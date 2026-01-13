PerfectExecuter

DRX VWAP Engine – Institutionelle Order-Ausführung

Haben Sie sich gefragt, warum institutionelle Händler bessere Ausführungspreise erhalten? Sie nutzen keine simplen Market-Orders für großes Volumen. Sie nutzen Algorithmen wie diesen.

Das Problem: Eine Market-Order mit großem Volumen leidet unter Slippage und Spread-Kosten. Sie bewegen den Markt gegen sich selbst (Market Impact).

Die Lösung: Dieser Execution-Algorithmus zerteilt Ihre Gesamt-Order (z.B. 10 Lot) in intelligente Teil-Orders ("Slices"). Diese werden basierend auf dem Volumenprofil als Limit-Orders im Spread platziert.

Funktionsweise des Algorithmus

Slicing: Die Gesamtposition wird in kleinere Tranchen geteilt (z.B. 10 Slices). VWAP Logic: Der EA berechnet den Volume Weighted Average Price. Limit-Orders werden nur platziert, wenn der Preis statistisch vorteilhaft ist (unter VWAP für Buy, über VWAP für Sell). Chase Logic: Läuft der Preis davon? Der Algorithmus erkennt Momentum und zieht die Limit-Orders dynamisch nach, um Fill-Raten zu garantieren. TCA (Transaction Cost Analysis): Der EA misst in Echtzeit, wie viel "Alpha" (Preisvorteil) Sie gegenüber einer sofortigen Market-Order generiert haben.

Dashboard & Metriken

Das Panel bietet professionelle Einsicht in die Ausführungsqualität:

Alpha (pts): Ihr konkreter Gewinn durch die Algorithmus-Nutzung (vs. Market Order).

Impl. Shortfall: Die Differenz zwischen Startpreis und durchschnittlichem Ausführungspreis.

Momentum %: Zeigt an, ob der Markt gerade trendet (wichtig für Chase-Logik).

Progress: Fortschritt der Abarbeitung (z.B. 3.50 / 10.00 Lots gefüllt).

Bedienung

BUY / SELL VWAP: Startet den Algorithmus. Der EA übernimmt ab hier das Management.

URGENCY (Low/Med/High): Steuert die Aggressivität. Low: Geduldiges Limit-Trading (bessere Preise, langsamere Fills). High: Aggressiveres Nachziehen (schnellere Fills, etwas weniger Alpha).

STOP: Not-Aus. Löscht sofort alle offenen Slices und Pending Orders.

Parameter (Auszug)

Total Volume: Das Gesamtvolumen, das ausgeführt werden soll.

Execution Window: Zeitfenster (z.B. 60 Minuten), in dem die Order abgearbeitet wird.

Slices: Anzahl der Teil-Orders (Empfehlung: 5-20).

Adaptive Spread: Pausiert die Ausführung, wenn der Spread sich unerwartet weitet.

Fazit: Der DRX VWAP Executor ist kein Signalgeber, sondern ein Werkzeug für professionelles Trade-Management. Er professionalisiert Ihren Einstieg und hilft, Slippage drastisch zu reduzieren.



