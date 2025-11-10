Multi Symbol Strategy Dashboard

SigmaFarm Dashboard UI Pro - Die ultimative Multi-Symbol Multi-Timeframe Handelslösung 🌟

1. Einführung / Überblick

Sind Sie es leid, mit mehreren Charts und EAs zu jonglieren? SigmaFarm Dashboard UI Pro ist ein leistungsstarker und intuitiver Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung revolutionieren wird. Diese All-in-One-Lösung ermöglicht Ihnen die mühelose Überwachung, Analyse und Verwaltung von Trades über mehrere Symbole und Zeitrahmen von einem einzigen, dynamischen Dashboard aus. Mit fortschrittlicher Signalgenerierung, robustem Risikomanagement und einer benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht SigmaFarm sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern, Marktchancen mit Zuversicht zu ergreifen.

2. Hauptmerkmale / Warum SigmaFarm wählen?

Umkehrsignal-Fähigkeit: Kehrt Positionen automatisch um, wenn sich die Marktstimmung ändert, damit Sie immer auf der richtigen Seite des Trends stehen (optional).

Multi-Symbol & Multi-Timeframe Kontrolle: Überwachen und handeln Sie jede Kombination von Symbolen und Zeitrahmen gleichzeitig, alles von einem umfassenden Dashboard aus.

3. Wie es funktioniert

SigmaFarm Dashboard analysiert kontinuierlich die Marktdaten der von Ihnen ausgewählten Symbole und Zeitrahmen unter Verwendung einer ausgeklügelten Mischung technischer Indikatoren. Jeder Indikator trägt zu einem "Score" für potenzielle KAUF- oder VERKAUFssignale bei. Wenn ein Signal Ihren vordefinierten Mindestwert (AutoTradeScore) erreicht, kann der EA automatisch einen Handel mit dynamischer Losgröße und intelligentem SL/TP ausführen. Das Dashboard bietet Echtzeit-Updates zu Positionen, P/L und Signalstärke, so dass Sie jederzeit die volle Kontrolle haben.

4. Eingabe-Parameter

5. Anforderungen

Führen Sie Backtests mit "Nur Eröffnungskursen" oder einer besseren Modellierung durch, um realistische Ergebnisse zu erzielen (der EA verwendet eine Bar-Close-Bestätigung, falls aktiviert).

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die Handelszeiten und den Cooldown pro Zeile so ein, dass sie zu Ihrer Strategie und den Bedingungen Ihres Brokers passen.

Diese Funktion ist unabhängig vom bisherigen AutoProfitTarget (das ebenfalls alle Positionen schließt, wenn der Nettogewinn ≥ Target ist). Sie können entweder eine oder beide verwenden.

Wenn der gesamte schwebende P/L einen der beiden Schwellenwerte (≥ Net TP oder ≤ -Net SL) erreicht, schließt der EA automatisch alle Positionen und benachrichtigt Sie.

Ein robustes Multi-Symbol-Handels-Dashboard für MetaTrader 5 mit sicherer Automatisierung, Netting/Hedging-Bewusstsein und klaren Echtzeit-Kontrollen. Diese Version konzentriert sich auf Stabilität, Maklersicherheit und einen neuen globalen Gewinn/Verlust-Regler, den Sie direkt über das Dashboard einstellen können.

Der Handel mit Devisen und anderen Finanzinstrumenten auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel mit einem Finanzinstrument entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer ursprünglichen Investition verlieren, und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel für den Handel; die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.





# Warum die Eingaben anpassen?





Die aktuellen Vorgaben sind absichtlich breit/sicher, um die MQL5-Autoprüfung zu bestehen. Für den realen Handel wählen Sie ein Profil aus (Werte sind in **pips**, weil `InputsArePips = true`).





# Empfohlene Einstiegsprofile (wählen Sie eines aus)





## 1) Conservative Swing (H1/H4)





Für Majors; kann über Nacht gehalten werden.





* `SymbolList`: `EURUSD,GBPUSD,USDJPY`

* `TimeframeList`: `H1,H4`

* `AutoTradeScore`: `SCORE_3`, `UseReverseSignal=true`, `ConfirmOnBarClose=true`

* `AutoLotSize=true`, `RiskPercentPerTrade=0.5`

* `MaxPositionsPerSymbol=1`

* **Spread/Slippage**:

`MaxSpreadPoints=20` (≈2.0 Pips bei 5-stelligen Brokern), `MaxSlippagePoints=15`

* **RR Floor**:

`RR_Floor=1.5`

* **SL/TP**:

`DefaultSL=0`, `DefaultTP=0` (von ATR einstellen lassen)

* **ATR-Modus**:

`ATR_Period=14`

`ATR_Multiplier_SL=1.8`, `ATR_Multiplier_TP=3.6`

`BE_ATR_Start=0.8`, `BE_ATR_Lock=0.3`

`TS_ATR_Start=1.2`, `TS_ATR_Mult=1.0`

* **Filter**:

`UseADXFilter=true (ADX_Level=25, MinADXLevel=20)`, `UseBBFilter=true`, `UseStochFilter=true`, `UseHTFMAFilter=true (HTF=H4, MAPeriod=50)`

* **Handelszeiten**:

`TradeStartHour=01:00`, `TradeEndHour=23:00` (Rollover vermeiden)

* **News-Filter**:

`EnableNewsFilter=true`, `NewsMinutesBefore=30`, `NewsMinutesAfter=30`

* **Tägliche Risikoobergrenze**:

`DailyMaxDrawdownPct=5.0`

* **Globale Nettoziele**:

`UseGlobalNetTargets=true`, `GlobalNetTakeProfitInit=0`, `GlobalNetStopLossInit=0` (während der Sitzung nach Bedarf eingestellt)





## 2)

Balanced Intraday (M15/H1)





Tageshandel mit angemessener Robustheit.





* `SymbolList`: `EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPY`

* `TimeframeList`: `M15,H1`

* `AutoTradeScore=SCORE_3`, `ConfirmOnBarClose=true`

* `RiskPercentPerTrade=1.0`

* `MaxSpreadPoints=25`, `MaxSlippagePoints=15`

* `RR_Floor=1.4`

* **SL/TP**:

`DefaultSL=0`, `DefaultTP=0`

* **ATR-Modus**:

`ATR_Multiplier_SL=1.5`, `ATR_Multiplier_TP=3.0`

`BE_ATR_Start=0.6`, `BE_ATR_Lock=0.25`

`TS_ATR_Start=1.0`, `TS_ATR_Mult=0.9`

* Filter, Stunden, Nachrichten, DD cap: wie Profil 1

* `PerRowCooldownSec=120`





## 3)

Fast Scalper (M5/M15)





Nur für Low-Spread-Paare; ATR aus.





* `SymbolList`: `EURUSD,USDJPY`

* `TimeframeList`: `M5,M15`

* `AutoTradeScore=SCORE_3`, `ConfirmOnBarClose=false`

* `RiskPercentPerTrade=0.5-0.75`

* `MaxSpreadPoints=15`, `MaxSlippagePoints=10`

* `RR_Floor=1.2`

* **ATR-Modus**:

`UseATRForBE_TS=false`

* **Pips-Modus**:

`DefaultSL=18`, `DefaultTP=30`

`UseTrailingStop=true`, `TrailingStartPips=15`, `TrailingStopPips=10`, `TrailingBufferPips=2`

`BreakevenPips=12`, `BreakevenLockPips=3`

* `PerRowCooldownSec=90`

* **News**:

`EnableNewsFilter=true`, `NewsMinutesBefore=60`, `NewsMinutesAfter=60` (Scalping sollte Nachrichten vermeiden)





---





# Besondere Hinweise für XAUUSD (Gold)





Gold verwendet andere Ticks/Spreads. **Führen Sie eine separate EA-Instanz** auf einem Gold-Chart mit maßgeschneiderten Limits aus:





* Starten Sie mit Profil 1 oder 2, aber stellen Sie ein:





* `SymbolList=XAUUSD`

* `MaxSpreadPoints=180` (≈18.0 Pips bei vielen 5-stelligen Feeds - passen Sie sie an Ihren Broker an)

* `MaxSlippagePoints=25`

* `ATR_Multiplier_SL=2.0`, `ATR_Multiplier_TP=4.0`

* Testen Sie immer zuerst mit den Daten Ihres Brokers (Strategy Tester) und stellen Sie dann `MaxSpreadPoints` auf "normal peak spread + 20-30% buffer" ein.





---





# Standardeinstellungen, die ich empfehle beizubehalten





* `ReverseScoreDelta=2` (Hysterese um schnelle Flip-Flops zu verhindern)

* `MA_FastPeriod=10`, `MA_SlowPeriod=30`

* `HTF_Timeframe=H4`, `HTF_MAPeriod=50`





---





# Checkliste für den Live-Handel





1. Verwenden Sie einen **VPS** in der Nähe Ihres Brokers.

2. Separate Instanzen für **FX-Paare gegenüber XAUUSD** mit eigenen Spread-/Slippage-Caps.

3. Testen Sie die Demoversion **14-30 Tage** mit dem von Ihnen gewählten Profil, bevor Sie live gehen.

4. Halten Sie den "DailyMaxDrawdownPct" bei **3-5%** und aktivieren Sie "UseGlobalNetTargets" nur, wenn Sie den gesamten Korb tatsächlich zu diesen Werten schließen.

5. Seien Sie vorsichtig bei **Rollover/Swap** und wichtigen Nachrichten (NFP, CPI, FOMC).



