Gatilho Swing

Swing Trigger - Indicateur Professionnel pour Swing Trading
Indicateur avancé MT5 pour le swing trading sur timeframe H1. Identifie les points de retournement par analyse intelligente de price action. Rectangles personnalisables, lignes de référence et signaux d'entrée clairs. Design minimaliste pour des graphiques épurés.

Caractéristiques: Rectangles de prix, niveaux de la veille, flèches de retournement, couleurs/styles personnalisables. Performance optimisée.


Plus de l'auteur
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Description   : Le "Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente" est un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui transforme l'analyse des forces du marché en une expérience visuelle intuitive. Il affiche les indicateurs de Puissance d'Achat et de Puissance de Vente, tout en colorant l'arrière-plan du graphique selon la force dominante :   Vert   → Puissance d'Achat dominante (pression haussière)   Rou
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
BullBea Display – Version Pro Découvrez un outil professionnel conçu pour les traders qui privilégient précision et rapidité d'analyse.   BullBea Display   affiche en temps réel la véritable force des acheteurs ( Bulls ) et des vendeurs ( Bears ) directement sur votre graphique, vous permettant de voir clairement qui contrôle le marché à chaque instant — sans signaux superflus. Design minimaliste, indicateurs clairs et compatibilité totale avec   MetaTrader   — le tout sans altérer l'apparence d
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
PullbackShit – Signaux sur M5 PullbackShit est un indicateur conçu pour les traders recherchant des entrées objectives sur les retracements en timeframe de 5 minutes. Basé sur l'interaction entre le prix et la moyenne mobile, l'indicateur marque sur le graphique les points d'achat et de vente potentiels avec des flèches visuelles claires.   Fonctionnalités principales: Retracements validés:   Génère un signal uniquement lorsque le prix revient à la moyenne et confirme le mouvement. Signaux cl
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Description   : Le "Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente" est un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui transforme l'analyse des forces du marché en une expérience visuelle intuitive. Il affiche les indicateurs de Puissance d'Achat et de Puissance de Vente, tout en colorant l'arrière-plan du graphique selon la force dominante :   Vert   → Puissance d'Achat dominante (pression haussière)   Rou
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Daily First Hour Lines - Indicateur pour MetaTrader 5 Description Le   Daily First Hour Lines   est un indicateur technique innovant pour MetaTrader 5 qui trace automatiquement les niveaux de support et de résistance basés sur la première bougie de 1 heure de chaque session de trading. Développé pour les traders opérant sur les marchés financiers, cet indicateur fournit des références visuelles cruciales pour identifier les points potentiels de inversion et de continuation de tendance. Caractéri
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
PriceActionCore (MT5) – Indicateur de Price Action Pur - ( PRIX MINIMAL DE VENTE 30 USD. Payez une fois et possédez l'indicateur pour toujours. ) Auteur : Everton Version : 1.50 Plateforme : MetaTrader 5 N'oubliez pas d'activer l'affichage de la description sur la plateforme ! Profil de Price Action Pure Graphiques propres, seulement des chandeliers (sans indicateurs). Lignes horizontales : support, résistance, clôture quotidienne, haut et bas de la veille. Utilisé par les traders qui trad
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur First Order Block of the Day - Identification des Zones de Valeur Description L'indicateur   First Order Block of the Day   (Premier Bloc d'Ordres du Jour) est un outil essentiel pour les traders qui opèrent sur la base du concept de blocs d'ordres et de l'analyse du profil de marché. Cet indicateur identifie automatiquement le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation de chaque jour, une zone d'une importance extrême pour la prise de décisions stratégiques
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur Daily Change - Affichage de Variation de Marché en Temps Réel Aperçu L'indicateur Daily Change est un outil de trading professionnel conçu pour MetaTrader 5 qui fournit une surveillance en temps réel des variations de prix quotidiennes directement sur votre graphique. Cet indicateur léger mais puissant affiche la variation de prix du jour en points absolus et en pourcentage, positionné conveniently à côté de la ligne de prix Bid pour une évaluation immédiate du marché. Caractéristiqu
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur First Order Block of the Day - Identification des Zones de Valeur Description L'indicateur   First Order Block of the Day   (Premier Bloc d'Ordres du Jour) est un outil essentiel pour les traders qui opèrent sur la base du concept de blocs d'ordres et de l'analyse du profil de marché. Cet indicateur identifie automatiquement le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation de chaque jour, une zone d'une importance extrême pour la prise de décisions stratégiques
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur BlocoSwingBR Identificateur de Zones de Valeur Le BlocoSwingBR met en évidence les zones de prix clés sur le graphique pour une analyse claire. Caractéristiques principales: Rectangles dynamiques Rectangles fixes quotidiens Lignes du jour précédent Flèches de swing Paramètres flexibles Avantages pour le trader: Identifier zones de défense et d’attaque Reconnaître les swings (hauts et bas) Stratégies de Price Action plus objectives Support/résistance auto
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis