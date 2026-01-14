Liquidity Void Swing EA

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

LIQUIDITÄTSLEERE EA

Professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





PRODUKTÜBERSICHT

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





Der Liquidity Void EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Liquiditätslücken im Markt ausnutzt. Basierend auf institutionellen Handelskonzepten identifiziert dieser EA Bereiche, in denen sich der Preis bei minimaler Handelsaktivität schnell bewegte, wodurch "Lücken" entstehen, die der Preis oft wieder ausfüllt.









WAS IST DIE LIQUIDITÄTSLÜCKEN-STRATEGIE?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





DAS KONZEPT:

Eine Liquiditätslücke (auch bekannt als Fair Value Gap oder FVG) tritt auf, wenn sich der Kurs so schnell durch einen Bereich bewegt, dass auf diesen Kursniveaus kaum Handel stattfindet. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, das eine "Lücke" oder "Leere" in der Marktstruktur hinterlässt.





WIE ES FUNKTIONIERT:

1. Der EA scannt historische Kursbewegungen, um Bereiche mit minimaler Liquidität zu identifizieren

2. Wenn eine Lücke entdeckt wird, wartet der EA darauf, dass der Preis über (für Käufe) oder unter (für Verkäufe) die Lücke bricht.

3. Eine PVG-Bestätigung (Point of Value Gap) in der Nähe der Lücke validiert das Signal

4. Der Handel wird mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels ausgeführt.









SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





AUTOMATISCHE ERKENNUNG VON LIQUIDITÄTSLÜCKEN

Identifiziert Preislücken bei minimaler Handelsaktivität





FVG-BESTÄTIGUNGSSYSTEM

Validiert Signale durch Point of Value Gap-Analyse





PROFESSIONELLES DASHBOARD

Echtzeitanzeige von Kontoinformationen, Sitzungen, Nachrichtenfilter und Strategiestatus





4 RISIKOMANAGEMENT-MODI

- Feste Losgröße

- Fester Geldbetrag pro Trade

- Prozentsatz des Eigenkapitals

- Prozentsatz des Saldos





MULTI-SESSION-HANDEL

Handel während der Sitzungen in Asien, London, New York und Australien





NEWS-FILTER

Vermeidet automatisch den Handel während aufsehenerregender Nachrichtenereignisse





TRAILING STOP

Optionaler Trailing-Stop, um Gewinne zu schützen und Gewinner laufen zu lassen





INTELLIGENTE MARGIN-VERWALTUNG

Berechnet automatisch sichere Losgrößen auf Basis der verfügbaren Marge





PROFESSIONELLE CHARTGESTALTUNG

Dunkles Marinethema mit grünen bullischen und dunkelroten bearischen Kerzen









WIE DER BOT FUNKTIONIERT

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





SCHRITT 1: MARKTANALYSE

Der EA analysiert fortlaufend das Kursgeschehen bei jedem neuen Balken, indem er auf historische Daten zurückblickt, um Liquiditätslücken zu identifizieren. Er zählt, wie oft der Preis bestimmte Preiszonen berührt hat - Bereiche mit 3 oder weniger Berührungen werden als potenzielle Lücken markiert.





SCHRITT 2: SIGNALERZEUGUNG

Wenn eine Lücke identifiziert wird, wartet der EA darauf, dass der Kurs die Lückenzone durchbricht. Bei Kaufsignalen muss der Kurs über dem Hoch der Lücke schließen. Bei Verkaufssignalen muss der Kurs unter dem ungültigen Tiefpunkt schließen. Der PVG (Point of Value Gap) muss ebenfalls in der Nähe der Void-Grenze liegen, um bestätigt zu werden.





SCHRITT 3: HANDELSAUSFÜHRUNG

Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, führt der EA den Handel automatisch mit dem von Ihnen konfigurierten Stop Loss und Take Profit aus. Bevor die Order platziert wird, prüft er, ob die Stop-Levels den Anforderungen des Brokers entsprechen und ob eine ausreichende Marge vorhanden ist.





SCHRITT 4: HANDELSMANAGEMENT

Wenn der Trailing-Stop aktiviert ist, überwacht der EA fortlaufend die offenen Positionen und passt den Stop-Loss an, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt. So werden Gewinne geschützt, während gewinnbringende Trades ausgeführt werden können.









EINSTELLUNGEN UND KONFIGURATION

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





STRATEGIE-EINSTELLUNGEN:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Parameter | Standard | Beschreibung

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

LiquidityVoidPips | 20 | Mindestgröße der Leeren Zone (Pips)

FVG_Distance | 15 | Abstand für PVG-Bestätigung (Pips)

BreakoutConfirmationBars | 2 | Für die Bestätigung des Ausbruchs benötigte Bars

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





EINSTELLUNGEN FÜR DAS RISIKOMANAGEMENT:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Parameter | Standard | Beschreibung

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RiskManagement | Fixed Lot | Risikomodus wählen

FixedLot | 0.01 | Losgröße (Modus Fixed Lot)

FixedMoney | 100 | $ zum Risiko (Festgeldmodus)

RiskPercent | 1.0 | % zu riskieren (Prozent-Modi)

StopLossPips | 50 | Stop-Loss-Abstand (Pips)

TakeProfitPips | 100 | Gewinnmitnahme-Abstand (Pips)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





HANDELSSITZUNGEN:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sitzung | Zeit (GMT) | Standard

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Asien (Tokio) | 00:00 - 09:00 | Aktiviert

London | 08:00 - 17:00 | Aktiviert

New York | 13:00 - 22:00 | Aktiviert

Australien (Sydney) | 22:00 - 07:00 | Aktiviert

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





TRAILING-STOP-EINSTELLUNGEN:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Parameter | Standard | Beschreibung

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

UseTrailingStop | false | Aktivieren/Deaktivieren des Trailing-Stops

TrailingStopPips | 30 | Abstand zum Kursrückgang

TrailingStepPips | 5 | Minimale Kursbewegung vor Anpassung

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━









EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN NACH SYMBOL

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





EURUSD / GBPUSD / USDCAD:

- Zeitrahmen: H1 oder M30

- LiquiditätVoidPips: 20

- StopLossPips: 40-50

- MitnahmeGewinnPunkte: 80-100

- Sitzungen: London und New York





XAUUSD (Gold):

- Zeitrahmen: H1 oder H4

- LiquiditätVoidPips: 30

- StopLossPips: 150-200

- TakeProfitPips: 300-400

- Sitzungen: London und New York





GBPJPY / EURJPY (Volatile Paare):

- Zeitrahmen: H1

- LiquiditätVoidPips: 25

- StopLossPips: 60-80

- MitnahmeGewinnPunkte: 120-160

- Sitzungen: Asien + London + New York









DASHBOARD-FUNKTIONEN

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





Das professionelle Dashboard auf dem Bildschirm bietet Echtzeitüberwachung:





- KONTOINFORMATIONEN

Aktueller Kontostand, Eigenkapital und gleitender Gewinn/Verlust





- TRADING PAIR

Aktuell gehandeltes Symbol und aktueller Spread





- SESSION-STATUS

Echtzeit-Status aller vier Handelssitzungen (AKTIV/GESCHLOSSEN)





- NEWS-FILTER

Zeigt an, ob der Handel aufgrund von Nachrichtenereignissen erlaubt oder blockiert ist





- STRATEGIE-STATUS

Zeigt an, wenn eine Liquiditätslücke festgestellt wurde





- RISIKO ANZEIGE

Zeigt den aktuellen Risikomanagementmodus und die Einstellungen an





- TRAILING-STOP

Zeigt den Status und den Abstand des Trailing-Stops an









TECHNISCHE DATEN

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





- Plattform: Nur MetaTrader 5

- Konto-Typ: Netting- und Hedging-Konten werden unterstützt

- Mindesteinlage: $500 für Forex-Paare, $2.000 für Gold

- Broker-Anforderungen: Niedrige Spreads (<2 Pips auf Majors), EA-Handel erlaubt

- Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher

- Timeframes: M15, M30, H1, H4, D1

- Symbole: Alle wichtigen Devisenpaare und Gold (XAUUSD)









RISIKOWARNUNG

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Sie sollten nur mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können.





Testen Sie den EA immer mindestens 30 Tage lang auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Beginnen Sie mit minimalen Losgrößen und erhöhen Sie diese schrittweise, wenn Sie Vertrauen in das System gewinnen.









WAS MACHT DIESES EA SO BESONDERS?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





INSTITUTIONELLE STRATEGIE

Basierend darauf, wie professionelle Händler Liquiditätsungleichgewichte erkennen und handeln





BEWÄHRTES KONZEPT

Liquiditätslücken sind ein gut dokumentiertes Marktphänomen, das von Banken und Hedgefonds genutzt wird





INTELLIGENTE AUTOMATISIERUNG

Eliminiert den emotionalen Handel und führt die Strategie präzise aus





VOLLE TRANSPARENZ

Professionelles Dashboard zeigt jederzeit genau an, was der EA gerade tut





FLEXIBLES RISIKOMANAGEMENT

4 verschiedene Modi ermöglichen es Ihnen, je nach Ihrer Risikotoleranz zu handeln





MULTI-MARKET-FÄHIGKEIT

Arbeitet mit Forex-Paaren, Gold und anderen Symbolen mit einstellbaren Parametern





SESSION-FILTERUNG

Handeln Sie nur während der von Ihnen bevorzugten Marktsitzungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen





NACHRICHTENSCHUTZ

Stoppt den Handel automatisch bei wichtigen Nachrichten, um erratische Kursbewegungen zu vermeiden









WAS ENTHALTEN IST

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





LiquidityVoid_EA.mq5 - Der vollständige Expert Advisor

Umfassendes Benutzerhandbuch (PDF)

Installationsanleitung

Leitfaden zur Konfiguration des Strategietesters

Empfohlene Einstellungen für mehrere Symbole

Fehlerbehebungsberichte und Updates

Professionelles Dashboard (eingebaut)

Kostenlose Updates und Support









FÜR WEN IST DIESER EA GEDACHT?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





Trader, die institutionelle Handelsstrategien automatisieren wollen

Diejenigen, die ein transparentes, verständliches Handelssystem suchen

Trader, die Trendfolge- und Ausbruchsstrategien bevorzugen

Jeder, der ein professionelles Risikomanagement-Tool sucht

Trader, die mehrere Sitzungen handeln wollen, ohne die ganze Nacht aufzubleiben

Diejenigen, die ein System mit bewährten Marktkonzepten suchen









UNTERSTÜTZUNG UND UPDATES

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





Dieser EA enthält eine umfassende Dokumentation zur Installation, Konfiguration, Optimierung und Fehlerbehebung. Es werden kostenlose Updates zur Verfügung gestellt, um die Kompatibilität mit zukünftigen MetaTrader 5-Builds zu gewährleisten und um neue Funktionen auf der Grundlage von Benutzerfeedback hinzuzufügen.









═══════════════════════════════════════════════════════════════════

2026 Liquidity Void EA - Professionelles Handelssystem

═══════════════════════════════════════════════════════════════════