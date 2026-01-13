PerfectExecuter

DRX VWAP Engine – Institutionelle Order-Ausführung

Haben Sie sich gefragt, warum institutionelle Händler bessere Ausführungspreise erhalten? Sie nutzen keine simplen Market-Orders für großes Volumen. Sie nutzen Algorithmen wie diesen.

Das Problem: Eine Market-Order mit großem Volumen leidet unter Slippage und Spread-Kosten. Sie bewegen den Markt gegen sich selbst (Market Impact).

Die Lösung: Dieser Execution-Algorithmus zerteilt Ihre Gesamt-Order (z.B. 10 Lot) in intelligente Teil-Orders ("Slices"). Diese werden basierend auf dem Volumenprofil als Limit-Orders im Spread platziert.

Funktionsweise des Algorithmus

  1. Slicing: Die Gesamtposition wird in kleinere Tranchen geteilt (z.B. 10 Slices).

  2. VWAP Logic: Der EA berechnet den Volume Weighted Average Price. Limit-Orders werden nur platziert, wenn der Preis statistisch vorteilhaft ist (unter VWAP für Buy, über VWAP für Sell).

  3. Chase Logic: Läuft der Preis davon? Der Algorithmus erkennt Momentum und zieht die Limit-Orders dynamisch nach, um Fill-Raten zu garantieren.

  4. TCA (Transaction Cost Analysis): Der EA misst in Echtzeit, wie viel "Alpha" (Preisvorteil) Sie gegenüber einer sofortigen Market-Order generiert haben.

Dashboard & Metriken

Das Panel bietet professionelle Einsicht in die Ausführungsqualität:

  • Alpha (pts): Ihr konkreter Gewinn durch die Algorithmus-Nutzung (vs. Market Order).

  • Impl. Shortfall: Die Differenz zwischen Startpreis und durchschnittlichem Ausführungspreis.

  • Momentum %: Zeigt an, ob der Markt gerade trendet (wichtig für Chase-Logik).

  • Progress: Fortschritt der Abarbeitung (z.B. 3.50 / 10.00 Lots gefüllt).

Bedienung

  • BUY / SELL VWAP: Startet den Algorithmus. Der EA übernimmt ab hier das Management.

  • URGENCY (Low/Med/High): Steuert die Aggressivität.

    • Low: Geduldiges Limit-Trading (bessere Preise, langsamere Fills).

    • High: Aggressiveres Nachziehen (schnellere Fills, etwas weniger Alpha).

  • STOP: Not-Aus. Löscht sofort alle offenen Slices und Pending Orders.

Parameter (Auszug)

  • Total Volume: Das Gesamtvolumen, das ausgeführt werden soll.

  • Execution Window: Zeitfenster (z.B. 60 Minuten), in dem die Order abgearbeitet wird.

  • Slices: Anzahl der Teil-Orders (Empfehlung: 5-20).

  • Adaptive Spread: Pausiert die Ausführung, wenn der Spread sich unerwartet weitet.

Fazit: Der DRX VWAP Executor ist kein Signalgeber, sondern ein Werkzeug für professionelles Trade-Management. Er professionalisiert Ihren Einstieg und hilft, Slippage drastisch zu reduzieren.


Weitere Produkte dieses Autors
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indikatoren
Erhalte glasklare Marktstruktur in Sekunden – ohne manuelles Zeichnen! Der HTF Auto Support & Resistance Indikator markiert automatisch die entscheidenden Unterstützungs- und Widerstandslevel direkt auf deinem Chart. Diese Levels basieren auf höherer Zeiteinheit (HTF) und sind daher deutlich zuverlässiger als kurzfristige Zufallslinien. Hauptfunktionen: Automatische Erkennung der stärksten Support- & Resistance-Zonen Multi-Timeframe-Analyse : Wähle die höhere Zeiteinheit für präzisere Levels Kla
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indikatoren
Entfesseln Sie das Potenzial Ihres Tradings mit dem AlphaWave-Indikator! Der AlphaWave-Indikator wurde speziell entwickelt, um Ihrem Trading eine ruhige Hand zu verleihen. Durch die Glättung des Charts ermöglicht er eine präzise Lesbarkeit der Trendrichtung. Nie war es einfacher, klare Handelsentscheidungen zu treffen. Entscheiden Sie sich für Klarheit. Entfernen Sie den übermäßigen Indikatoren-Dschungel aus Ihrem Chart und nutzen Sie stattdessen die präzise Welle des AlphaWave-Indikators, um I
ScalpingThink
Simon Draxler
Experten
ScalpingThink – Präzision im Scalping ScalpingThink ist ein innovatives, bidirektionales Scalping-System für Trader, die auf schnelle Bewegungen und präzise Einstiege setzen. Das Ziel: In kürzester Zeit kontrollierte Gewinne durch exakte Setups – sicher und effizient. Teste es sofort – mit Gratis-Demo Jetzt zum Aktionspreis von nur 169 USD sichern – bevor der Preis steigt! Aktuell  169 USD  Signal : Link Anleitung: Link Deine Vorteile auf einen Blick Kein Grid, kein Martingale – jede Pos
Smart RR Pro
Simon Draxler
Indikatoren
DRX Smart Risk | Professioneller Trade Planer Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie zu planen. Das manuelle Ausrechnen von Chance-Risiko-Verhältnissen (CRV) und Lot-Größen kostet wertvolle Zeit. Der DRX Smart Risk Manager bringt den intuitiven Workflow moderner Charting-Plattformen (wie TradingView) direkt in Ihren MetaTrader 5 – aber schneller, intelligenter und vollständig integriert. Das Problem: Standard-Linien im MT5 sind umständlich. Man verklickt sich oft, sie verschwinden beim Wechsel des
FREE
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilitys
Dieses fortschrittliche Tool für MetaTrader 5 berechnet und visualisiert die Margin Call- und Liquidationspreise direkt auf dem Chart. Mit einer benutzerfreundlichen GUI (Graphical User Interface) zeigt das Programm diese wichtigen Preisniveaus an und unterstützt Händler dabei, kritische Entscheidungen zu treffen. Funktionen des Programms 1. Berechnung von Margin Call- und Liquidationspreisen Überwachung aller offenen Positionen: Das Programm analysiert kontinuierlich alle offenen Positionen au
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Indikatoren
Drx Spread Monitor – Dein Tool für volle Marktübersicht Der Drx Spread Monitor ist ein leistungsstarker MT5-Indikator, der Tradern eine klare, visuelle Übersicht über die aktuellen und historischen Spreads bietet. Gerade im Forex- und Goldhandel, wo Spreads oft stark schwanken, hilft er dabei, Kosten realistisch einzuschätzen und Marktbedingungen optimal zu nutzen. Hauptfunktionen Spread-Histogramm Anzeige der Spreads im separaten Fenster. Farbmarkierung für normale, hohe und extreme Spread-Leve
FREE
FASTai
Simon Draxler
Experten
Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 800$ Hier geht es um die Standardeinstellungen des Expert Advisors (EA). Bitte befolgen Sie die voreingestellten Anweisungen →  click . Produktdetails Symbole Alle möglich Zeiteinheiten Alle möglich Kapital Mindestens 50 $ Kontotypen ECN Hauptmerkmale von FASTai FASTai wurde speziell entwickelt, um auf bewährten Handelsprinzipien aufzubauen. Der Expert Advisor (EA) nutzt technische Indikatoren wie gleitende D
Fibowatch
Simon Draxler
Indikatoren
Fibo Watch – Professioneller Analyse-Assistent & Range Helper Kurzbeschreibung: Kein "Magic Indicator", sondern ein professionelles Werkzeug für erfahrene Trader. Visualisieren Sie Ranges, Fibonacci-Retracements und Trendkanäle präzise auf höheren Zeitebenen. Optimieren Sie Ihr Risikomanagement mit dem DRX-Dashboard. Beschreibung (Langtext): ️ WICHTIG: Dieses Tool ist für Trader konzipiert, die das Marktverständnis bereits mitbringen. Suchen Sie keinen Heiligen Gral. Fibo Watch ist ein Effizie
Smart Liquidity Impulse
Simon Draxler
Indikatoren
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker Sehen Sie endlich, was den Preis wirklich bewegt. Haben Sie sich jemals gefragt, warum sich der Markt plötzlich dreht, obwohl der Trend stark aussieht? Oder warum ein Ausbruch sofort wieder in sich zusammenfällt? Die Antwort liegt nicht im Preis allein – sie liegt in der Liquidität . Der Smart Liquidity Impulse ist kein gewöhnlicher Oszillator. Während RSI oder MACD ausschließlich den Preis analysieren, misst dieser Indikator den Tr
