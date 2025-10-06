Manual del Indicador Gatilho Swing

Visión General

Gatilho Swing es un indicador visual avanzado para MetaTrader 5 que combina múltiples herramientas de análisis técnico en un solo panel. Identifica niveles significativos, dibuja rectángulos de sesión, marca máximos/mínimos del día anterior y señala tops y fondos con flechas de colores.

Funcionalidades Principales

1. Líneas de Máximo y Mínimo del Día Anterior

Dibuja líneas horizontales en los niveles de máximo y mínimo del día anterior

Texto descriptivo opcional para fácil identificación

Personalizable en color, estilo y grosor

2. Rectángulos de Sesión H1

Crea rectángulos visuales para cada vela de 1 hora

Cantidad ajustable de rectángulos mantenidos en el gráfico

Estilos y colores personalizables

3. Flechas de Identificación de Tops y Fondos

Flecha verde (código 233) para fondos (swing lows)

Flecha roja (código 234) para tops (swing highs)

Basado en análisis de periodo retrospectivo configurable

Configuración de Parámetros

Configuración de Rectángulos

RectanglesToKeep: Cantidad de rectángulos a mantener (0-10) - Predeterminado: 500

RectColor: Color de los rectángulos - Predeterminado: Magenta

RectWidth: Grosor de las líneas - Predeterminado: 1

RectStyle: Estilo de las líneas - Predeterminado: STYLE_DOT

Configuración de Líneas

ColorHigh: Color del máximo del día anterior - Predeterminado: DodgerBlue

ColorLow: Color del mínimo del día anterior - Predeterminado: Magenta

LineWidth: Grosor de las líneas - Predeterminado: 1

LineStyle: Estilo de las líneas - Predeterminado: STYLE_DOT

ShowLineLabels: Mostrar descripción en las líneas - Predeterminado: true

Configuración de Flechas

ShowArrows: Activar/desactivar flechas - Predeterminado: true

ArrowUpColor: Color de flecha ascendente (fondo) - Predeterminado: Lima

ArrowDnColor: Color de flecha descendente (top) - Predeterminado: Rojo

ArrowSize: Tamaño de las flechas - Predeterminado: 1

ArrowStyle: Estilo de las flechas - Predeterminado: STYLE_DOT

Configuración de Sensibilidad

SwingLookback: Periodo para detección de tops/fondos - Predeterminado: 5

Cómo Interpretar las Señales

Líneas de Soporte/Resistencia

Línea Azul: Máximo del día anterior - resistencia potencial

Línea Magenta: Mínimo del día anterior - soporte potencial

Rectángulos H1

Cada rectángulo representa el rango de una vela de 1 hora

Útil para visualizar la volatilidad intra-horaria

Áreas de congestión visibles como agrupaciones de rectángulos

Señalización con Flechas

Flecha Roja (Top): Indica un máximo local después de un movimiento ascendente

Flecha Verde (Fondo): Indica un mínimo local después de un movimiento descendente

Instalación y Uso

Instalación en MT5

Descargue el archivo .mq5 Colóquelo en la carpeta: \MQL5\Indicators\ Compile en MetaEditor (F7) Adjunte al gráfico a través del navegador de indicadores

Aplicación en el Gráfico

Seleccione el timeframe H1 (funciona en otros, pero optimizado para H1) Ajuste los parámetros según su estrategia Use el Zoom para mejor visualización

Consejos de Uso

Para Day Trading

Use las líneas del día anterior como niveles de referencia

Combine las flechas con otros indicadores para confirmación

Los rectángulos ayudan a identificar períodos de consolidación

Para Swing Trading

Aumente el SwingLookback para detectar swings más significativos

Use las líneas de soporte/resistencia para planificar entradas y salidas

Observe agrupaciones de flechas para identificar zonas de reversión

Optimización de Parámetros

Mercados volátiles: Reduzca SwingLookback a 3-4

Mercados tranquilos: Aumente SwingLookback a 6-8

Para visualización limpia: Reduzca RectanglesToKeep a 50-100

Análisis Técnico Aplicado

Confluencia de Señales

Zona de Reversión Fuerte: Cuando una flecha aparece cerca de una línea del día anterior Ruptura Confirmada: Cuando el precio rompe las líneas con volumen Falsa Ruptura: Cuando el precio toca las líneas pero retorna dentro del rango

Patrones de Precio

Doble Top/Doble Fondo: Dos flechas similares en niveles cercanos

Triángulos: Convergencia de rectángulos con reducción de amplitud

Canales: Rectángulos alineados entre dos líneas paralelas

Limitaciones y Consideraciones

Limitaciones Conocidas

Basado solo en datos de precio (OHLC)

No incluye análisis de volumen

Sensible al parámetro SwingLookback

Los rectángulos pueden congestionar visualmente el gráfico

Recomendaciones

Siempre use en conjunto con otros indicadores

Ajuste los colores para contraste con su fondo de gráfico

En timeframes menores que H1, puede generar muchas señales falsas

Limpie periódicamente los objetos antiguos para mejor rendimiento

Mantenimiento y Actualizaciones

Limpieza de Objetos

El indicador limpia automáticamente objetos antiguos al ser removido

Para limpieza manual: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")

Rendimiento

Mantenga RectanglesToKeep por debajo de 1000 para mejor rendimiento

En computadoras menos potentes, desactive los rectángulos

Estrategias Sugeridas

Estrategia 1: Trading de Rango

Compre en el mínimo del día anterior con confirmación de flecha verde

Venda en el máximo del día anterior con confirmación de flecha roja

Stop loss fuera de los rectángulos adyacentes

Estrategia 2: Trading de Ruptura

Espere la ruptura de las líneas del día anterior

Confirme con cierre fuera de los rangos de los rectángulos

Entre en el retest con confirmación de flecha

Estrategia 3: Reversión por Swing

Identifique agrupaciones de flechas en una zona de precio

Espere divergencia con RSI/Stochastic

Entre en la primera flecha después de la divergencia

Personalización Avanzada

Modificaciones de Código

Cambie los códigos de flechas (233/234) por otros códigos de MT5

Agregue alertas sonoras/visuales para flechas específicas

Implemente niveles de Fibonacci en los rectángulos

Integración con EAs

Use los nombres de objetos para lectura por Expert Advisors

Los objetos se nombran con prefijo "LastH1_" para fácil identificación

Las líneas tienen propiedades seleccionables para interacción

Soporte y Actualizaciones

Para preguntas o sugerencias:

Verifique los registros de MT5 para errores Ajuste los parámetros según el mercado Considere el contexto mayor del timeframe diario

Nota: Este indicador es una herramienta de apoyo a la decisión. Siempre practique una adecuada gestión de riesgo y use stop loss en todas las operaciones.