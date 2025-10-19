Scalping Eagle System FX

MA Scalping Pro EA - Asesor Experto Multisímbolo Profesional para MT5

Visión general

El EA EMA Scalping Pro es un sistema de trading profesional para MetaTrader 5 basado en la clásica estrategia de cruce de 10/21/50 EMA.

Está diseñado para el scalping de Forex preciso y el trading a corto plazo, y se adapta automáticamente a cualquier símbolo - incluyendo Forex, Oro, Índices y Materias Primas - en cualquier marco de tiempo de M1 a D1.

Si adquiere la versión completa, recibirá actualizaciones gratuitas en el futuro.

Después de la compra, envíe un mensaje y recibirá la última versión optimizada del Asesor Experto.

Estrategia principal

Sistema de Tendencia EMA

El EA utiliza tres medias móviles exponenciales para definir la dirección y la lógica de entrada:

EMA 10 (rápida) - Reacción inmediata al precio

EMA 21 (media ) - Confirma el impulso a corto plazo

EMA 50 (lenta) - Define la tendencia dominante del mercado

Lógica de entrada

Condiciones de COMPRA

La EMA 50 está inclinada hacia arriba

Máximo de la vela actual > máximo de la vela anterior

El precio cruza a la baja el punto medio entre la EMA 10 y la EMA 21 (entrada de retroceso)

Condiciones de VENTA

La EMA 50 está inclinada hacia abajo

Mínimo de la vela actual < mínimo de la vela anterior

El precio cruza al alza el punto medio entre la EMA 10 y la EMA 21 (entrada en retroceso).

Filtro de mercado lateral

Cuando la pendiente de la EMA 50 < umbral mínimo, no se abre ninguna operación.

Evita las operaciones en condiciones entrecortadas o de oscilación

Lógica de salida y riesgo

Stops fijos

Stop Loss: 50 pips + spread (por defecto)

Take Profit: 100 pips + spread (por defecto)

Se ajusta automáticamente a los mínimos del broker y a los requisitos del símbolo

Salidas avanzadas opcionales

Trailing Stop: mueve el SL en la dirección del beneficio después de alcanzar un objetivo

Breakeven: mueve el SL a la entrada una vez que se alcanza un umbral de beneficios

Ambas funciones pueden activarse o desactivarse independientemente.

Funciones avanzadas

1. Operativa multisímbolo

Opere con múltiples pares simultáneamente desde un gráfico

Seguimiento independiente de cada símbolo

Añada una lista separada por comas en los ajustes (por ejemplo, EURUSD,GBPUSD,XAUUSD )

2. Gestión del riesgo

Sistema Martingale (opcional): multiplicador configurable, pasos máximos y tope de seguridad

Protección contra Drawdown: suspende las operaciones si el drawdown supera el umbral (por defecto 20%)

Filtro de la curva de la renta variable: sólo opera cuando la renta variable supera su media móvil.

3. 3. Filtros de tiempo y noticias

Control del horario de negociación: establece la ventana de negociación activa (por ejemplo, 08:00-22:00)

Filtro de noticias: controla la ampliación del diferencial para evitar condiciones volátiles

4. Validación inteligente

Normalización del volumen: se ajusta automáticamente a las reglas mín./máx./paso del corredor.

Detección de nivel de stop: comprueba SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL y FREEZE_LEVEL

Comprobación del margen: omite las operaciones si el margen es insuficiente (20% de colchón)

5. Interfaz profesional

Diseño Dark-Theme: fondo negro moderno con velas de color lima/rojo

Panel de control: muestra el saldo, el capital, la reducción, el estado activo y los datos por símbolo.

Logotipo: logotipo opcional en el gráfico con posición personalizable

Arquitectura técnica

Diseño orientado a objetos mediante la clase CSymbolData

Control basado en eventos (OnTimer para multisímbolos, OnTick para un solo símbolo)

Gestión de errores con validación completa, registros descriptivos y recuperación segura

Compatibilidad con brokers: soporta cuentas de compensación y cobertura, todos los símbolos

Ajustes por defecto y recomendaciones

Divisas (M5-M15):

Tamaño del lote: 0,01-0,1

SL/TP: 50/100 pips

Pendiente mínima: 1.0

Oro (H1-H4):

Tamaño del lote: 0,01-0,05

SL/TP: autoescalado (~200-400 puntos)

Pendiente mínima: 10.0

Índices (H1-D1):

Ajustar el lote al tamaño del contrato

Utilizar valores por defecto para SL/TP

Aumentar el umbral de pendiente mínima

Parámetros de entrada (Resumen)

Estrategia

Periodos EMA (10, 21, 50)

Pendiente de tendencia mínima

Tamaño del lote

Gestión del riesgo

SL/TP (autoajustable)

Trailing stop / Breakeven

Configuración de Martingala

Filtros de reducción y equidad

Filtros

Ventana de tiempo

Límite de margen (filtro de noticias)

Lista multisímbolo

Mostrar

Posición y colores del panel

Visualización del logotipo

Sistema

Número mágico

Intervalo del temporizador

Selección del marco temporal

Perfil de rendimiento

Categoría Comportamiento Frecuencia de negociación M1: muy alta - M5/M15: moderada - H1/H4: baja Perfil de riesgo Por defecto 1:2 R:R; Martingala aumenta el riesgo Control de Drawdown Detiene las operaciones por encima del 20% de reducción Mejor tipo de mercado Mercados en tendencia con clara pendiente EMA 50

Compatibilidad con MQL5 Market

Este Asesor Experto es totalmente compatible con los requisitos del Mercado MQL5:

Sin dependencias DLL

Sin alimentación de datos externos

Manejo de errores con gracia

Funciona en saldos bajos

Valida stops y volúmenes

Compatible con todos los brokers y tipos de cuentas

Inicialización y desinicialización limpias

Sin fugas de memoria

Resumen

El EA EMA Scalping Pro ofrece una implementación disciplinada y basada en datos del método de cruce 10/21/50 EMA, respaldada por sólidos controles de riesgo, validación adaptada al corredor y herramientas de visualización profesionales.

Proporciona a los operadores un entorno de scalping completo y automatizado, adecuado tanto para pruebas como para ejecución en vivo.

Información sobre la versión de por vida

Al comprar la versión completa de por vida, usted obtiene acceso permanente al Asesor Experto, incluyendo todas las futuras actualizaciones y mejoras.

Después de la compra, simplemente envíe un mensaje y recibirá directamente la última versión optimizada.



