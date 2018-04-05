HalcyonFX MT4

Es el resultado de cinco años de desarrollo concienzudo, pruebas rigurosas y perfeccionamiento cuidadoso.



Descubra HalcyonFX, el sistema de trading automatizado definitivo que ofrece un crecimiento de la inversión equilibrado y a largo plazo basado en algoritmos multinivel únicos para obtener resultados financieros estables.

Nota importante para el backtesting: Dado que el tamaño del lote se establece a través del panel al que no tiene acceso durante el backtesting, debe habilitar Establecer lote base automáticamente = true en la configuración del experto, de lo contrario se utilizará un tamaño de lote fijo de 0,01. Compruebe el rendimiento de nuestra señal de seguimiento oficial

Cuando se trata de elegir oportunidades de inversión, normalmente hay que hacer sacrificios. O bien se opta por enfoques conservadores que prometen altos grados de seguridad, pero apenas rinden ningún retorno, o se apunta a ganancias rápidas mientras se corre el riesgo de perder toda su inversión tarde o temprano. Con HalcyonFX hemos conseguido el equilibrio perfecto entre rentabilidad y estabilidad a largo plazo. HalcyonFX tiene la capacidad de conseguir de forma consistente beneficios que realmente marcan la diferencia. Aunque, por supuesto, nunca puede haber certeza absoluta para el éxito futuro, hasta ahora hemos observado una tasa de crecimiento considerable que se mantuvo excepcionalmente estable a lo largo de los años. Por lo tanto, si está buscando crear una fuente adicional de ingresos o quiere por fin ver crecer sus ahorros de verdad, HalcyonFX es la opción adecuada para usted.

La estrategia única de gestión de operaciones de HalcyonFX consiste en múltiples niveles de algoritmos adaptativos inteligentes que se complementan a la perfección permitiendo al sistema ajustarse a cualquier situación de mercado. Un sistema inteligente de detección de entradas busca de forma fiable entradas efectivas en el mercado, mientras que un decidido enfoque de gestión del riesgo en varias fases garantiza que los riesgos a los que se expone su inversión se limitan en todo momento mediante una mitigación activa. Los mercados financieros son un complejo juego de datos y números. ¿Quién puede dar sentido a todo ello y ver a través de la intrincada maraña de la dinámica del mercado mundial si no son los algoritmos informáticos? Con la ayuda de HalcyonFX puede seguir el ritmo de los mercados financieros más grandes del mundo y finalmente operar con confianza mientras mantiene su mente en paz.





La estrategia



Seguir la tendencia:

Operar en contra de la tendencia rara vez es aconsejable, por lo que HalcyonFX analiza constantemente la dirección y la fuerza de la tendencia actual. HalcyonFX encuentra entradas inteligentes basadas en retrocesos temporales dentro de las tendencias en curso con el fin de maximizar los beneficios y minimizar el riesgo de llegar a un callejón sin salida. En caso de un cambio de tendencia, HalcyonFX puede adaptarse rápidamente y cuenta con numerosas técnicas en su arsenal para hacer frente a las condiciones cambiantes. Tomar las decisiones correctas en los momentos adecuados no es fácil. HalcyonFX lee el mercado a través de una lente objetiva y ve cosas que ninguno de nosotros habría notado jamás. No vuelva a preocuparse por perderse una operación, deje que el motor inteligente de detección de entradas de HalcyonFX encuentre y ejecute las operaciones oportunas por usted, incluso mientras duerme. Además, si le gusta tomar el asunto en sus propias manos siempre puede abrir nuevas posiciones usted mismo o a través de otros bots de trading y hacer que HalcyonFX las gestione utilizando su sistema único de gestión de operaciones.

Asegurar los beneficios:

Nada duele más que ver los números verdes agradables en sus operaciones abiertas sólo para que se conviertan en rojo un día más tarde. Es por eso que HalcyonFX asegura sus operaciones rentables con un trailing stoploss asegurándose de que esas hermosas ganancias no se le escapen de las manos debido a reversiones repentinas del mercado. HalcyonFX siempre se mantiene alerta para recoger sus beneficios antes de que vuelvan a caer. Pero a veces perder poco es tan importante como ganar mucho, aunque no resulte igual de gratificante. Aún así, en el trading no siempre se pueden hacer predicciones correctas, por lo que cobra aún más importancia la forma en que se maneja el ser incorrecto. HalcyonFX evalúa constantemente el mercado y ajusta rápidamente los niveles de takeprofit y stoploss en función de la evolución del precio para que usted pueda relajarse y centrar su mente en cosas más importantes. Alternativamente, en caso de que tenga expectativas muy específicas con respecto a los niveles de cierre, puede definir fácilmente niveles fijos de takeprofit y stoploss usted mismo para que HalcyonFX siempre opere exactamente con el riesgo con el que usted se sienta cómodo.

Recuperación de pérdidas:

Los mercados financieros no siempre se comportan según lo previsto, por lo que lo que antes parecía una operación prometedora puede convertirse de repente en un náufrago solitario. A veces, la mejor opción en estos casos es simplemente asumir el golpe e intentarlo de nuevo. Sin embargo, la paciencia y el trading inteligente suelen dar muchos más frutos. HalcyonFX envía ayuda a sus operaciones perdedoras y las apoya con otras más favorables para contrarrestar su peso. HalcyonFX busca constantemente oportunidades de pullback y utiliza las operaciones ganadoras para reducir el volumen de las operaciones perdedoras y recuperar así las entradas desfavorables. A diferencia de las estrategias tradicionales de promediación que ciegamente duplican sus entradas fallidas hasta que se quedan sin capital, HalcyonFX detecta inteligentemente los retrocesos en todos los activos y constantemente recorta las posiciones perdedoras hasta que se igualan. Nunca vuelva a ser víctima de decisiones irracionales basadas en el miedo o la esperanza, deje que HalcyonFX gestione y recupere sus operaciones por usted. No obstante, si desea actuar usted mismo, siempre tiene la opción de abrir y cerrar operaciones a su antojo.





Parámetros



La mayoría de los parámetros de HalcyonFX se gestionan en tiempo real a través de un panel interactivo. Sin embargo, algunos parámetros de funcionalidad básica sólo están disponibles en las opciones de experto: