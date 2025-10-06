Gatilho Swing
- ユーティリティ
- Everton Fernando Da Silva Messias
- バージョン: 2.0
- アクティベーション: 5
Gatilho Swing インジケーターマニュアル
概要
Gatilho Swingは、MetaTrader 5用の高度な視覚的インジケーターで、複数のテクニカル分析ツールを1つのパネルに統合しています。重要なレベルを識別し、セッションの長方形を描画し、前日の高値/安値をマークし、トップとボトムを色付きの矢印でシグナル表示します。
主な機能
1. 前日の高値と安値ライン
-
前日の高値と安値のレベルに水平線を描画
-
簡単な識別のためのオプションの説明テキスト
-
色、スタイル、太さをカスタマイズ可能
2. H1セッション長方形
-
各1時間足に対して視覚的な長方形を作成
-
チャート上に保持する長方形の数を調整可能
-
カスタマイズ可能なスタイルと色
3. トップとボトム識別矢印
-
ボトム（スイング安値）用の緑色の矢印（コード233）
-
トップ（スイング高値）用の赤色の矢印（コード234）
-
設定可能な過去期間の分析に基づく
パラメータ設定
長方形設定
-
RectanglesToKeep: 保持する長方形の数（0-10）- デフォルト：500
-
RectColor: 長方形の色 - デフォルト：マゼンタ
-
RectWidth: 線の太さ - デフォルト：1
-
RectStyle: 線のスタイル - デフォルト：STYLE_DOT
ライン設定
-
ColorHigh: 前日の高値の色 - デフォルト：ドジャーブルー
-
ColorLow: 前日の安値の色 - デフォルト：マゼンタ
-
LineWidth: 線の太さ - デフォルト：1
-
LineStyle: 線のスタイル - デフォルト：STYLE_DOT
-
ShowLineLabels: ライン上に説明を表示 - デフォルト：true
矢印設定
-
ShowArrows: 矢印を有効/無効 - デフォルト：true
-
ArrowUpColor: 上昇矢印（ボトム）の色 - デフォルト：ライム
-
ArrowDnColor: 下降矢印（トップ）の色 - デフォルト：赤
-
ArrowSize: 矢印のサイズ - デフォルト：1
-
ArrowStyle: 矢印のスタイル - デフォルト：STYLE_DOT
感度設定
-
SwingLookback: トップ/ボトム検出の期間 - デフォルト：5
シグナルの解釈方法
サポート/レジスタンスライン
-
青いライン：前日の高値 - 潜在的なレジスタンス
-
マゼンタのライン：前日の安値 - 潜在的なサポート
H1長方形
-
各長方形は1時間足の範囲を表す
-
時間内の変動性を視覚化するのに役立つ
-
混雑エリアは長方形の集まりとして可視化される
矢印によるシグナル表示
-
赤い矢印（トップ）：上昇動向後の局所的な高値を示す
-
緑の矢印（ボトム）：下降動向後の局所的な安値を示す
インストールと使用方法
MT5へのインストール
-
.mq5ファイルをダウンロード
-
\MQL5\Indicators\フォルダに配置
-
MetaEditorでコンパイル（F7）
-
インジケーターナビゲーターからチャートに添付
チャートへの適用
-
H1タイムフレームを選択（他でも動作するがH1に最適化）
-
戦略に応じてパラメータを調整
-
ズーム機能を使用して視認性を向上
使用上のヒント
デイトレード向け
-
前日のラインを基準レベルとして使用
-
他のインジケーターと組み合わせて矢印を確認
-
長方形は調整期間の識別に役立つ
スイングトレード向け
-
SwingLookbackを増やしてより重要なスイングを検出
-
サポート/レジスタンスラインを使用してエントリーとエグジットを計画
-
矢印の集まりを観察して反転エリアを特定
パラメータ最適化
-
変動が大きい市場：SwingLookbackを3-4に減少
-
落ち着いた市場：SwingLookbackを6-8に増加
-
見やすくするため：RectanglesToKeepを50-100に減少
応用テクニカル分析
シグナルの収束
-
強い反転エリア：矢印が前日のライン近くに現れたとき
-
確認されたブレイクアウト：価格がラインを出来高と共に突破したとき
-
偽のブレイクアウト：価格がラインに触れたが範囲内に戻ったとき
価格パターン
-
ダブルトップ/ダブルボトム：近いレベルでの2つの類似した矢印
-
トライアングル：振幅が減少した長方形の収束
-
チャネル：2つの平行なラインの間に整列した長方形
制限と考慮事項
既知の制限
-
価格データ（OHLC）のみに基づく
-
出来高分析を含まない
-
SwingLookbackパラメータに敏感
-
長方形が視覚的にチャートを混雑させる可能性がある
推奨事項
-
常に他のインジケーターと組み合わせて使用
-
チャート背景とのコントラストのために色を調整
-
H1より小さいタイムフレームでは誤シグナルが多くなる可能性
-
パフォーマンス向上のために定期的に古いオブジェクトをクリーンアップ
メンテナンスと更新
オブジェクトのクリーンアップ
-
インジケーター削除時に古いオブジェクトを自動的にクリーンアップ
-
手動クリーンアップ：ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")
パフォーマンス
-
パフォーマンス向上のためにRectanglesToKeepを1000未満に維持
-
性能の低いコンピューターでは長方形を無効化
推奨戦略
戦略1：レンジトレード
-
前日の安値で緑の矢印の確認と共に買い
-
前日の高値で赤い矢印の確認と共に売り
-
隣接する長方形の外側にストップロス
戦略2：ブレイクアウトトレード
-
前日のラインのブレイクアウトを待機
-
長方形の範囲外での終値で確認
-
矢印の確認と共にリテストでエントリー
戦略3：スイング反転
-
価格エリアでの矢印の集まりを特定
-
RSI/ストキャスティクスとのダイバージェンスを待機
-
ダイバージェンス後の最初の矢印でエントリー
高度なカスタマイズ
コード修正
-
矢印コード（233/234）を他のMT5コードに変更
-
特定の矢印に音声/視覚的アラートを追加
-
長方形にフィボナッチレベルを実装
EA統合
-
エキスパートアドバイザーによる読み取りのためにオブジェクト名を使用
-
オブジェクトは識別しやすいように"LastH1_"接頭辞で命名
-
ラインにはインタラクションのための選択可能なプロパティ
サポートと更新
質問や提案がある場合：
-
エラーのためにMT5ログを確認
-
市場に応じてパラメータを調整
-
より広い日足タイムフレームのコンテキストを考慮
注意：このインジケーターは意思決定支援ツールです。常に適切なリスク管理を実践し、すべての取引でストップロスを使用してください。