Gatilho Swing

Swing Trigger - Indicateur Professionnel pour Swing Trading

Indicateur avancé MT5 pour le swing trading sur timeframe H1. Identifie les points de retournement par analyse intelligente de price action. Rectangles personnalisables, lignes de référence et signaux d'entrée clairs. Design minimaliste pour des graphiques épurés.

Caractéristiques: Rectangles de prix, niveaux de la veille, flèches de retournement, couleurs/styles personnalisables. Performance optimisée.