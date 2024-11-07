RSI Distance Grid Scalping
RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter
RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter
Überblick
Die RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter stellt eine hochentwickelte Integration von Momentum-, Mean-Reversion- und Trendbestätigungstechniken dar, die für adaptive automatische oder halbautomatische Handelssysteme optimiert ist.
Diese Version führt eine erweiterte Nachrichtenwahrnehmung, ein aktienbasiertes Risikomanagement und Mechanismen zur Margin-Awareness ein, die eine intelligentere Entscheidungsfindung vor Sitzungseröffnungen und während hochrelevanter Marktereignisse ermöglichen.
Kern-Logik
1. RSI-Signalerzeugung
Das System wendet einen 17-Perioden-RSI an, der Momentumverschiebungen erkennt, wenn er eine sekundäre (führende oder geglättete) RSI-Linie überschreitet. Diese Interaktion identifiziert frühe Signale für eine Trendfortsetzung oder -umkehr, die durch den breiteren Marktkontext und die Richtungsstärke bestätigt werden.
2. Gitterabstandsfilter
Ein dynamisches Gittersystem umgibt die aktuellen Marktpreise und stellt sicher, dass Einstiege nur innerhalb eines bestimmten Bereichs sinnvoller Gitterniveaus erfolgen. Diese selektive Einstiegsmethode zielt auf optimale Zonen in der Nähe von technischen Unterstützungen oder Widerständen ab, reduziert das Rauschen und verbessert die Präzision des Handels.
3. Trendbestätigung über 200 EMA
Der gleitende 200-Perioden-Durchschnitt (Exponential Moving Average, EMA) fungiert als primärer Trendfilter:
-
Long-Trades: Werden nur eingeleitet, wenn der Kurs oberhalb des 200 EMA bleibt und der RSI eine zinsbullische Ausrichtung bestätigt.
-
Short-Trades: Werden ausgelöst, wenn der Kurs unter dem 200 EMA liegt und der RSI ein anhaltendes bärisches Momentum signalisiert.
Hinzugefügte Funktionen (Highlights der Versionsaktualisierung)
-
Modul zur Wahrnehmung von Nachrichten: Die Strategie erkennt jetzt wichtige wirtschaftliche Ereignisse und passt die Einstiegsaggressivität oder die Positionsgröße auf der Grundlage der erwarteten Volatilität an.
-
Adaptives Risikomanagement: Enthält eine mehrschichtige Risikokontrolle, die das Risiko dynamisch auf der Grundlage des Eigenkapitals des Händlers, der Verfügbarkeit von Margin und der Volatilität der Sitzung anpasst.
-
Empfindlichkeit von Eigenkapital und Marge: Vor jeder Handelssitzung bewertet das System das Eigenkapital und die Margin-Auslastung des Kontos und kalibriert die Positionsgröße, um die Kapitaleffizienz zu erhalten und das Drawdown-Risiko zu minimieren.
-
Verbesserte Session Awareness: Optimiertes Einstiegs-Timing im Verhältnis zu den Sitzungseröffnungen (London, New York und Asien), um die Handelsgenauigkeit zu verbessern und verfrühte Einstiege während Phasen mit geringer Liquidität zu reduzieren.
Beispiel - Long-Setup
-
Der Kurs handelt oberhalb des 200 EMA (bestätigter Aufwärtstrend).
-
DerRSI(17) kreuzt über der führenden RSI-Linie, was auf ein zinsbullisches Momentum hinweist.
-
Der Kurs befindet sich innerhalb der vordefinierten Rasterschwelle (z. B. X Pips) vom nächsthöheren Rasterlevel.
-
Die Nachrichten- und Aktienmodule bestätigen risikoarme Bedingungen und eine ausreichende Margin-Kapazität.
Wenn alle Parameter übereinstimmen, führt das System einen Kaufauftrag mit Präzision aus, der optional durch die Kerzenstruktur oder die Bestätigung des Volumens validiert wird.
Anwendungsfall
Diese Strategie wurde für professionelle Händler und quantitative Systeme entwickelt und integriert Momentum, Struktur und fundamentales Wissen, um die Einstiegsqualität und Risikokontrolle zu verbessern. Sie ist besonders effektiv in Umgebungen mit mittlerer Volatilität, da sie die Handelsausführung sowohl mit der Marktstruktur als auch mit den Ressourcenbeschränkungen des Händlers in Einklang bringt.
