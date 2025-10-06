Gatilho Swing

Gatilho Swing インジケーターマニュアル

概要

Gatilho Swingは、MetaTrader 5用の高度な視覚的インジケーターで、複数のテクニカル分析ツールを1つのパネルに統合しています。重要なレベルを識別し、セッションの長方形を描画し、前日の高値/安値をマークし、トップとボトムを色付きの矢印でシグナル表示します。

主な機能

1. 前日の高値と安値ライン

  • 前日の高値と安値のレベルに水平線を描画

  • 簡単な識別のためのオプションの説明テキスト

  • 色、スタイル、太さをカスタマイズ可能

2. H1セッション長方形

  • 各1時間足に対して視覚的な長方形を作成

  • チャート上に保持する長方形の数を調整可能

  • カスタマイズ可能なスタイルと色

3. トップとボトム識別矢印

  • ボトム（スイング安値）用の緑色の矢印（コード233）

  • トップ（スイング高値）用の赤色の矢印（コード234）

  • 設定可能な過去期間の分析に基づく

パラメータ設定

長方形設定

  • RectanglesToKeep: 保持する長方形の数（0-10）- デフォルト：500

  • RectColor: 長方形の色 - デフォルト：マゼンタ

  • RectWidth: 線の太さ - デフォルト：1

  • RectStyle: 線のスタイル - デフォルト：STYLE_DOT

ライン設定

  • ColorHigh: 前日の高値の色 - デフォルト：ドジャーブルー

  • ColorLow: 前日の安値の色 - デフォルト：マゼンタ

  • LineWidth: 線の太さ - デフォルト：1

  • LineStyle: 線のスタイル - デフォルト：STYLE_DOT

  • ShowLineLabels: ライン上に説明を表示 - デフォルト：true

矢印設定

  • ShowArrows: 矢印を有効/無効 - デフォルト：true

  • ArrowUpColor: 上昇矢印（ボトム）の色 - デフォルト：ライム

  • ArrowDnColor: 下降矢印（トップ）の色 - デフォルト：赤

  • ArrowSize: 矢印のサイズ - デフォルト：1

  • ArrowStyle: 矢印のスタイル - デフォルト：STYLE_DOT

感度設定

  • SwingLookback: トップ/ボトム検出の期間 - デフォルト：5

シグナルの解釈方法

サポート/レジスタンスライン

  • 青いライン：前日の高値 - 潜在的なレジスタンス

  • マゼンタのライン：前日の安値 - 潜在的なサポート

H1長方形

  • 各長方形は1時間足の範囲を表す

  • 時間内の変動性を視覚化するのに役立つ

  • 混雑エリアは長方形の集まりとして可視化される

矢印によるシグナル表示

  • 赤い矢印（トップ）：上昇動向後の局所的な高値を示す

  • 緑の矢印（ボトム）：下降動向後の局所的な安値を示す

インストールと使用方法

MT5へのインストール

  1. .mq5ファイルをダウンロード

  2. \MQL5\Indicators\フォルダに配置

  3. MetaEditorでコンパイル（F7）

  4. インジケーターナビゲーターからチャートに添付

チャートへの適用

  1. H1タイムフレームを選択（他でも動作するがH1に最適化）

  2. 戦略に応じてパラメータを調整

  3. ズーム機能を使用して視認性を向上

使用上のヒント

デイトレード向け

  • 前日のラインを基準レベルとして使用

  • 他のインジケーターと組み合わせて矢印を確認

  • 長方形は調整期間の識別に役立つ

スイングトレード向け

  • SwingLookbackを増やしてより重要なスイングを検出

  • サポート/レジスタンスラインを使用してエントリーとエグジットを計画

  • 矢印の集まりを観察して反転エリアを特定

パラメータ最適化

  • 変動が大きい市場：SwingLookbackを3-4に減少

  • 落ち着いた市場：SwingLookbackを6-8に増加

  • 見やすくするため：RectanglesToKeepを50-100に減少

応用テクニカル分析

シグナルの収束

  1. 強い反転エリア：矢印が前日のライン近くに現れたとき

  2. 確認されたブレイクアウト：価格がラインを出来高と共に突破したとき

  3. 偽のブレイクアウト：価格がラインに触れたが範囲内に戻ったとき

価格パターン

  • ダブルトップ/ダブルボトム：近いレベルでの2つの類似した矢印

  • トライアングル：振幅が減少した長方形の収束

  • チャネル：2つの平行なラインの間に整列した長方形

制限と考慮事項

既知の制限

  • 価格データ（OHLC）のみに基づく

  • 出来高分析を含まない

  • SwingLookbackパラメータに敏感

  • 長方形が視覚的にチャートを混雑させる可能性がある

推奨事項

  • 常に他のインジケーターと組み合わせて使用

  • チャート背景とのコントラストのために色を調整

  • H1より小さいタイムフレームでは誤シグナルが多くなる可能性

  • パフォーマンス向上のために定期的に古いオブジェクトをクリーンアップ

メンテナンスと更新

オブジェクトのクリーンアップ

  • インジケーター削除時に古いオブジェクトを自動的にクリーンアップ

  • 手動クリーンアップ：ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")

パフォーマンス

  • パフォーマンス向上のためにRectanglesToKeepを1000未満に維持

  • 性能の低いコンピューターでは長方形を無効化

推奨戦略

戦略1：レンジトレード

  • 前日の安値で緑の矢印の確認と共に買い

  • 前日の高値で赤い矢印の確認と共に売り

  • 隣接する長方形の外側にストップロス

戦略2：ブレイクアウトトレード

  • 前日のラインのブレイクアウトを待機

  • 長方形の範囲外での終値で確認

  • 矢印の確認と共にリテストでエントリー

戦略3：スイング反転

  • 価格エリアでの矢印の集まりを特定

  • RSI/ストキャスティクスとのダイバージェンスを待機

  • ダイバージェンス後の最初の矢印でエントリー

高度なカスタマイズ

コード修正

  • 矢印コード（233/234）を他のMT5コードに変更

  • 特定の矢印に音声/視覚的アラートを追加

  • 長方形にフィボナッチレベルを実装

EA統合

  • エキスパートアドバイザーによる読み取りのためにオブジェクト名を使用

  • オブジェクトは識別しやすいように"LastH1_"接頭辞で命名

  • ラインにはインタラクションのための選択可能なプロパティ

サポートと更新

質問や提案がある場合：

  1. エラーのためにMT5ログを確認

  2. 市場に応じてパラメータを調整

  3. より広い日足タイムフレームのコンテキストを考慮

注意：このインジケーターは意思決定支援ツールです。常に適切なリスク管理を実践し、すべての取引でストップロスを使用してください。


