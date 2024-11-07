RSI Distance Grid Scalping

RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter

Jetzt zum niedrigsten Preis bis zum 7. Januar 2026 erhältlich - Es ist Zeit zu kaufen!

Überblick

Die RSI + Grid Distance Strategie integriert Momentum- und Mean-Reversion-Prinzipien in einen strukturierten Grid-Handelsrahmen. Durch die Kombination des Relative Strength Index (RSI) mit dynamischen Grid-Levels und einem 200-Perioden-Filter (Exponential Moving Average, EMA) versucht das System, das Trade-Timing, die Trendausrichtung und die allgemeine Positionseffizienz zu optimieren.

Kern-Logik

1. RSI-Signalerzeugung
Der Algorithmus verwendet einen 17-Perioden-RSI und erkennt ein bullisches Momentum, wenn er eine sekundäre (geführte oder geglättete) RSI-Linie überschreitet. Diese Überkreuzung wird durch die Trendausrichtung weiter validiert, um sicherzustellen, dass die Einstiegssignale sowohl das lokale Momentum als auch die breitere Richtungsstärke widerspiegeln.

2. Gitterabstandsfilter
Ein dynamischer Gittermechanismus wird um aktuelle Marktpreisniveaus herum eingesetzt. Handelseinträge werden nur dann initiiert, wenn sich der Kurs innerhalb eines vordefinierten Abstands zu einer Rasterlinie befindet, wodurch sich die Aktivität auf technisch relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen konzentriert. Dieser Ansatz hilft, ineffiziente Einstiege im mittleren Bereich zu vermeiden.

3. Trendbestätigung über 200 EMA
Ein auf dem 200-Perioden-EMA basierender Trendbestätigungsfilter stellt sicher, dass Positionen nur in Richtung des vorherrschenden Markttrends eröffnet werden.

  • Long-Positionen: Werden nur ausgelöst, wenn der Kurs über dem 200 EMA liegt und der RSI ein bullisches Momentum bestätigt.

  • Short-Positionen: Werden aktiviert, wenn der Kurs unter dem 200 EMA liegt und der RSI ein bärisches Momentum bestätigt.

Beispiel - Long-Setup

  • Der Kurs handelt oberhalb des 200 EMA und bestätigt damit einen Aufwärtstrend.

  • DerRSI(17) kreuzt über der führenden RSI-Linie und signalisiert damit bullische Stärke.

  • Der Kurs befindet sich innerhalb des vordefinierten Rasters (z. B. X Pips) vom nächsthöheren Rasterlevel.
    Wenn diese Parameter übereinstimmen, löst das System einen Kaufauftrag aus, der optional durch Kerzen- oder volumenbasierte Signale bestätigt wird.

Anwendungsfall

Diese Strategie ist ideal für halbautomatische oder vollautomatische Handelssysteme, die sich darauf konzentrieren, momentumbasierte Einstiege mit struktureller Rasterpositionierung und langfristiger Trendbestätigung in Einklang zu bringen. Sie ist besonders effektiv in Märkten mit mäßiger Volatilität, in denen Gelegenheiten zur Mittelwertumkehr mit etablierten direktionalen Tendenzen zusammentreffen.

Sonderangebot

Nur für eine begrenzte Zeit ist die RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter zum niedrigsten Preis aller Zeiten erhältlich - das Angebot gilt bis zum 7. Januar 2026.
Erhöhen Sie jetzt Ihren Handelsvorteil und nutzen Sie diese exklusive Gelegenheit, bevor die Preise wieder auf das normale Niveau steigen.

RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter

Spezielles Einführungsangebot - Niedrigster Preis bis zum 7. Januar 2026

Der Preis wird nach diesem Datum um 75% steigen - handeln Sie jetzt, um sich Ihr Exemplar zum Einführungspreis zu sichern.

Überblick

Die RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter stellt eine hochentwickelte Integration von Momentum-, Mean-Reversion- und Trendbestätigungstechniken dar, die für adaptive automatische oder halbautomatische Handelssysteme optimiert ist.
Diese Version führt eine erweiterte Nachrichtenwahrnehmung, ein aktienbasiertes Risikomanagement und Mechanismen zur Margin-Awareness ein, die eine intelligentere Entscheidungsfindung vor Sitzungseröffnungen und während hochrelevanter Marktereignisse ermöglichen.

Kern-Logik

1. RSI-Signalerzeugung
Das System wendet einen 17-Perioden-RSI an, der Momentumverschiebungen erkennt, wenn er eine sekundäre (führende oder geglättete) RSI-Linie überschreitet. Diese Interaktion identifiziert frühe Signale für eine Trendfortsetzung oder -umkehr, die durch den breiteren Marktkontext und die Richtungsstärke bestätigt werden.

2. Gitterabstandsfilter
Ein dynamisches Gittersystem umgibt die aktuellen Marktpreise und stellt sicher, dass Einstiege nur innerhalb eines bestimmten Bereichs sinnvoller Gitterniveaus erfolgen. Diese selektive Einstiegsmethode zielt auf optimale Zonen in der Nähe von technischen Unterstützungen oder Widerständen ab, reduziert das Rauschen und verbessert die Präzision des Handels.

3. Trendbestätigung über 200 EMA
Der gleitende 200-Perioden-Durchschnitt (Exponential Moving Average, EMA) fungiert als primärer Trendfilter:

  • Long-Trades: Werden nur eingeleitet, wenn der Kurs oberhalb des 200 EMA bleibt und der RSI eine zinsbullische Ausrichtung bestätigt.

  • Short-Trades: Werden ausgelöst, wenn der Kurs unter dem 200 EMA liegt und der RSI ein anhaltendes bärisches Momentum signalisiert.

Hinzugefügte Funktionen (Highlights der Versionsaktualisierung)

  • Modul zur Wahrnehmung von Nachrichten: Die Strategie erkennt jetzt wichtige wirtschaftliche Ereignisse und passt die Einstiegsaggressivität oder die Positionsgröße auf der Grundlage der erwarteten Volatilität an.

  • Adaptives Risikomanagement: Enthält eine mehrschichtige Risikokontrolle, die das Risiko dynamisch auf der Grundlage des Eigenkapitals des Händlers, der Verfügbarkeit von Margin und der Volatilität der Sitzung anpasst.

  • Empfindlichkeit von Eigenkapital und Marge: Vor jeder Handelssitzung bewertet das System das Eigenkapital und die Margin-Auslastung des Kontos und kalibriert die Positionsgröße, um die Kapitaleffizienz zu erhalten und das Drawdown-Risiko zu minimieren.

  • Verbesserte Session Awareness: Optimiertes Einstiegs-Timing im Verhältnis zu den Sitzungseröffnungen (London, New York und Asien), um die Handelsgenauigkeit zu verbessern und verfrühte Einstiege während Phasen mit geringer Liquidität zu reduzieren.

Beispiel - Long-Setup

  1. Der Kurs handelt oberhalb des 200 EMA (bestätigter Aufwärtstrend).

  2. DerRSI(17) kreuzt über der führenden RSI-Linie, was auf ein zinsbullisches Momentum hinweist.

  3. Der Kurs befindet sich innerhalb der vordefinierten Rasterschwelle (z. B. X Pips) vom nächsthöheren Rasterlevel.

  4. Die Nachrichten- und Aktienmodule bestätigen risikoarme Bedingungen und eine ausreichende Margin-Kapazität.

Wenn alle Parameter übereinstimmen, führt das System einen Kaufauftrag mit Präzision aus, der optional durch die Kerzenstruktur oder die Bestätigung des Volumens validiert wird.

Anwendungsfall

Diese Strategie wurde für professionelle Händler und quantitative Systeme entwickelt und integriert Momentum, Struktur und fundamentales Wissen, um die Einstiegsqualität und Risikokontrolle zu verbessern. Sie ist besonders effektiv in Umgebungen mit mittlerer Volatilität, da sie die Handelsausführung sowohl mit der Marktstruktur als auch mit den Ressourcenbeschränkungen des Händlers in Einklang bringt.

Zeitlich begrenztes Angebot

Die RSI + Grid Distance Strategie mit 200 EMA Filter (Enhanced Edition) ist bis zum 7. Januar 2026 zum niedrigsten Einführungspreis erhältlich.
Nach diesem Datum wird der Preis um 75 % steigen.
Sichern Sie sich jetzt Ihre Lizenz, um frühzeitig Zugang zu erhalten und vor der Preisanpassung von der vollen Funktionsunterstützung zu profitieren.

