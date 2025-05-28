🔥 HotkeyTrader V5 - Ihr ultimativer Verbündeter im schnellen Handel!

➡️ In den Markt einsteigen, mit Gewinn aussteigen - alles mit einer Taste!





Haben Sie schon einmal davon geträumt, mit einer einfachen Tastenkombination oder einer Stream Deck-Taste zu kaufen, zu verkaufen, die Gewinnschwelle zu erreichen oder alle Trades zu schließen?

Mit HotkeyTrader V5 ist das Realität. Keine Klicks, keine Ablenkungen. Nur pure Geschwindigkeit.





🧠 Beschreibung

HotkeyTrader V5 ist ein fortschrittliches Dienstprogramm für manuelle Trader, das die präzise, schnelle und strukturierte Ausführung von Skalierungsstrategien (IN/OUT) vereinfacht.





Dieses Dienstprogramm trifft keine autonomen Entscheidungen, sondern agiert unter der Kontrolle des Benutzers und ermöglicht die geordnete und schnelle Ausführung komplexer Strategien wie z.B.:





- Gestaffelter Einstieg auf mehreren Ebenen (SCALE_IN)

- Gestaffelter Ausstieg bei mehreren Gewinnmitnahmen (SCALE_OUT)

- Festes Stop-Loss-, Take-Profit- und Break-Even-Management

- Smart Auto Break Even

- Erweiterter Trailing Stop mit konfigurierbarer Marge

- Modernes Interface mit anpassbaren Themen





🧩 Hauptmerkmale

✅ Manuelle skalare Ausführung für Long- oder Short-Orders

✅ Unterstützt sowohl SCALE IN als auch SCALE OUT in einer vollständig assistierten Weise

✅ Alle Werte werden in PIPS ausgedrückt (automatische Umrechnung für jedes Symbol)

✅ Fester Stop Loss und Take Profit für jedes Skalenniveau

✅ Break-Even-Funktion mit konfigurierbarem Offset

✅ Auto Break Even: verschiebt SL automatisch, wenn Sie einen bestimmten Gewinn erreichen

✅ Advanced Trailing Stop: sichert Gewinne ab, indem es dem Preis folgt

✅ Unterstützt Hedging- oder Netting-Umgebungen

✅ Magische Zahl für isolierte und präzise Auftragsverwaltung

✅ Kompatibel mit Tastatur, Maus oder externer Befehlseingabe

✅ 5 grafische Themen: Dunkel, Hell, Blau, Grün, Hochkontrast





🔄 Betriebsmodi

SCALE_OUT: geht die gesamte Position ein und schließt sie auf mehreren Gewinnstufen, wobei Teilausstiege automatisiert werden.





SCALE_IN: ermöglicht den Aufbau der Position auf mehreren Einstiegsebenen mit gleichzeitiger Schließung.





Perfekt für:

- Manuelles Scalping

- Diskretionärer Handel auf mehreren Ebenen

- Unterstützung des Emotionsmanagements (voreingestellte Entscheidungen)

- Kombination mit Indikatoren/Alarmsystemen





⌨️ Verfügbare Hotkeys:

- Strg + 1 → Sofortiger KAUF

- Strg + 2 → Sofortiger SELL

- Strg + 3 → Automatischer BreakEven mit konfigurierbarem Offset

- Strg + 4 → Sofortiges Schließen aller Positionen

- Strg + 5 → Lot erhöhen (+0,01)

- Strg + 6 → Los verringern (-0,01)

- Strg + 7 → Skalierung aktivieren/deaktivieren

- Strg + 8 → Skalierung EIN/AUS

- Strg + 9 → Dashboard aktivieren/deaktivieren

- Strg + 0 → Auto BE aktivieren/deaktivieren

- Strg + , → Nachlaufstopp aktivieren/deaktivieren





📊 Modernes Dashboard in den Chart integriert:

- Zusammenklappbare Abschnitte (Konto, Orders, Risiko, Handel)

- Offene Positionen und Gesamtlots

- Echtzeit-Gewinn (grüne/rote Farbe)

- Eigenkapital, Saldo, Marge, Drawdown

- Aktueller Spread

- Countdown bis zur nächsten Kerze

- Draggable zu jeder Position

- Vollständiges Einstellungspanel mit Scrollbar

- Hover-Effekte auf Schaltflächen

- 5 wählbare Themen mit einem Klick





🎨 Verfügbare Themes:

- Dunkel - Modernes dunkles Thema (Standard)

- Hell - Heller Hintergrund, klassischer Stil

- Blau - Tiefblaue Töne, professioneller Handelsstil

- Grün - Dunkelgrünes Thema, Matrix/Terminal-Stil

- High Contrast - Reines Schwarz mit lebhaften Farben für maximale Sichtbarkeit





🎮 Universelle Kompatibilität mit externen Geräten:

✔️ Standard-Tastatur (mit oder ohne Ziffernblock)

✔️ Elgato Stream Deck (Mini, MK.2, XL, Neo...)

✔️ Makrotastaturen und Gaming-Mäuse

✔️ AutoHotKey, Loupedeck, Makro-Software, OBS-Plugins, etc.





⚙️ Konfigurierbare Parameter:

- Initial Lot und Custom Lots für jede Skala

- SL und TP in PIPS (automatische Umrechnung)

- BreakEven-Offset

- Auto BE: konfigurierbarer Auslöser und Offset

- Trailing Stop: Aktivierung, Abstand und Schritt

- Benutzerdefinierter TP für jedes Skalenniveau

- Schlupf

- Magische Zahl

- Dashboard-Position





🆕 Was ist neu in V5:

- Völlig neu gestaltetes Dashboard mit modernem Look

- Integriertes Einstellungspanel mit Scrollbar

- 5 wählbare grafische Themen

- Hover-Effekte auf allen Schaltflächen

- Zusammenklappbare Abschnitte, um Platz zu sparen

- Intelligente Auto-Break-Even-Funktion

- Erweiterter Trailing Stop mit professioneller Logik

- Werte in PIPS anstelle von Punkten (intuitiver)

- 3D-Schaltflächen mit stilisierten Rändern

- Integrierter Kerzen-Countdown

- Drawdown-Berechnung in Echtzeit





🧪 Tipps zur Verwendung

- Verbinden Sie es mit Hotkeys oder einer programmierbaren Tastatur

- Verwenden Sie es mit externen Indikatoren für die manuelle Eingabe

- Stellen Sie die Parameter in PIPS vor der Handelssitzung ein

- Hervorragendes Tool für psychologisches Management und zur Vermeidung von Overtrading

- Verwenden Sie das Thema "Hoher Kontrast" für Nachtsitzungen





🚀 Vorteile:

- Keine Indikatoren, nur sofortige Reaktivität

- Entwickelt für Scalping und manuellen Handel

- Saubere und moderne Schnittstelle, keine Ablenkung

- Ideal für professionelle oder halbautomatische Trader

- Vollständige Anpassung mit Themen und Einstellungen





📦 Im Paket enthalten:

- Kompilierter EA .ex5

- PDF-Handbuch

- Benutzerdefinierte Icons für Stream Deck (auf Anfrage)





📘 Benutzerhandbuch im Lieferumfang enthalten

Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung von HotkeyTrader V5 finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das im Abschnitt Kommentare verfügbar ist.

Hier finden Sie klare Erklärungen zu folgenden Themen:

- Wie Sie das Panel konfigurieren

- Verwendung von Hotkeys

- Anpassen des Dashboards und der Themen

- Kompatibilität mit Stream Deck und Makrotastaturen

- Konfigurieren von Auto BE und Trailing Stop





💡 Das Handbuch wird regelmäßig aktualisiert, um jede neue Version zu berücksichtigen.





🎯 Verschwenden Sie keine Zeit in Menüs. Handeln Sie mit Präzision, Geschwindigkeit und vollständiger Kontrolle.





💡 "Wer die Geschwindigkeit beherrscht, beherrscht den Markt." - HotkeyTrader V5





⚠️ Hinweis: Die Demoversion kann nur im MetaTrader 5 Strategy Tester getestet werden und reagiert nicht auf echte Tastatureingaben (wie Strg+1, Strg+2). Um die vollständige Erfahrung zu testen, müssen Sie das Produkt kaufen oder mieten.





⚠️ Dieser EA ist ein Tool zur Unterstützung des Handels. Der Autor ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die aus seiner Verwendung resultieren. Es wird empfohlen, das Produkt gründlich zu testen und es mit angemessenem Risikomanagement zu verwenden.