Remote Trade copieur
- Utilitys
- Rashed Samir
- Version: 3.6
- Aktualisiert: 6 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert.
MT4 Version (nur lokal)
MT5 Version (nur lokal)
MT4 Vollversion (lokal & remote)
Der lokale Modus bezieht sich darauf, dass beide MetaTrader-Plattformen auf demselben System installiert sind, während der Remote-Modus das Kopieren zwischen MetaTrader-Installationen auf separaten Systemen an verschiedenen Standorten ermöglicht.
- Dieses Tool ist unglaublich praktisch, da es die Notwendigkeit eines persönlichen Servers beim Remote-Betrieb eliminiert.
- Es unterstützt Auftragsänderungen, Pending Orders und Trailing Stop.
- Sie können sogar Trades rückgängig machen oder die Ordergröße auf dem Slave-Konto anpassen.
Hauptmerkmale:
- Maximales Tages- und Gesamtgewinn-/Verlustmanagement: Automatische Beendigung des Handels, sobald die vordefinierten Grenzen erreicht sind.
- Erweiterter Nachrichtenfilter: Enthält einen fortschrittlichen Nachrichtenfilter, um den Handel während aufsehenerregender Nachrichten zu vermeiden.
- Manueller Kopiermodus: Manuelles Platzieren von Aufträgen über eine Tastatursimulation.
- Plattformübergreifende Unterstützung: Kopieren von Trades von MT5 auf MT4- und MT5-Konten .
- Unbegrenzte Anzahl von Slaves: Keine Beschränkungen für die Anzahl der Kundenkonten.
- Vollständige Handelsspiegelung: Unterstützt Ordereröffnungen, -änderungen, -schließungen und Trailing-Stop-Funktionen.
- Dual-Modus-Betrieb: Funktioniert einwandfrei sowohl in lokalen als auch in Remote-Umgebungen.
- Telegrammserver-Integration: Im Remote-Modus fungiert ein leistungsstarker und sicherer Telegram-basierter Server als Brücke, der eine zuverlässige Handelsübertragung auch über verschiedene Standorte hinweg gewährleistet.
- Hochgeschwindigkeits-Ausführung: Ultraschnelles Kopieren von Geschäften mit minimaler Latenzzeit.
- Sicher & Zuverlässig: Entwickelt für professionelle Trader und Signalanbieter.
Hauptmerkmale eines Stealth Copy Trade Systems für PROP
- Manuelle Handelsausführung (simuliert)
- Zufallsgesteuerte Ausführungsverzögerung
- Selektives Kopieren von Trades (z.B. Überspringen von 5-10% der Trades nach dem Zufallsprinzip)
- Anpassbare Lotgröße, SL/TP unabhängig von der Quelle
- Kein nachvollziehbarer Expert Advisor Name oder Kommentare
- Unsichtbares Logging oder natürliche Log-Ausgaben (kein Print-Spam)
- IP- und Hardware-Trennung zwischen Master- und Slave-Konten
- Variation des Order-Timings zur Vermeidung von Mustererkennung
- Volle Kontrolle über die Handelsrichtung (normal oder umgekehrt)
Perfekt für Prop-Firmen, Fondsmanager, Kundenbetreuer und alle, die mehrere Konten mit Präzision und Leichtigkeit verwalten möchten.
Wie wird es verwendet?
Die Verwendung des Tools ist einfach. Führen Sie es einfach im Master-Modus auf dem Master-Konto und im Slave-Modus auf dem Slave-Konto aus und geben Sie dann die Nummer des Master-Kontos in das Slave-Konto ein. Stellen Sie sicher, dass der Kopiermodus (lokal oder remote) auf beiden Konten gleich ist.
Free version of the tool specifically for the slave account (MT5 and MT4), for those who want to provide trade signals to clients without requiring them to purchase this tool:
MT5 Version: ( Mit manueller Handelsausführung (simuliert) Option)
MT4 Version: (Mit manueller Handelsausführung (simuliert) Option)
Um die kostenlose Version mit zusätzlichen Funktionen zu erhalten, hinterlassen Sie bitte nach dem Kauf eine Nachricht im Kommentarbereich. Bitte beachten Sie, dass die gekaufte Version allein verwendet werden kann.
Kostenlose Test-Demoversion: https://www.mql5.com/en/market/product/136982
Einige neue Funktionen (Nachrichtenfilter, Aktienmanagement, manueller Kopiermodus usw.) sind in der Testversion möglicherweise nicht verfügbar.
The Romote Trade Copier is an excellent tool that does not exist yet. You can send from VPS to VPS. From MT5 to MT4 Send with Martingale. Or Fixet Lots Or multiply his lots. (Also basic setting of the lot that sends is possible) The Salve receiver has a built-in loss protection as well as Max DD protection. The built-in news filter gives the whole thing the crowning glory. I have to say there were real specialists at work here. If you think about it carefully, you can see what is possible with these programs. You can, for example. The best trades of Telegram copier or copy from EAs, from the Master account and the Salve recipient all come together. And you only need to enter the corresponding account number. And immediately you mirror all trades with built-in account protection and newsfilter. It's incredible, thank you for this product. Professional products!