HalcyonFX MT4

Dies ist das Ergebnis von fünf Jahren durchdachter Entwicklung, rigoroser Tests und sorgfältiger Verfeinerung.

Entdecken Sie HalcyonFX, das ultimative automatisierte Handelssystem, das ein ausgewogenes, langfristiges Investitionswachstum auf der Grundlage einzigartiger mehrstufiger Algorithmen für stabile finanzielle Ergebnisse bietet.

Nur für einebegrenzte Zeitkostenlos!

Wichtiger Hinweis für das Backtesting: Da die Lotgröße über das Panel eingestellt wird, auf das Sie während des Backtestings keinen Zugriff haben, sollten Sie in den Experteneinstellungen die Option Set Base Lot automatically = true aktivieren, da ansonsten eine feste Lotgröße von 0,01 verwendet wird.

Überprüfen Sie die Leistung unseres offiziellen Überwachungssignals

Wenn es um die Auswahl von Investitionsmöglichkeiten geht, müssen Sie in der Regel Abstriche machen. Entweder Sie entscheiden sich für konservative Ansätze, die ein hohes Maß an Sicherheit versprechen, aber kaum Rendite abwerfen, oder Sie streben nach schnellen Gewinnen, laufen aber Gefahr, früher oder später Ihre gesamte Investition zu verlieren. Mit HalcyonFX ist es uns gelungen, die perfekte Balance zwischen Rentabilität und langfristiger Stabilität zu finden. HalcyonFX ist in der Lage, konstant Gewinne zu erzielen, die tatsächlich einen Unterschied machen. Auch wenn es natürlich nie eine absolute Sicherheit für den zukünftigen Erfolg geben kann, haben wir bisher eine beachtliche Wachstumsrate beobachtet, die über die Jahre hinweg außergewöhnlich konstant geblieben ist. Wenn Sie also auf der Suche nach einer zusätzlichen Einkommensquelle sind oder endlich Ihre Ersparnisse wirklich wachsen sehen wollen, ist HalcyonFX die richtige Wahl für Sie.

Die einzigartige Handelsmanagement-Strategie von HalcyonFX besteht aus mehreren Ebenen intelligenter adaptiver Algorithmen, die sich nahtlos ergänzen und es dem System ermöglichen, sich an jede Marktsituation anzupassen. Ein intelligentes Einstiegserkennungssystem sucht zuverlässig nach effektiven Markteintritten, während ein entschlossenes, mehrstufiges Risikomanagement sicherstellt, dass die Risiken, denen Ihre Investition ausgesetzt ist, jederzeit durch aktive Minderung begrenzt werden. Finanzmärkte sind ein komplexes Spiel aus Daten und Zahlen. Wer, wenn nicht Computeralgorithmen, soll den Sinn des Ganzen erkennen und die komplizierte Verflechtung der globalen Marktdynamik durchschauen? Mit Hilfe von HalcyonFX können Sie mit den größten Finanzmärkten der Welt Schritt halten und endlich mit Zuversicht handeln, während Sie Ihren Geist in Ruhe lassen.


Die Strategie

Dem Trend folgen:

Gegen den Trend zu handeln ist selten ratsam, deshalb analysiert HalcyonFX ständig die aktuelle Trendrichtung und Stärke. HalcyonFX findet intelligente Einstiege, die auf temporären Rückschlägen innerhalb laufender Trends basieren, um Gewinne zu maximieren und das Risiko, in eine Sackgasse zu geraten, zu minimieren. Im Falle einer Trendumkehr kann sich HalcyonFX schnell anpassen und hat zahlreiche andere Techniken in seinem Arsenal, um mit veränderten Bedingungen umzugehen. Es ist nicht einfach, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. HalcyonFX liest den Markt durch eine objektive Linse und sieht Dinge, die niemand von uns je bemerkt hätte. Machen Sie sich nie wieder Sorgen darüber, einen Handel zu verpassen, sondern lassen Sie die intelligente Einstiegserkennung von HalcyonFX günstige Handelsmöglichkeiten für Sie finden und ausführen - sogar wenn Sie schlafen. Wenn Sie die Dinge selbst in die Hand nehmen möchten, können Sie jederzeit neue Positionen selbst oder durch andere Trading-Bots eröffnen und HalcyonFX diese mit seinem einzigartigen Handelsmanagementsystem verwalten lassen.

Gewinne sichern:

Nichts tut mehr weh, als schöne grüne Zahlen auf Ihren offenen Trades zu sehen, nur damit sie einen Tag später rot werden. Deshalb sichert HalcyonFX seine profitablen Trades mit einem Trailing-Stoploss ab, um sicherzustellen, dass Ihnen diese schönen Gewinne nicht durch plötzliche Marktumkehrungen durch die Finger gleiten. HalcyonFX bleibt immer wachsam, um Ihre Gewinne aufzufangen, bevor sie wieder nach unten fallen. Aber manchmal ist ein kleiner Verlust genauso wichtig wie ein großer Gewinn, auch wenn er sich nicht genauso lohnend anfühlt. Dennoch kann man beim Handel nicht immer die richtigen Vorhersagen treffen, daher ist es umso wichtiger, wie man mit Fehlern umgeht. HalcyonFX wertet den Markt ständig aus und passt die Take-Profit- und Stop-Loss-Levels schnell an die Kursentwicklung an, damit Sie sich entspannen und Ihre Gedanken auf wichtigere Dinge konzentrieren können. Falls Sie sehr spezifische Erwartungen bezüglich der Schlusslevels haben, können Sie auch ganz einfach selbst feste Takeprofit- und Stoploss-Levels definieren, so dass HalcyonFX immer mit genau so viel Risiko handelt, wie Ihnen angenehm ist.

Verluste wiederherstellen:

Die Finanzmärkte verhalten sich nicht immer so, wie man es erwartet, und so kann sich das, was einmal wie ein vielversprechender Handel aussah, plötzlich in einen einsamen Schiffbrüchigen verwandeln. Manchmal ist es in solchen Fällen am besten, den Verlust einfach hinzunehmen und es noch einmal zu versuchen. Doch Geduld und kluges Handeln zahlen sich in der Regel viel mehr aus. HalcyonFX schickt Hilfe zu Ihren Verlusttrades und unterstützt sie mit günstigeren Trades, um ihr Gewicht auszugleichen. HalcyonFX sucht ständig nach Pullback-Gelegenheiten und nutzt Gewinntrades, um das Volumen der Verlusttrades zu reduzieren und so ungünstige Einstiege wiederherzustellen. Im Gegensatz zu traditionellen Durchschnittsstrategien, die blind auf ihre fehlgeschlagenen Einstiege setzen, bis ihnen das Eigenkapital ausgeht, erkennt HalcyonFX auf intelligente Weise Pullbacks in allen Vermögenswerten und baut Verlustpositionen konsequent ab, bis sie ausgeglichen sind. Werden Sie nie wieder Opfer irrationaler Entscheidungen, die auf Angst oder Hoffnung basieren, sondern lassen Sie HalcyonFX Ihre Trades für Sie verwalten und wiederherstellen. Sollten Sie dennoch selbst aktiv werden wollen, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Trades zu eröffnen und zu schließen, wie Sie möchten.


Parameter

Die meisten Einstellungen von HalcyonFX werden in Echtzeit über ein interaktives Panel verwaltet. Einige grundlegende Funktionsparameter sind jedoch nur in den Expertenoptionen verfügbar:

  • Maximal erlaubter Spread (Standardwert20): Hier können Sie den maximalen Spread einstellen, den HalcyonFX beim Handel akzeptieren soll. Je höher der Spread ist, desto schwieriger ist es für eine Position, profitabel zu werden. Besonders in der Nacht können die Spreads zeitweise explodieren, weshalb es immer empfehlenswert ist, den maximalen Spread zu begrenzen. Wenn Sie einen Broker mit hohen durchschnittlichen Spreads verwenden, sollten Sie das Limit hier erhöhen, um die Handelshäufigkeit zu steigern.

  • Basis-Lot automatisch setzen (Standardeinstellungfalse): Wenn Sie diese Option aktivieren, berechnet HalcyonFX automatisch die Losgrößen in Abhängigkeit von Ihrem Kontostand nach der Formel "Kontostand / 100000". Dies entspricht unserer allgemeinen Empfehlung und führt zu einer Lotgröße von 0,01 pro 1000€/$1000 auf Ihrem Konto. Die Aktivierung dieser Option setzt die im Panel eingegebene Lotgröße außer Kraft. Diese Option ist besonders beim Backtesting nützlich, da Sie nicht wie beim Live-Handel auf das Panel zugreifen können, um die gewünschte Losgröße einzustellen.

  • Von anderen eröffnete Trades verwalten (Standardeinstellung: false): Wenn Sie Ihre Handelseinträge selbst oder durch einen anderen Trading-Bot auswählen möchten, aber trotzdem möchten, dass HalcyonFX Ihre Positionen verwaltet, sobald sie eröffnet sind, können Sie diese Option aktivieren. Wenn Sie diese Option auftrue setzen, wird der Umfang der HalcyonFX-Instanz erweitert, um alle offenen Positionen für das jeweilige Symbol zu überwachen. Das bedeutet, dass HalcyonFX seine Handelsmanagementtechniken wie dynamische Gewinnmitnahme, dynamische Stoploss, Mittelwertbildung und Deeskalation auf alle Positionen anwendet, unabhängig davon, wer sie eröffnet hat.

  • Trades schließen, wenn sich der Trend umkehrt (Standardeinstellungfalse): Wenn Sie diese Option aktivieren, veranlassen Sie HalcyonFX, Verluste zu begrenzen, indem es schlechte Positionen schließt, die gegen den aktuellen Preistrend laufen. Dieses Verhalten kann von Zeit zu Zeit zu größeren Verlusten führen, stellt aber sicher, dass Verluste nicht zu lange mitgeschleppt werden, bis sie nicht mehr zu bewältigen sind. Wenn Sie diese Option auf"Falsch" setzen, werden Verlustgeschäfte nur durch Stoploss verwaltet. In unseren Referenzkonten haben wir diese Option deaktiviert, aber bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall verlorene Trades immer selbst genau überwachen sollten.

  • Statischer TP in Währung pro Lot (Standardwert0): Dies ist der Take-Profit, der standardmäßig auf alle Trades angewendet wird. Der tatsächliche Takepofit kann von HalcyonFX dynamisch angepasst werden, wenn Sie die entsprechende Funktion im Panel aktivieren. Der hier eingegebene Wert bezieht sich auf ein Basisvolumen von einem Lot und wird in Abhängigkeit vom Basislot Ihrer Trades (d.h. dem Anfangsvolumen des ersten Trades einer Serie - die Größe, die Sie im Panel einstellen) nach oben oder unten skaliert. Wenn Sie also mit einem Volumen von 0,01 Lot handeln, wird der von HalcyonFX angewandte Take-Profit 0,01 x den von Ihnen eingegebenen Wert betragen. Im Falle des Standardwertes ist es 0.01 x 100 = 1 ($ oder €, abhängig von Ihrer Kontowährung). 0 bedeutet, dass kein statischer Takeprofit verwendet wird (dynamischer Takeprofit wird weiterhin angewendet).

  • Statischer SL in Währung pro Lot (Voreinstellung0): Analog zur vorherigen Einstellung, aber bezogen auf den Standard-Stoploss, der ursprünglich auf alle Trades angewendet wird. 0 bedeutet, dass kein statischer Stoploss verwendet wird (der dynamische Stoploss wird weiterhin angewendet).


