Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner

ATENCIÓN Las utilidades no tienen una buena funcionalidad en modo backtest.

Para tener una prueba de demostración, me mensaje de buzón de mensajes y recibir 3 días de prueba.


Servicios de nuestro equipo:

Si desea ver nuestros productos haga clic en el enlace:LINK

Si tienes una idea que te gustaría desarrollar en una aplicación, haz clic en el enlace:LINK


Niveles de stop y objetivo instantáneos en el gráfico, desde 1:1 hasta 1:6.

Trade Ratio Lines MT5 dibuja una línea de stop abierta y líneas de objetivo (take-profit) en múltiplos R fijos relativos a su entrada. Es una manera rápida y visual de validar una configuración: ver 1R ... 6R niveles, distancias y precios de un vistazo, sin colocar ninguna orden.


Para qué sirve

  • Traza un marcador de Entrada, una línea de Stop Abierto, y líneas de Objetivo (TP) en 1R → 6R.

  • Muestra precios y distancias para cada nivel (puntos/pips).

  • Le permite arrastrar la entrada/stop para actualizar instantáneamente todos los objetivos de relación.

  • Funciona en cualquier símbolo y marco temporal (dígitos automáticos, tamaño de tick, contrato).


Características principales

  • Ratios fijos: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 (visibilidad configurable).

  • Edición en el gráfico: arrastre Entrada o Stop; todas las líneas 1R-6R se recalculan en directo.

  • Etiquetas limpias: precio, distancia y múltiplo R se muestran claramente.

  • Consciente de los instrumentos: formateo automático para divisas de 5 dígitos, índices, metales, cripto CFDs, acciones.

  • Ligero: sin órdenes, sin alertas, pura planificación visual.


