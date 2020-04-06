Infinity Gold Code

Expert Advisor Infinity Gold Code ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Es kombiniert eine Momentum-Analyse mit einer volatilitätsbasierten Modellierung, mit einer fortschrittlichen Scalping-Logik und einem intelligenten Positionsmanagement, um die Performance zu optimieren und gleichzeitig eine disziplinierte Risikokontrolle zu gewährleisten.

Das System beinhaltet einen optionalen Moving Average (MA)-Trendfilter, der es ermöglicht, die Trades an der vorherrschenden Marktrichtung auszurichten und dadurch die Zuverlässigkeit der Signale während Trendbedingungen zu verbessern.

Infinity Gold Code ist so optimiert, dass er vor allem während der frühen asiatischen Sitzung eingesetzt wird, um die typischerweise stabileren Volatilitätscharakteristika von Gold während dieses Zeitraums zu nutzen. Dieser "Early Morning"-Handelsansatz wurde entwickelt, um das Marktrauschen zu reduzieren und die Ausführungskonsistenz zu verbessern, wodurch sich der EA gut für Händler eignet, die eine systematische und kontrollierte Goldhandelslösung suchen.

EA Infinity Gold verfügt über eine übersichtliche und benutzerfreundliche Konfiguration. Händler können mit den Standardeinstellungen (optimiert für 2-stellige Goldpreise) und einem empfohlenen Startguthaben von 300 $ beginnen, wodurch der EA leicht zugänglich und dennoch robust genug für reale Marktbedingungen ist.

Einstellungen:

Maximale Spanne = 30 bis 50 (muss höher sein als der durchschnittliche Spread des Paares)
Festes Lot = 0.0(aktiviertes Auto Lot);Fixed Lot > 0(Ihre manuelle Lotgröße)
Auto Lot = 1,0 bis 3,0 (= 1 bedeutet automatische Lotgröße = 1 Lot pro $100.000 Saldo oder 0,01 Lot pro $1.000 Saldo...)
Gewinnmitnahme = 500 (Punkte)
Maximaler Stop-Loss = 5000 (Punkte)
Nachlaufende = 10 (Punkte)
Start Trailing = 50 (Punkte)
Max Trades = 10
MA Trend Filter verwenden = Wahr oder Falsch
MA-Zeitraum = 13
MA-Methode = EMA
MA-Zeitrahmen = M5
GMT Versatz = GMT 2/3 (die meisten Makler, einige wenige Makler verwenden GMT 0 und setzen dann GMT0)
Magische Zahl = Ihre Zahl

* Wenn Sie Fixed Lot > 0 einstellen, wird der EA mit Lot Size = Fixed Lot handeln (wenn Fixed Lot eine gültige Lotgröße ist).

* Wenn Sie Fixed Lot = 0 und Auto Lot > 0 einstellen, wird der EA die Lotgröße entsprechend dem Wert von Auto Lot berechnen.

Empfehlen:

Dieser EA ist speziell fürGold (XAUUSD)konzipiert.

Zeitrahmen: Jeder Zeitrahmen. Verwenden Sie einen VPS mit niedriger Latenz (< 20ms).

Verwenden Sie EA mit ECN oder Raw Spread Konten, Spread < 35 Punkte. Mindestguthaben: $ 300

Anmerkung:

+ Wenn Sie EA mit Gold verwenden und der Preis 3 Dezimalstellen hat (z.B. 2300.123), dann müssen Sie den Wert der Parameter Max Spread, Take Profit und Trailing um das 10-fache erhöhen. Setzen Sie z.B. Take Profit = 5000 (anstelle des Standardwertes = 500), weil die Punktberechnung mit 2 Dezimalstellen anders ist.

