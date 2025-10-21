Wir stellen den "Fibonacci Retracement EA" vor: Ein kostenloses, lehrreiches Tool für neue und aufstrebende Trader.

Dieser Expert Advisor hilft Ihnen, eine klassische Handelsstrategie zu verstehen, indem er ihre Logik direkt auf Ihrem Chart visuell demonstriert. Er basiert auf einer einfachen, aber effektiven Trendfolgestrategie. Er verwendet den "EMA200" als Filter, um den Haupttrend (Auf- oder Abwärtstrend) zu bestimmen. Dann wartet es, bis der Kurs auf ein bestimmtes "Fibonacci-Level" (Standardwert ist 61,8 %) zurückgegangen ist, bevor es eine Order eröffnet. Dieser disziplinierte Ansatz gewährleistet, dass nur in Richtung des langfristigen Trends gehandelt wird.

Lehrreiche Visualisierung: Der EA zeichnet automatisch Fibonacci-Retracement-Linien und Swing-Punkte auf dem Chart, so dass Sie die Logik des EA in Echtzeit sehen können.

Flexibler Zeitrahmen: Sie können wählen, ob Sie den Zeitrahmen des Charts oder einen höheren Zeitrahmen (z. B. H1, D1) für die Berechnung der Swing-Punkte verwenden möchten, wodurch Sie mehr Kontrolle über die Strategie erhalten.

Automatisches



ted Risk Management: Setzt automatisch Stop Loss und Take Profit auf der Grundlage eines genau definierten Risiko-Ertrags-Verhältnisses. Sie enthält jetzt einen Fixed-Pip-Modus für ein präziseres Risikomanagement und verfügt über verbesserte Sicherheitsfunktionen, um maklerspezifische Anforderungen zu erfüllen.

Hauptmerkmale dieser Version (v1.28)

Fester SL/TP: Es wurde eine neue Option hinzugefügt, um einen festen Stop Loss und Take Profit in Pips festzulegen, was ein konsistentes Risikomanagement unabhängig von den Marktbedingungen ermöglicht.

Verbesserte Auftragsverwaltung: Die Logik der "Pending Stops" wurde verbessert, um besser mit broker-spezifischen Stop-Levels umgehen zu können, wodurch die Fehler "Ungültiger Stop", die in früheren Versionen auftraten, deutlich reduziert wurden.

Robuste Code-Struktur: Der interne Code wurde überarbeitet, um ein besseres Variablenmanagement und einen saubereren Betrieb zu gewährleisten, was zu mehr Stabilität und Zuverlässigkeit führt.



Vom ursprünglichen Fibonacci EA → zur produktionsreifen MarketSafe-Version Fügt eine Windowed Fibo Box hinzu (wählt High/Low innerhalb eines N-Bar-Fensters aus und überspringt dabei die letzten K-Bars), um das erneute Malen zu reduzieren. Zwei Einstiegsmodi: Retracement-Kreuzung über 50% (ausgerichtet am EMA200-Trend ) und Ausbruch über 0/100 mit Close-Bestätigung. ADX-Momentum-Filter (konfigurierbarer Zeitrahmen) + Swing Quality Gate (ATR-basierte Größe und Swing-Alter). Vollständiges Risikomanagement: Bewegung bis zum Break-Even , ATR-Trailing und zeitbasierter Ausstieg mit einer Mindest-R-Schwelle . MarketSafe : Margin-adaptive Lot-Sizing, Pre-Order OrderCheck gegen NO_MONEY , Stop-Distance-Guard (StopLevel/FreezeLevel + Spread) für alle SL/TP-Änderungen und sichere zeitversetzte SL/TP-Anwendung . Real-Trading-Schutzmaßnahmen: Filter für Handelssitzungen , Spread-Cap , Cooldown , Handelslimits pro Tag/Symbol und tägliche Verlustsperre .

Statusanzeige auf dem Chart : Spread, StopLvl, Trend, ADX und alle aktiven Filter/Schutzmaßnahmen.





Was ist neu in dieser Version? (Ver. 1.50) Diese Version stellt eine komplette Überarbeitung des Expert Advisors dar, der von Grund auf neu aufgebaut wurde, um stabiler, sicherer und wesentlich flexibler zu sein. Das Hauptziel war es, ein professionelles Tool zu schaffen, das die strengen MQL5-Marktvalidierungsprüfungen garantiert besteht und gleichzeitig leistungsstarke Funktionen für den Live-Handel bietet. 1. NEUE Kernstrategie: "Windowed Fibo Box" Die alte, komplexe Swing-Erkennungslogik (basierend auf Pivots und Fraktalen) wurde vollständig durch eine stabilere und zuverlässigere "Windowed Fibo Box" -Methodeersetzt . Vorteil: Dies bietet einen viel klareren und konsistenteren Handelsrahmen, der unvorhersehbares Verhalten reduziert und die allgemeine Stabilität verbessert. 2. REBUILT Professionelles Risikomanagement (Validierungssicher) Die gesamte Risikomanagement-Engine wurde überarbeitet, um intelligent und sicher zu sein. "Nicht genug Geld"-Fehler behoben: Der EA berechnet nun präzise die maximale Lotgröße, die Ihre freie Margin verkraften kann , bevor eine Order gesendet wird. Wenn Sie sich nicht einmal die minimale Losgröße leisten können, wird der Handel sicher übersprungen. "Ungültige Stops"-Fehler behoben: Der EA passt die Stop-Loss- und Take-Profit-Levels automatisch an, um alle Broker-Anforderungen zu erfüllen , bevor ein Handel platziert wird. 3. NEUE flexible Ausstiegsstrategie: 3 intelligente Modi Sie haben jetzt die volle Kontrolle darüber, wie der EA Ihre Trades mit einer neuen ExitMode-Einstellungverwaltet : MODE_VALIDATION_SAFE (Standard): Der ultimativ sichere Modus. Er öffnet Trades ohne SL/TP , um ein Bestehen des MQL5-Validators zu garantieren. (Hinweis: Dies ist nur für die Validierung; für den Live-Handel wird empfohlen, einen der anderen Modi zu verwenden). MODE_BE_AND_TRAIL: Die klassische, effektive Strategie. Sie verschiebt den SL auf Break-Even bei einem festgelegten Ziel und verwendet dann einen ATR-basierten Trailing Stop. MODE_MULTI_STAGE_TP: Ein fortgeschrittener Modus für Profis. Er sichert den Handel ab, indem er zuerst den Break-Even erreicht, dann einen Teilgewinn mitnimmt und den Rest laufen lässt, um die Gewinne zu maximieren. 4. SIMPLIZIERTE Benutzererfahrung Alle komplexen und verwirrenden Eingabeparameter wurden entfernt. Die Einstellungen sind nun gestrafft, intuitiv und für alle Benutzer leicht verständlich. 5. Empfohlene Einstellungen für den Live-Handel Vor dem Live-Einsatz empfehlen wir, vom standardmäßigen sicheren Modus in einen Live-Handelsmodus zu wechseln. ExitMode: MODE_BE_AND_TRAIL oder MODE_MULTI_STAGE_TP Intrabar_Enable: true (wie in der Originalstrategie) Risiko Beispiel: RiskPercent = 1.0 (oder verwenden Sie FixedLotSize für kleinere Konten). MaxLotSize: Legen Sie eine Obergrenze fest, mit der Sie gut zurechtkommen (z. B. 1,0 oder 2,0, abhängig von Ihrem Kapital). MinFreeMarginUSD: Legen Sie einen niedrigeren Wert fest oder setzen Sie ihn auf 0, wenn Sie diesen Filter nicht wünschen (0 = deaktiviert diese Prüfung). MaxSpreadPoints: Passen Sie diese je nach Broker und Währungspaar an (z.B. 30-40 Punkte für 5-stellige Broker).

Was ist neu in v1.52 Verbessertes Einstiegs-Timing: Verfeinertes Retrace/Breakout-Timing innerhalb des Fibo-Fensters mit Trend-/Momentum-Filtern. Leichter Kapitalschutz (BE-Schritt): Wenn der Gewinn einen Schwellenwert erreicht, stößt der SL in Richtung Break-Even (über den BE-Schritt mit mehreren Eingängen). Intelligentes Ausstiegssystem: drei Modi - Validation-Safe (Standard), BE & ATR Trail und Multi-Stage TP . Zweisprachige Eingaben: jede Eingabe zeigt Englisch + (ภาษาไทย) . Multi-Order Entry Management (Pyramiding) / การเข้าแบบหลายออเดอร์: optionale Fortsetzung fügt zusätzliche Positionen nach BE-Bewegung hinzu ; Richtung ist an den ersten Trade gebunden; konfigurierbare maximale Orders pro Zyklus ; SL für neue Legs durch ATR-Multiple oder festes Padding (Pips) . Gewinn-Lock & Trailing / ระบบเลื่อนเก็บกำไร: BE-Trigger durch R-Multiple ; zwei Trailing-Optionen - ATR Trail (dynamisch) oder Stepped Trail (sperrt einen % des schwebenden Gewinns); optionaler Teilschluss unter Multi-Stage TP . Risikoschutz / การป้องกันความเสี่ยง: Spread Guard, alle SL/TP-Änderungen respektieren StopLevel/FreezeLevel + Spread ; Cooldown & One-Trade-per-Bar/Symbol ; margin-adaptive Lot-Sizing + Min Free Margin (USD) Filter.

Was ist neu in v1.68 Über Standardeinstellungen Die Standardeinstellungen, die in diesem EA enthalten sind, wurden für maximale Sicherheit konfiguriert und um den strengen Validierungsprozess des MQL5-Marktes zu bestehen. Diese Einstellungen sind nicht für maximale Profitabilität optimiert , sondern dienen als sicherer Ausgangspunkt für alle Benutzer. Wichtig: Bitte optimieren Sie vor dem Live-Handel! Um die beste Performance für Ihr gewünschtes Währungspaar und den gewünschten Zeitrahmen zu erzielen, ist es unerlässlich, dass Sie Ihr eigenes Backtesting und die Optimierung mit dem MT5 Strategy Tester durchführen . Empfohlene Schlüsselparameter für die Optimierung: FiboWindowBars : Die Anzahl der Balken, die zur Erstellung des Fibonacci-Fensters verwendet werden (sehr wichtig). FiboSkipRecentBars : Die Anzahl der letzten Bars, die vor der Erstellung des Fensters übersprungen werden. TP_R_Mult : Ihr gewünschtes Risiko:Rendite-Verhältnis. BE_Trigger_R / Trail_Start_R : Das Gewinnniveau (in R-Multiplikatoren), um den Breakeven und den Trailing Stop auszulösen. ATR_Period / ATR_Trail_Mult : Die Empfindlichkeitseinstellungen für den ATR Trailing Stop. Haftungsausschluss: Die in der Vergangenheit beim Backtesting erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte achten Sie auf ein angemessenes Risikomanagement.



Dieser EA ist ein Geschenk an die Community. Wenn Sie ihn nützlich finden, unterstützen Sie uns bitte, indem Sie ein **Like** und eine **Bewertung** auf dieser Seite hinterlassen. Ihr Feedback wird uns helfen, diesen EA zu verbessern und in Zukunft eine fortschrittlichere Version zu entwickeln. Wir hoffen, dass dieser EA Ihnen auf Ihrer Handelsreise hilft! Viel Spaß beim Handeln!



**** รองรับภาษา ไทย ***



Der kostenlose Service kann in Zukunft eingestellt werden. In der nächsten Version werden zusätzliche Funktionen zur Korrektur falscher Ordereingaben hinzugefügt.





Weitere Programme finden Sie unter folgendem Link : Choawana Malaikitsanachalee - tnainmix - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community





Was ist neu: v1.68 (alt) → v1.85 (aktuell)

Dies ist ein übersichtlicher, rechenfreier Vergleich der wichtigsten Funktionen und Verhaltensänderungen, die seit v1.68 hinzugefügt wurden.

1) Validator-Sicherheit & Auftragsabwicklung

Einfriersichere Änderungspipeline : Vereinheitlichtes ModifyWithGuards() für alle SL/TP-Änderungen; automatisches Überspringen, wenn innerhalb der Einfrierzone.

: Vereinheitlichtes ModifyWithGuards() für alle SL/TP-Änderungen; automatisches Überspringen, wenn innerhalb der Einfrierzone. Live Stop Guard : SL/TP werden mit dem Maximum der Broker-Stops/Freeze plus Spread und dem minimalen Abstand des Benutzers geklemmt; wird bei jedem Aufruf aus frischen Bid/Ask neu berechnet.

: SL/TP werden mit dem Maximum der Broker-Stops/Freeze plus Spread und dem minimalen Abstand des Benutzers geklemmt; wird bei jedem Aufruf aus frischen Bid/Ask neu berechnet. Tick-Normalisierung : Preise werden vor dem Senden auf SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE gefangen.

: Preise werden vor dem Senden auf SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE gefangen. No-op Modifikationsfilter : der EA sendet keine Modifikation, wenn der neue SL/TP gleich dem aktuellen ist (mit Float-Toleranz).

: der EA sendet keine Modifikation, wenn der neue SL/TP gleich dem aktuellen ist (mit Float-Toleranz). Sicherer Sendepfad : PlaceOrder() klemmt und normalisiert jetzt SL/TP vor dem Senden.

: PlaceOrder() klemmt und normalisiert jetzt SL/TP Senden. Free-Margin-Pfad korrigiert: Margin-Prüfungen verwenden das MT5-Feld für die freie Margin und eine sicherere Halbierungsgrenze für die Lotgröße.

2) Verbesserungen im Trade Management

Dynamischer TP aus Fibo-Box : optionales Erweiterungsziel unter Verwendung eines Fibo-Vielfachen der gesperrten Spanne.

: optionales Erweiterungsziel unter Verwendung eines Fibo-Vielfachen der gesperrten Spanne. Kaskadierendes Breakeven-Upgrade : Wenn ein neuerer Einstieg den BE erreicht, werden ältere Positionen nach oben/unten auf das gleiche Schutzniveau gezogen.

: Wenn ein neuerer Einstieg den BE erreicht, werden ältere Positionen nach oben/unten auf das gleiche Schutzniveau gezogen. Verbesserte Multi-Entry-Fortsetzung : setzt erst nach einer bestätigten BE-Bewegung und dem Vorhandensein einer profitablen Position fort.

: setzt erst nach einer bestätigten BE-Bewegung und dem Vorhandensein einer profitablen Position fort. Cash Gap Ratchet (optional) : Nachziehen des Stopps um einen festen Cash-Abstand vom Peak P/L, mit minimalen Pip-Schritten und ATR-Override-Schalter.

: Nachziehen des Stopps um einen festen vom Peak P/L, mit minimalen Pip-Schritten und ATR-Override-Schalter. Basket-Management (verfeinert): Aktien-TP/SL auf Symbolebene mit Integration von "Alle schließen" mit einem Klick.

3) Einstiegslogik & Intrabar

Einheitlicher Intrabar-Puffer : wählbar als Pips oder ATR×; gilt sowohl für Retrace als auch für Breakout.

: wählbar als Pips oder ATR×; gilt sowohl für Retrace als auch für Breakout. Signal Bar Confirmation Toggle : erfordert vorherigen Bar Close in Handelsrichtung (an/aus).

: erfordert vorherigen Bar Close in Handelsrichtung (an/aus). Unterstützung für höhere Zeitrahmen: Die gesamte Pipeline berücksichtigt einen optionalen höheren Zeitrahmen für die Analyse.

4) Risikokontrollen

Kontrolle der Verlustobergrenze auf Kontoebene beim Senden : harter Stop zur Vermeidung übermäßiger Verluste pro Handel, auch im Fixed-Lot-Modus.

: harter Stop zur Vermeidung übermäßiger Verluste pro Handel, auch im Fixed-Lot-Modus. Spread/Stop-Distance-Gates : Der Handel wird blockiert, wenn der Spread zu groß ist oder der SL den Mindestabstand verletzen würde.

: Der Handel wird blockiert, wenn der Spread zu groß ist oder der SL den Mindestabstand verletzen würde. Ein-Handel-pro-Symbol / Ein-Handel-pro-Balken / Cooldown: Strengere De-Duplizierung vor neuen Einträgen.

5) UI & Benutzerfreundlichkeit

Voreingestellte Schaltflächen im Chart : Schnellprofile (Majors , Gold , Indizes ), die mehrere Risiko/ATR-Multiplikatoren auf einmal umschalten.

: Schnellprofile , , ), die mehrere Risiko/ATR-Multiplikatoren auf einmal umschalten. SL/TP-Hinweise auf dem Panel : Live-Anzeige der vorgeschlagenen SL/TP für Kauf/Verkauf (ATR oder fester Modus), plus voreingestellte Bezeichnung.

: Live-Anzeige der vorgeschlagenen SL/TP für Kauf/Verkauf (ATR oder fester Modus), plus voreingestellte Bezeichnung. Saubereres Fibo-Overlay : gesperrter vs. gleitender Zustand, Redraw-only-on-change und Cache-Reset bei Chart-Ereignissen.

: gesperrter vs. gleitender Zustand, Redraw-only-on-change und Cache-Reset bei Chart-Ereignissen. Nur EN-Eingabenamen: Alle Eingabegruppen und Parameter sind jetzt nur noch in englischer Sprache verfügbar, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

6) Modi und Optionen

Zwei SL/TP-Modi : ATR-basiert oder Fixed-Pips über Einstieg und Verwaltung.

: ATR-basiert oder Fixed-Pips über Einstieg und Verwaltung. Cash-Gap + ATR-Trail-Schiedsverfahren : optionale Priorität für Cash-Gap gegenüber ATR-Trail.

: optionale Priorität für Cash-Gap gegenüber ATR-Trail. Zeitfilter: Beibehaltung der Handelsfensterunterstützung mit deutlicherem Gating im Panel.

7) Verlässlichkeit und Leistung

Zentralisierte Wächter reduzieren Ablehnungsschleifen und Prüfer "close to market"-Meldungen.

reduzieren Ablehnungsschleifen und Prüfer "close to market"-Meldungen. Idempotente Modifikationen verringern die Serverlast und das Rauschen der Tester.

verringern die Serverlast und das Rauschen der Tester. Sicheres Chart-Ereignis: Panel, Schaltflächen und Fibo-Boxen werden bei OnChartEvent/OnTimer mit zwischengespeichertem Rendering neu layoutet.

Schnelle Zusammenfassung

Von v1.68 bis v1.85 erhielt der EA eine validierungssichere Ausführungsschicht, ein stärkeres Schutzmanagement (Dynamic TP, Cash Gap, aktualisierte Cascading BE), schnellere UI-Workflows (Voreinstellungen + Hinweise) und strengere Risiko-Gates - und das alles, ohne die grundlegende Fibo Retrace/Breakout-Logik zu ändern, die Sie verwendet haben.





Fibo EA - Empfohlene Standardeinstellungen & Backtest Playbook (v1.85 DE)

Nachfolgend finden Sie kampferprobte Startvorgaben und ein einfaches Playbook für Live und Strategy Tester.

1) Globale Voreinstellungen (sicher für die meisten FX-Majors)

Allgemein LotMode: LOT_MODE_FIXED LOT 0.01 (für Test) UseHigherTF: false (starten Sie auf dem Chart TF Sie handeln)

Fibo-Fenster FiboFensterBars: 10 FiboSkipRecentBars: 3 FiboDrawOnlyOnChange: true

Trend & Momentum UseADXConfirm: true , ADX_Period: 14 , ADX_Schwellenwert: 20 MA-Filter: wahr , MA_Periode: 200 , EMA / PRICE_CLOSE RSI-Filter: true , RSI_Periode: 14 , OB/OS: 70/30

Eingaben Einstieg_Modus: Beide Enable_Retrace: wahr Ausbruch aktivieren: wahr RequireSignalBarConfirmation: wahr

Intrabar Intrabar_Enable: true , MaxPerBar: 1 Puffer: ATRx mit Wert 0.20

SL/TP SLTP_Modus: ATR ATR_SL_Mult_Entry: 1.2 ATR_TP_Mult_Entry: 2.0 ATR_Periode: 14

Dynamischer TP Aktivieren: wahr , FiboMult: 2.618

Risiko & Wachen MaxLotSize: 1.0 (obere Klammer; praktischer Wert wird durch das Risiko festgelegt) MinSLDistancePips: 5 , MaxSpreadPoints: 40 OneTradePerSymbol: wahr , OneTradePerBar: wahr CooldownMinuten: 5 ; MinFreeMarginUSD: 5

Exit-Verwaltung BE_Trigger_R: 1.0 (BE um +1R sperren) Trail_Start_R: 1.5 ; ATR_Trail_Mult: 3.5 ; MinTrailStepPips: 1.0 TimeStop_Enable: true , MaxBars: 150 , MinR: 0.5

Kaskadierende BE (Multi-Entry) UseCascadingSL: true ; BE_Spread_Multiplier: 2.0

Korb P/L (optional) Enable_Basket_Mgmt: false (später einschalten, wenn Sie Aktienziele wünschen)

UI ShowPanel/ShowFibOnChart: wahr

Cash Gap Ratchet (optionaler Swing/Runner) Enable: false anfänglich; wenn aktiviert: CashGapUSD 20 , MinStep 5 Pips , OverrideATR true

Validator Tuning (auch live sicher) UltraSafe: wahr Wächter_ExtraPunkte: 60 , Wächter_ExtraPips: 6 Ändern_MinSekunden: 12 ; SkipModify_WhenWideSpread: true LotCapPerTrade: 0.05 (Gold niedriger; Majors können bis 0.1 gehen) MaxLossUSD_PerTrade: 60 (Gold 30-50) MaxLotsPerSymbol: 0,10 (Gold 0,05-0,08) MaxEquityDD_Percent: 15 ; MinMarginLevelToTrade: 500% ; DisableAfterDD_Minutes: 60



Tipp: Beginnen Sie konservativ (Risiko 0,5-1,0%) und entspannen Sie sich später.

2) Voreingestellte Shortcuts nach Instrument

A) FX-Majors (EURUSD/GBPUSD/USDJPY)

Voreinstellung: Majors

Behalten Sie die obigen Voreinstellungen bei. Wenn zu wenige Trades, ADX_Threshold auf 18 reduzieren.

B) XAUUSD (Gold)

Voreinstellung: Gold

Änderungen: ATR_SL_Mult_Entry 1.7 , ATR_TP_Mult_Entry 3.0 , Trail_Start_R 2.0 , ATR_Trail_Mult 2.6 LotCapPerTrade 0.02-0.03 , MaxLossUSD_PerTrade 30-50 , MaxLotsPerSymbol 0.05-0.08 Erwägen Sie MaxSpreadPoints 100-150 , wenn Ihr Broker große Goldspreads anbietet.



C) Indizes (US30/US100/GER40 CFDs)

Voreinstellung: Indizes

Änderungen: ATR_SL_Mult_Entry 1.9 , ATR_TP_Mult_Entry 3.2 , Trail_Start_R 2.2 , ATR_Trail_Mult 2.8 Kontraktgröße prüfen; Risiko über RiskPercent; LotCapPerTrade konservativ setzen (brokerabhängig)



3) Backtest Playbook (MT5 Strategy Tester)

Modell: Jeder Tick basierend auf realen Ticks (bevorzugt) oder 1-Minute OHLC für Geschwindigkeit. Einzahlung: 5.000-10.000 (oder Ihre typische Live-Größe); Hebelwirkung wie bei Live. Symbole/TFs: EURUSD H1, XAUUSD H1 als Basislinien. Versuchen Sie später M30/H4. Spread: Aktuelle/echte Ticks; ODER legen Sie einen festen Spread in Höhe von p95 des Live-Spreads Ihres Brokers fest. Datenfenster: Mindestens 2-3 Jahre; einschließlich der jüngsten volatilen Perioden. Eingaben: Verwenden Sie die globalen Standardwerte für die Majors; wechseln Sie zu den Voreinstellungen für Gold oder Indizes pro Instrument.

Risikoprozentsatz 0,5-1,0%; UltraSafe true . QoL: Lassen Sie das Panel im Tester aus Geschwindigkeitsgründen ausgeschaltet (optional), es ändert die Logik nicht. Auswertung: Prüfen: Sharpe > 0,8, Max DD < 20-25%, Profit Factor > 1,3, Expectancy > 0.

Prüfen Sie die Robustheit: Variieren Sie RiskPercent ±50%, ATR-Multiplikatoren ±0,2 und führen Sie den Test erneut durch.

Vorwärts gehen: Teilen Sie die Daten im Verhältnis 70/30 (train/forward) nach Datum auf; halten Sie die Einstellungen für beide fest.

4) Wann soll CashGap Ratchet aktiviert werden?

Erst einschalten, wenn Sie bestätigen, dass die Gewinner weit über den ursprünglichen TP hinausgehen.

Start CashGapUSD = 1× bis 1,5× durchschnittlicher Gewinner (in $), MinStep 5 Pips, OverrideATR true .

5) Fehlersuche

Modifikation fehlgeschlagen aufgrund von Marktschluss : Guard_ExtraPoints auf 80-100 erhöhen oder MinSLDistancePips erhöhen.

Stop-Out im Tester : LotCapPerTrade / MaxLossUSD_PerTrade verringern; RiskPercent verringern; sicherstellen, dass die Margin-Schwelle erfüllt ist.

Zu wenige Trades : ADX_Threshold senken, RSI-Filter vorübergehend deaktivieren oder Intrabar-Puffer auf 0,15 reduzieren.

Over-Trading: Zeitfilter aktivieren (z.B. 09:00-22:00) und OneTradePerBar auf true lassen.

6) Schnellstart

Setzen Sie auf EURUSD H1 mit der Voreinstellung Majors; setzen Sie RiskPercent 0,8%. Führen Sie einen 2-Jahres-Backtest durch; überprüfen Sie die Statistiken. Wechseln Sie zu XAUUSD H1 mit der Voreinstellung Gold; wenden Sie Gold-Risiko-Caps an; testen Sie erneut. Wählen Sie Ihr Live-Paar und lassen Sie UltraSafe die erste Woche eingeschaltet.

Viel Glück und sicheren Handel! 🚀








