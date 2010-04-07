Multi Symbol Strategy Dashboard
- Asesores Expertos
- Choawana Malaikitsanachalee
- Versión: 1.28
- Actualizado: 10 noviembre 2025
🌟 SigmaFarm Dashboard UI Pro - The Ultimate Multi-Symbol Multi-Timeframe Trading Solution 🌟.
1. Introducción
Cansado de hacer malabares con múltiples gráficos y EAs? SigmaFarm Dashboard UI Pro es un Asesor Experto potente e intuitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading. Esta solución todo-en-uno le permite supervisar, analizar y gestionar sin esfuerzo las operaciones a través de múltiples símbolos y plazos desde un único y dinámico panel de control. Con una generación avanzada de señales, una sólida gestión de riesgos y una interfaz fácil de usar, SigmaFarm permite tanto a los operadores principiantes como a los experimentados aprovechar las oportunidades del mercado con confianza.
2. Características principales / ¿Por qué elegir SigmaFarm?
-
Control multisímbolo y multiplataforma: Supervise y opere cualquier combinación de símbolos y plazos simultáneamente, todo desde un completo panel de control.
-
Generación avanzada de señales: Sistema de puntuación propio basado en una potente combinación de medias móviles, ADX, bandas de Bollinger y osciladores estocásticos para generar señales de COMPRA/VENTA de alta probabilidad.
-
Gestión inteligente del riesgo:
-
Tamaño de lote automático: Calcula dinámicamente el tamaño del lote en función de un porcentaje de riesgo configurable por operación.
-
SL/TP basado en ATR: Establece automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit utilizando el Average True Range para condiciones de mercado adaptables.
-
Trailing Stop y Breakeven: Protege los beneficios moviendo el SL al punto de equilibrio o dejando atrás el movimiento del precio.
-
Límite de Red ucción Diaria: Protege su capital deteniendo las operaciones si se alcanza una reducción diaria predefinida.
-
-
Interfaz de usuario intuitiva: Panel de control limpio y sensible con señales visuales claras, P/L en tiempo real y botones de control manual sencillos.
-
Sistema de negociación automatizado: Ejecución de órdenes totalmente automatizada con requisitos de puntuación mínima configurables para la apertura de operaciones.
-
Capacidad de señal inversa: Invierte automáticamente las posiciones cuando cambia el sentimiento del mercado, asegurando que siempre esté en el lado correcto de la tendencia (opcional).
-
Filtro de tendencia de marco temporal superior (HTF): Incorpora la Media Móvil HTF para la confirmación de la tendencia, añadiendo una capa extra de validación de la señal.
-
Filtro de noticias y enfriamiento incorporado (opcional): Previene las sobreoperaciones y evita las noticias de gran impacto (requiere News.csv).
-
Soporte multilingüe: Cambie sin problemas entre la interfaz de usuario en inglés y tailandés para mejorar la experiencia del usuario.
3. Cómo funciona
SigmaFarm Dashboard analiza continuamente los datos de mercado de los símbolos y plazos seleccionados mediante una sofisticada combinación de indicadores técnicos. Cada indicador contribuye a una "puntuación" para potenciales señales de COMPRA o VENTA. Cuando una señal cumple con su puntuación mínima predefinida (AutoTradeScore), el EA puede ejecutar automáticamente una operación con tamaño de lote dinámico y SL/TP inteligente. El panel de control proporciona actualizaciones en tiempo real sobre las posiciones, P/L, y la fuerza de la señal, que le da un control total en todo momento.
4. Parámetros de entrada
⚙️ Configuración general y de idioma
-
Idioma : Seleccione el idioma de visualización de la interfaz de usuario (inglés/tailandés).
🟢 Ajustes Generales (Comience aquí)
-
SymbolList : Lista de símbolos separados por comas (por ejemplo, EURUSD,XAUUSD,GBPUSD).
-
TimeframeList : Lista de marcos temporales separados por comas (por ejemplo, M15,M30,H1).
-
MagicNumberBase : Número mágico inicial para la identificación de la operación.
-
MaxVisibleRows : Número de filas a mostrar en el cuadro de mandos.
🤖 Auto Trading
-
AutoTrade : Activar/Desactivar el sistema de trading automático.
-
AutoTradeScore : Puntuación mínima requerida para abrir una orden.
-
UseReverseSignal : Invertir posiciones automáticamente al cambiar la señal.
-
ConfirmOnBarClose : Confirmar señales sólo después del cierre de la barra.
🛡️ Riesgo y Tamaño de Lote
-
AutoLotSize : Activa/Desactiva el tamaño de lote basado en riesgo.
-
RiskPercentPerTrade : Porcentaje de saldo a arriesgar por operación.
-
DefaultLot : Tamaño de lote fijo si AutoLotSize es falso.
-
MaxPositionsPerSymbol : Posiciones abiertas máximas permitidas por fila.
-
MaxSpreadPoints : Máximo spread permitido en puntos.
-
RR_Floor : Relación Recompensa:Riesgo mínima aceptable.
🎯 Stop Loss & Take Profit
-
DefaultSL/TP : Stop Loss/Take Profit en puntos (0 = Utilizar cálculo ATR).
-
ATR_Period : Periodo para el cálculo del ATR.
-
ATR_Multiplier_SL/TP : Multiplicadores para SL/TP basados en ATR.
-
AutoProfitTarget : Cierra todas las operaciones cuando el beneficio total alcanza el objetivo (en la divisa de la cuenta, 0=desactivar).
Trailing Stop y Punto de equilibrio
-
UseTrailingStop : Activar/Desactivar Trailing Stop.
-
TrailingStartPips : Ganancia en puntos para iniciar el trailing.
-
TrailingStopPips : Distancia del Trailing SL en puntos.
-
BreakevenPips : Ganancia en puntos para mover el SL al punto de equilibrio.
-
BreakevenLockPips : Beneficio en puntos para bloquear después del breakeven.
🔎 Filtros del indicador
-
MA_FastPeriod/SlowPeriod : Periodos para medias móviles.
-
UseADXFilter , ADX_Period , ADX_Level , MinADXLevel : Ajustes ADX para filtrar la fuerza de la tendencia.
-
UseBBFilter , BB_Period , BB_Deviation : Ajustes de las Bandas de Bollinger.
-
UseStochFilter , Stoch_KPeriod/DPeriod/Slowing , Stoch_OverboughtLevel/OversoldLevel : Ajustes del estocástico.
-
UseHTFMAFilter , HTF_Timeframe , HTF_MAPeriod : Ajustes del filtro MA Higher Timeframe.
Hora de operación, noticias y controles especiales
-
TradeStartHour/EndHour : Define la ventana de negociación diaria.
-
PerRowCooldownSec : Periodo de enfriamiento después de la apertura/inversión por fila.
-
DailyMaxDrawdownPct : Detener la negociación del día si DD excede el % del Balance (0=desactivar).
-
EnableNewsFilter , NewsMinutesBefore/After , NewsFilePath : Ajustes del filtro de noticias.
📳 Notificaciones
-
EnviarNotificaciones : Activar/Desactivar notificaciones push móviles.
5. Requisitos
-
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
Tipo de cuenta: Cobertura o compensación (cualquiera)
-
Sistema operativo: Windows 7 o superior (para terminal MT5)
-
Importante: Asegúrese de que todos los símbolos deseados están visibles en su Observación del Mercado.
-
Para que el Filtro de Noticias funcione, debe proporcionar un archivo News.csv en el directorio MQL5/Files (formato: YYYY.MM.DD HH:MM,CURRENCY_CODE ).Tablero de estrategias multisímbolo - v1.10a (Market-Safe)
Un robusto tablero de comercio multisímbolo para MetaTrader 5 con automatización segura, conciencia de netting/hedging, y controles claros y en tiempo real.
Esta versión se centra en la estabilidad, la seguridad del corredor, y un nuevo controlador global de ganancias / pérdidas que puede ajustar directamente desde el tablero de instrumentos.
Novedades en v1.10a
1) Objetivos netos globales (NUEVO)
-
Ajustable Global Net Take-Profit (Net TP) y Global Net Stop-Loss (Net SL) directamente en el tablero.
-
Dos valores en tiempo de ejecución: g_NetTP y g_NetSL (no es necesario recompilar ni volver a fijar).
-
Valores iniciales establecidos mediante entradas: GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit .
-
Tamaño del paso para los controles [+]/[-] mediante NetTargetStep .
-
Cuando el total flotante P/L ≥ Net TP o ≤ -Net SL, el EA cierra todas las posiciones abiertas y envía una notificación.
2) Interfaz de usuario más segura y limpia
-
Manejo correcto de las propiedades de los objetos (firmas ObjectSetInteger) y OBJ_PREFIX dedicado para aislar/cancelar sólo los objetos de este EA.
-
Redibujado rápido y limpio y coloreado de estado fiable.
3) Calentamiento del indicador y consistencia del backtest
-
El calentamiento de las series y las comprobaciones de BarsCalculated() evitan los búferes vacíos al inicio.
-
Comportamiento más coherente en las pruebas retrospectivas y durante los cambios rápidos de símbolo/marco temporal.
4) Robustez de los indicadores Trailing y Breakeven
-
Todas las modificaciones de SL respetan los niveles de Stops/Freeze y los buffers de spread.
-
SL nunca cruza TP (sujeción automática).
-
Lógica opcional "Inputs are pips" con manejo preciso en símbolos de 3/5 dígitos.
5) Conocimiento de la cuenta de compensación
-
Las comprobaciones de volumen tienen en cuenta SYMBOL_VOLUME_LIMIT y la posición neta existente.
-
Dimensionamiento en función del margen mediante EnsureAffordableVolume() .
Cómo utilizar los objetivos netos globales
-
Establezca los valores iniciales en Inputs:
-
UseGlobalNetTargets = true
-
GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit
-
NetTargetStep (incremento para los botones [+]/[-])
-
-
En el panel de control, ajuste el TP neto y el SL neto en vivo utilizando los botones [+]/[-].
-
Cuando el P/L flotante total alcance cualquiera de los dos umbrales (≥ TP Neto o ≤ -Net SL), el EA cerrará todas las posiciones automáticamente y se lo notificará.
Esta función es independiente del AutoProfitTarget heredado (que también cierra todo cuando el beneficio neto ≥ objetivo). Puede utilizar cualquiera de los dos o ambos.
Entradas (grupos de teclas)
-
General
-
Idioma, Símbolos, Plazos, Base mágica, Filas máximas, etc.
-
-
Auto Trading
-
AutoTrade , AutoTradeScore , UseReverseSignal , ConfirmOnBarClose
-
-
Riesgo y Lote
-
AutoLotSize , RiskPercentPerTrade , DefaultLot , límites de spread/slippage, RR_Floor
-
-
Stops/Beneficios
-
DefaultSL/TP , Ajustes ATR, AutoProfitTarget
-
-
Trailing & Breakeven
-
UseTrailingStop , start/trail/buffer, BreakevenPips , BreakevenLockPips , InputsArePips
-
-
Filtros
-
MA, ADX, Bandas de Bollinger, Estocástico, HTF MA
-
-
Tiempo/Noticias/Seguridad
-
Horas de negociación, enfriamiento por fila, tope máximo diario de reducción, filtro opcional de noticias
-
-
Objetivos netos globales (NUEVO)
-
UseGlobalNetTargets , GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit , NetTargetStep
-
-
Notificaciones
-
EnviarNotificaciones
-
Seguridad y compatibilidad
-
Cumple con las reglas de Stops/Freeze del broker al enviar/modificar órdenes.
-
Dimensionamiento del volumen en función del margen; respeta los límites de volumen de los símbolos.
-
Funciona con cuentas de cobertura y de compensación. Se incluye la lógica de posición/volumen de compensación.
-
Interfaz de usuario limpia para evitar fugas de objetos en los gráficos.
Cambios (de la versión anterior)
-
Añadido TP/SL de red global con notificaciones.
-
Corregido el uso de ObjectSetInteger; añadido OBJ_PREFIX y limpieza segura.
-
Implementado indicador de calentamiento y controles de preparación para CopyBuffer estable .
-
Fortalecido Trailing/BE: spread + cumplimiento de Stops/Freeze y sujeción de SL/TP.
-
Añadido InputsArePips + conversión precisa de pips a puntos para símbolos de 3/5 dígitos.
-
Comportamiento de compensación mejorado con conocimiento de SYMBOL_VOLUME_LIMIT.
Notas
-
Para obtener mejores resultados, ajuste las horas de negociación y el enfriamiento por fila para adaptarse a su estrategia y las condiciones del corredor.
-
Si utiliza señales inversas, asegúrese de que sus filtros (ADX/BB/Stoch/HTF MA) están alineados con su lógica de entrada.
-
Realice pruebas retrospectivas con "Sólo precios de apertura" o un modelado mejor para obtener resultados realistas (el EA utiliza la confirmación de cierre de barra si está activada).
-
Operar con divisas y otros instrumentos financieros con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar con cualquier instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión inicial, por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.
Este Asesor Experto es una herramienta de ayuda en el trading; el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.(
# ¿Por qué ajustar las entradas?
Los valores predeterminados actuales son intencionalmente amplio / seguro para pasar MQL5 auto-validación. Para el comercio real, elija un perfil de abajo (los valores están en **pips** porque `InputsArePips = true`).
# Perfiles iniciales recomendados (elija uno)
## 1) Swing Conservador (H1/H4)
Para los principales; puede mantener durante la noche.
* `SymbolList`: `EURUSD,GBPUSD,USDJPY`* `TimeframeList`: `H1,H4`* `AutoTradeScore`: `SCORE_3`, `UseReverseSignal=true`, `ConfirmOnBarClose=true`* `AutoLotSize=true`, `RiskPercentPerTrade=0.5`* `MaxPositionsPerSymbol=1`* **Spread/Slippage**:`MaxSpreadPoints=20` (≈2.0 pips en brokers de 5 dígitos), `MaxSlippagePoints=15`* **RRR floor**:`RR_Floor=1.5`* **SL/TP**:`DefaultSL=0`, `DefaultTP=0` (dejar que ATR los establezca)* **ATR mode**:`ATR_Period=14``ATR_Multiplier_SL=1.8`, `ATR_Multiplier_TP=3.6``BE_ATR_Start=0.8`, `BE_ATR_Lock=0.3``TS_ATR_Start=1.2`, `TS_ATR_Mult=1.0`* **Filtros**:`UseADXFilter=true (ADX_Level=25, MinADXLevel=20)`, `UseBBFilter=true`, `UseStochFilter=true`, `UseHTFMAFilter=true (HTF=H4, MAPeriod=50)`* **Horas de negociación**:`TradeStartHour=01:00`, `TradeEndHour=23:00` (evitar rollover)* **Filtro de noticias**:`EnableNewsFilter=true`, `NewsMinutesBefore=30`, `NewsMinutesAfter=30`* **Límite de riesgo diario**:`DailyMaxDrawdownPct=5.0`* **Objetivos netos globales**:`UseGlobalNetTargets=true`, `GlobalNetTakeProfitInit=0`, `GlobalNetStopLossInit=0` (establecidos durante la sesión según sea necesario)
## 2)Balanced Intraday (M15/H1)
Trading diario con una robustez decente.
* `SymbolList`: `EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPY`* `TimeframeList`: `M15,H1`* `AutoTradeScore=SCORE_3`, `ConfirmOnBarClose=true`* `RiskPercentPerTrade=1.0`* `MaxSpreadPoints=25`, `MaxSlippagePoints=15`* `RRR_Floor=1.4`* **SL/TP**:`DefaultSL=0`, `DefaultTP=0`* **Modo ATR**:`ATR_Multiplier_SL=1.5`, `ATR_Multiplier_TP=3.0``BE_ATR_Start=0.6`, `BE_ATR_Lock=0.25``TS_ATR_Start=1.0`, `TS_ATR_Mult=0.9`* Filtros, horas, noticias, DD cap: igual que Perfil 1* `PerRowCooldownSec=120`
## 3)Fast Scalper (M5/M15)
Sólo para pares con poca dispersión; ATR desactivado.
* `SymbolList`: `EURUSD,USDJPY`* `TimeframeList`: `M5,M15`* `AutoTradeScore=SCORE_3`, `ConfirmOnBarClose=false`* `RiskPercentPerTrade=0.5-0.75`* `MaxSpreadPoints=15`, `MaxSlippagePoints=10`* `RR_Floor=1.2`* **ModoATR**:`UseATRForBE_TS=false`* **Modo Pips**:`DefaultSL=18`, `DefaultTP=30``UseTrailingStop=true`, `TrailingStartPips=15`, `TrailingStopPips=10`, `TrailingBufferPips=2``BreakevenPips=12`, `BreakevenLockPips=3`* `PerRowCooldownSec=90`* **News**:`EnableNewsFilter=true`, `NewsMinutesBefore=60`, `NewsMinutesAfter=60` (el scalping debe evitar las noticias)
---
# Notas especiales para XAUUSD (Oro)
El oro utiliza diferentes ticks/spreads. **Ejecute una instancia separada de EA** en un gráfico de oro con límites adaptados:
* Empiece desde el Perfil 1 o 2 pero configure:
* `SymbolList=XAUUSD`*`MaxSpreadPoints=180`(≈18.0 pips en muchos feeds de 5 dígitos - ajústelo a su broker)* `MaxSlippagePoints=25`* `ATR_Multiplier_SL=2.0`, `ATR_Multiplier_TP=4.0`* Siempre pruebe primero con los datos de su broker (Probador de Estrategias), luego ajuste `MaxSpreadPoints` a "spread pico normal + 20-30% buffer".
---
# Valores por defecto que recomiendo mantener como están
* `ReverseScoreDelta=2` (histéresis para evitar flip-flops rápidos)* `MA_FastPeriod=10`, `MA_SlowPeriod=30`* `HTF_Timeframe=H4`, `HTF_MAPeriod=50`
---
# Lista de comprobación de trading en vivo
1. Utiliza un **VPS** cercano a tu broker.2. 2. Instancias separadas para **pares de divisas vs XAUUSD** con sus propios límites de spread/slippage.3. 3. Pruebe en demo **14-30 días** con el perfil elegido antes de empezar a operar.4. Mantenga el `DailyMaxDrawdownPct` en **3-5%** y sólo active `UseGlobalNetTargets` si realmente va a cerrar toda la cesta a esos niveles.5. 5. Tenga cuidado con **rollover/swap** y noticias importantes (NFP, CPI, FOMC).