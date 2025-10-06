Gatilho Swing 인디케이터 설명서

개요

Gatilho Swing은 MetaTrader 5용 고급 시각적 인디케이터로, 여러 기술 분석 도구를 단일 패널에 통합합니다. 중요 수준을 식별하고, 세션 사각형을 그리며, 전일 고가/저가를 표시하고, 상단과 하단을 색상 화살표로 신호합니다.

주요 기능

1. 전일 고가 및 저가 라인

전일 고가 및 저가 수준에 수평선 그림

쉬운 식별을 위한 선택적 설명 텍스트

색상, 스타일, 두께 사용자 정의 가능

2. H1 세션 사각형

각 1시간 봉에 대한 시각적 사각형 생성

차트에 유지할 사각형 수량 조정 가능

사용자 정의 가능한 스타일과 색상

3. 상단 및 하단 식별 화살표

하단(스윙 저점)용 녹색 화살표(코드 233)

상단(스윙 고점)용 빨간색 화살표(코드 234)

구성 가능한 과거 기간 분석 기반

매개변수 설정

사각형 설정

RectanglesToKeep: 유지할 사각형 수량(0-10) - 기본값: 500

RectColor: 사각형 색상 - 기본값: 마젠타

RectWidth: 선 두께 - 기본값: 1

RectStyle: 선 스타일 - 기본값: STYLE_DOT

라인 설정

ColorHigh: 전일 고가 색상 - 기본값: 도저블루

ColorLow: 전일 저가 색상 - 기본값: 마젠타

LineWidth: 선 두께 - 기본값: 1

LineStyle: 선 스타일 - 기본값: STYLE_DOT

ShowLineLabels: 라인에 설명 표시 - 기본값: true

화살표 설정

ShowArrows: 화살표 활성화/비활성화 - 기본값: true

ArrowUpColor: 상승 화살표(하단) 색상 - 기본값: 라임

ArrowDnColor: 하락 화살표(상단) 색상 - 기본값: 빨강

ArrowSize: 화살표 크기 - 기본값: 1

ArrowStyle: 화살표 스타일 - 기본값: STYLE_DOT

감도 구성

SwingLookback: 상단/하단 감지 기간 - 기본값: 5

신호 해석 방법

지지/저항 라인

파란색 라인: 전일 고가 - 잠재적 저항

마젠타 라인: 전일 저가 - 잠재적 지지

H1 사각형

각 사각형은 1시간 봉 범위를 나타냄

시간 내 변동성 시각화에 유용

혼잡 구역은 사각형 클러스터로 표시됨

화살표 신호

빨간색 화살표(상단): 상승 움직임 후 국소적 고점 표시

녹색 화살표(하단): 하락 움직임 후 국소적 저점 표시

설치 및 사용법

MT5 설치

.mq5 파일 다운로드 \MQL5\Indicators\ 폴더에 배치 MetaEditor에서 컴파일(F7) 인디케이터 내비게이터를 통해 차트에 첨부

차트 적용

H1 타임프레임 선택(다른 곳에서도 작동하지만 H1에 최적화됨) 전략에 따라 매개변수 조정 더 나은 시각화를 위해 확대/축소 사용

사용 팁

데이 트레이딩용

전일 라인을 기준 수준으로 사용

확인을 위해 다른 인디케이터와 화살표 결합

사각형은 통합 기간 식별에 도움

스윙 트레이딩용

더 중요한 스윙 감지를 위해 SwingLookback 증가

진입 및 퇴출 계획을 위한 지지/저항 라인 사용

반전 구역 식별을 위한 화살표 클러스터 관찰

매개변수 최적화

변동성 큰 시장: SwingLookback을 3-4로 감소

차분한 시장: SwingLookback을 6-8로 증가

깔끔한 시각화: RectanglesToKeep을 50-100으로 감소

적용 기술 분석

신호 수렴

강력한 반전 구역: 화살표가 전일 라인 근처에 나타날 때 확인된 돌파: 가격이 거래량과 함께 라인을 돌파할 때 가짜 돌파: 가격이 라인을 터치하지만 범위 내로 되돌아갈 때

가격 패턴

더블 탑/더블 바텀: 근접 수준의 두 개 유사 화살표

삼각형: 감소된 진폭의 사각형 수렴

채널: 두 평행 라인 사이에 정렬된 사각형

제한 사항 및 고려사항

알려진 제한 사항

가격 데이터(OHLC)만 기반

거래량 분석 포함 안 함

SwingLookback 매개변수에 민감

사각형이 차트를 시각적으로 복잡하게 할 수 있음

권장사항

항상 다른 인디케이터와 함께 사용

차트 배경과 대비되도록 색상 조정

H1보다 작은 타임프레임에서는 많은 잘못된 신호 생성 가능

성능 향상을 위해 정기적으로 오래된 객체 정리

유지보수 및 업데이트

객체 정리

인디케이터 제거 시 오래된 객체 자동 정리

수동 정리: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")

성능

더 나은 성능을 위해 RectanglesToKeep 1000 미만 유지

성능이 낮은 컴퓨터에서는 사각형 비활성화

제안 전략

전략 1: 범위 트레이딩

녹색 화살표 확인과 함께 전일 저가에서 매수

빨간색 화살표 확인과 함께 전일 고가에서 매도

인접 사각형 외부에 손절매 설정

전략 2: 돌파 트레이딩

전일 라인 돌파 대기

사각형 범위 외부 종가로 확인

화살표 확인과 함께 재시험 시 진입

전략 3: 스윙 반전

가격 구역에서 화살표 클러스터 식별

RSI/스토캐스틱과의 다이버전스 대기

다이버전스 후 첫 번째 화살표에서 진입

고급 사용자 정의

코드 수정

화살표 코드(233/234)를 다른 MT5 코드로 변경

특정 화살표에 소리/시각 경고 추가

사각형에 피보나치 수준 구현

EA 통합

전문가 어드바이저 읽기를 위한 객체 이름 사용

객체는 쉬운 식별을 위해 "LastH1_" 접두사로 명명

상호작용을 위한 선택 가능한 속성의 라인

지원 및 업데이트

질문 또는 제안사항:

오류에 대한 MT5 로그 확인 시장에 따라 매개변수 조정 더 넓은 일일 타임프레임 맥락 고려

참고: 이 인디케이터는 의사 결정 지원 도구입니다. 항상 적절한 위험 관리를 실천하고 모든 거래에 손절매를 사용하세요.