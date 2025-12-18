Grid Balance Pro EA









Grid Balance Pro ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das für den M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es kombiniert die Leistung einer dynamischen Grid-Strategie mit einem einzigartigen "Safe Rebalance"-Mechanismus. Anstatt einfach nur Verlustpositionen zu halten, nutzt der EA aktiv Gewinne aus erfolgreichen Geschäften, um das Risiko von Verlustaufträgen zu reduzieren.





✅ SOFORT EINSATZBEREIT: Die Standardeinstellungen sind bereits für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Sie können sofort mit dem Backtesting oder Handel beginnen, ohne komplexe Einstellungen vornehmen zu müssen.





📢 TESTEN SIE DIE DEMO: Wir empfehlen dringend, zuerst die KOSTENLOSE Demo-Version herunterzuladen, um die Leistung zu testen und die Strategie zu verstehen.





🔥 Hauptmerkmale

1. Sichere Rebalance-Strategie: Das Hauptmerkmal, das diesen EA auszeichnet. Er schließt auf intelligente Weise gewinnbringende Trades und verwendet diesen Gewinn, um Verlustpositionen teilweise zu schließen oder zu reduzieren und so den Drawdown unter Kontrolle zu halten.





2. Smart-Grid-Logik: Verwendet eine dynamische Abstandsberechnung, um Aufträge auf optimalen Niveaus zu platzieren, die für die Marktvolatilität geeignet sind.





3. Nachrichten-Filter-System: Integrierte Zeitfilter zur Vermeidung der Eröffnung neuer Geschäfte während der Stunden mit hohem Nachrichtenwert (manuelle Zeiteingabe).





4. Erweiterte Geldverwaltung:

- Auto-Lot: Berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage Ihres Eigenkapitals.

- Equity Stop Loss: Ein harter Stop zum Schutz Ihres Kapitals, wenn der Drawdown Ihr Limit überschreitet (z.B. 30%).





5. Drawdown-Reduzierung (Plan B):

- Paare schließen: Schließt den höchsten Kauf und den niedrigsten Verkauf zusammen, wenn Sie im Gewinn sind, um das Gesamtvolumen zu reduzieren.

- Scharfschützen-Modus: Zielt auf bestimmte Aufträge und schließt sie ab, um das Portfolio zu optimieren.





6. Dashboard-Panel: Ein übersichtliches, informatives Panel, das Gewinn, Drawdown und Systemstatus in Echtzeit anzeigt, mit manuellen Steuerungsschaltflächen.









⚙️ Empfehlungen

- Zeitrahmen: M5 (Optimiert für 5-Minuten-Charts)

- Konto-Typ: Hedging-Konto ist ERFORDERLICH (Netting-Konten werden nicht unterstützt)

- Mindesteinlage: Empfohlen $1,000 für Safe Mode Einstellungen

- VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz wird für eine optimale Leistung empfohlen.









🚀 Wie man anfängt

1. Hängen Sie den EA an einen Chart an (z.B. XAUUSD auf M5).

2. Setzen Sie "Use Auto Lot" auf true für die automatische Größenbestimmung oder setzen Sie Ihre festen Lots.

3. Konfigurieren Sie die News-Filterzeiten entsprechend der Serverzeit Ihres Brokers.

4. Aktivieren Sie AutoTrading und genießen Sie es!









❤️ Wir brauchen Ihr Feedback!

Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität. Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung und Rezension. Ihr Feedback und Ihre Vorschläge sind unglaublich wertvoll und werden uns helfen, Grid Balance Pro in zukünftigen Updates zu verbessern.





