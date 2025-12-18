Grid Balance Pro EA
- Experten
- Choawana Malaikitsanachalee
- Version: 1.35
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Grid Balance Pro - Smart Grid & Safe Rebalance System
Grid Balance Pro ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das für den M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es kombiniert die Leistung einer dynamischen Grid-Strategie mit einem einzigartigen "Safe Rebalance"-Mechanismus. Anstatt einfach nur Verlustpositionen zu halten, nutzt der EA aktiv Gewinne aus erfolgreichen Geschäften, um das Risiko von Verlustaufträgen zu reduzieren.
✅ SOFORT EINSATZBEREIT: Die Standardeinstellungen sind bereits für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Sie können sofort mit dem Backtesting oder Handel beginnen, ohne komplexe Einstellungen vornehmen zu müssen.
📢 TESTEN SIE DIE DEMO: Wir empfehlen dringend, zuerst die KOSTENLOSE Demo-Version herunterzuladen, um die Leistung zu testen und die Strategie zu verstehen.
🔥 Hauptmerkmale
--------------------------------------------------
1. Sichere Rebalance-Strategie: Das Hauptmerkmal, das diesen EA auszeichnet. Er schließt auf intelligente Weise gewinnbringende Trades und verwendet diesen Gewinn, um Verlustpositionen teilweise zu schließen oder zu reduzieren und so den Drawdown unter Kontrolle zu halten.
2. Smart-Grid-Logik: Verwendet eine dynamische Abstandsberechnung, um Aufträge auf optimalen Niveaus zu platzieren, die für die Marktvolatilität geeignet sind.
3. Nachrichten-Filter-System: Integrierte Zeitfilter zur Vermeidung der Eröffnung neuer Geschäfte während der Stunden mit hohem Nachrichtenwert (manuelle Zeiteingabe).
4. Erweiterte Geldverwaltung:
- Auto-Lot: Berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage Ihres Eigenkapitals.
- Equity Stop Loss: Ein harter Stop zum Schutz Ihres Kapitals, wenn der Drawdown Ihr Limit überschreitet (z.B. 30%).
5. Drawdown-Reduzierung (Plan B):
- Paare schließen: Schließt den höchsten Kauf und den niedrigsten Verkauf zusammen, wenn Sie im Gewinn sind, um das Gesamtvolumen zu reduzieren.
- Scharfschützen-Modus: Zielt auf bestimmte Aufträge und schließt sie ab, um das Portfolio zu optimieren.
6. Dashboard-Panel: Ein übersichtliches, informatives Panel, das Gewinn, Drawdown und Systemstatus in Echtzeit anzeigt, mit manuellen Steuerungsschaltflächen.
⚙️ Empfehlungen
--------------------------------------------------
- Zeitrahmen: M5 (Optimiert für 5-Minuten-Charts)
- Konto-Typ: Hedging-Konto ist ERFORDERLICH (Netting-Konten werden nicht unterstützt)
- Mindesteinlage: Empfohlen $1,000 für Safe Mode Einstellungen
- VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz wird für eine optimale Leistung empfohlen.
🚀 Wie man anfängt
--------------------------------------------------
1. Hängen Sie den EA an einen Chart an (z.B. XAUUSD auf M5).
2. Setzen Sie "Use Auto Lot" auf true für die automatische Größenbestimmung oder setzen Sie Ihre festen Lots.
3. Konfigurieren Sie die News-Filterzeiten entsprechend der Serverzeit Ihres Brokers.
4. Aktivieren Sie AutoTrading und genießen Sie es!
❤️ Wir brauchen Ihr Feedback!
Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität. Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung und Rezension. Ihr Feedback und Ihre Vorschläge sind unglaublich wertvoll und werden uns helfen, Grid Balance Pro in zukünftigen Updates zu verbessern.
🔗 Verfolgen Sie meine anderen Produkte und Updates hier:
Grid Balance Pro - ระบบ Smart Grid และ Safe Rebalance อัจฉริยะ
Grid Balance Pro คือระบบเทรดอัตโนมัติขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับ Timeframe M5 โดยเฉพาะ เป็นการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ Grid Strategy แบบไดนามิก เข้ากับกลไก "Safe Rebalance" ที่เป็นเอกลักษณ์ แทนที่จะถือออเดอร์ที่ขาดทุนรอให้กราฟกลับตัวเพียงอย่างเดียว EA ตัวนี้จะบริหารจัดการโดยการนำ "กำไร" จากไม้ที่ถูกทาง มาช่วย "ลดความเสี่ยง" หรือปิดไม้ที่ขาดทุนบางส่วน เพื่อช่วยให้กราฟ Eigenkapital เรียบเนียนขึ้นและควบคุม Drawdown ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
✅ พร้อมใช้งานทันที (BEREIT ZUR VERWENDUNG): ค่าเริ่มต้น (Standardeinstellungen) ถูกปรับจูนมาอย่างดีสำหรับคู่เงิน XAUUSD (ทองคำ) บน Timeframe M5 คุณสามารถเริ่ม Backtest หรือเทรดจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยาก
📢 ลองใช้ DEMO ก่อน: เราแนะนำให้คุณดาวน์โหลดเวอร์ชัน Demo ไปทดลองเทรดก่อน เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของระบบ
🔥 ฟีเจอร์เด่น (Hauptmerkmale)
--------------------------------------------------
1. Safe Rebalance Strategie: พระเอกของงานนี้ ระบบจะฉลาดพอที่จะปิดไม้กำไร แล้วเอากำไรส่วนนั้นไป "โปะ" เพื่อปิดไม้ที่ขาดทุนหนักๆ ทำให้พอร์ตฟื้นตัวเร็วและลดความเสี่ยง
2. Smart Grid Logic: การคำนวณระยะห่างของไม้ Grid แบบไดนามิก เพื่อหาจุดเข้าที่ดีที่สุดตามความผันผวนของตลาด
3. Nachrichtenfiltersystem: ระบบกรองข่าวในตัว คุณสามารถตั้งเวลาหลบข่าวแรงๆ ได้เอง (manuelle Zeiteingabe) เพื่อป้องกันการเปิดไม้ใหม่ในช่วงที่กราฟกระชาก
4. Erweiterte Geldverwaltung:
- Auto Lot: คำนวณขนาด Lot อัตโนมัติจากเงินทุนของคุณ
- Aktien Stop Loss: ระบบตัดขาดทุนฉุกเฉินเมื่อ Drawdown ถึงจุดที่คุณกำหนด (เช่น 30%) เพื่อรักษาเงินต้นส่วนใหญ่ไว้
5. Reduzierung der Inanspruchnahme (Plan B):
- Paarschluss: ระบบรวบไม้หัว-ท้าย (ไม้บนสุด+ไม้ล่างสุด) เมื่อผลรวมเป็นบวก เพื่อลดจำนวนไม้ที่ค้างในพอร์ต
- Scharfschützenmodus: เล็งเป้าปิดออเดอร์เฉพาะจุดเพื่อปรับพอร์ตให้สมดุล
6. Dashboard-Panel: แผงควบคุมที่ดูง่าย แสดงสถานะกำไร, Drawdown, และปุ่มควบคุมแบบ Manual ครบครัน
⚙️ คำแนะนำการใช้งาน (Empfehlungen)
--------------------------------------------------
- Zeitrahmen: M5 (เหมาะที่สุดสำหรับกราฟ 5 นาที)
- ประเภทบัญชี: ต้องใช้บัญชี Absicherung เท่านั้น (ไม่รองรับบัญชี Netting)
- เงินทุนขั้นต่ำ: แนะนำที่ $1,000 สำหรับการตั้งค่าโหมดปลอดภัย (Safe Mode)
- VPS: ควรเช่า VPS ที่มีความเร็วสูง (Niedrige Latenz) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
🚀 เริ่มต้นใช้งานง่ายๆ (Wie man beginnt)
--------------------------------------------------
1. ติดตั้ง EA ลงบนกราฟ (เช่น XAUUSD ที่ TF M5)
2. ตั้งค่า "Use Auto Lot" เป็น true เพื่อให้คำนวณ Lot เอง หรือจะใส่ค่า Lot คงที่ก็ได้
3. ตั้งเวลา Nachrichtenfilter (กรองข่าว) ให้ตรงกับเวลา Server ของโบรกเกอร์คุณ
4. กดปุ่ม "AutoTrading" ให้เป็นสีเขียว แล้วปล่อยให้ระบบทำงาน!
❤️ เราต้องการคำติชมของคุณ!
ความพึงพอใจของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุด หากคุณชอบเครื่องมือนี้ ฝากกดให้คะแนน (Rate), เขียนรีวิว, หรือกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนา Grid Balance Pro ให้ดียิ่งขึ้นในเวอร์ชันต่อไปครับ
🔗 ติดตามผลงานและอัปเดตใหม่ๆ ได้ที่: