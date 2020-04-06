Expert Advisor Infinity Gold Code ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Es kombiniert eine Momentum-Analyse mit einer volatilitätsbasierten Modellierung, mit einer fortschrittlichen Scalping-Logik und einem intelligenten Positionsmanagement, um die Performance zu optimieren und gleichzeitig eine disziplinierte Risikokontrolle zu gewährleisten.

Das System beinhaltet einen optionalen Moving Average (MA)-Trendfilter, der es ermöglicht, die Trades an der vorherrschenden Marktrichtung auszurichten und dadurch die Zuverlässigkeit der Signale während Trendbedingungen zu verbessern.

Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2353190

Infinity Gold Code ist so optimiert, dass er vor allem während der frühen asiatischen Sitzung eingesetzt wird, um die typischerweise stabileren Volatilitätscharakteristika von Gold während dieses Zeitraums zu nutzen. Dieser "Early Morning"-Handelsansatz wurde entwickelt, um das Marktrauschen zu reduzieren und die Ausführungskonsistenz zu verbessern, wodurch sich der EA gut für Händler eignet, die eine systematische und kontrollierte Goldhandelslösung suchen.

EA Infinity Gold verfügt über eine übersichtliche und benutzerfreundliche Konfiguration. Händler können mit den Standardeinstellungen (optimiert für 2-stellige Goldpreise) und einem empfohlenen Startguthaben von 300 $ beginnen, wodurch der EA leicht zugänglich und dennoch robust genug für reale Marktbedingungen ist.