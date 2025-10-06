Gatilho Swing

Gatilho Swing 指标手册

概述

Gatilho Swing 是一款用于 MetaTrader 5 的高级视觉指标，它将多种技术分析工具整合在一个面板中。它识别重要水平、绘制时段矩形、标记前一交易日的高点/低点，并用彩色箭头标示波峰和波谷。

主要功能

1. 前一交易日高点和低点线

  • 在上一交易日的高点和低点水平绘制水平线

  • 可选描述文本便于识别

  • 可自定义颜色、样式和粗细

2. H1 时段矩形

  • 为每个 1 小时 K 线创建视觉矩形

  • 可调整图表上保留的矩形数量

  • 可自定义样式和颜色

3. 波峰和波谷识别箭头

  • 绿色箭头（代码 233）表示波谷（摆动低点）

  • 红色箭头（代码 234）表示波峰（摆动高点）

  • 基于可配置的回溯周期分析

参数设置

矩形设置

  • RectanglesToKeep: 保留矩形数量（0-10）- 默认：500

  • RectColor: 矩形颜色 - 默认：品红色

  • RectWidth: 线粗 - 默认：1

  • RectStyle: 线型 - 默认：STYLE_DOT

线条设置

  • ColorHigh: 前一交易日高点颜色 - 默认：道奇蓝

  • ColorLow: 前一交易日低点颜色 - 默认：品红色

  • LineWidth: 线粗 - 默认：1

  • LineStyle: 线型 - 默认：STYLE_DOT

  • ShowLineLabels: 在线上显示描述 - 默认：true

箭头设置

  • ShowArrows: 启用/禁用箭头 - 默认：true

  • ArrowUpColor: 向上箭头（波谷）颜色 - 默认：酸橙色

  • ArrowDnColor: 向下箭头（波峰）颜色 - 默认：红色

  • ArrowSize: 箭头大小 - 默认：1

  • ArrowStyle: 箭头样式 - 默认：STYLE_DOT

灵敏度配置

  • SwingLookback: 波峰/波谷检测周期 - 默认：5

如何解读信号

支撑/阻力线

  • 蓝线：前一交易日高点 - 潜在阻力

  • 品红线：前一交易日低点 - 潜在支撑

H1 矩形

  • 每个矩形代表一个 1 小时 K 线范围

  • 有助于可视化小时内波动性

  • 盘整区域显示为矩形簇

箭头信号

  • 红色箭头（波峰）：表示上升运动后的局部高点

  • 绿色箭头（波谷）：表示下降运动后的局部低点

安装与使用

MT5 安装

  1. 下载 .mq5 文件

  2. 放入文件夹：\MQL5\Indicators\

  3. 在 MetaEditor 中编译（F7）

  4. 通过指标导航器附加到图表

图表应用

  1. 选择 H1 时间周期（适用于其他周期，但针对 H1 优化）

  2. 根据您的策略调整参数

  3. 使用缩放以获得更好的可视化效果

使用技巧

日内交易

  • 将前一交易日线作为参考水平

  • 结合其他指标确认箭头信号

  • 矩形有助于识别盘整期

波段交易

  • 增加 SwingLookback 以检测更显著的波动

  • 使用支撑/阻力线规划入场和出场

  • 观察箭头簇以识别反转区域

参数优化

  • 波动市场：将 SwingLookback 减少至 3-4

  • 平静市场：将 SwingLookback 增加至 6-8

  • 为了清晰的视觉效果：将 RectanglesToKeep 减少至 50-100

应用技术分析

信号汇合

  1. 强反转区域：当箭头出现在前一交易日线附近时

  2. 确认突破：当价格带量突破线条时

  3. 假突破：当价格触及线条但返回范围内时

价格形态

  • 双顶/双底：相近水平上的两个相似箭头

  • 三角形：矩形收敛且振幅减小

  • 通道：矩形在两条平行线之间对齐

限制与注意事项

已知限制

  • 仅基于价格数据（OHLC）

  • 不包含成交量分析

  • 对 SwingLookback 参数敏感

  • 矩形可能在视觉上使图表显得杂乱

建议

  • 始终与其他指标结合使用

  • 调整颜色以与图表背景形成对比

  • 在小于 H1 的时间周期上可能会产生许多虚假信号

  • 定期清理旧对象以获得更好的性能

维护与更新

对象清理

  • 删除指标时自动清理旧对象

  • 手动清理：ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")

性能

  • 将 RectanglesToKeep 保持在 1000 以下以获得更好的性能

  • 在性能较低的计算机上，请禁用矩形

建议策略

策略 1：区间交易

  • 在上一交易日低点处买入，并用绿色箭头确认

  • 在上一交易日高点处卖出，并用红色箭头确认

  • 止损设在相邻矩形之外

策略 2：突破交易

  • 等待前一交易日线的突破

  • 用收盘价突破矩形范围来确认

  • 在回测时入场，并用箭头确认

策略 3：摆动反转

  • 识别价格区域中的箭头簇

  • 等待与 RSI/Stochastic 的背离

  • 在背离后的第一个箭头处入场

高级自定义

代码修改

  • 将箭头代码（233/234）更改为其他 MT5 代码

  • 为特定箭头添加声音/视觉警报

  • 在矩形上实现斐波那契水平

EA 集成

  • 使用对象名称供智能交易系统读取

  • 对象以 "LastH1_" 为前缀以便于识别

  • 线条具有可选择的属性以便交互

支持与更新

如有疑问或建议：

  1. 检查 MT5 日志中的错误

  2. 根据市场情况调整参数

  3. 考虑更广泛的日线时间周期背景

注意：此指标是决策支持工具。请始终实行适当的风险管理，并在所有交易中使用止损。


