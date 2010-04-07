Multi Symbol Strategy Dashboard

Tipo de cuenta: Cobertura o compensación (cualquiera)

Sistema operativo: Windows 7 o superior (para terminal MT5)

Importante: Asegúrese de que todos los símbolos deseados están visibles en su Observación del Mercado.

Para que el Filtro de Noticias funcione, debe proporcionar un archivo News.csv en el directorio MQL5/Files (formato: YYYY.MM.DD HH:MM,CURRENCY_CODE ).







Un robusto tablero de comercio multisímbolo para MetaTrader 5 con automatización segura, conciencia de netting/hedging, y controles claros y en tiempo real.

Esta versión se centra en la estabilidad, la seguridad del corredor, y un nuevo controlador global de ganancias / pérdidas que puede ajustar directamente desde el tablero de instrumentos.

Novedades en v1.10a

1) Objetivos netos globales (NUEVO)

Ajustable Global Net Take-Profit (Net TP) y Global Net Stop-Loss (Net SL) directamente en el tablero.

Dos valores en tiempo de ejecución: g_NetTP y g_NetSL (no es necesario recompilar ni volver a fijar).

Valores iniciales establecidos mediante entradas: GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit .

Tamaño del paso para los controles [+]/[-] mediante NetTargetStep .

Cuando el total flotante P/L ≥ Net TP o ≤ -Net SL, el EA cierra todas las posiciones abiertas y envía una notificación.

2) Interfaz de usuario más segura y limpia

Manejo correcto de las propiedades de los objetos (firmas ObjectSetInteger) y OBJ_PREFIX dedicado para aislar/cancelar sólo los objetos de este EA.

Redibujado rápido y limpio y coloreado de estado fiable.

3) Calentamiento del indicador y consistencia del backtest

El calentamiento de las series y las comprobaciones de BarsCalculated() evitan los búferes vacíos al inicio.

Comportamiento más coherente en las pruebas retrospectivas y durante los cambios rápidos de símbolo/marco temporal.

4) Robustez de los indicadores Trailing y Breakeven

Todas las modificaciones de SL respetan los niveles de Stops/Freeze y los buffers de spread.

SL nunca cruza TP (sujeción automática).

Lógica opcional "Inputs are pips" con manejo preciso en símbolos de 3/5 dígitos.

5) Conocimiento de la cuenta de compensación

Las comprobaciones de volumen tienen en cuenta SYMBOL_VOLUME_LIMIT y la posición neta existente.

Dimensionamiento en función del margen mediante EnsureAffordableVolume() .

Cómo utilizar los objetivos netos globales

Establezca los valores iniciales en Inputs: UseGlobalNetTargets = true

GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit

NetTargetStep (incremento para los botones [+]/[-]) En el panel de control, ajuste el TP neto y el SL neto en vivo utilizando los botones [+]/[-]. Cuando el P/L flotante total alcance cualquiera de los dos umbrales (≥ TP Neto o ≤ -Net SL), el EA cerrará todas las posiciones automáticamente y se lo notificará.

Esta función es independiente del AutoProfitTarget heredado (que también cierra todo cuando el beneficio neto ≥ objetivo). Puede utilizar cualquiera de los dos o ambos.

Entradas (grupos de teclas)

General Idioma, Símbolos, Plazos, Base mágica, Filas máximas, etc.

Auto Trading AutoTrade , AutoTradeScore , UseReverseSignal , ConfirmOnBarClose

Riesgo y Lote AutoLotSize , RiskPercentPerTrade , DefaultLot , límites de spread/slippage, RR_Floor

Stops/Beneficios DefaultSL/TP , Ajustes ATR, AutoProfitTarget

Trailing & Breakeven UseTrailingStop , start/trail/buffer, BreakevenPips , BreakevenLockPips , InputsArePips

Filtros MA, ADX, Bandas de Bollinger, Estocástico, HTF MA

Tiempo/Noticias/Seguridad Horas de negociación, enfriamiento por fila, tope máximo diario de reducción , filtro opcional de noticias

Objetivos netos globales (NUEVO) UseGlobalNetTargets , GlobalNetTakeProfitInit , GlobalNetStopLossInit , NetTargetStep

Notificaciones EnviarNotificaciones



Seguridad y compatibilidad

Cumple con las reglas de Stops/Freeze del broker al enviar/modificar órdenes.

Dimensionamiento del volumen en función del margen; respeta los límites de volumen de los símbolos.

Funciona con cuentas de cobertura y de compensación . Se incluye la lógica de posición/volumen de compensación.

Interfaz de usuario limpia para evitar fugas de objetos en los gráficos.

Cambios (de la versión anterior)

Añadido TP/SL de red global con notificaciones.

Corregido el uso de ObjectSetInteger; añadido OBJ_PREFIX y limpieza segura.

Implementado indicador de calentamiento y controles de preparación para CopyBuffer estable .

Fortalecido Trailing/BE : spread + cumplimiento de Stops/Freeze y sujeción de SL/TP.

Añadido InputsArePips + conversión precisa de pips a puntos para símbolos de 3/5 dígitos.

Comportamiento de compensación mejorado con conocimiento de SYMBOL_VOLUME_LIMIT.

Notas