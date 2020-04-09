Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner

ATENCIÓN Las utilidades no tienen una buena funcionalidad en modo backtest.

Niveles de stop y objetivo instantáneos en el gráfico, desde 1:1 hasta 1:6.

Trade Ratio Lines MT5 dibuja una(take-profit) enfijos relativos a su entrada. Es una manera rápida y visual de validar una configuración: ver 1R ... 6R niveles, distancias y precios de un vistazo, sin colocar ninguna orden.





Para qué sirve

Traza un marcador de Entrada , una línea de Stop Abierto , y líneas de Objetivo (TP) en 1R → 6R .

Muestra precios y distancias para cada nivel (puntos/pips).

Le permite arrastrar la entrada/stop para actualizar instantáneamente todos los objetivos de relación.

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal (dígitos automáticos, tamaño de tick, contrato).





Características principales

Ratios fijos: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 (visibilidad configurable).

Edición en el gráfico: arrastre Entrada o Stop; todas las líneas 1R-6R se recalculan en directo.

Etiquetas limpias: precio, distancia y múltiplo R se muestran claramente.

Consciente de los instrumentos: formateo automático para divisas de 5 dígitos, índices, metales, cripto CFDs, acciones.

Ligero: sin órdenes, sin alertas, pura planificación visual.



