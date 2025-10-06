Gatilho Swing

Manual del Indicador Gatilho Swing

Visión General

Gatilho Swing es un indicador visual avanzado para MetaTrader 5 que combina múltiples herramientas de análisis técnico en un solo panel. Identifica niveles significativos, dibuja rectángulos de sesión, marca máximos/mínimos del día anterior y señala tops y fondos con flechas de colores.

Funcionalidades Principales

1. Líneas de Máximo y Mínimo del Día Anterior

  • Dibuja líneas horizontales en los niveles de máximo y mínimo del día anterior

  • Texto descriptivo opcional para fácil identificación

  • Personalizable en color, estilo y grosor

2. Rectángulos de Sesión H1

  • Crea rectángulos visuales para cada vela de 1 hora

  • Cantidad ajustable de rectángulos mantenidos en el gráfico

  • Estilos y colores personalizables

3. Flechas de Identificación de Tops y Fondos

  • Flecha verde (código 233) para fondos (swing lows)

  • Flecha roja (código 234) para tops (swing highs)

  • Basado en análisis de periodo retrospectivo configurable

Configuración de Parámetros

Configuración de Rectángulos

  • RectanglesToKeep: Cantidad de rectángulos a mantener (0-10) - Predeterminado: 500

  • RectColor: Color de los rectángulos - Predeterminado: Magenta

  • RectWidth: Grosor de las líneas - Predeterminado: 1

  • RectStyle: Estilo de las líneas - Predeterminado: STYLE_DOT

Configuración de Líneas

  • ColorHigh: Color del máximo del día anterior - Predeterminado: DodgerBlue

  • ColorLow: Color del mínimo del día anterior - Predeterminado: Magenta

  • LineWidth: Grosor de las líneas - Predeterminado: 1

  • LineStyle: Estilo de las líneas - Predeterminado: STYLE_DOT

  • ShowLineLabels: Mostrar descripción en las líneas - Predeterminado: true

Configuración de Flechas

  • ShowArrows: Activar/desactivar flechas - Predeterminado: true

  • ArrowUpColor: Color de flecha ascendente (fondo) - Predeterminado: Lima

  • ArrowDnColor: Color de flecha descendente (top) - Predeterminado: Rojo

  • ArrowSize: Tamaño de las flechas - Predeterminado: 1

  • ArrowStyle: Estilo de las flechas - Predeterminado: STYLE_DOT

Configuración de Sensibilidad

  • SwingLookback: Periodo para detección de tops/fondos - Predeterminado: 5

Cómo Interpretar las Señales

Líneas de Soporte/Resistencia

  • Línea Azul: Máximo del día anterior - resistencia potencial

  • Línea Magenta: Mínimo del día anterior - soporte potencial

Rectángulos H1

  • Cada rectángulo representa el rango de una vela de 1 hora

  • Útil para visualizar la volatilidad intra-horaria

  • Áreas de congestión visibles como agrupaciones de rectángulos

Señalización con Flechas

  • Flecha Roja (Top): Indica un máximo local después de un movimiento ascendente

  • Flecha Verde (Fondo): Indica un mínimo local después de un movimiento descendente

Instalación y Uso

Instalación en MT5

  1. Descargue el archivo .mq5

  2. Colóquelo en la carpeta: \MQL5\Indicators\

  3. Compile en MetaEditor (F7)

  4. Adjunte al gráfico a través del navegador de indicadores

Aplicación en el Gráfico

  1. Seleccione el timeframe H1 (funciona en otros, pero optimizado para H1)

  2. Ajuste los parámetros según su estrategia

  3. Use el Zoom para mejor visualización

Consejos de Uso

Para Day Trading

  • Use las líneas del día anterior como niveles de referencia

  • Combine las flechas con otros indicadores para confirmación

  • Los rectángulos ayudan a identificar períodos de consolidación

Para Swing Trading

  • Aumente el SwingLookback para detectar swings más significativos

  • Use las líneas de soporte/resistencia para planificar entradas y salidas

  • Observe agrupaciones de flechas para identificar zonas de reversión

Optimización de Parámetros

  • Mercados volátiles: Reduzca SwingLookback a 3-4

  • Mercados tranquilos: Aumente SwingLookback a 6-8

  • Para visualización limpia: Reduzca RectanglesToKeep a 50-100

Análisis Técnico Aplicado

Confluencia de Señales

  1. Zona de Reversión Fuerte: Cuando una flecha aparece cerca de una línea del día anterior

  2. Ruptura Confirmada: Cuando el precio rompe las líneas con volumen

  3. Falsa Ruptura: Cuando el precio toca las líneas pero retorna dentro del rango

Patrones de Precio

  • Doble Top/Doble Fondo: Dos flechas similares en niveles cercanos

  • Triángulos: Convergencia de rectángulos con reducción de amplitud

  • Canales: Rectángulos alineados entre dos líneas paralelas

Limitaciones y Consideraciones

Limitaciones Conocidas

  • Basado solo en datos de precio (OHLC)

  • No incluye análisis de volumen

  • Sensible al parámetro SwingLookback

  • Los rectángulos pueden congestionar visualmente el gráfico

Recomendaciones

  • Siempre use en conjunto con otros indicadores

  • Ajuste los colores para contraste con su fondo de gráfico

  • En timeframes menores que H1, puede generar muchas señales falsas

  • Limpie periódicamente los objetos antiguos para mejor rendimiento

Mantenimiento y Actualizaciones

Limpieza de Objetos

  • El indicador limpia automáticamente objetos antiguos al ser removido

  • Para limpieza manual: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")

Rendimiento

  • Mantenga RectanglesToKeep por debajo de 1000 para mejor rendimiento

  • En computadoras menos potentes, desactive los rectángulos

Estrategias Sugeridas

Estrategia 1: Trading de Rango

  • Compre en el mínimo del día anterior con confirmación de flecha verde

  • Venda en el máximo del día anterior con confirmación de flecha roja

  • Stop loss fuera de los rectángulos adyacentes

Estrategia 2: Trading de Ruptura

  • Espere la ruptura de las líneas del día anterior

  • Confirme con cierre fuera de los rangos de los rectángulos

  • Entre en el retest con confirmación de flecha

Estrategia 3: Reversión por Swing

  • Identifique agrupaciones de flechas en una zona de precio

  • Espere divergencia con RSI/Stochastic

  • Entre en la primera flecha después de la divergencia

Personalización Avanzada

Modificaciones de Código

  • Cambie los códigos de flechas (233/234) por otros códigos de MT5

  • Agregue alertas sonoras/visuales para flechas específicas

  • Implemente niveles de Fibonacci en los rectángulos

Integración con EAs

  • Use los nombres de objetos para lectura por Expert Advisors

  • Los objetos se nombran con prefijo "LastH1_" para fácil identificación

  • Las líneas tienen propiedades seleccionables para interacción

Soporte y Actualizaciones

Para preguntas o sugerencias:

  1. Verifique los registros de MT5 para errores

  2. Ajuste los parámetros según el mercado

  3. Considere el contexto mayor del timeframe diario

Nota: Este indicador es una herramienta de apoyo a la decisión. Siempre practique una adecuada gestión de riesgo y use stop loss en todas las operaciones.


