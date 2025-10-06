Gatilho Swing
- 유틸리티
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 버전: 2.0
- 활성화: 5
Gatilho Swing 인디케이터 설명서
개요
Gatilho Swing은 MetaTrader 5용 고급 시각적 인디케이터로, 여러 기술 분석 도구를 단일 패널에 통합합니다. 중요 수준을 식별하고, 세션 사각형을 그리며, 전일 고가/저가를 표시하고, 상단과 하단을 색상 화살표로 신호합니다.
주요 기능
1. 전일 고가 및 저가 라인
-
전일 고가 및 저가 수준에 수평선 그림
-
쉬운 식별을 위한 선택적 설명 텍스트
-
색상, 스타일, 두께 사용자 정의 가능
2. H1 세션 사각형
-
각 1시간 봉에 대한 시각적 사각형 생성
-
차트에 유지할 사각형 수량 조정 가능
-
사용자 정의 가능한 스타일과 색상
3. 상단 및 하단 식별 화살표
-
하단(스윙 저점)용 녹색 화살표(코드 233)
-
상단(스윙 고점)용 빨간색 화살표(코드 234)
-
구성 가능한 과거 기간 분석 기반
매개변수 설정
사각형 설정
-
RectanglesToKeep: 유지할 사각형 수량(0-10) - 기본값: 500
-
RectColor: 사각형 색상 - 기본값: 마젠타
-
RectWidth: 선 두께 - 기본값: 1
-
RectStyle: 선 스타일 - 기본값: STYLE_DOT
라인 설정
-
ColorHigh: 전일 고가 색상 - 기본값: 도저블루
-
ColorLow: 전일 저가 색상 - 기본값: 마젠타
-
LineWidth: 선 두께 - 기본값: 1
-
LineStyle: 선 스타일 - 기본값: STYLE_DOT
-
ShowLineLabels: 라인에 설명 표시 - 기본값: true
화살표 설정
-
ShowArrows: 화살표 활성화/비활성화 - 기본값: true
-
ArrowUpColor: 상승 화살표(하단) 색상 - 기본값: 라임
-
ArrowDnColor: 하락 화살표(상단) 색상 - 기본값: 빨강
-
ArrowSize: 화살표 크기 - 기본값: 1
-
ArrowStyle: 화살표 스타일 - 기본값: STYLE_DOT
감도 구성
-
SwingLookback: 상단/하단 감지 기간 - 기본값: 5
신호 해석 방법
지지/저항 라인
-
파란색 라인: 전일 고가 - 잠재적 저항
-
마젠타 라인: 전일 저가 - 잠재적 지지
H1 사각형
-
각 사각형은 1시간 봉 범위를 나타냄
-
시간 내 변동성 시각화에 유용
-
혼잡 구역은 사각형 클러스터로 표시됨
화살표 신호
-
빨간색 화살표(상단): 상승 움직임 후 국소적 고점 표시
-
녹색 화살표(하단): 하락 움직임 후 국소적 저점 표시
설치 및 사용법
MT5 설치
-
.mq5 파일 다운로드
-
\MQL5\Indicators\ 폴더에 배치
-
MetaEditor에서 컴파일(F7)
-
인디케이터 내비게이터를 통해 차트에 첨부
차트 적용
-
H1 타임프레임 선택(다른 곳에서도 작동하지만 H1에 최적화됨)
-
전략에 따라 매개변수 조정
-
더 나은 시각화를 위해 확대/축소 사용
사용 팁
데이 트레이딩용
-
전일 라인을 기준 수준으로 사용
-
확인을 위해 다른 인디케이터와 화살표 결합
-
사각형은 통합 기간 식별에 도움
스윙 트레이딩용
-
더 중요한 스윙 감지를 위해 SwingLookback 증가
-
진입 및 퇴출 계획을 위한 지지/저항 라인 사용
-
반전 구역 식별을 위한 화살표 클러스터 관찰
매개변수 최적화
-
변동성 큰 시장: SwingLookback을 3-4로 감소
-
차분한 시장: SwingLookback을 6-8로 증가
-
깔끔한 시각화: RectanglesToKeep을 50-100으로 감소
적용 기술 분석
신호 수렴
-
강력한 반전 구역: 화살표가 전일 라인 근처에 나타날 때
-
확인된 돌파: 가격이 거래량과 함께 라인을 돌파할 때
-
가짜 돌파: 가격이 라인을 터치하지만 범위 내로 되돌아갈 때
가격 패턴
-
더블 탑/더블 바텀: 근접 수준의 두 개 유사 화살표
-
삼각형: 감소된 진폭의 사각형 수렴
-
채널: 두 평행 라인 사이에 정렬된 사각형
제한 사항 및 고려사항
알려진 제한 사항
-
가격 데이터(OHLC)만 기반
-
거래량 분석 포함 안 함
-
SwingLookback 매개변수에 민감
-
사각형이 차트를 시각적으로 복잡하게 할 수 있음
권장사항
-
항상 다른 인디케이터와 함께 사용
-
차트 배경과 대비되도록 색상 조정
-
H1보다 작은 타임프레임에서는 많은 잘못된 신호 생성 가능
-
성능 향상을 위해 정기적으로 오래된 객체 정리
유지보수 및 업데이트
객체 정리
-
인디케이터 제거 시 오래된 객체 자동 정리
-
수동 정리: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")
성능
-
더 나은 성능을 위해 RectanglesToKeep 1000 미만 유지
-
성능이 낮은 컴퓨터에서는 사각형 비활성화
제안 전략
전략 1: 범위 트레이딩
-
녹색 화살표 확인과 함께 전일 저가에서 매수
-
빨간색 화살표 확인과 함께 전일 고가에서 매도
-
인접 사각형 외부에 손절매 설정
전략 2: 돌파 트레이딩
-
전일 라인 돌파 대기
-
사각형 범위 외부 종가로 확인
-
화살표 확인과 함께 재시험 시 진입
전략 3: 스윙 반전
-
가격 구역에서 화살표 클러스터 식별
-
RSI/스토캐스틱과의 다이버전스 대기
-
다이버전스 후 첫 번째 화살표에서 진입
고급 사용자 정의
코드 수정
-
화살표 코드(233/234)를 다른 MT5 코드로 변경
-
특정 화살표에 소리/시각 경고 추가
-
사각형에 피보나치 수준 구현
EA 통합
-
전문가 어드바이저 읽기를 위한 객체 이름 사용
-
객체는 쉬운 식별을 위해 "LastH1_" 접두사로 명명
-
상호작용을 위한 선택 가능한 속성의 라인
지원 및 업데이트
질문 또는 제안사항:
-
오류에 대한 MT5 로그 확인
-
시장에 따라 매개변수 조정
-
더 넓은 일일 타임프레임 맥락 고려
참고: 이 인디케이터는 의사 결정 지원 도구입니다. 항상 적절한 위험 관리를 실천하고 모든 거래에 손절매를 사용하세요.