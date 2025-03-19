Matrix Currency
- Indikatoren
- Augusto Martins Lopes
- Version: 1.5
Matrix Currency - Multi-Timeframe-Analyse-Tool
Matrix Currency ist ein fortschrittlicher Indikator, der für die Analyse der Währungsstärke auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Er bietet effiziente Überwachung und strategische Unterstützung für Händler, die klare und umsetzbare Erkenntnisse suchen.
Hauptmerkmale
-
Multi-Timeframe-Analyse: Überwacht gleichzeitig mehrere Zeitrahmen (von M1 bis MN1) mit Echtzeit-Updates, die in einem intuitiven Matrix-Format angezeigt werden.
-
Warnsystem: Anpassbare Benachrichtigungen über Pop-up, E-Mail und mobile Geräte, um rechtzeitige Aktualisierungen zu gewährleisten.
-
Interaktive Schnittstelle: Personalisiertes Dashboard mit dynamischen Visualisierungsoptionen und Währungsranking.
Vorteile
-
Verringert die Subjektivität der Analyse durch die Bereitstellung klarer und präziser Signale.
-
Erleichtert eine schnelle Entscheidungsfindung durch Visualisierungstools und effektive Warnhinweise.
-
Unterstützt die Umsetzung von umfassenden Handelsstrategien.
Empfehlungen
-
Testen Sie den Indikator auf einem Demokonto, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.
-
Implementieren Sie eine geeignete Risikomanagement-Strategie.
-
Kombinieren Sie dieses Tool mit anderen Indikatoren, um die Ergebnisse zu verbessern.
Unterstützung
-
Regelmäßige Updates und umfassende Dokumentation.
-
Der Support erfolgt ausschließlich über den MQL5-Kommentarbereich.
Zusätzliche Informationen
-
Alle Parameternamen, Beschreibungen und Meldungen sind in englischer Sprache.
-
Der Indikator wird als kompilierte Datei (.EX4 oder .EX5) bereitgestellt und ist mit dem bei der Aktivierung verwendeten Gerät verknüpft.