Dashboard Signals aNa Magic ATR EA

aNa Magic ATR EA
- Experten
- Choawana Malaikitsanachalee
- Version: 1.2
aNa Magic ATR EA - Dashboard und Signale (MT5)
ATR-basierte SL/TP (TP1-TP3), EMA200-Trendfilter, RSI-Gate, sauberes On-Chart-Dashboard und segmentierte Führungslinien. MagicNumber-Unterstützung für Multi-EA-Setups.
Was es kann
Dieser Expert Advisor automatisiert Einstiege und Risikoziele unter Verwendung von ATR. Er filtert den Markt mit EMA(200) und einem RSI-Bereich, um minderwertige Trades zu vermeiden. Ein kompaktes Dashboard zeigt Einstieg, TP1-TP3 und SL sowohl für Long als auch für Short. Die Linien werden als kurze Segmente gezeichnet (nicht in voller Breite), um das Diagramm sauber zu halten.
Hauptmerkmale
-
ATR-basierte Ziele: TP1 / TP2 / TP3 und Stop-Loss
-
EMA(200) -Trendfilter und RSI-Gate (konfigurierbar)
-
Buy/Sell-Leitlinien mit begrenzter Balkenlänge (sauberer Chart)
-
On-Chart Dashboard mit aktuellen Werten und Status
-
MagicNumber-Eingabe zur Ausführung neben anderen EAs
-
Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen (getestet auf XAUUSD, FX Majors)
-
Umschaltung zwischen automatischem und manuellem Handel
Eingaben (Haupt)
-
AutoTrade: wahr/falsch
-
MagicNumber: eindeutige Nummer für diesen EA
-
Lots: feste Losgröße
-
ATRPeriod (Voreinstellung 50)
-
Risiko-Multiplikatoren: ATR für SL, TP1, TP2, TP3
-
MA1/MA2 Perioden (Voreinstellung 50/200), MA Methode
-
RSI Periode/Min/Max (Torzone)
-
EMA200-Filter verwenden: true/false
-
Segmentlängen: Balken für Kauf- und Verkaufsleitlinien
-
Panel-Positionen/Farben und kosmetische Optionen
(Die vollständige Eingabeliste ist auf dem Screenshot "Eingaben" zu sehen).
Wie zu verwenden
-
Verbinden Sie den EA mit einem Chart.
-
Legen Sie die MagicNumber fest (einmalig pro Symbol/Instanz).
-
Wählen Sie Losgröße und ATR-Multiplikatoren für SL/TPs.
-
Lassen Sie Use EMA200 filter = true für Trendfolge.
-
Aktivieren Sie AutoTrade, um Aufträge zuzulassen, oder lassen Sie es für die reine Anzeige aus.
Empfohlen / Anmerkungen
-
Symbole: XAUUSD und FX-Majors; bei Krypto-CFDs ist es möglicherweise erforderlich, zuerst Marktaufträge ohne SL/TP zu senden und diese dann zu modifizieren (Broker-Regel).
-
Zeitrahmen: M15-H4.
-
Für Multi-EA: unterschiedliche MagicNumber und/oder Kommentar verwenden.
Backtest-Tipps
-
Verwenden Sie Every tick basierend auf echten Ticks, wenn möglich.
-
Bei Krypto-Symbolen, die SL/TP beim Einstieg verweigern, testen Sie mit "zuerst senden, später ändern".
-
Prüfen Sie das Niveau der Maklerstopps und das Volumen Schritt/Min in der Symbolspezifikation.
Beschränkungen
-
Kein Martingal-, Grid- oder Nachrichtenhandel.
-
EA garantiert keinen Gewinn; die Leistung hängt von den Marktbedingungen und den Brokereinstellungen ab.
Änderungsprotokoll (kurz)
-
v1.03.004: Stabile segmentierte Linien, TF-Bereinigung, Verkaufen aktiviert, MagicNumber, Verbesserungen am Dashboard.
Unterstützung
Fragen oder Probleme? Senden Sie mir eine Nachricht über MQL5. Ich antworte mit Einrichtungshinweisen und Eingabevorgaben.
aNa Magic ATR EA - Dashboard und Signale (MT5)
EA จัดการเข้าออกด้วย ATR (TP1-TP3 + SL), กรองเทรนด์ด้วย EMA200 และ RSI มีแดชบอร์ดบนกราฟและเส้นไกด์แบบสั้นไม่รกจอ รองรับ MagicNumber เพื่อรันคู่กับ EA อื่น
จุดเด่น
-
คำนวณ SL/TP จาก ATR, ตั้งค่าได้
-
ฟิลเตอร์ EMA200 + RSI ลดสัญญาณคุณภาพต่ำ
-
เส้นไกด์แบบ "Segment" จำกัดจำนวนแท่ง ดูสบายตา
-
Dashboard แสดง Entry/TP/SL ทั้งฝั่ง Buy/Sell
-
ใช้ได้กับหลายกราฟ หลายสัญลักษณ์ (ตั้ง MagicNumber ไม่ชนกัน)
วิธีใช้งานย่อ
-
ติดตั้ง EA บนกราฟ → ตั้ง MagicNumber และ Lots
-
ปรับตัวคูณ ATR ของ SL/TP ให้เหมาะกับสัญลักษณ์
-
เปิด AutoTrade เพื่อให้ส่งคำสั่งอัตโนมัติ
หมายเหตุโบรกเกอร์
-
บางสัญลักษณ์ (เช่นคริปโต) ไม่รับ SL/TP พร้อมออเดอร์ ให้ส่งออเดอร์ก่อนแล้วค่อย Ändern
-
ตรวจสอบ Stops level, Volume step/min ในสเปกของสัญลักษณ์
ข้อจำกัด: ไม่มี martingale / grid / news trading และไม่การันตีผลกำไร