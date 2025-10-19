Scalping Eagle System FX
- Asesores Expertos
- Domantas Juodenis
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
MA Scalping Pro EA - Asesor Experto Multisímbolo Profesional para MT5
Visión general
El EA EMA Scalping Pro es un sistema de trading profesional para MetaTrader 5 basado en la clásica estrategia de cruce de 10/21/50 EMA.
Está diseñado para el scalping de Forex preciso y el trading a corto plazo, y se adapta automáticamente a cualquier símbolo - incluyendo Forex, Oro, Índices y Materias Primas - en cualquier marco de tiempo de M1 a D1.
Si adquiere la versión completa, recibirá actualizaciones gratuitas en el futuro.
Después de la compra, envíe un mensaje y recibirá la última versión optimizada del Asesor Experto.
Estrategia principal
Sistema de Tendencia EMA
El EA utiliza tres medias móviles exponenciales para definir la dirección y la lógica de entrada:
-
EMA 10 (rápida) - Reacción inmediata al precio
-
EMA 21 (media ) - Confirma el impulso a corto plazo
-
EMA 50 (lenta) - Define la tendencia dominante del mercado
Lógica de entrada
Condiciones de COMPRA
-
La EMA 50 está inclinada hacia arriba
-
Máximo de la vela actual > máximo de la vela anterior
-
El precio cruza a la baja el punto medio entre la EMA 10 y la EMA 21 (entrada de retroceso)
Condiciones de VENTA
-
La EMA 50 está inclinada hacia abajo
-
Mínimo de la vela actual < mínimo de la vela anterior
-
El precio cruza al alza el punto medio entre la EMA 10 y la EMA 21 (entrada en retroceso).
Filtro de mercado lateral
-
Cuando la pendiente de la EMA 50 < umbral mínimo, no se abre ninguna operación.
-
Evita las operaciones en condiciones entrecortadas o de oscilación
Lógica de salida y riesgo
Stops fijos
-
Stop Loss: 50 pips + spread (por defecto)
-
Take Profit: 100 pips + spread (por defecto)
-
Se ajusta automáticamente a los mínimos del broker y a los requisitos del símbolo
Salidas avanzadas opcionales
-
Trailing Stop: mueve el SL en la dirección del beneficio después de alcanzar un objetivo
-
Breakeven: mueve el SL a la entrada una vez que se alcanza un umbral de beneficios
Ambas funciones pueden activarse o desactivarse independientemente.
Funciones avanzadas
1. Operativa multisímbolo
-
Opere con múltiples pares simultáneamente desde un gráfico
-
Seguimiento independiente de cada símbolo
-
Añada una lista separada por comas en los ajustes (por ejemplo, EURUSD,GBPUSD,XAUUSD )
2. Gestión del riesgo
-
Sistema Martingale (opcional): multiplicador configurable, pasos máximos y tope de seguridad
-
Protección contra Drawdown: suspende las operaciones si el drawdown supera el umbral (por defecto 20%)
-
Filtro de la curva de la renta variable: sólo opera cuando la renta variable supera su media móvil.
3. 3. Filtros de tiempo y noticias
-
Control del horario de negociación: establece la ventana de negociación activa (por ejemplo, 08:00-22:00)
-
Filtro de noticias: controla la ampliación del diferencial para evitar condiciones volátiles
4. Validación inteligente
-
Normalización del volumen: se ajusta automáticamente a las reglas mín./máx./paso del corredor.
-
Detección de nivel de stop: comprueba SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL y FREEZE_LEVEL
-
Comprobación del margen: omite las operaciones si el margen es insuficiente (20% de colchón)
5. Interfaz profesional
-
Diseño Dark-Theme: fondo negro moderno con velas de color lima/rojo
-
Panel de control: muestra el saldo, el capital, la reducción, el estado activo y los datos por símbolo.
-
Logotipo: logotipo opcional en el gráfico con posición personalizable
Arquitectura técnica
-
Diseño orientado a objetos mediante la clase CSymbolData
-
Control basado en eventos (OnTimer para multisímbolos, OnTick para un solo símbolo)
-
Gestión de errores con validación completa, registros descriptivos y recuperación segura
-
Compatibilidad con brokers: soporta cuentas de compensación y cobertura, todos los símbolos
Ajustes por defecto y recomendaciones
Divisas (M5-M15):
-
Tamaño del lote: 0,01-0,1
-
SL/TP: 50/100 pips
-
Pendiente mínima: 1.0
Oro (H1-H4):
-
Tamaño del lote: 0,01-0,05
-
SL/TP: autoescalado (~200-400 puntos)
-
Pendiente mínima: 10.0
Índices (H1-D1):
-
Ajustar el lote al tamaño del contrato
-
Utilizar valores por defecto para SL/TP
-
Aumentar el umbral de pendiente mínima
Parámetros de entrada (Resumen)
Estrategia
-
Periodos EMA (10, 21, 50)
-
Pendiente de tendencia mínima
-
Tamaño del lote
Gestión del riesgo
-
SL/TP (autoajustable)
-
Trailing stop / Breakeven
-
Configuración de Martingala
-
Filtros de reducción y equidad
Filtros
-
Ventana de tiempo
-
Límite de margen (filtro de noticias)
-
Lista multisímbolo
Mostrar
-
Posición y colores del panel
-
Visualización del logotipo
Sistema
-
Número mágico
-
Intervalo del temporizador
-
Selección del marco temporal
Perfil de rendimiento
|Categoría
|Comportamiento
|Frecuencia de negociación
|M1: muy alta - M5/M15: moderada - H1/H4: baja
|Perfil de riesgo
|Por defecto 1:2 R:R; Martingala aumenta el riesgo
|Control de Drawdown
|Detiene las operaciones por encima del 20% de reducción
|Mejor tipo de mercado
|Mercados en tendencia con clara pendiente EMA 50
Compatibilidad con MQL5 Market
Este Asesor Experto es totalmente compatible con los requisitos del Mercado MQL5:
Sin dependencias DLL
Sin alimentación de datos externos
Manejo de errores con gracia
Funciona en saldos bajos
Valida stops y volúmenes
Compatible con todos los brokers y tipos de cuentas
Inicialización y desinicialización limpias
Sin fugas de memoria
Resumen
El EA EMA Scalping Pro ofrece una implementación disciplinada y basada en datos del método de cruce 10/21/50 EMA, respaldada por sólidos controles de riesgo, validación adaptada al corredor y herramientas de visualización profesionales.
Proporciona a los operadores un entorno de scalping completo y automatizado, adecuado tanto para pruebas como para ejecución en vivo.
Información sobre la versión de por vida
Al comprar la versión completa de por vida, usted obtiene acceso permanente al Asesor Experto, incluyendo todas las futuras actualizaciones y mejoras.
Después de la compra, simplemente envíe un mensaje y recibirá directamente la última versión optimizada.