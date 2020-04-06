Dashboard Signals aNa Magic ATR EA

Englische Beschreibung

aNa Magic ATR EA - Dashboard und Signale (MT5)
ATR-basierte SL/TP (TP1-TP3), EMA200-Trendfilter, RSI-Gate, sauberes On-Chart-Dashboard und segmentierte Führungslinien. MagicNumber-Unterstützung für Multi-EA-Setups.

Was es kann

Dieser Expert Advisor automatisiert Einstiege und Risikoziele unter Verwendung von ATR. Er filtert den Markt mit EMA(200) und einem RSI-Bereich, um minderwertige Trades zu vermeiden. Ein kompaktes Dashboard zeigt Einstieg, TP1-TP3 und SL sowohl für Long als auch für Short. Die Linien werden als kurze Segmente gezeichnet (nicht in voller Breite), um das Diagramm sauber zu halten.

Hauptmerkmale

  • ATR-basierte Ziele: TP1 / TP2 / TP3 und Stop-Loss

  • EMA(200) -Trendfilter und RSI-Gate (konfigurierbar)

  • Buy/Sell-Leitlinien mit begrenzter Balkenlänge (sauberer Chart)

  • On-Chart Dashboard mit aktuellen Werten und Status

  • MagicNumber-Eingabe zur Ausführung neben anderen EAs

  • Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen (getestet auf XAUUSD, FX Majors)

  • Umschaltung zwischen automatischem und manuellem Handel

Eingaben (Haupt)

  • AutoTrade: wahr/falsch

  • MagicNumber: eindeutige Nummer für diesen EA

  • Lots: feste Losgröße

  • ATRPeriod (Voreinstellung 50)

  • Risiko-Multiplikatoren: ATR für SL, TP1, TP2, TP3

  • MA1/MA2 Perioden (Voreinstellung 50/200), MA Methode

  • RSI Periode/Min/Max (Torzone)

  • EMA200-Filter verwenden: true/false

  • Segmentlängen: Balken für Kauf- und Verkaufsleitlinien

  • Panel-Positionen/Farben und kosmetische Optionen

(Die vollständige Eingabeliste ist auf dem Screenshot "Eingaben" zu sehen).

Wie zu verwenden

  1. Verbinden Sie den EA mit einem Chart.

  2. Legen Sie die MagicNumber fest (einmalig pro Symbol/Instanz).

  3. Wählen Sie Losgröße und ATR-Multiplikatoren für SL/TPs.

  4. Lassen Sie Use EMA200 filter = true für Trendfolge.

  5. Aktivieren Sie AutoTrade, um Aufträge zuzulassen, oder lassen Sie es für die reine Anzeige aus.

Empfohlen / Anmerkungen

  • Symbole: XAUUSD und FX-Majors; bei Krypto-CFDs ist es möglicherweise erforderlich, zuerst Marktaufträge ohne SL/TP zu senden und diese dann zu modifizieren (Broker-Regel).

  • Zeitrahmen: M15-H4.

  • Für Multi-EA: unterschiedliche MagicNumber und/oder Kommentar verwenden.

Backtest-Tipps

  • Verwenden Sie Every tick basierend auf echten Ticks, wenn möglich.

  • Bei Krypto-Symbolen, die SL/TP beim Einstieg verweigern, testen Sie mit "zuerst senden, später ändern".

  • Prüfen Sie das Niveau der Maklerstopps und das Volumen Schritt/Min in der Symbolspezifikation.

Beschränkungen

  • Kein Martingal-, Grid- oder Nachrichtenhandel.

  • EA garantiert keinen Gewinn; die Leistung hängt von den Marktbedingungen und den Brokereinstellungen ab.

Änderungsprotokoll (kurz)

  • v1.03.004: Stabile segmentierte Linien, TF-Bereinigung, Verkaufen aktiviert, MagicNumber, Verbesserungen am Dashboard.

Unterstützung

Fragen oder Probleme? Senden Sie mir eine Nachricht über MQL5. Ich antworte mit Einrichtungshinweisen und Eingabevorgaben.

Stichworte: MT5, Expert Advisor, ATR, EMA, RSI, Dashboard, Multi-TP, magische Zahl, sauberer Chart, segmentierte Linien, Risiko, XAUUSD, FX

คำอธิบาย ภาษาไทย

aNa Magic ATR EA - Dashboard und Signale (MT5)
EA จัดการเข้าออกด้วย ATR (TP1-TP3 + SL), กรองเทรนด์ด้วย EMA200 และ RSI มีแดชบอร์ดบนกราฟและเส้นไกด์แบบสั้นไม่รกจอ รองรับ MagicNumber เพื่อรันคู่กับ EA อื่น

จุดเด่น

  • คำนวณ SL/TP จาก ATR, ตั้งค่าได้

  • ฟิลเตอร์ EMA200 + RSI ลดสัญญาณคุณภาพต่ำ

  • เส้นไกด์แบบ "Segment" จำกัดจำนวนแท่ง ดูสบายตา

  • Dashboard แสดง Entry/TP/SL ทั้งฝั่ง Buy/Sell

  • ใช้ได้กับหลายกราฟ หลายสัญลักษณ์ (ตั้ง MagicNumber ไม่ชนกัน)

วิธีใช้งานย่อ

  1. ติดตั้ง EA บนกราฟ → ตั้ง MagicNumber และ Lots

  2. ปรับตัวคูณ ATR ของ SL/TP ให้เหมาะกับสัญลักษณ์

  3. เปิด AutoTrade เพื่อให้ส่งคำสั่งอัตโนมัติ

หมายเหตุโบรกเกอร์

  • บางสัญลักษณ์ (เช่นคริปโต) ไม่รับ SL/TP พร้อมออเดอร์ ให้ส่งออเดอร์ก่อนแล้วค่อย Ändern

  • ตรวจสอบ Stops level, Volume step/min ในสเปกของสัญลักษณ์

ข้อจำกัด: ไม่มี martingale / grid / news trading และไม่การันตีผลกำไร


