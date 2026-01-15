Lunox Killzone

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ LUNOX SB-KILLZONE v1.2 ║
║ Session Breakout Killzone Strategie Expertenberater ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

🎯 ÜBERBLICK

Lunox SB-Killzone ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um
Ausbruchsmöglichkeiten während der wichtigsten Marktstunden zu nutzen. Dieser Expert Advisor
kombiniert institutionelle Handelskonzepte mit hochmoderner künstlicher Intelligenz
um hochwahrscheinliche Handels-Setups über mehrere Handelsstrategien hinweg zu identifizieren.

Der EA überwacht die asiatische Handelssitzung, identifiziert wichtige Kursniveaus und
führt Trades in Killzones mit hoher Volatilität aus, wenn wichtige Marktteilnehmer
den Markt betreten. Perfekt für Trader, die professionelle Setups handeln wollen
ohne 24/7 vor den Charts zu sitzen.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✨ KEY FEATURES

🎯 VIER BEWÄHRTE HANDELSSTRATEGIEN

Der EA bietet vier verschiedene Handelsansätze, die jeweils für unterschiedliche
Marktbedingungen entwickelt wurden:

- STRATEGIE A: Rückzug in die Zone
Identifiziert institutionelle Orderblöcke und steigt bei Preisrückgängen in
diese Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein. Wählen Sie zwischen sofortigem Einstieg oder warten Sie auf
Bestätigungskerzen.

- STRATEGIE B: Ausbruch und erneuter Test (Zonenumkehrung)
Erkennt falsche Ausbrüche und steigt in der entgegengesetzten Richtung ein, wenn der Kurs
zurückkehrt, um durchbrochene Niveaus zu testen. Perfekt für Szenarien zur Liquiditätsbeschaffung.

- STRATEGIE C: Durchbruch und erneuter Test (asiatische Grenzen)
Überwacht die Höchst-/Tiefststände der asiatischen Sitzungen und handelt den Retest nach einem Ausbruch.
Verwendet einen dreistufigen Bestätigungsprozess für hochpräzise Einstiege.

- STRATEGIE D: Pending Orders (Ausbruch/Umkehr)
Platziert intelligente Pending Orders oberhalb/unterhalb von Schlüsselniveaus. Kann konfiguriert werden
für die Fortsetzung von Ausbrüchen oder Umkehrbewegungen.


🧠 KI-GESTÜTZTE INTELLIGENTE FILTER (STRATEGIE D)

Revolutionäres System der künstlichen Intelligenz, das die Marktbedingungen analysiert
und automatisch zwischen Breakout- und Reversal-Setups entscheidet:

✅ ATR-Volatilitätsfilter
Misst die Marktvolatilität, um festzustellen, ob die Bedingungen für Momentum
Fortsetzung oder Umkehrung der Handelsspanne begünstigen.

✅ Sitzungsspannen-Filter
Vergleicht die aktuelle Sitzungsspanne mit historischen Durchschnittswerten, um Kompressions
oder Expansionsphasen zu erkennen.

✅ Multi-Timeframe-Trend-Filter
Analysiert Trends auf höheren Zeitebenen, um den Handel auf die institutionelle Entwicklung abzustimmen.

✅ Erkennung von Kerzenmustern
Bewertet die jüngsten Kursbewegungen auf Momentum-Signale und Erschöpfungsmuster.

Jeder Filter trägt zu einem Punktesystem (0-100 Punkte) mit voller
Transparenz. Das Dashboard zeigt genau, welche Filter für welche Entscheidung gestimmt haben
und warum. Jeder Filter kann einzeln ein- und ausgeschaltet werden, um die volle Kontrolle zu behalten.


💰 ERWEITERTE GELDVERWALTUNG

- Partielle Gewinnmitnahme: Schließen Sie Teile Ihrer Position bei 3 konfigurierbaren
Gewinnzielen (Standard 30 %, 30 %, 20 %) und lassen Sie den Rest bis zum
endgültigen TP.

- Break-Even-Schutz: Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Einstiegskurs, nachdem
Erreichen einer konfigurierbaren Gewinnschwelle.

- Trailing Stop: Dynamischer Stop-Loss, der dem Preis folgt, um Gewinne zu sichern und
Trades Raum zum Atmen gibt.

- Flexibler SL/TP: Setzen Sie Stop Loss und Take Profit in Punkten für präzises Risikomanagement.
Management.

Alle Risikomanagement-Funktionen funktionieren nahtlos in allen vier Strategien und
können unabhängig voneinander aktiviert/deaktiviert werden.


📊 PROFESSIONELLES VISUELLES DASHBOARD

Die Echtzeit-Anzeige auf dem Chart zeigt:
- Aktive Strategie und Konfiguration
- Aufschlüsselung der KI-Entscheidungen (für Strategie D)
- Individuelle Filterwerte und Argumente
- Hoch-/Tiefstände der Sitzung
- Visualisierung der Einstiegszone
- Handelsstatus und P&L
- Break-Even- und Trailing-Stop-Status

Alles ist farbcodiert und auf einen Blick zu erkennen.


⚙️ HOCHGRADIG ANPASSBAR

- Session Timing: Passen Sie die asiatischen Sitzungszeiten an die Zeitzone Ihres Brokers an.
- Einstiegsmethoden: Wählen Sie zwischen sofortiger Eingabe und bestätigungsbasierten Eingaben
- Puffer-Einstellungen: Feinabstimmung der Abstände für die Platzierung ausstehender Aufträge
- Filter-Empfindlichkeit: Passen Sie ATR-Multiplikatoren, Rückblickzeiträume usw. an.
- Visuelle Steuerelemente: Umschalten von Sitzungsboxen, Eingabezonen und Dashboard-Anzeige
- Logging-Steuerung: Aktivieren/deaktivieren Sie detaillierte Expertenprotokolle für eine saubere Ausgabe.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🎓 HANDELSMETHODIK

Dieser EA ist auf institutionellen Handelskonzepten aufgebaut:

📍 Order-Blöcke: Die letzte entgegengesetzte Kerze vor einer starken Bewegung stellt oft eine
institutionelle Positionierung dar.

📍 Liquidity Sweeps: Der Preis nimmt oft offensichtliche Hochs/Tiefs, um Stopps auszulösen
bevor sie umkehren.

📍 Fair-Value-Lücken: Ungleichgewichte im Kursgeschehen, die oft gefüllt werden.

📍 Killzone Trading: Konzentration auf Zeiten mit hohem Handelsvolumen, wenn institutionelle Aufträge
ausgeführt werden (London Open, NY Open).

📍 Sitzungsanalyse: Die asiatische Sitzung bietet einen Bereich, der als
Magnet/Barriere für nachfolgende Bewegungen.

Der EA setzt diese Konzepte programmatisch um und lässt Ihnen die Wahl
welcher Ansatz am besten zu Ihrem Handelsstil und den Marktbedingungen passt.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💎 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

TIMEFRAME: Beliebig (M1, M5, M15 funktionieren alle - M5 wird für die Ausgewogenheit empfohlen)
PAARE:
- Major FX: GBPUSD, EURUSD, USDJPY
- Volatilitäten: XAUUSD (Gold), GBPJPY
- Funktioniert bei den meisten liquiden Paaren

KONTO:
- Minimum: $100 für 0,01 Lots
- Empfohlen: $500+ für angemessenes Risikomanagement
- ECN/Low Spread Broker empfohlen

HANDELSZEITEN:
- Asiatische Session: 00:00 - 11:00 (Standard, passen Sie es für Ihren Broker an)
- Beste Ergebnisse während der Überlappung London/NY

LOSGRÖSSEN:
- Konservativ: 0,01 pro $500
- Mäßig: 0,01 pro $300
- Aggressiv: 0,01 pro $200


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📈 ANWENDUNG

SCHNELLSTART (3 Schritte):

1. Befestigen Sie den EA an Ihrem bevorzugten Chart
2. Wählen Sie die gewünschte Handelsstrategie (A, B, C, oder D)
3. Konfigurieren Sie Losgröße und Risikoparameter

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN:

- Für Strategie A: Wählen Sie zwischen Sofort- oder Retest-Einstiegsmethode
- Für Strategie B: Lassen Sie den EA nach falschen Ausbrüchen und Umkehrungen suchen
- Für Strategie C: Perfekt für Paare, die asiatische Sitzungslevels respektieren
- Für Strategie D: Aktivieren Sie AI Smart Filters für intelligente Orderplatzierung

OPTIMIERUNG:

- Testen Sie jede Strategie mit Ihren bevorzugten Paaren im Backtest
- Passen Sie die Sitzungszeiten an Ihren Broker an
- Feinabstimmung der Filterempfindlichkeit basierend auf der Volatilität der Paare
- Verwenden Sie den Strategy Tester, um optimale Einstellungen zu finden.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔒 SICHERHEIT & COMPLIANCE

✅ Kein Martingale- oder Gitterhandel
✅ Feste Losgrößen - kein Compounding ohne Benutzerkontrolle
✅ Jeder Handel hat einen Stop-Loss
✅ Maximale Anzahl von Trades pro Tag (konfigurierbar)
✅ Keine DLL-Importe oder externe Abhängigkeiten
✅ Vollständige Transparenz des Quellcodes
✅ MQL5 Markt validiert


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚡ WARUM LUNOX SB-KILLZONE?

❌ WAS DIES NICHT IST:
- Kein "Heiliger Gral" oder "Schnell reich werden"-System
- Kein Scalper, der 100 Trades pro Tag macht
- Kein Nacht-Scalper oder tick-basiertes System
- Keine Blackbox mit versteckter Logik

✅ WAS DIES IST:
- Eine professionelle Umsetzung von bewährten Handelskonzepten
- Ein transparentes System mit sichtbarer Logik und Argumentation
- Ein Tool, das MIT Ihnen arbeitet, nicht an Ihrer Stelle
- Eine flexible Plattform, die sich an IHREN Handelsstil anpasst
- Ein EA, der von Tradern für Trader entwickelt wurde


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💬 KOSTENLOSE VERSION - IHR FEEDBACK ZÄHLT!

Dieser EA wird der Trading-Community KOSTENLOS angeboten, weil ich glaube, dass hochwertige
weil ich der Meinung bin, dass Qualitäts-Trading-Tools für jeden zugänglich sein sollten, nicht nur für Trader mit
Kapital.

KOSTENLOS bedeutet jedoch nicht, dass ich mich nicht um Qualität kümmere - ganz im Gegenteil!

🙏 ICH BRAUCHE IHRE HILFE:

Da dies ein kostenloses Produkt ist, sind Ihre Bewertungen und Ihr Feedback unglaublich wertvoll:

✅ Bitte TESTEN Sie den EA zuerst gründlich in der Demo
✅ Teilen Sie Ihre EHRLICHE Erfahrung mit - gut oder schlecht
✅ Hinterlassen Sie einen REVIEW mit Ihren Ergebnissen und Vorschlägen
✅ Melden Sie alle BUGS oder Probleme, auf die Sie stoßen
✅ Teilen Sie mit, welche STRATEGIEN für Sie am besten funktionieren

Ihr Feedback hilft mir:
- den EA für alle zu verbessern
- Bugs schneller zu beheben
- Funktionen hinzuzufügen, die die Community wirklich will
- Prioritäten bei der Entwicklung zu setzen

Wenn Sie diesen EA zu schätzen wissen, können Sie das Projekt am besten unterstützen, indem Sie
indem Sie eine ehrliche Bewertung abgeben und Ihre Erfahrungen mit der Community teilen.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📞 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES

💬 Fragen? Probleme? Verbesserungsvorschläge?
Kontaktieren Sie mich über MQL5 Messaging oder hinterlassen Sie einen Kommentar.

🔄 Regelmäßige Updates sind geplant:
- Fehlerkorrekturen basierend auf Benutzerfeedback
- Leistungsverbesserungen
- Neue Funktionen auf Wunsch der Community
- Zusätzliche Strategien (wenn es eine Nachfrage gibt)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA
ist ein WERKZEUG zur Umsetzung von Handelsstrategien - er garantiert keine Gewinne.

STETS:
- Testen Sie zuerst auf einem Demokonto
- Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement (1-2% pro Handel)
- Verstehen Sie die Strategie, bevor Sie echtes Geld einsetzen
- Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren
- Überwachen Sie Ihren EA regelmäßig

Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Handelsverluste, die durch die
Verwendung dieses Expert Advisors entstanden sind. Handeln Sie verantwortungsbewusst.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🌟 HEUTE HERUNTERLADEN

Denken Sie daran: Ihre Bewertungen und Ihr Feedback tragen dazu bei, diesen EA für alle zu verbessern!

Viel Spaß beim Handeln! 📈

- Lunox Trades ❤️
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
