Multi Symbol Strategy Dashboard

SigmaFarm Dashboard UI Pro - Die ultimative Multi-Symbol Multi-Timeframe Handelslösung 🌟

1. Einführung / Überblick

Sind Sie es leid, mit mehreren Charts und EAs zu jonglieren? SigmaFarm Dashboard UI Pro ist ein leistungsstarker und intuitiver Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung revolutionieren wird. Diese All-in-One-Lösung ermöglicht Ihnen die mühelose Überwachung, Analyse und Verwaltung von Trades über mehrere Symbole und Zeitrahmen von einem einzigen, dynamischen Dashboard aus. Mit fortschrittlicher Signalgenerierung, robustem Risikomanagement und einer benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht SigmaFarm sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern, Marktchancen mit Zuversicht zu ergreifen.

2. Hauptmerkmale / Warum SigmaFarm wählen?

  • Multi-Symbol & Multi-Timeframe Kontrolle: Überwachen und handeln Sie jede Kombination von Symbolen und Zeitrahmen gleichzeitig, alles von einem umfassenden Dashboard aus.

  • Fortschrittliche Signalgenerierung: Proprietäres Scoring-System, das auf einer leistungsstarken Kombination aus gleitenden Durchschnitten, ADX, Bollinger Bändern und Stochastik-Oszillatoren basiert, um hochwahrscheinliche KAUF-/VERKAUF-Signale zu generieren.

  • Intelligentes Risikomanagement:

    • Automatische Losgrößenberechnung: Berechnet dynamisch die Losgröße auf der Grundlage eines konfigurierbaren Risikoprozentsatzes pro Handel.

    • ATR-basierter SL/TP: Setzt automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels unter Verwendung der Average True Range für adaptive Marktbedingungen.

    • Trailing Stop & Breakeven: Schützt Gewinne durch Verschieben des SL auf den Breakeven oder Trailing hinter der Preisbewegung.

    • Tägliches Drawdown-Limit: Schützt Ihr Kapital, indem es den Handel stoppt, wenn ein vordefinierter täglicher Drawdown erreicht wird.

  • Intuitive Benutzeroberfläche (UI): Übersichtliches, reaktionsschnelles Dashboard mit klaren visuellen Signalen, Echtzeit-P/L und einfachen manuellen Steuerungsschaltflächen.

  • Automatisiertes Handelssystem: Vollständig automatisierte Orderausführung mit konfigurierbaren Mindestanforderungen für die Eröffnung von Geschäften.

  • Umkehrsignal-Fähigkeit: Kehrt Positionen automatisch um, wenn sich die Marktstimmung ändert, damit Sie immer auf der richtigen Seite des Trends stehen (optional).

  • Trendfilter mit höherem Zeitrahmen (HTF): Integriert den gleitenden HTF-Durchschnitt zur Trendbestätigung, was eine zusätzliche Ebene der Signalvalidierung darstellt.

  • Eingebauter Cooldown- und Nachrichtenfilter (optional): Verhindert Overtrading und vermeidet aufsehenerregende Nachrichtenereignisse (erfordert News.csv).

  • Mehrsprachige Unterstützung: Nahtloser Wechsel zwischen englischer und thailändischer Benutzeroberfläche für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit.

3. Wie es funktioniert

SigmaFarm Dashboard analysiert kontinuierlich die Marktdaten der von Ihnen ausgewählten Symbole und Zeitrahmen unter Verwendung einer ausgeklügelten Mischung technischer Indikatoren. Jeder Indikator trägt zu einem "Score" für potenzielle KAUF- oder VERKAUFssignale bei. Wenn ein Signal Ihren vordefinierten Mindestwert (AutoTradeScore) erreicht, kann der EA automatisch einen Handel mit dynamischer Losgröße und intelligentem SL/TP ausführen. Das Dashboard bietet Echtzeit-Updates zu Positionen, P/L und Signalstärke, so dass Sie jederzeit die volle Kontrolle haben.

4. Eingabe-Parameter

⚙️ Allgemeine & Spracheinstellungen

  • Sprache : Wählen Sie die Anzeigesprache der Benutzeroberfläche (Englisch/Thai).

🟢 Allgemeine Einstellungen (hier beginnen)

  • SymbolList : Komma-getrennte Liste von Symbolen (z.B. EURUSD,XAUUSD,GBPUSD).

  • TimeframeList : Kommagetrennte Liste der Zeitrahmen (z. B. M15, M30, H1).

  • MagicNumberBase : Magische Startnummer für die Identifizierung des Handels.

  • MaxVisibleRows : Anzahl der Zeilen, die auf dem Dashboard angezeigt werden sollen.

🤖 Automatischer Handel

  • AutoTrade : Aktivieren/Deaktivieren des automatischen Handelssystems.

  • AutoTradeScore : Erforderliche Mindestpunktzahl für die Eröffnung einer Order.

  • UseReverseSignal : Positionen bei Signaländerung automatisch umkehren.

  • ConfirmOnBarClose : Bestätigt Signale nur nach dem Schließen des Balkens.

🛡️ Risiko & Losgröße

  • AutoLotSize : Aktivieren/Deaktivieren Sie die risikobasierte Losgrößenberechnung.

  • RiskPercentPerTrade : Prozentualer Anteil des Guthabens, der pro Handel riskiert wird.

  • DefaultLot : Feste Losgröße, wenn AutoLotSize falsch ist.

  • MaxPositionsPerSymbol : Maximal zulässige offene Positionen pro Zeile.

  • MaxSpreadPoints : Maximal zulässiger Spread in Punkten.

  • RR_Floor : Minimal akzeptables Reward:Risk Ratio.

🎯 Stop Loss & Take Profit

  • DefaultSL/TP : Stop Loss/Take Profit in Punkten (0 = ATR-Berechnung verwenden).

  • ATR_Periode : Zeitraum für die ATR-Berechnung.

  • ATR_Multiplikator_SL/TP : Multiplikatoren für ATR-basierten SL/TP.

  • AutoProfitZiel : Schließt alle Trades, wenn der Gesamtgewinn das Ziel erreicht (in Kontowährung, 0=deaktiviert).

📈 Trailing Stop & Breakeven

  • UseTrailingStop : Aktivieren/Deaktivieren des Trailing Stops.

  • TrailingStartPips : Gewinn in Punkten zu Beginn des Trailing.

  • TrailingStopPips : Trailing SL-Abstand in Punkten.

  • BreakevenPips : Gewinn in Punkten, um SL zum Breakeven zu bewegen.

  • BreakevenLockPips : Gewinn in Punkten, um nach dem Breakeven zu schließen.

🔎 Indikator-Filter

  • MA_FastPeriod/SlowPeriod : Perioden für gleitende Durchschnitte.

  • UseADXFilter , ADX_Period , ADX_Level , MinADXLevel : ADX-Einstellungen für die Filterung der Trendstärke.

  • UseBBFilter , BB_Period , BB_Deviation : Bollinger Bands Einstellungen.

  • UseStochFilter , Stoch_KPeriod/DPeriod/Slowing , Stoch_OverboughtLevel/OversoldLevel : Stochastic-Einstellungen.

  • UseHTFMAFilter , HTF_Timeframe , HTF_MAPeriod : MA-Filter-Einstellungen für höhere Zeitrahmen.

⏰ Handelszeit, Nachrichten & Sondersteuerungen

  • TradeStartHour/EndHour : Definieren Sie das tägliche Handelsfenster.

  • PerRowCooldownSec : Cooldown-Periode nach Trade Open/Reverse pro Reihe.

  • DailyMaxDrawdownPct : Stoppt den Handel für den Tag, wenn der DD % des Saldos überschreitet (0=deaktiviert).

  • EnableNewsFilter , NewsMinutesBefore/After , NewsFilePath : Einstellungen für den Nachrichtenfilter.

📳 Benachrichtigungen

  • SendNotifications : Aktivieren/Deaktivieren von mobilen Push-Benachrichtigungen.

5. Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Konto-Typ: Absicherung oder Netting (beliebig)

  • Betriebssystem: Windows 7 oder höher (für MT5-Terminal)

  • Wichtig: Stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Symbole in Ihrem Market Watch sichtbar sind.

  • Damit der News-Filter funktioniert, müssen Sie eine News.csv-Datei im Verzeichnis MQL5/Files bereitstellen (Format: JJJJ.MM.TT HH:MM,CURRENCY_CODE ).


    Multi-Symbol-Strategie-Dashboard - v1.10a (Market-Safe)

    Ein robustes Multi-Symbol-Handels-Dashboard für MetaTrader 5 mit sicherer Automatisierung, Netting/Hedging-Bewusstsein und klaren Echtzeit-Kontrollen.
    Diese Version konzentriert sich auf Stabilität, Maklersicherheit und einen neuen globalen Gewinn/Verlust-Regler, den Sie direkt über das Dashboard einstellen können.

    Was ist neu in v1.10a

    1) Globale Netto-Ziele (NEU)

    • Einstellbare globale Netto-Take-Profit (Net TP) und globale Netto-Stop-Loss (Net SL) direkt auf dem Dashboard.

    • Zwei Laufzeitwerte: g_NetTP und g_NetSL (keine Neukompilierung oder Neuanbindung erforderlich).

    • Initialwerte werden über Eingaben gesetzt: GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit .

    • Schrittweite für die [+]/[-] Steuerung über NetTargetStep .

    • Wenn Total Floating P/L ≥ Net TP oder ≤ -Net SL, schließt der EA alle offenen Positionen und sendet eine Benachrichtigung.

    2) Sicherere, sauberere UI

    • Korrekte Handhabung von Objekteigenschaften (ObjectSetInteger-Signaturen) und spezieller OBJ_PREFIX, um nur die Objekte dieses EAs zu isolieren/abzubrechen.

    • Schnelles, sauberes Redraw und zuverlässige Statuseinfärbung.

    3) Indikator-Warm-up & Backtest-Konsistenz

    • Serien-Aufwärm- und BarsCalculated()-Prüfungen verhindern leere Puffer beim Start.

    • Konsistenteres Verhalten in Backtests und bei schnellen Symbol-/Zeitrahmenwechseln.

    4) Robustheit von Trailing & Breakeven

    • Alle SL-Modifikationen respektieren Stops/Freeze-Levels und Spread-Puffer.

    • SL kreuzt niemals den TP (automatisches Clamping).

    • Optionale "Inputs sind Pips"-Logik mit genauer Handhabung von 3/5-stelligen Symbolen.

    5) Netting-Kontobewusstsein

    • Volumenprüfungen berücksichtigen SYMBOL_VOLUME_LIMIT und die bestehende Nettoposition.

    • Margin-bewusste Größenbestimmung durch EnsureAffordableVolume() .

    Verwendung der globalen Netto-Ziele

    1. Setzen Sie die Anfangswerte in Inputs:

      • UseGlobalNetTargets = true

      • GlobalNetTakeProfitEinstellung , GlobalNetStopLossEinstellung

      • NetTargetStep (Inkrement für die Schaltflächen [+]/[-])

    2. Passen Sie auf dem Dashboard Netto-TP und Netto-SL live über die Schaltflächen [+]/[-] an.

    3. Wenn der gesamte schwebende P/L einen der beiden Schwellenwerte (≥ Net TP oder ≤ -Net SL) erreicht, schließt der EA automatisch alle Positionen und benachrichtigt Sie.

    Diese Funktion ist unabhängig vom bisherigen AutoProfitTarget (das ebenfalls alle Positionen schließt, wenn der Nettogewinn ≥ Target ist). Sie können entweder eine oder beide verwenden.

    Eingaben (Tastengruppen)

    • Allgemein

      • Sprache, Symbole, Zeitrahmen, magische Basis, maximale Zeilen, usw.

    • Automatischer Handel

      • AutoTrade , AutoTradeScore , UseReverseSignal , ConfirmOnBarClose

    • Risiko & Lot

      • AutoLotSize , RiskPercentPerTrade , DefaultLot , Spread/Slippage-Limits, RR_Floor

    • Stopps/Gewinne

      • DefaultSL/TP , ATR-Einstellungen, AutoProfitTarget

    • Trailing & Breakeven

      • UseTrailingStop , Start/Trail/Puffer, BreakevenPips , BreakevenLockPips , InputsArePips

    • Filter

      • MA, ADX, Bollinger Bands, Stochastik, HTF MA

    • Zeit/Nachrichten/Sicherheit

      • Handelszeiten, Cooldown pro Zeile, täglicher maximaler Drawdown-Stop, optionaler News-Filter

    • Globale Netto-Zielvorgaben (NEU)

      • UseGlobalNetTargets , GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit , NetTargetStep

    • Benachrichtigungen

      • SendBenachrichtigungen

    Sicherheit und Kompatibilität

    • Beachtet beim Senden/Ändern von Aufträgen die Stops/Freeze-Regeln des Brokers.

    • Margenbewusste Volumenskalierung; respektiert Symbolvolumengrenzen.

    • Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten. Netting-fähige Positions-/Volumenlogik ist enthalten.

    • Sauberer UI-Teardown zur Vermeidung von Objektverlusten in Charts.

    Changelog (von der vorherigen Version)

    • Global Net TP/SL mit Benachrichtigungen auf dem Dashboard einstellbar.

    • ObjectSetInteger Verwendung korrigiert; OBJ_PREFIX und sichere Bereinigung hinzugefügt.

    • Indikator-Aufwärm- und Bereitschaftsprüfungen für stabile CopyBuffer implementiert.

    • Verstärktes Trailing/BE: Spread + Stops/Freeze Compliance und SL/TP Clamping.

    • InputsArePips + präzise Umwandlung von Pips in Punkte für 3/5-stellige Symbole hinzugefügt.

    • Verbessertes Netting-Verhalten mit SYMBOL_VOLUME_LIMIT Bewusstsein.

    Anmerkungen

    • Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die Handelszeiten und den Cooldown pro Zeile so ein, dass sie zu Ihrer Strategie und den Bedingungen Ihres Brokers passen.

    • Wenn Sie umgekehrte Signale verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Filter (ADX/BB/Stoch/HTF MA) mit Ihrer Einstiegslogik übereinstimmen.

    • Führen Sie Backtests mit "Nur Eröffnungskursen" oder einer besseren Modellierung durch, um realistische Ergebnisse zu erzielen (der EA verwendet eine Bar-Close-Bestätigung, falls aktiviert).


Der Handel mit Devisen und anderen Finanzinstrumenten auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel mit einem Finanzinstrument entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer ursprünglichen Investition verlieren, und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel für den Handel; die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

(

มีเมนูภาษา ไทย )


Weitere Programme finden Sie unter folgendem Link : Choawana Malaikitsanachalee - tnainmix - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community


# Warum die Eingaben anpassen?

Die aktuellen Vorgaben sind absichtlich breit/sicher, um die MQL5-Autoprüfung zu bestehen. Für den realen Handel wählen Sie ein Profil aus (Werte sind in **pips**, weil `InputsArePips = true`).

# Empfohlene Einstiegsprofile (wählen Sie eines aus)

## 1) Conservative Swing (H1/H4)

Für Majors; kann über Nacht gehalten werden.

* `SymbolList`: `EURUSD,GBPUSD,USDJPY`
* `TimeframeList`: `H1,H4`
* `AutoTradeScore`: `SCORE_3`, `UseReverseSignal=true`, `ConfirmOnBarClose=true`
* `AutoLotSize=true`, `RiskPercentPerTrade=0.5`
* `MaxPositionsPerSymbol=1`
* **Spread/Slippage**:
`MaxSpreadPoints=20` (≈2.0 Pips bei 5-stelligen Brokern), `MaxSlippagePoints=15`
* **RR Floor**:
`RR_Floor=1.5`
* **SL/TP**:
`DefaultSL=0`, `DefaultTP=0` (von ATR einstellen lassen)
* **ATR-Modus**:
`ATR_Period=14`
`ATR_Multiplier_SL=1.8`, `ATR_Multiplier_TP=3.6`
`BE_ATR_Start=0.8`, `BE_ATR_Lock=0.3`
`TS_ATR_Start=1.2`, `TS_ATR_Mult=1.0`
* **Filter**:
`UseADXFilter=true (ADX_Level=25, MinADXLevel=20)`, `UseBBFilter=true`, `UseStochFilter=true`, `UseHTFMAFilter=true (HTF=H4, MAPeriod=50)`
* **Handelszeiten**:
`TradeStartHour=01:00`, `TradeEndHour=23:00` (Rollover vermeiden)
* **News-Filter**:
`EnableNewsFilter=true`, `NewsMinutesBefore=30`, `NewsMinutesAfter=30`
* **Tägliche Risikoobergrenze**:
`DailyMaxDrawdownPct=5.0`
* **Globale Nettoziele**:
`UseGlobalNetTargets=true`, `GlobalNetTakeProfitInit=0`, `GlobalNetStopLossInit=0` (während der Sitzung nach Bedarf eingestellt)

## 2)
Balanced Intraday (M15/H1)

Tageshandel mit angemessener Robustheit.

* `SymbolList`: `EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPY`
* `TimeframeList`: `M15,H1`
* `AutoTradeScore=SCORE_3`, `ConfirmOnBarClose=true`
* `RiskPercentPerTrade=1.0`
* `MaxSpreadPoints=25`, `MaxSlippagePoints=15`
* `RR_Floor=1.4`
* **SL/TP**:
`DefaultSL=0`, `DefaultTP=0`
* **ATR-Modus**:
`ATR_Multiplier_SL=1.5`, `ATR_Multiplier_TP=3.0`
`BE_ATR_Start=0.6`, `BE_ATR_Lock=0.25`
`TS_ATR_Start=1.0`, `TS_ATR_Mult=0.9`
* Filter, Stunden, Nachrichten, DD cap: wie Profil 1
* `PerRowCooldownSec=120`

## 3)
Fast Scalper (M5/M15)

Nur für Low-Spread-Paare; ATR aus.

* `SymbolList`: `EURUSD,USDJPY`
* `TimeframeList`: `M5,M15`
* `AutoTradeScore=SCORE_3`, `ConfirmOnBarClose=false`
* `RiskPercentPerTrade=0.5-0.75`
* `MaxSpreadPoints=15`, `MaxSlippagePoints=10`
* `RR_Floor=1.2`
* **ATR-Modus**:
`UseATRForBE_TS=false`
* **Pips-Modus**:
`DefaultSL=18`, `DefaultTP=30`
`UseTrailingStop=true`, `TrailingStartPips=15`, `TrailingStopPips=10`, `TrailingBufferPips=2`
`BreakevenPips=12`, `BreakevenLockPips=3`
* `PerRowCooldownSec=90`
* **News**:
`EnableNewsFilter=true`, `NewsMinutesBefore=60`, `NewsMinutesAfter=60` (Scalping sollte Nachrichten vermeiden)

---

# Besondere Hinweise für XAUUSD (Gold)

Gold verwendet andere Ticks/Spreads. **Führen Sie eine separate EA-Instanz** auf einem Gold-Chart mit maßgeschneiderten Limits aus:

* Starten Sie mit Profil 1 oder 2, aber stellen Sie ein:

* `SymbolList=XAUUSD`
* `MaxSpreadPoints=180` (≈18.0 Pips bei vielen 5-stelligen Feeds - passen Sie sie an Ihren Broker an)
* `MaxSlippagePoints=25`
* `ATR_Multiplier_SL=2.0`, `ATR_Multiplier_TP=4.0`
* Testen Sie immer zuerst mit den Daten Ihres Brokers (Strategy Tester) und stellen Sie dann `MaxSpreadPoints` auf "normal peak spread + 20-30% buffer" ein.

---

# Standardeinstellungen, die ich empfehle beizubehalten

* `ReverseScoreDelta=2` (Hysterese um schnelle Flip-Flops zu verhindern)
* `MA_FastPeriod=10`, `MA_SlowPeriod=30`
* `HTF_Timeframe=H4`, `HTF_MAPeriod=50`

---

# Checkliste für den Live-Handel

1. Verwenden Sie einen **VPS** in der Nähe Ihres Brokers.
2. Separate Instanzen für **FX-Paare gegenüber XAUUSD** mit eigenen Spread-/Slippage-Caps.
3. Testen Sie die Demoversion **14-30 Tage** mit dem von Ihnen gewählten Profil, bevor Sie live gehen.
4. Halten Sie den "DailyMaxDrawdownPct" bei **3-5%** und aktivieren Sie "UseGlobalNetTargets" nur, wenn Sie den gesamten Korb tatsächlich zu diesen Werten schließen.
5. Seien Sie vorsichtig bei **Rollover/Swap** und wichtigen Nachrichten (NFP, CPI, FOMC).


