Liquidity Void Swing EA

PRODUKTÜBERSICHT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Der Liquidity Void EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Liquiditätslücken im Markt ausnutzt. Basierend auf institutionellen Handelskonzepten identifiziert dieser EA Bereiche, in denen sich der Preis bei minimaler Handelsaktivität schnell bewegte, wodurch "Lücken" entstehen, die der Preis oft wieder ausfüllt.


WAS IST DIE LIQUIDITÄTSLÜCKEN-STRATEGIE?
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

DAS KONZEPT:
Eine Liquiditätslücke (auch bekannt als Fair Value Gap oder FVG) tritt auf, wenn sich der Kurs so schnell durch einen Bereich bewegt, dass auf diesen Kursniveaus kaum Handel stattfindet. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, das eine "Lücke" oder "Leere" in der Marktstruktur hinterlässt.

WIE ES FUNKTIONIERT:
1. Der EA scannt historische Kursbewegungen, um Bereiche mit minimaler Liquidität zu identifizieren
2. Wenn eine Lücke entdeckt wird, wartet der EA darauf, dass der Preis über (für Käufe) oder unter (für Verkäufe) die Lücke bricht.
3. Eine PVG-Bestätigung (Point of Value Gap) in der Nähe der Lücke validiert das Signal
4. Der Handel wird mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels ausgeführt.


SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

AUTOMATISCHE ERKENNUNG VON LIQUIDITÄTSLÜCKEN
Identifiziert Preislücken bei minimaler Handelsaktivität

FVG-BESTÄTIGUNGSSYSTEM
Validiert Signale durch Point of Value Gap-Analyse

PROFESSIONELLES DASHBOARD
Echtzeitanzeige von Kontoinformationen, Sitzungen, Nachrichtenfilter und Strategiestatus

4 RISIKOMANAGEMENT-MODI
- Feste Losgröße
- Fester Geldbetrag pro Trade
- Prozentsatz des Eigenkapitals
- Prozentsatz des Saldos

MULTI-SESSION-HANDEL
Handel während der Sitzungen in Asien, London, New York und Australien

NEWS-FILTER
Vermeidet automatisch den Handel während aufsehenerregender Nachrichtenereignisse

TRAILING STOP
Optionaler Trailing-Stop, um Gewinne zu schützen und Gewinner laufen zu lassen

INTELLIGENTE MARGIN-VERWALTUNG
Berechnet automatisch sichere Losgrößen auf Basis der verfügbaren Marge

PROFESSIONELLE CHARTGESTALTUNG
Dunkles Marinethema mit grünen bullischen und dunkelroten bearischen Kerzen


WIE DER BOT FUNKTIONIERT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

SCHRITT 1: MARKTANALYSE
Der EA analysiert fortlaufend das Kursgeschehen bei jedem neuen Balken, indem er auf historische Daten zurückblickt, um Liquiditätslücken zu identifizieren. Er zählt, wie oft der Preis bestimmte Preiszonen berührt hat - Bereiche mit 3 oder weniger Berührungen werden als potenzielle Lücken markiert.

SCHRITT 2: SIGNALERZEUGUNG
Wenn eine Lücke identifiziert wird, wartet der EA darauf, dass der Kurs die Lückenzone durchbricht. Bei Kaufsignalen muss der Kurs über dem Hoch der Lücke schließen. Bei Verkaufssignalen muss der Kurs unter dem ungültigen Tiefpunkt schließen. Der PVG (Point of Value Gap) muss ebenfalls in der Nähe der Void-Grenze liegen, um bestätigt zu werden.

SCHRITT 3: HANDELSAUSFÜHRUNG
Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, führt der EA den Handel automatisch mit dem von Ihnen konfigurierten Stop Loss und Take Profit aus. Bevor die Order platziert wird, prüft er, ob die Stop-Levels den Anforderungen des Brokers entsprechen und ob eine ausreichende Marge vorhanden ist.

SCHRITT 4: HANDELSMANAGEMENT
Wenn der Trailing-Stop aktiviert ist, überwacht der EA fortlaufend die offenen Positionen und passt den Stop-Loss an, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt. So werden Gewinne geschützt, während gewinnbringende Trades ausgeführt werden können.


EINSTELLUNGEN UND KONFIGURATION
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

STRATEGIE-EINSTELLUNGEN:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Parameter | Standard | Beschreibung
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
LiquidityVoidPips | 20 | Mindestgröße der Leeren Zone (Pips)
FVG_Distance | 15 | Abstand für PVG-Bestätigung (Pips)
BreakoutConfirmationBars | 2 | Für die Bestätigung des Ausbruchs benötigte Bars
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EINSTELLUNGEN FÜR DAS RISIKOMANAGEMENT:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Parameter | Standard | Beschreibung
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
RiskManagement | Fixed Lot | Risikomodus wählen
FixedLot | 0.01 | Losgröße (Modus Fixed Lot)
FixedMoney | 100 | $ zum Risiko (Festgeldmodus)
RiskPercent | 1.0 | % zu riskieren (Prozent-Modi)
StopLossPips | 50 | Stop-Loss-Abstand (Pips)
TakeProfitPips | 100 | Gewinnmitnahme-Abstand (Pips)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HANDELSSITZUNGEN:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Sitzung | Zeit (GMT) | Standard
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Asien (Tokio) | 00:00 - 09:00 | Aktiviert
London | 08:00 - 17:00 | Aktiviert
New York | 13:00 - 22:00 | Aktiviert
Australien (Sydney) | 22:00 - 07:00 | Aktiviert
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TRAILING-STOP-EINSTELLUNGEN:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Parameter | Standard | Beschreibung
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
UseTrailingStop | false | Aktivieren/Deaktivieren des Trailing-Stops
TrailingStopPips | 30 | Abstand zum Kursrückgang
TrailingStepPips | 5 | Minimale Kursbewegung vor Anpassung
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN NACH SYMBOL
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

EURUSD / GBPUSD / USDCAD:
- Zeitrahmen: H1 oder M30
- LiquiditätVoidPips: 20
- StopLossPips: 40-50
- MitnahmeGewinnPunkte: 80-100
- Sitzungen: London und New York

XAUUSD (Gold):
- Zeitrahmen: H1 oder H4
- LiquiditätVoidPips: 30
- StopLossPips: 150-200
- TakeProfitPips: 300-400
- Sitzungen: London und New York

GBPJPY / EURJPY (Volatile Paare):
- Zeitrahmen: H1
- LiquiditätVoidPips: 25
- StopLossPips: 60-80
- MitnahmeGewinnPunkte: 120-160
- Sitzungen: Asien + London + New York


DASHBOARD-FUNKTIONEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Das professionelle Dashboard auf dem Bildschirm bietet Echtzeitüberwachung:

- KONTOINFORMATIONEN
Aktueller Kontostand, Eigenkapital und gleitender Gewinn/Verlust

- TRADING PAIR
Aktuell gehandeltes Symbol und aktueller Spread

- SESSION-STATUS
Echtzeit-Status aller vier Handelssitzungen (AKTIV/GESCHLOSSEN)

- NEWS-FILTER
Zeigt an, ob der Handel aufgrund von Nachrichtenereignissen erlaubt oder blockiert ist

- STRATEGIE-STATUS
Zeigt an, wenn eine Liquiditätslücke festgestellt wurde

- RISIKO ANZEIGE
Zeigt den aktuellen Risikomanagementmodus und die Einstellungen an

- TRAILING-STOP
Zeigt den Status und den Abstand des Trailing-Stops an


TECHNISCHE DATEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

- Plattform: Nur MetaTrader 5
- Konto-Typ: Netting- und Hedging-Konten werden unterstützt
- Mindesteinlage: $500 für Forex-Paare, $2.000 für Gold
- Broker-Anforderungen: Niedrige Spreads (<2 Pips auf Majors), EA-Handel erlaubt
- Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher
- Timeframes: M15, M30, H1, H4, D1
- Symbole: Alle wichtigen Devisenpaare und Gold (XAUUSD)


RISIKOWARNUNG
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Sie sollten nur mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Testen Sie den EA immer mindestens 30 Tage lang auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Beginnen Sie mit minimalen Losgrößen und erhöhen Sie diese schrittweise, wenn Sie Vertrauen in das System gewinnen.


WAS MACHT DIESES EA SO BESONDERS?
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

INSTITUTIONELLE STRATEGIE
Basierend darauf, wie professionelle Händler Liquiditätsungleichgewichte erkennen und handeln

BEWÄHRTES KONZEPT
Liquiditätslücken sind ein gut dokumentiertes Marktphänomen, das von Banken und Hedgefonds genutzt wird

INTELLIGENTE AUTOMATISIERUNG
Eliminiert den emotionalen Handel und führt die Strategie präzise aus

VOLLE TRANSPARENZ
Professionelles Dashboard zeigt jederzeit genau an, was der EA gerade tut

FLEXIBLES RISIKOMANAGEMENT
4 verschiedene Modi ermöglichen es Ihnen, je nach Ihrer Risikotoleranz zu handeln

MULTI-MARKET-FÄHIGKEIT
Arbeitet mit Forex-Paaren, Gold und anderen Symbolen mit einstellbaren Parametern

SESSION-FILTERUNG
Handeln Sie nur während der von Ihnen bevorzugten Marktsitzungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen

NACHRICHTENSCHUTZ
Stoppt den Handel automatisch bei wichtigen Nachrichten, um erratische Kursbewegungen zu vermeiden


WAS ENTHALTEN IST
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

LiquidityVoid_EA.mq5 - Der vollständige Expert Advisor
Umfassendes Benutzerhandbuch (PDF)
Installationsanleitung
Leitfaden zur Konfiguration des Strategietesters
Empfohlene Einstellungen für mehrere Symbole
Fehlerbehebungsberichte und Updates
Professionelles Dashboard (eingebaut)
Kostenlose Updates und Support


FÜR WEN IST DIESER EA GEDACHT?
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Trader, die institutionelle Handelsstrategien automatisieren wollen
Diejenigen, die ein transparentes, verständliches Handelssystem suchen
Trader, die Trendfolge- und Ausbruchsstrategien bevorzugen
Jeder, der ein professionelles Risikomanagement-Tool sucht
Trader, die mehrere Sitzungen handeln wollen, ohne die ganze Nacht aufzubleiben
Diejenigen, die ein System mit bewährten Marktkonzepten suchen


UNTERSTÜTZUNG UND UPDATES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Dieser EA enthält eine umfassende Dokumentation zur Installation, Konfiguration, Optimierung und Fehlerbehebung. Es werden kostenlose Updates zur Verfügung gestellt, um die Kompatibilität mit zukünftigen MetaTrader 5-Builds zu gewährleisten und um neue Funktionen auf der Grundlage von Benutzerfeedback hinzuzufügen.


