Multi Symbol Strategy Dashboard

🌟 SigmaFarm Dashboard UI Pro - The Ultimate Multi-Symbol Multi-Timeframe Trading Solution 🌟.

1. Introducción

Cansado de hacer malabares con múltiples gráficos y EAs? SigmaFarm Dashboard UI Pro es un Asesor Experto potente e intuitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading. Esta solución todo-en-uno le permite supervisar, analizar y gestionar sin esfuerzo las operaciones a través de múltiples símbolos y plazos desde un único y dinámico panel de control. Con una generación avanzada de señales, una sólida gestión de riesgos y una interfaz fácil de usar, SigmaFarm permite tanto a los operadores principiantes como a los experimentados aprovechar las oportunidades del mercado con confianza.

2. Características principales / ¿Por qué elegir SigmaFarm?

  • Control multisímbolo y multiplataforma: Supervise y opere cualquier combinación de símbolos y plazos simultáneamente, todo desde un completo panel de control.

  • Generación avanzada de señales: Sistema de puntuación propio basado en una potente combinación de medias móviles, ADX, bandas de Bollinger y osciladores estocásticos para generar señales de COMPRA/VENTA de alta probabilidad.

  • Gestión inteligente del riesgo:

    • Tamaño de lote automático: Calcula dinámicamente el tamaño del lote en función de un porcentaje de riesgo configurable por operación.

    • SL/TP basado en ATR: Establece automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit utilizando el Average True Range para condiciones de mercado adaptables.

    • Trailing Stop y Breakeven: Protege los beneficios moviendo el SL al punto de equilibrio o dejando atrás el movimiento del precio.

    • Límite de Red ucción Diaria: Protege su capital deteniendo las operaciones si se alcanza una reducción diaria predefinida.

  • Interfaz de usuario intuitiva: Panel de control limpio y sensible con señales visuales claras, P/L en tiempo real y botones de control manual sencillos.

  • Sistema de negociación automatizado: Ejecución de órdenes totalmente automatizada con requisitos de puntuación mínima configurables para la apertura de operaciones.

  • Capacidad de señal inversa: Invierte automáticamente las posiciones cuando cambia el sentimiento del mercado, asegurando que siempre esté en el lado correcto de la tendencia (opcional).

  • Filtro de tendencia de marco temporal superior (HTF): Incorpora la Media Móvil HTF para la confirmación de la tendencia, añadiendo una capa extra de validación de la señal.

  • Filtro de noticias y enfriamiento incorporado (opcional): Previene las sobreoperaciones y evita las noticias de gran impacto (requiere News.csv).

  • Soporte multilingüe: Cambie sin problemas entre la interfaz de usuario en inglés y tailandés para mejorar la experiencia del usuario.

3. Cómo funciona

SigmaFarm Dashboard analiza continuamente los datos de mercado de los símbolos y plazos seleccionados mediante una sofisticada combinación de indicadores técnicos. Cada indicador contribuye a una "puntuación" para potenciales señales de COMPRA o VENTA. Cuando una señal cumple con su puntuación mínima predefinida (AutoTradeScore), el EA puede ejecutar automáticamente una operación con tamaño de lote dinámico y SL/TP inteligente. El panel de control proporciona actualizaciones en tiempo real sobre las posiciones, P/L, y la fuerza de la señal, que le da un control total en todo momento.

4. Parámetros de entrada

⚙️ Configuración general y de idioma

  • Idioma : Seleccione el idioma de visualización de la interfaz de usuario (inglés/tailandés).

🟢 Ajustes Generales (Comience aquí)

  • SymbolList : Lista de símbolos separados por comas (por ejemplo, EURUSD,XAUUSD,GBPUSD).

  • TimeframeList : Lista de marcos temporales separados por comas (por ejemplo, M15,M30,H1).

  • MagicNumberBase : Número mágico inicial para la identificación de la operación.

  • MaxVisibleRows : Número de filas a mostrar en el cuadro de mandos.

🤖 Auto Trading

  • AutoTrade : Activar/Desactivar el sistema de trading automático.

  • AutoTradeScore : Puntuación mínima requerida para abrir una orden.

  • UseReverseSignal : Invertir posiciones automáticamente al cambiar la señal.

  • ConfirmOnBarClose : Confirmar señales sólo después del cierre de la barra.

🛡️ Riesgo y Tamaño de Lote

  • AutoLotSize : Activa/Desactiva el tamaño de lote basado en riesgo.

  • RiskPercentPerTrade : Porcentaje de saldo a arriesgar por operación.

  • DefaultLot : Tamaño de lote fijo si AutoLotSize es falso.

  • MaxPositionsPerSymbol : Posiciones abiertas máximas permitidas por fila.

  • MaxSpreadPoints : Máximo spread permitido en puntos.

  • RR_Floor : Relación Recompensa:Riesgo mínima aceptable.

🎯 Stop Loss & Take Profit

  • DefaultSL/TP : Stop Loss/Take Profit en puntos (0 = Utilizar cálculo ATR).

  • ATR_Period : Periodo para el cálculo del ATR.

  • ATR_Multiplier_SL/TP : Multiplicadores para SL/TP basados en ATR.

  • AutoProfitTarget : Cierra todas las operaciones cuando el beneficio total alcanza el objetivo (en la divisa de la cuenta, 0=desactivar).

Trailing Stop y Punto de equilibrio

  • UseTrailingStop : Activar/Desactivar Trailing Stop.

  • TrailingStartPips : Ganancia en puntos para iniciar el trailing.

  • TrailingStopPips : Distancia del Trailing SL en puntos.

  • BreakevenPips : Ganancia en puntos para mover el SL al punto de equilibrio.

  • BreakevenLockPips : Beneficio en puntos para bloquear después del breakeven.

🔎 Filtros del indicador

  • MA_FastPeriod/SlowPeriod : Periodos para medias móviles.

  • UseADXFilter , ADX_Period , ADX_Level , MinADXLevel : Ajustes ADX para filtrar la fuerza de la tendencia.

  • UseBBFilter , BB_Period , BB_Deviation : Ajustes de las Bandas de Bollinger.

  • UseStochFilter , Stoch_KPeriod/DPeriod/Slowing , Stoch_OverboughtLevel/OversoldLevel : Ajustes del estocástico.

  • UseHTFMAFilter , HTF_Timeframe , HTF_MAPeriod : Ajustes del filtro MA Higher Timeframe.

Hora de operación, noticias y controles especiales

  • TradeStartHour/EndHour : Define la ventana de negociación diaria.

  • PerRowCooldownSec : Periodo de enfriamiento después de la apertura/inversión por fila.

  • DailyMaxDrawdownPct : Detener la negociación del día si DD excede el % del Balance (0=desactivar).

  • EnableNewsFilter , NewsMinutesBefore/After , NewsFilePath : Ajustes del filtro de noticias.

📳 Notificaciones

  • EnviarNotificaciones : Activar/Desactivar notificaciones push móviles.

5. Requisitos

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Tipo de cuenta: Cobertura o compensación (cualquiera)

  • Sistema operativo: Windows 7 o superior (para terminal MT5)

  • Importante: Asegúrese de que todos los símbolos deseados están visibles en su Observación del Mercado.

  • Para que el Filtro de Noticias funcione, debe proporcionar un archivo News.csv en el directorio MQL5/Files (formato: YYYY.MM.DD HH:MM,CURRENCY_CODE ).


    Tablero de estrategias multisímbolo - v1.10a (Market-Safe)

    Un robusto tablero de comercio multisímbolo para MetaTrader 5 con automatización segura, conciencia de netting/hedging, y controles claros y en tiempo real.
    Esta versión se centra en la estabilidad, la seguridad del corredor, y un nuevo controlador global de ganancias / pérdidas que puede ajustar directamente desde el tablero de instrumentos.

    Novedades en v1.10a

    1) Objetivos netos globales (NUEVO)

    • Ajustable Global Net Take-Profit (Net TP) y Global Net Stop-Loss (Net SL) directamente en el tablero.

    • Dos valores en tiempo de ejecución: g_NetTP y g_NetSL (no es necesario recompilar ni volver a fijar).

    • Valores iniciales establecidos mediante entradas: GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit .

    • Tamaño del paso para los controles [+]/[-] mediante NetTargetStep .

    • Cuando el total flotante P/L ≥ Net TP o ≤ -Net SL, el EA cierra todas las posiciones abiertas y envía una notificación.

    2) Interfaz de usuario más segura y limpia

    • Manejo correcto de las propiedades de los objetos (firmas ObjectSetInteger) y OBJ_PREFIX dedicado para aislar/cancelar sólo los objetos de este EA.

    • Redibujado rápido y limpio y coloreado de estado fiable.

    3) Calentamiento del indicador y consistencia del backtest

    • El calentamiento de las series y las comprobaciones de BarsCalculated() evitan los búferes vacíos al inicio.

    • Comportamiento más coherente en las pruebas retrospectivas y durante los cambios rápidos de símbolo/marco temporal.

    4) Robustez de los indicadores Trailing y Breakeven

    • Todas las modificaciones de SL respetan los niveles de Stops/Freeze y los buffers de spread.

    • SL nunca cruza TP (sujeción automática).

    • Lógica opcional "Inputs are pips" con manejo preciso en símbolos de 3/5 dígitos.

    5) Conocimiento de la cuenta de compensación

    • Las comprobaciones de volumen tienen en cuenta SYMBOL_VOLUME_LIMIT y la posición neta existente.

    • Dimensionamiento en función del margen mediante EnsureAffordableVolume() .

    Cómo utilizar los objetivos netos globales

    1. Establezca los valores iniciales en Inputs:

      • UseGlobalNetTargets = true

      • GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit

      • NetTargetStep (incremento para los botones [+]/[-])

    2. En el panel de control, ajuste el TP neto y el SL neto en vivo utilizando los botones [+]/[-].

    3. Cuando el P/L flotante total alcance cualquiera de los dos umbrales (≥ TP Neto o ≤ -Net SL), el EA cerrará todas las posiciones automáticamente y se lo notificará.

    Esta función es independiente del AutoProfitTarget heredado (que también cierra todo cuando el beneficio neto ≥ objetivo). Puede utilizar cualquiera de los dos o ambos.

    Entradas (grupos de teclas)

    • General

      • Idioma, Símbolos, Plazos, Base mágica, Filas máximas, etc.

    • Auto Trading

      • AutoTrade , AutoTradeScore , UseReverseSignal , ConfirmOnBarClose

    • Riesgo y Lote

      • AutoLotSize , RiskPercentPerTrade , DefaultLot , límites de spread/slippage, RR_Floor

    • Stops/Beneficios

      • DefaultSL/TP , Ajustes ATR, AutoProfitTarget

    • Trailing & Breakeven

      • UseTrailingStop , start/trail/buffer, BreakevenPips , BreakevenLockPips , InputsArePips

    • Filtros

      • MA, ADX, Bandas de Bollinger, Estocástico, HTF MA

    • Tiempo/Noticias/Seguridad

      • Horas de negociación, enfriamiento por fila, tope máximo diario de reducción, filtro opcional de noticias

    • Objetivos netos globales (NUEVO)

      • UseGlobalNetTargets , GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit , NetTargetStep

    • Notificaciones

      • EnviarNotificaciones

    Seguridad y compatibilidad

    • Cumple con las reglas de Stops/Freeze del broker al enviar/modificar órdenes.

    • Dimensionamiento del volumen en función del margen; respeta los límites de volumen de los símbolos.

    • Funciona con cuentas de cobertura y de compensación. Se incluye la lógica de posición/volumen de compensación.

    • Interfaz de usuario limpia para evitar fugas de objetos en los gráficos.

    Cambios (de la versión anterior)

    • Añadido TP/SL de red global con notificaciones.

    • Corregido el uso de ObjectSetInteger; añadido OBJ_PREFIX y limpieza segura.

    • Implementado indicador de calentamiento y controles de preparación para CopyBuffer estable .

    • Fortalecido Trailing/BE: spread + cumplimiento de Stops/Freeze y sujeción de SL/TP.

    • Añadido InputsArePips + conversión precisa de pips a puntos para símbolos de 3/5 dígitos.

    • Comportamiento de compensación mejorado con conocimiento de SYMBOL_VOLUME_LIMIT.

    Notas

    • Para obtener mejores resultados, ajuste las horas de negociación y el enfriamiento por fila para adaptarse a su estrategia y las condiciones del corredor.

    • Si utiliza señales inversas, asegúrese de que sus filtros (ADX/BB/Stoch/HTF MA) están alineados con su lógica de entrada.

    • Realice pruebas retrospectivas con "Sólo precios de apertura" o un modelado mejor para obtener resultados realistas (el EA utiliza la confirmación de cierre de barra si está activada).


Operar con divisas y otros instrumentos financieros con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar con cualquier instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión inicial, por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.

Este Asesor Experto es una herramienta de ayuda en el trading; el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

(

มีเมนูภาษา ไทย )


Más programas están disponibles en el siguiente enlace : Choawana Malaikitsanachalee - tnainmix - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community


# ¿Por qué ajustar las entradas?

Los valores predeterminados actuales son intencionalmente amplio / seguro para pasar MQL5 auto-validación. Para el comercio real, elija un perfil de abajo (los valores están en **pips** porque `InputsArePips = true`).

# Perfiles iniciales recomendados (elija uno)

## 1) Swing Conservador (H1/H4)

Para los principales; puede mantener durante la noche.

* `SymbolList`: `EURUSD,GBPUSD,USDJPY`
* `TimeframeList`: `H1,H4`
* `AutoTradeScore`: `SCORE_3`, `UseReverseSignal=true`, `ConfirmOnBarClose=true`
* `AutoLotSize=true`, `RiskPercentPerTrade=0.5`
* `MaxPositionsPerSymbol=1`
* **Spread/Slippage**:
`MaxSpreadPoints=20` (≈2.0 pips en brokers de 5 dígitos), `MaxSlippagePoints=15`
* **RRR floor**:
`RR_Floor=1.5`
* **SL/TP**:
`DefaultSL=0`, `DefaultTP=0` (dejar que ATR los establezca)
* **ATR mode**:
`ATR_Period=14`
`ATR_Multiplier_SL=1.8`, `ATR_Multiplier_TP=3.6`
`BE_ATR_Start=0.8`, `BE_ATR_Lock=0.3`
`TS_ATR_Start=1.2`, `TS_ATR_Mult=1.0`
* **Filtros**:
`UseADXFilter=true (ADX_Level=25, MinADXLevel=20)`, `UseBBFilter=true`, `UseStochFilter=true`, `UseHTFMAFilter=true (HTF=H4, MAPeriod=50)`
* **Horas de negociación**:
`TradeStartHour=01:00`, `TradeEndHour=23:00` (evitar rollover)
* **Filtro de noticias**:
`EnableNewsFilter=true`, `NewsMinutesBefore=30`, `NewsMinutesAfter=30`
* **Límite de riesgo diario**:
`DailyMaxDrawdownPct=5.0`
* **Objetivos netos globales**:
`UseGlobalNetTargets=true`, `GlobalNetTakeProfitInit=0`, `GlobalNetStopLossInit=0` (establecidos durante la sesión según sea necesario)

## 2)
Balanced Intraday (M15/H1)

Trading diario con una robustez decente.

* `SymbolList`: `EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPY`
* `TimeframeList`: `M15,H1`
* `AutoTradeScore=SCORE_3`, `ConfirmOnBarClose=true`
* `RiskPercentPerTrade=1.0`
* `MaxSpreadPoints=25`, `MaxSlippagePoints=15`
* `RRR_Floor=1.4`
* **SL/TP**:
`DefaultSL=0`, `DefaultTP=0`
* **Modo ATR**:
`ATR_Multiplier_SL=1.5`, `ATR_Multiplier_TP=3.0`
`BE_ATR_Start=0.6`, `BE_ATR_Lock=0.25`
`TS_ATR_Start=1.0`, `TS_ATR_Mult=0.9`
* Filtros, horas, noticias, DD cap: igual que Perfil 1
* `PerRowCooldownSec=120`

## 3)
Fast Scalper (M5/M15)

Sólo para pares con poca dispersión; ATR desactivado.

* `SymbolList`: `EURUSD,USDJPY`
* `TimeframeList`: `M5,M15`
* `AutoTradeScore=SCORE_3`, `ConfirmOnBarClose=false`
* `RiskPercentPerTrade=0.5-0.75`
* `MaxSpreadPoints=15`, `MaxSlippagePoints=10`
* `RR_Floor=1.2`
* **ModoATR**:
`UseATRForBE_TS=false`
* **Modo Pips**:
`DefaultSL=18`, `DefaultTP=30`
`UseTrailingStop=true`, `TrailingStartPips=15`, `TrailingStopPips=10`, `TrailingBufferPips=2`
`BreakevenPips=12`, `BreakevenLockPips=3`
* `PerRowCooldownSec=90`
* **News**:
`EnableNewsFilter=true`, `NewsMinutesBefore=60`, `NewsMinutesAfter=60` (el scalping debe evitar las noticias)

---

# Notas especiales para XAUUSD (Oro)

El oro utiliza diferentes ticks/spreads. **Ejecute una instancia separada de EA** en un gráfico de oro con límites adaptados:

* Empiece desde el Perfil 1 o 2 pero configure:

* `SymbolList=XAUUSD`
*
`MaxSpreadPoints=180`
(≈18.0 pips en muchos feeds de 5 dígitos - ajústelo a su broker)
* `MaxSlippagePoints=25`
* `ATR_Multiplier_SL=2.0`, `ATR_Multiplier_TP=4.0`
* Siempre pruebe primero con los datos de su broker (Probador de Estrategias), luego ajuste `MaxSpreadPoints` a "spread pico normal + 20-30% buffer".

---

# Valores por defecto que recomiendo mantener como están

* `ReverseScoreDelta=2` (histéresis para evitar flip-flops rápidos)
* `MA_FastPeriod=10`, `MA_SlowPeriod=30`
* `HTF_Timeframe=H4`, `HTF_MAPeriod=50`

---

# Lista de comprobación de trading en vivo

1. Utiliza un **VPS** cercano a tu broker.
2. 2. Instancias separadas para **pares de divisas vs XAUUSD** con sus propios límites de spread/slippage.
3. 3. Pruebe en demo **14-30 días** con el perfil elegido antes de empezar a operar.
4. Mantenga el `DailyMaxDrawdownPct` en **3-5%** y sólo active `UseGlobalNetTargets` si realmente va a cerrar toda la cesta a esos niveles.
5. 5. Tenga cuidado con **rollover/swap** y noticias importantes (NFP, CPI, FOMC).


