Руководство по индикатору Gatilho Swing

Обзор

Gatilho Swing — это продвинутый визуальный индикатор для MetaTrader 5, который объединяет несколько инструментов технического анализа в одной панели. Он идентифицирует значимые уровни, рисует прямоугольники сессий, отмечает максимумы/минимумы предыдущего дня и сигнализирует о вершинах и основаниях с помощью цветных стрелок.

Основные возможности

1. Линии максимума и минимума предыдущего дня

Рисует горизонтальные линии на уровнях максимума и минимума предыдущего дня

Опциональный описательный текст для легкой идентификации

Настраиваемый цвет, стиль и толщина

2. Прямоугольники сессии H1

Создает визуальные прямоугольники для каждой свечи таймфрейма H1

Настраиваемое количество сохраняемых прямоугольников на графике

Настраиваемые стили и цвета

3. Стрелки идентификации вершин и оснований

Зеленая стрелка (код 233) для оснований (свинг-минимумы)

Красная стрелка (код 234) для вершин (свинг-максимумы)

Основано на настраиваемом анализе исторического периода

Настройка параметров

Настройки прямоугольников

RectanglesToKeep: Количество сохраняемых прямоугольников (0-10) - По умолчанию: 500

RectColor: Цвет прямоугольников - По умолчанию: Magenta

RectWidth: Толщина линий - По умолчанию: 1

RectStyle: Стиль линий - По умолчанию: STYLE_DOT

Настройки линий

ColorHigh: Цвет максимума предыдущего дня - По умолчанию: DodgerBlue

ColorLow: Цвет минимума предыдущего дня - По умолчанию: Magenta

LineWidth: Толщина линий - По умолчанию: 1

LineStyle: Стиль линий - По умолчанию: STYLE_DOT

ShowLineLabels: Показывать описание на линиях - По умолчанию: true

Настройки стрелок

ShowArrows: Включить/выключить стрелки - По умолчанию: true

ArrowUpColor: Цвет стрелки вверх (основание) - По умолчанию: Lime

ArrowDnColor: Цвет стрелки вниз (вершина) - По умолчанию: Red

ArrowSize: Размер стрелок - По умолчанию: 1

ArrowStyle: Стиль стрелок - По умолчанию: STYLE_DOT

Настройка чувствительности

SwingLookback: Период для обнаружения вершин/оснований - По умолчанию: 5

Как интерпретировать сигналы

Линии поддержки/сопротивления

Синяя линия: Максимум предыдущего дня - потенциальное сопротивление

Пурпурная линия: Минимум предыдущего дня - потенциальная поддержка

Прямоугольники H1

Каждый прямоугольник представляет диапазон свечи H1

Полезно для визуализации внутричасовой волатильности

Зоны консолидации видны как скопления прямоугольников

Сигнализация стрелками

Красная стрелка (Вершина): Указывает на локальный максимум после восходящего движения

Зеленая стрелка (Основание): Указывает на локальный минимум после нисходящего движения

Установка и использование

Установка в MT5

Скачайте файл .mq5 Поместите в папку: \MQL5\Indicators\ Скомпилируйте в MetaEditor (F7) Прикрепите к графику через навигатор индикаторов

Применение на графике

Выберите таймфрейм H1 (работает на других, но оптимизирован для H1) Настройте параметры в соответствии с вашей стратегией Используйте зум для лучшей визуализации

Советы по использованию

Для дневного трейдинга

Используйте линии предыдущего дня как уровни отсчета

Комбинируйте стрелки с другими индикаторами для подтверждения

Прямоугольники помогают определить периоды консолидации

Для свинг-трейдинга

Увеличьте SwingLookback для обнаружения более значимых свингов

Используйте линии поддержки/сопротивления для планирования входов и выходов

Наблюдайте скопления стрелок для идентификации зон разворота

Оптимизация параметров

Волатильные рынки: Уменьшите SwingLookback до 3-4

Спокойные рынки: Увеличьте SwingLookback до 6-8

Для чистой визуализации: Уменьшите RectanglesToKeep до 50-100

Прикладной технический анализ

Слияние сигналов

Сильная зона разворота: Когда стрелка появляется рядом с линией предыдущего дня Подтвержденный пробой: Когда цена пробивает линии с объемом Ложный пробой: Когда цена касается линий, но возвращается в диапазон

Ценовые паттерны

Двойная вершина/дно: Две похожие стрелки на близких уровнях

Треугольники: Схождение прямоугольников с уменьшением амплитуды

Каналы: Прямоугольники, выровненные между двумя параллельными линиями

Ограничения и рекомендации

Известные ограничения

Основан только на данных о ценах (OHLC)

Не включает анализ объема

Чувствителен к параметру SwingLookback

Прямоугольники могут визуально загромождать график

Рекомендации

Всегда используйте в сочетании с другими индикаторами

Настройте цвета для контраста с фоном вашего графика

На таймфреймах меньше H1 может генерировать много ложных сигналов

Периодически очищайте старые объекты для лучшей производительности

Обслуживание и обновления

Очистка объектов

Индикатор автоматически очищает старые объекты при удалении

Для ручной очистки: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")

Производительность

Держите RectanglesToKeep ниже 1000 для лучшей производительности

На менее мощных компьютерах отключите прямоугольники

Предлагаемые стратегии

Стратегия 1: Торговля в диапазоне

Покупайте на минимуме предыдущего дня с подтверждением зеленой стрелки

Продавайте на максимуме предыдущего дня с подтверждением красной стрелки

Стоп-лосс за пределами соседних прямоугольников

Стратегия 2: Торговля на пробоях

Ждите пробоя линий предыдущего дня

Подтвердите закрытием вне диапазонов прямоугольников

Входите на ретесте с подтверждением стрелкой

Стратегия 3: Свинг-разворот

Идентифицируйте скопления стрелок в ценовой зоне

Ждите дивергенции с RSI/Stochastic

Входите на первой стрелке после дивергенции

Продвинутая настройка

Модификации кода

Измените коды стрелок (233/234) на другие коды MT5

Добавьте звуковые/визуальные оповещения для конкретных стрелок

Реализуйте уровни Фибоначчи на прямоугольниках

Интеграция с экспертами

Используйте имена объектов для чтения экспертами

Объекты названы с префиксом "LastH1_" для легкой идентификации

Линии имеют выбираемые свойства для взаимодействия

Поддержка и обновления

Для вопросов или предложений:

Проверьте логи MT5 на наличие ошибок Настройте параметры в соответствии с рынком Учитывайте более широкий контекст дневного таймфрейма

Примечание: Этот индикатор является инструментом поддержки принятия решений. Всегда практикуйте правильное управление рисками и используйте стоп-лосс во всех сделках.