Media móvil simple (SMA) de 50 períodos Volumen de la vela Niveles de precio Características Nivel objetivo opcional (porcentaje o cantidad fija) configurable por el usuario El Stop Loss no está activado p
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Money Magnet
Farhad Kia
Asesores Expertos
es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier instrumento, pero los resultados son mejores con EURUSD en el marco de tiempo H1. Si usted es un inversor a largo plazo en busca de beneficios anuales con alta Sharpe-ratio entonces Money magnet es una buena opción. Por favor, compruebe la parte de comentarios para compartir su configuración con los demás y disfrutar de los últimos ajustes óptimos subidos por otros usuarios. Ventajas del Asesor Experto
MMM Bollinger Bands MACD and MA
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia del EA Este EA tiene incorporado un indicador combinado de Tendencia de Bandas de Bollinger, MACD y MA que comprueba las tendencias de los precios en todo momento y abre y cierra nuevas órdenes en el momento adecuado; Recomendado para operadores principiantes porque los valores de entrada por defecto están optimizados para trabajar con cuentas con un balance tan bajo como 300 US$ ; Protege su ganancia porque está provisto de Trailing Stop Loss, Porcentaje Mínimo de Equidad para per
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Asesores Expertos
GoldenStrikePro - Asesor Experto de Breakout de Precisión para XAUUSD GoldenStrikePro es un potente e inteligente robot de trading diseñado específicamente para XAUUSD (Oro/USD). Creado para estrategias de ruptura de precisión, aprovecha la estructura del mercado en tiempo real, el análisis de tendencias basado en EMA y la ejecución inteligente de operaciones para ofrecer resultados consistentes con riesgo controlado. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar tu viaje al
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
SafeGold EA
Ismael Alba Rocha Vieira
Asesores Expertos
Comercio seguro con tendencia de oro Este es SafeGold, probado en las condiciones más exigentes con resultados rentables y consistentes (ver imágenes). Utilizando estrategias avanzadas, SafeGold es capaz de generar ganancias consistentes en 8 niveles de riesgo, entrando solo cuando todas las estrategias coinciden. Sin Martingala ni uso de cuadrícula, con gestión de dinero fija o automática. Fácil instalación y uso simplificado. El EA se entrega configurado para un funcionamiento óptimo. Req
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Asesores Expertos
Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Asesores Expertos
¡¡¡¡¡Descuento de FIN DE AÑO !!!!! (¡finaliza pronto!) Precio original $508 (antes del descuento) : Precio actual: $254 USD (+impuestos) ¡Obtenga su copia ahora antes de que sea demasiado tarde! Señales en Vivo Probadas : Señales Goldplup ACTUAR AHORA!!! o nunca... Ruptura del Canal de Donchian ¿Hasta dónde puede moverse una ruptura Donchian antes de revertir? Goldplup EA está diseñado para capturar esos movimientos con precisión. Aplica el probado método Donchian Channel en 2 modos seleccion
Yukon Gold EA
Pitt Petruschke
5 (2)
Asesores Expertos
Yukon Gold EA – Asesor Experto Multiestrategia Yukon Gold EA es un moderno Asesor Experto multiestrategia que combina dos enfoques de trading probados: reversiones y rupturas. Ha sido desarrollado, probado y optimizado cuidadosamente durante muchos meses para lograr un equilibrio estable entre limitación de riesgos y maximización de beneficios. El EA está diseñado para limitar consistentemente las pérdidas mientras amplía dinámicamente las posiciones en fases de ganancias. Así, el riesgo perman
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Statistical Mean Reversion EA ZScore ADF
Mael Francois Claude Deman
Asesores Expertos
EA Estadístico de Reversión a la Media - ZScore + ADF + Cuantiles Dinámicos Este Asesor Experto implementa una robusta estrategia de trading de reversión a la media basada en técnicas estadísticas avanzadas. Se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado mediante el análisis de las puntuaciones z, los diferenciales ajustados a la volatilidad, la estacionariedad y la vida media de las desviaciones de los precios. Ideal para operadores que buscan una ventaja cuantitativa en regím
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Asesores Expertos
[Femto Core] Profesional, fiable y seguro robot de comercio de oro. La introducción de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par XAUUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M6, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso personalizado de los niveles de Fibonacci y el uso de la BULL BEAR POWER filtro de comparación para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarrol
AW BW strategy based MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Las operaciones de EA basadas en la estrategia AW BW se basan en las señales de una combinación personalizada de indicadores creada por Bill M. Williams. Este robot comercial completamente automatizado tiene configuraciones flexibles y muchos escenarios de trabajo. El producto tiene muchas funciones útiles incorporadas: cálculo automático de lotes, sistema de rastreo, stop loss y mucho más. Si es necesario, se puede utilizar el promedio. ventajas: Adecuado para cualquier tipo de instrumentos y c
MR Gold Trader
Mujeeb J
Asesores Expertos
MR-GOLD TRADER ha alcanzado una destacada rentabilidad del 1503% en comparación con el depósito inicial durante la prueba de retroceso, lo que lo convierte en un Asesor Experto (EA) altamente rentable para operar XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H4 . Comenzando con un saldo inicial de $10,000 , el EA generó una ganancia neta de $150,305.26 durante el periodo de prueba del 8 de abril de 2019 al 25 de octubre de 2024 . Este EA está diseñado tanto para traders principiantes como para experimenta
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Asesores Expertos
Presentando mi nuevo Asesor Experto Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA utiliza el concepto de seguir las tendencias en la realización de análisis de mercado. Analizando las tendencias del mercado con los indicadores principales Banda de Bollinger y Media Móvil, al entrar en las operaciones, este EA también considera la zona de Orderblock que hace que el análisis sea más preciso. El algoritmo utilizado en el desarrollo de este EA es un algoritmo fiable tanto en la entrada y la gestión de menos
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading con AI Momentum Scalper, su herramienta definitiva para aprovechar el poder del impulso del mercado con inteligencia artificial de vanguardia. Diseñado para los operadores que prosperan en la naturaleza dinámica de los mercados financieros, este sofisticado robot está diseñado para identificar y capitalizar los movimientos significativos del mercado. El precio ahora es de $699 : quedan 8 copias a este precio, precio final $999 Características principales: Al
UJ Master EA
Matej Hofman
Asesores Expertos
Presentamos UJ Master EA, un sencillo pero potente Asesor Experto para operar con el par USDJPY. Desarrollado, probado y operado por un equipo de traders experimentados con más de dos décadas de experiencia. Preparado para Prop-Firms Fácil de configurar No es sensible a las condiciones del broker ¡UJ Master EA se actualiza cada 3 meses para obtener los mejores resultados! UJ Master EA utiliza una compleja estrategia de acción de precios y conceptos de dinero inteligente, siguiendo estrictas re
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Asesores Expertos
Sistema de Trading Automatizado Avanzado para Oro Gold Catalyst EA MT5 es una solución de trading completamente automatizada , optimizada específicamente para XAU/USD (Oro) . Al combinar estrategias de seguimiento de tendencia , confirmaciones de acción del precio y gestión dinámica del riesgo , este EA ha demostrado un rendimiento estable y fiable durante más de un año de pruebas en condiciones reales de mercado. 1. Descripción General de la Estrategia Gold Catalyst EA MT5 emplea un enfoque sis
MultipleORB EA Retail Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Asesores Expertos
MULTI-ORB v6.0.1 EDICIÓN AL POR MENOR Sistema de trading agresivo de ruptura del rango de apertura SIN FILTRO DE NOTICIAS - OPERA EN TODAS LAS CONDICIONES DEL MERCADO ¿QUÉ ES OPENING RANGE BREAKOUT (ORB)? La estrategia Opening Range Breakout opera con rupturas de precios desde rangos establecidos rangos de sesión de mercado establecidos. Esta EDICIÓN RETAIL está diseñada para operadores agresivos que quieren capturar movimientos de alta volatilidad durante eventos noticiosos y sesion
Gold Trend Follower
Collins Arthur
Asesores Expertos
Gold Trend Follower es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro). Sigue la tendencia del marco de tiempo superior y busca oportunidades de trading en marcos de tiempo inferiores utilizando la confluencia de la acción del precio con patrones de velas envolventes alcistas y bajistas . Visión general de la estrategia El EA determina la tendencia dominante del mercado desde un marco de tiempo superior (por ejemplo, H1 o H4). Una vez que se confir
Salva EA
Pavel Komarovsky
Asesores Expertos
Salva EA es un sistema avanzado y totalmente automatizado. La base de esta estrategia es el propio gráfico de precios, el comercio se lleva a cabo desde el rango de movimiento de los precios. Beneficios No es martingala, no es arbitraje Listo para operar sin PreSetting Utilice siempre un stop loss y take profit para salvar sus inversiones Fácil de usar (no tiene ajustes complejos) Los resultados del probador convergen con los resultados en una cuenta real Pruebas de alta velocidad (puede ser op
Heiken
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El Asesor Experto profesional Heiken sigue parcialmente el mercado utilizando el indicador i-Heiken_Ashi (ver la captura de pantalla). En cada señal i-Heiken_Ashi , se abre una posición en su dirección. Cada nueva posición abierta se acompaña automáticamente de un stop loss, break even, trailing stop y take profit. Con el fin de diversificar los fondos de manera eficiente, se recomienda utilizar el modo de operación multidivisa, en el que se seleccionan 10 divisas, mientras que el riesgo se redu
CMFXGold
Chethan V
Asesores Expertos
CMFX GOLD - Inteligencia táctica para el campo de batalla XAUUSD Precisión. Paciencia. Poder. CMFX ORO no es sólo otro Asesor Experto - es un algoritmo táctico de swing-trading diseñado para dominar el Oro (XAUUSD) con disciplina, precisión y protección del capital. Soporte Para cualquier duda, consulta o asistencia en la configuración, por favor contacte conmigo a través de mensaje privado MQL5 . Respondo a cada mensaje personalmente y ayudo con la instalación, optimización y orientación.
Apex EA MT5
Botond Ratonyi
5 (3)
Asesores Expertos
El Apex Daytrader EA -una solución de trading avanzada y segura diseñada para aquellos que buscan resultados consistentes y fiables en el mercado de divisas sin recurrir a métodos peligrosos. Este asesor experto combina un sofisticado análisis de la acción del precio con indicadores meticulosamente calibrados, sólidas técnicas de gestión del dinero y estrategias de salida dinámicas para navegar por las complejidades del mercado. ¡Últimos sets en la sección de comentarios! : https://www.mql5.com
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Asesores Expertos
BTC Scalper AI EA MT5 es un robot de scalping de nueva generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los más populares crypto par BTCUSD . Libere el poder del trading automatizado con este avanzado EA BTC Scalper diseñado específicamente para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramienta versátil para los
JPY Trend EA ProTrading
Flora Rosa Seeholzer
Asesores Expertos
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimizado para USDJPY) JPY Trend EA ProTrading es un Asesor Experto profesional de continuación de tendencia USDJPY para MetaTrader 5 y MetaTrader 4 , diseñado para capturar movimientos limpios impulsados por rupturas durante condiciones alcistas establecidas. Este EA se centra en configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad con riesgo estructurado y un proceso de ejecución basado en reglas. Está optimizado para USDJPY en H1 y construido para los
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (52)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.73 (26)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
2.33 (3)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (3)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡PRECIO DE LANZAMIENTO! Solo quedan 4 copias al precio actual. Próximo precio: $289. Precio final: $999. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automat
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD. Adjuntar a un solo gráfico con cualquier marco de tiempo - Neptune gestiona sus propios marcos de tiempo internos. Neptune identifica entradas de alta probabilidad utilizando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para los operadores que quieren una ventaja real y no trucos. El precio especial de lanzamiento termina pronto! El
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Otros productos de este autor
RSI Distance Grid Scalping
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Estrategia RSI + Grid Distance con Filtro 200 EMA Visión general La estrategia RSI + Grid Distance integra los principios de impulso y reversión a la media dentro de un marco de negociación estructurado en cuadrícula. Combinando el Índice de Fuerza Relativa (RSI ) con niveles de cuadrícula dinámicos y un filtro de Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos , el sistema busca optimizar la sincronización de las operaciones, la alineación de las tendencias y la eficiencia general de las posicio
RSI with EMA and Grid System and scalping
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Sistema de Cuadrícula RSI+EMA y Libélula+EMA The RSI+EMA Grid & Dragonfly+EMA Grid System is a sophisticated Expert Advisor (EA) developed for traders who seek both consistency and adaptability in dynamic market conditions. Combining two proven strategies, this EA is built for precision entries, controlled risk, and intelligent position management. Estrategia 1: Sistema de cuadrícula RSI + EMA Esta estrategia utiliza una combinación del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y las Medias Móviles Expon
EngulfxPro
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Engulfx Pro - EA Avanzado de Breakout y Noticias para MT5 Engulfx Pro es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operadores que exigen una toma de decisiones inteligente, entradas precisas y un control dinámico del riesgo. Este EA combina confirmaciones técnicas de alta calidad con la lógica de sincronización del mercado para operar rupturas con eficacia - mientras se mantiene por delante de la volatilidad causada por los principales eventos de noticias. Si usted es un operador de
FREE
Stop Loss Hunt Arrows
Domantas Juodenis
Utilidades
Caza de Stop Loss: Visualización de la manipulación del mercado Este gráfico de velas profesional muestra claramente las zonas de caza de stop loss, una táctica habitual de manipulación del mercado utilizada por los operadores institucionales. Las mechas descendentes penetran por debajo de los niveles de soporte locales, activando los stop loss de los operadores minoristas antes de que el precio revierta bruscamente en la dirección opuesta. Cada evento está marcado con precisión con flechas roja
FREE
Strategic Indicator X3 Pro Multi
Domantas Juodenis
Indicadores
Elementos clave del marketing: Posicionamiento profesional: Lenguaje de producto premium - "Ultimate Professional Trading System" Terminología empresarial : "calidad institucional", "nivel profesional". Credibilidad técnica : tecnología de redes neuronales basada en inteligencia artificial. Conformidad con el mercado : certificado MQL5, totalmente conforme Aspectos destacados de la propuesta de valor: Marco estratégico triple con explicaciones claras Tecnología de IA/red neuronal como diferenci
FREE
Price Action with liquidity traps and Swing
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
PA+LZ Expert Advisor - Operativa de Precisión Potenciada por la Acción del Precio y las Zonas de Liquidez Visión general PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operadores que desean un sistema de negociación inteligente, estructurado y de nivel institucional. Diseñado con una lógica de acción de precios limpia y detección inteligente de zonas de liquidez, PA+LZ ofrece entradas precisas, riesgo controlado y rentabilidad constante , sin depend
Final Surge Pro
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
FINAL SURGE PRO - El mejor EA de Acción de Precios y Breakout Trading Versión: 1.1 Plataforma: MetaTrader 5 Desarrollador: fxDreema (2025) Licencia: 1 cuenta por compra Backtesting & Live Trading Ready Descripción Final Surge Pro es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado para operadores serios y desafiantes. Combina la acción del precio , la lógica de ruptura , y la gestión de riesgos de varios niveles en un motor inteligente y automatizado construido para la consistencia de los
PropMasterRiot FX3X
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
PropMasterRiot FX 3X - Inteligencia adaptativa para la participación en el mercado en tiempo real PropMasterRiot FX 3X es un Asesor Experto de alto rendimiento creado para operadores que requieren una ejecución consistente, una lógica de estrategia adaptable y una sólida precisión basada en sesiones. Diseñado con perfiles de volumen avanzados y lógica inteligente incorporada, este EA integra el reconocimiento de la estructura del mercado con el comportamiento de los precios para ofrecer decision
Order Flow Absorption
Domantas Juodenis
Indicadores
Absorción del flujo de órdenes (OFA) - Huella inteligente y panel de volumen Descubra la verdadera intención del mercado. El indicador Order Flow Absorption (OFA) le ofrece una visión institucional de la dinámica del mercado, destacando las zonas agresivas de compra/venta y los desequilibrios de la huella, con un panel limpio y personalizable. Características principales Panel de huella de comprador/vendedor El panel conmutable en tiempo real muestra el flujo de volumen actual, anterior y tota
Pro Bounce EA
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Pro Bouncing EA - Sistema Profesional de Trading de Rebote Transforme sus operaciones con una estrategia de rebote de nivel institucional Descubra el poder de la operativa profesional de rebotes de soporte y resistencia con nuestro Asesor Experto de última generación que combina el reconocimiento avanzado de patrones, impresionantes efectos visuales y una gestión del riesgo a prueba de balas. Por qué Pro Bouncing EA es diferente Interfaz profesional estilo gráfico Sierra Tema cromático azul oscu
Banker Scandal SM EQ HL
Domantas Juodenis
Indicadores
Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 - Indicador Institucional Avanzado de Estructura de Mercado para MT5 Visión general El Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 es un indicador profesional MT5 construido para identificar Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en tiempo real. Detecta patrones Equal Highs (EQH) y Equal Lows (EQL) - zonas que a menudo indican objetivos de liquidez institucional - ayudando a los operadores a anticipar potenciales retrocesos y áreas de manipulación del mercado. Esta herramient
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indicadores
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Tecnología VWAP + Perfil de Mercado de nivel profesional para operaciones de precisión VWAP Scalping Pro es una herramienta analítica avanzada que integra el análisis del precio medio ponderado por volumen (VWAP) con la visualización profesional del perfil de mercado. Proporciona a los operadores una visión institucional de la estructura de precios, la distribución del volumen y la dinámica de la sesión, ideal para estrategias de scalpi
First Range of the Opening Session brake out
Domantas Juodenis
Indicadores
Primera gama de la hora de apertura Desayuno Breakout v10.0 Visión general El indicador First Range of the Opening Hour Breakfast Breakout es un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para identificar y visualizar las principales oportunidades de negociación durante la primera hora de las principales sesiones del mercado. Este indicador mejorado combina el análisis de ruptura de sesión tradicional con perfiles de mercado avanzados y una evaluación del impacto de las noticias inspirada en
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indicadores
All-in-One Chart Patterns Nivel Profesional: El sistema definitivo de 36 patrones All-in-One Chart Patterns Professional Level es un completo indicador de 36 patrones bien conocido por los operadores minoristas, pero mejorado significativamente con una precisión superior mediante el análisis integrado del impacto de las noticias y el posicionamiento adecuado del perfil de mercado. Esta herramienta de trading de nivel profesional transforma el reconocimiento tradicional de patrones combinando la
MP Profile Pro
Domantas Juodenis
Indicadores
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARKET PROFILE PRO - Análisis de volumen profesional y panel de operaciones inteligente Transforme sus operaciones con el análisis de perfiles de mercado de nivel institucional Market Profile Pro t
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
G7FX Trading System
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
G7FX SISTEMA PROFESIONAL DE TRADING Asesor Experto Avanzado de Flujo de Órdenes + Perfil de Volumen RENDIMIENTO PROBADO EN TODOS LOS PLAZOS Resultados de las pruebas en múltiples marcos temporales: 30 minutos (M30): Múltiples pares probados - Ganancias consistentes en XAUUSD, US500, CADJPY y más. 15 minutos (M15): 350+ operaciones - Gran rendimiento en pares de divisas (EURCAD, AUDCAD, NZDCAD )5-Minutos (M5): 5.510 operaciones ejecutadas - Sólida capacidad de scalping demostrada en NZDJPY, CADCH
Lear to trade like institutions
Domantas Juodenis
Utilidades
Esto no es trading minorista. Enseño un enfoque profesional de nivel institucional utilizando Sierra Chart, una de las plataformas más potentes disponibles para los operadores serios. Aprenderá a leer el verdadero flujo de órdenes a través de gráficos de huellas, análisis de oferta y demanda, volumen y datos de transacciones reales. Esta formación se centra en cómo se coloca y ejecuta realmente la liquidez, cómo los grandes participantes entran y salen de las posiciones, y por qué el precio se
ICT Breaker Block
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
ICT Breaker Block EA - Sistema profesional de negociación de órdenes en bloque Opere como las instituciones ICT Breaker Block EA es un sofisticado sistema de trading automatizado basado en la potente metodología de Inner Circle Trader (ICT). Este EA identifica los bloques de órdenes institucionales, detecta cuándo se rompen (convirtiéndose en "bloques rompedores") e introduce operaciones cuando el precio vuelve a probar estos niveles. Qué hace este EA Estrategia principal El EA automáticamente:
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario