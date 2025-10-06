Gatilho Swing

Gatilho Swing 인디케이터 설명서

개요

Gatilho Swing은 MetaTrader 5용 고급 시각적 인디케이터로, 여러 기술 분석 도구를 단일 패널에 통합합니다. 중요 수준을 식별하고, 세션 사각형을 그리며, 전일 고가/저가를 표시하고, 상단과 하단을 색상 화살표로 신호합니다.

주요 기능

1. 전일 고가 및 저가 라인

  • 전일 고가 및 저가 수준에 수평선 그림

  • 쉬운 식별을 위한 선택적 설명 텍스트

  • 색상, 스타일, 두께 사용자 정의 가능

2. H1 세션 사각형

  • 각 1시간 봉에 대한 시각적 사각형 생성

  • 차트에 유지할 사각형 수량 조정 가능

  • 사용자 정의 가능한 스타일과 색상

3. 상단 및 하단 식별 화살표

  • 하단(스윙 저점)용 녹색 화살표(코드 233)

  • 상단(스윙 고점)용 빨간색 화살표(코드 234)

  • 구성 가능한 과거 기간 분석 기반

매개변수 설정

사각형 설정

  • RectanglesToKeep: 유지할 사각형 수량(0-10) - 기본값: 500

  • RectColor: 사각형 색상 - 기본값: 마젠타

  • RectWidth: 선 두께 - 기본값: 1

  • RectStyle: 선 스타일 - 기본값: STYLE_DOT

라인 설정

  • ColorHigh: 전일 고가 색상 - 기본값: 도저블루

  • ColorLow: 전일 저가 색상 - 기본값: 마젠타

  • LineWidth: 선 두께 - 기본값: 1

  • LineStyle: 선 스타일 - 기본값: STYLE_DOT

  • ShowLineLabels: 라인에 설명 표시 - 기본값: true

화살표 설정

  • ShowArrows: 화살표 활성화/비활성화 - 기본값: true

  • ArrowUpColor: 상승 화살표(하단) 색상 - 기본값: 라임

  • ArrowDnColor: 하락 화살표(상단) 색상 - 기본값: 빨강

  • ArrowSize: 화살표 크기 - 기본값: 1

  • ArrowStyle: 화살표 스타일 - 기본값: STYLE_DOT

감도 구성

  • SwingLookback: 상단/하단 감지 기간 - 기본값: 5

신호 해석 방법

지지/저항 라인

  • 파란색 라인: 전일 고가 - 잠재적 저항

  • 마젠타 라인: 전일 저가 - 잠재적 지지

H1 사각형

  • 각 사각형은 1시간 봉 범위를 나타냄

  • 시간 내 변동성 시각화에 유용

  • 혼잡 구역은 사각형 클러스터로 표시됨

화살표 신호

  • 빨간색 화살표(상단): 상승 움직임 후 국소적 고점 표시

  • 녹색 화살표(하단): 하락 움직임 후 국소적 저점 표시

설치 및 사용법

MT5 설치

  1. .mq5 파일 다운로드

  2. \MQL5\Indicators\ 폴더에 배치

  3. MetaEditor에서 컴파일(F7)

  4. 인디케이터 내비게이터를 통해 차트에 첨부

차트 적용

  1. H1 타임프레임 선택(다른 곳에서도 작동하지만 H1에 최적화됨)

  2. 전략에 따라 매개변수 조정

  3. 더 나은 시각화를 위해 확대/축소 사용

사용 팁

데이 트레이딩용

  • 전일 라인을 기준 수준으로 사용

  • 확인을 위해 다른 인디케이터와 화살표 결합

  • 사각형은 통합 기간 식별에 도움

스윙 트레이딩용

  • 더 중요한 스윙 감지를 위해 SwingLookback 증가

  • 진입 및 퇴출 계획을 위한 지지/저항 라인 사용

  • 반전 구역 식별을 위한 화살표 클러스터 관찰

매개변수 최적화

  • 변동성 큰 시장: SwingLookback을 3-4로 감소

  • 차분한 시장: SwingLookback을 6-8로 증가

  • 깔끔한 시각화: RectanglesToKeep을 50-100으로 감소

적용 기술 분석

신호 수렴

  1. 강력한 반전 구역: 화살표가 전일 라인 근처에 나타날 때

  2. 확인된 돌파: 가격이 거래량과 함께 라인을 돌파할 때

  3. 가짜 돌파: 가격이 라인을 터치하지만 범위 내로 되돌아갈 때

가격 패턴

  • 더블 탑/더블 바텀: 근접 수준의 두 개 유사 화살표

  • 삼각형: 감소된 진폭의 사각형 수렴

  • 채널: 두 평행 라인 사이에 정렬된 사각형

제한 사항 및 고려사항

알려진 제한 사항

  • 가격 데이터(OHLC)만 기반

  • 거래량 분석 포함 안 함

  • SwingLookback 매개변수에 민감

  • 사각형이 차트를 시각적으로 복잡하게 할 수 있음

권장사항

  • 항상 다른 인디케이터와 함께 사용

  • 차트 배경과 대비되도록 색상 조정

  • H1보다 작은 타임프레임에서는 많은 잘못된 신호 생성 가능

  • 성능 향상을 위해 정기적으로 오래된 객체 정리

유지보수 및 업데이트

객체 정리

  • 인디케이터 제거 시 오래된 객체 자동 정리

  • 수동 정리: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")

성능

  • 더 나은 성능을 위해 RectanglesToKeep 1000 미만 유지

  • 성능이 낮은 컴퓨터에서는 사각형 비활성화

제안 전략

전략 1: 범위 트레이딩

  • 녹색 화살표 확인과 함께 전일 저가에서 매수

  • 빨간색 화살표 확인과 함께 전일 고가에서 매도

  • 인접 사각형 외부에 손절매 설정

전략 2: 돌파 트레이딩

  • 전일 라인 돌파 대기

  • 사각형 범위 외부 종가로 확인

  • 화살표 확인과 함께 재시험 시 진입

전략 3: 스윙 반전

  • 가격 구역에서 화살표 클러스터 식별

  • RSI/스토캐스틱과의 다이버전스 대기

  • 다이버전스 후 첫 번째 화살표에서 진입

고급 사용자 정의

코드 수정

  • 화살표 코드(233/234)를 다른 MT5 코드로 변경

  • 특정 화살표에 소리/시각 경고 추가

  • 사각형에 피보나치 수준 구현

EA 통합

  • 전문가 어드바이저 읽기를 위한 객체 이름 사용

  • 객체는 쉬운 식별을 위해 "LastH1_" 접두사로 명명

  • 상호작용을 위한 선택 가능한 속성의 라인

지원 및 업데이트

질문 또는 제안사항:

  1. 오류에 대한 MT5 로그 확인

  2. 시장에 따라 매개변수 조정

  3. 더 넓은 일일 타임프레임 맥락 고려

참고: 이 인디케이터는 의사 결정 지원 도구입니다. 항상 적절한 위험 관리를 실천하고 모든 거래에 손절매를 사용하세요.

