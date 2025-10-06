Gatilho Swing
- 实用工具
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 版本: 2.0
- 激活: 5
Gatilho Swing 指标手册
概述
Gatilho Swing 是一款用于 MetaTrader 5 的高级视觉指标，它将多种技术分析工具整合在一个面板中。它识别重要水平、绘制时段矩形、标记前一交易日的高点/低点，并用彩色箭头标示波峰和波谷。
主要功能
1. 前一交易日高点和低点线
-
在上一交易日的高点和低点水平绘制水平线
-
可选描述文本便于识别
-
可自定义颜色、样式和粗细
2. H1 时段矩形
-
为每个 1 小时 K 线创建视觉矩形
-
可调整图表上保留的矩形数量
-
可自定义样式和颜色
3. 波峰和波谷识别箭头
-
绿色箭头（代码 233）表示波谷（摆动低点）
-
红色箭头（代码 234）表示波峰（摆动高点）
-
基于可配置的回溯周期分析
参数设置
矩形设置
-
RectanglesToKeep: 保留矩形数量（0-10）- 默认：500
-
RectColor: 矩形颜色 - 默认：品红色
-
RectWidth: 线粗 - 默认：1
-
RectStyle: 线型 - 默认：STYLE_DOT
线条设置
-
ColorHigh: 前一交易日高点颜色 - 默认：道奇蓝
-
ColorLow: 前一交易日低点颜色 - 默认：品红色
-
LineWidth: 线粗 - 默认：1
-
LineStyle: 线型 - 默认：STYLE_DOT
-
ShowLineLabels: 在线上显示描述 - 默认：true
箭头设置
-
ShowArrows: 启用/禁用箭头 - 默认：true
-
ArrowUpColor: 向上箭头（波谷）颜色 - 默认：酸橙色
-
ArrowDnColor: 向下箭头（波峰）颜色 - 默认：红色
-
ArrowSize: 箭头大小 - 默认：1
-
ArrowStyle: 箭头样式 - 默认：STYLE_DOT
灵敏度配置
-
SwingLookback: 波峰/波谷检测周期 - 默认：5
如何解读信号
支撑/阻力线
-
蓝线：前一交易日高点 - 潜在阻力
-
品红线：前一交易日低点 - 潜在支撑
H1 矩形
-
每个矩形代表一个 1 小时 K 线范围
-
有助于可视化小时内波动性
-
盘整区域显示为矩形簇
箭头信号
-
红色箭头（波峰）：表示上升运动后的局部高点
-
绿色箭头（波谷）：表示下降运动后的局部低点
安装与使用
MT5 安装
-
下载 .mq5 文件
-
放入文件夹：\MQL5\Indicators\
-
在 MetaEditor 中编译（F7）
-
通过指标导航器附加到图表
图表应用
-
选择 H1 时间周期（适用于其他周期，但针对 H1 优化）
-
根据您的策略调整参数
-
使用缩放以获得更好的可视化效果
使用技巧
日内交易
-
将前一交易日线作为参考水平
-
结合其他指标确认箭头信号
-
矩形有助于识别盘整期
波段交易
-
增加 SwingLookback 以检测更显著的波动
-
使用支撑/阻力线规划入场和出场
-
观察箭头簇以识别反转区域
参数优化
-
波动市场：将 SwingLookback 减少至 3-4
-
平静市场：将 SwingLookback 增加至 6-8
-
为了清晰的视觉效果：将 RectanglesToKeep 减少至 50-100
应用技术分析
信号汇合
-
强反转区域：当箭头出现在前一交易日线附近时
-
确认突破：当价格带量突破线条时
-
假突破：当价格触及线条但返回范围内时
价格形态
-
双顶/双底：相近水平上的两个相似箭头
-
三角形：矩形收敛且振幅减小
-
通道：矩形在两条平行线之间对齐
限制与注意事项
已知限制
-
仅基于价格数据（OHLC）
-
不包含成交量分析
-
对 SwingLookback 参数敏感
-
矩形可能在视觉上使图表显得杂乱
建议
-
始终与其他指标结合使用
-
调整颜色以与图表背景形成对比
-
在小于 H1 的时间周期上可能会产生许多虚假信号
-
定期清理旧对象以获得更好的性能
维护与更新
对象清理
-
删除指标时自动清理旧对象
-
手动清理：ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")
性能
-
将 RectanglesToKeep 保持在 1000 以下以获得更好的性能
-
在性能较低的计算机上，请禁用矩形
建议策略
策略 1：区间交易
-
在上一交易日低点处买入，并用绿色箭头确认
-
在上一交易日高点处卖出，并用红色箭头确认
-
止损设在相邻矩形之外
策略 2：突破交易
-
等待前一交易日线的突破
-
用收盘价突破矩形范围来确认
-
在回测时入场，并用箭头确认
策略 3：摆动反转
-
识别价格区域中的箭头簇
-
等待与 RSI/Stochastic 的背离
-
在背离后的第一个箭头处入场
高级自定义
代码修改
-
将箭头代码（233/234）更改为其他 MT5 代码
-
为特定箭头添加声音/视觉警报
-
在矩形上实现斐波那契水平
EA 集成
-
使用对象名称供智能交易系统读取
-
对象以 "LastH1_" 为前缀以便于识别
-
线条具有可选择的属性以便交互
支持与更新
如有疑问或建议：
-
检查 MT5 日志中的错误
-
根据市场情况调整参数
-
考虑更广泛的日线时间周期背景
注意：此指标是决策支持工具。请始终实行适当的风险管理，并在所有交易中使用止损。