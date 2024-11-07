RSI Distance Grid Scalping

RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter

Überblick

Die RSI + Grid Distance Strategie integriert Momentum- und Mean-Reversion-Prinzipien in einen strukturierten Grid-Handelsrahmen. Durch die Kombination des Relative Strength Index (RSI) mit dynamischen Grid-Levels und einem 200-Perioden-Filter (Exponential Moving Average, EMA) versucht das System, das Trade-Timing, die Trendausrichtung und die allgemeine Positionseffizienz zu optimieren.

Kern-Logik

1. RSI-Signalerzeugung

Der Algorithmus verwendet einen 17-Perioden-RSI und erkennt ein bullisches Momentum, wenn er eine sekundäre (geführte oder geglättete) RSI-Linie überschreitet. Diese Überkreuzung wird durch die Trendausrichtung weiter validiert, um sicherzustellen, dass die Einstiegssignale sowohl das lokale Momentum als auch die breitere Richtungsstärke widerspiegeln.

2. Gitterabstandsfilter

Ein dynamischer Gittermechanismus wird um aktuelle Marktpreisniveaus herum eingesetzt. Handelseinträge werden nur dann initiiert, wenn sich der Kurs innerhalb eines vordefinierten Abstands zu einer Rasterlinie befindet, wodurch sich die Aktivität auf technisch relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen konzentriert. Dieser Ansatz hilft, ineffiziente Einstiege im mittleren Bereich zu vermeiden.

3. Trendbestätigung über 200 EMA

Ein auf dem 200-Perioden-EMA basierender Trendbestätigungsfilter stellt sicher, dass Positionen nur in Richtung des vorherrschenden Markttrends eröffnet werden.

Long-Positionen: Werden nur ausgelöst, wenn der Kurs über dem 200 EMA liegt und der RSI ein bullisches Momentum bestätigt.

Short-Positionen: Werden aktiviert, wenn der Kurs unter dem 200 EMA liegt und der RSI ein bärisches Momentum bestätigt.

Beispiel - Long-Setup

Der Kurs handelt oberhalb des 200 EMA und bestätigt damit einen Aufwärtstrend.

Der RSI(17) kreuzt über der führenden RSI-Linie und signalisiert damit bullische Stärke.

Der Kurs befindet sich innerhalb des vordefinierten Rasters (z. B. X Pips) vom nächsthöheren Rasterlevel.

Wenn diese Parameter übereinstimmen, löst das System einen Kaufauftrag aus, der optional durch Kerzen- oder volumenbasierte Signale bestätigt wird.

Anwendungsfall

Diese Strategie ist ideal für halbautomatische oder vollautomatische Handelssysteme, die sich darauf konzentrieren, momentumbasierte Einstiege mit struktureller Rasterpositionierung und langfristiger Trendbestätigung in Einklang zu bringen. Sie ist besonders effektiv in Märkten mit mäßiger Volatilität, in denen Gelegenheiten zur Mittelwertumkehr mit etablierten direktionalen Tendenzen zusammentreffen.

