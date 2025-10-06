Gatilho Swing
- Utilidades
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Manual del Indicador Gatilho Swing
Visión General
Gatilho Swing es un indicador visual avanzado para MetaTrader 5 que combina múltiples herramientas de análisis técnico en un solo panel. Identifica niveles significativos, dibuja rectángulos de sesión, marca máximos/mínimos del día anterior y señala tops y fondos con flechas de colores.
Funcionalidades Principales
1. Líneas de Máximo y Mínimo del Día Anterior
-
Dibuja líneas horizontales en los niveles de máximo y mínimo del día anterior
-
Texto descriptivo opcional para fácil identificación
-
Personalizable en color, estilo y grosor
2. Rectángulos de Sesión H1
-
Crea rectángulos visuales para cada vela de 1 hora
-
Cantidad ajustable de rectángulos mantenidos en el gráfico
-
Estilos y colores personalizables
3. Flechas de Identificación de Tops y Fondos
-
Flecha verde (código 233) para fondos (swing lows)
-
Flecha roja (código 234) para tops (swing highs)
-
Basado en análisis de periodo retrospectivo configurable
Configuración de Parámetros
Configuración de Rectángulos
-
RectanglesToKeep: Cantidad de rectángulos a mantener (0-10) - Predeterminado: 500
-
RectColor: Color de los rectángulos - Predeterminado: Magenta
-
RectWidth: Grosor de las líneas - Predeterminado: 1
-
RectStyle: Estilo de las líneas - Predeterminado: STYLE_DOT
Configuración de Líneas
-
ColorHigh: Color del máximo del día anterior - Predeterminado: DodgerBlue
-
ColorLow: Color del mínimo del día anterior - Predeterminado: Magenta
-
LineWidth: Grosor de las líneas - Predeterminado: 1
-
LineStyle: Estilo de las líneas - Predeterminado: STYLE_DOT
-
ShowLineLabels: Mostrar descripción en las líneas - Predeterminado: true
Configuración de Flechas
-
ShowArrows: Activar/desactivar flechas - Predeterminado: true
-
ArrowUpColor: Color de flecha ascendente (fondo) - Predeterminado: Lima
-
ArrowDnColor: Color de flecha descendente (top) - Predeterminado: Rojo
-
ArrowSize: Tamaño de las flechas - Predeterminado: 1
-
ArrowStyle: Estilo de las flechas - Predeterminado: STYLE_DOT
Configuración de Sensibilidad
-
SwingLookback: Periodo para detección de tops/fondos - Predeterminado: 5
Cómo Interpretar las Señales
Líneas de Soporte/Resistencia
-
Línea Azul: Máximo del día anterior - resistencia potencial
-
Línea Magenta: Mínimo del día anterior - soporte potencial
Rectángulos H1
-
Cada rectángulo representa el rango de una vela de 1 hora
-
Útil para visualizar la volatilidad intra-horaria
-
Áreas de congestión visibles como agrupaciones de rectángulos
Señalización con Flechas
-
Flecha Roja (Top): Indica un máximo local después de un movimiento ascendente
-
Flecha Verde (Fondo): Indica un mínimo local después de un movimiento descendente
Instalación y Uso
Instalación en MT5
-
Descargue el archivo .mq5
-
Colóquelo en la carpeta: \MQL5\Indicators\
-
Compile en MetaEditor (F7)
-
Adjunte al gráfico a través del navegador de indicadores
Aplicación en el Gráfico
-
Seleccione el timeframe H1 (funciona en otros, pero optimizado para H1)
-
Ajuste los parámetros según su estrategia
-
Use el Zoom para mejor visualización
Consejos de Uso
Para Day Trading
-
Use las líneas del día anterior como niveles de referencia
-
Combine las flechas con otros indicadores para confirmación
-
Los rectángulos ayudan a identificar períodos de consolidación
Para Swing Trading
-
Aumente el SwingLookback para detectar swings más significativos
-
Use las líneas de soporte/resistencia para planificar entradas y salidas
-
Observe agrupaciones de flechas para identificar zonas de reversión
Optimización de Parámetros
-
Mercados volátiles: Reduzca SwingLookback a 3-4
-
Mercados tranquilos: Aumente SwingLookback a 6-8
-
Para visualización limpia: Reduzca RectanglesToKeep a 50-100
Análisis Técnico Aplicado
Confluencia de Señales
-
Zona de Reversión Fuerte: Cuando una flecha aparece cerca de una línea del día anterior
-
Ruptura Confirmada: Cuando el precio rompe las líneas con volumen
-
Falsa Ruptura: Cuando el precio toca las líneas pero retorna dentro del rango
Patrones de Precio
-
Doble Top/Doble Fondo: Dos flechas similares en niveles cercanos
-
Triángulos: Convergencia de rectángulos con reducción de amplitud
-
Canales: Rectángulos alineados entre dos líneas paralelas
Limitaciones y Consideraciones
Limitaciones Conocidas
-
Basado solo en datos de precio (OHLC)
-
No incluye análisis de volumen
-
Sensible al parámetro SwingLookback
-
Los rectángulos pueden congestionar visualmente el gráfico
Recomendaciones
-
Siempre use en conjunto con otros indicadores
-
Ajuste los colores para contraste con su fondo de gráfico
-
En timeframes menores que H1, puede generar muchas señales falsas
-
Limpie periódicamente los objetos antiguos para mejor rendimiento
Mantenimiento y Actualizaciones
Limpieza de Objetos
-
El indicador limpia automáticamente objetos antiguos al ser removido
-
Para limpieza manual: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")
Rendimiento
-
Mantenga RectanglesToKeep por debajo de 1000 para mejor rendimiento
-
En computadoras menos potentes, desactive los rectángulos
Estrategias Sugeridas
Estrategia 1: Trading de Rango
-
Compre en el mínimo del día anterior con confirmación de flecha verde
-
Venda en el máximo del día anterior con confirmación de flecha roja
-
Stop loss fuera de los rectángulos adyacentes
Estrategia 2: Trading de Ruptura
-
Espere la ruptura de las líneas del día anterior
-
Confirme con cierre fuera de los rangos de los rectángulos
-
Entre en el retest con confirmación de flecha
Estrategia 3: Reversión por Swing
-
Identifique agrupaciones de flechas en una zona de precio
-
Espere divergencia con RSI/Stochastic
-
Entre en la primera flecha después de la divergencia
Personalización Avanzada
Modificaciones de Código
-
Cambie los códigos de flechas (233/234) por otros códigos de MT5
-
Agregue alertas sonoras/visuales para flechas específicas
-
Implemente niveles de Fibonacci en los rectángulos
Integración con EAs
-
Use los nombres de objetos para lectura por Expert Advisors
-
Los objetos se nombran con prefijo "LastH1_" para fácil identificación
-
Las líneas tienen propiedades seleccionables para interacción
Soporte y Actualizaciones
Para preguntas o sugerencias:
-
Verifique los registros de MT5 para errores
-
Ajuste los parámetros según el mercado
-
Considere el contexto mayor del timeframe diario
Nota: Este indicador es una herramienta de apoyo a la decisión. Siempre practique una adecuada gestión de riesgo y use stop loss en todas las operaciones.