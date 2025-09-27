Chameleon Trader

2

Chameleon Trader - Kostenloser adaptiver Multi-Strategy Expert Advisor

Willkommen bei Chameleon Trader, einem hochentwickelten Expert Advisor, der seine Handelsstrategie an schwankende Marktbedingungen anpasst, genau wie ein Chamäleon! Dieses vielseitige und leistungsstarke Tool wurde von aNa entwickelt und steht nun allen Händlern in der MQL5-Community100% kostenlos zur Verfügung .

Unser Ziel ist es, einen qualitativ hochwertigen, flexiblen Handelsroboter anzubieten, der es sowohl neuen als auch erfahrenen Händlern ermöglicht, verschiedene automatisierte Strategien ohne jegliche Kosten zu erkunden.

✨ Hauptfunktionen & detaillierte Erklärung

  • 🦎 Intelligenter "Chamäleon"-Modus (vollautomatisch)

    • Was es ist: Dies ist das Hauptmerkmal des EA. Wenn er aktiviert ist, fungiert er als "Set-and-Forget"-Manager und schaltet automatisch zwischen der Night Scalp (Grid) -Strategie während der Nachtstunden mit geringer Volatilität und der Day Trend-Strategie während aktiver Marktphasen um .

    • Wie es funktioniert: Anhand der von Ihnen angegebenen Handelszeiteinstellungen bestimmt die Software, wann die einzelnen Strategien aktiviert werden. Ein manuelles Eingreifen ist nicht erforderlich.

    • Vorteil: Maximierung der Chancen rund um die Uhr durch Anwendung der richtigen Strategie zur richtigen Zeit.

  • 📊 Drei verschiedene Strategien in einem EA

    • Sie haben die Freiheit, manuell eine einzelne Strategie auszuwählen, die zu Ihrem Stil passt:

      1. Grid Mode: Ein klassisches Nacht-Scalping-System, das für schwankende Märkte entwickelt wurde. Es eröffnet erste Trades auf der Grundlage von RSI-Überkaufs-/Überverkaufsstufen und fügt in berechneten Intervallen weitere Trades hinzu, wenn sich der Kurs gegen die Ausgangsposition bewegt. Es verwendet einen Lot-Multiplikator, der das Risiko erhöht, aber auch die Gewinnmitnahme beschleunigen kann. Dies ist eine Strategie mit hohem Risiko und hohen Gewinnen.

      2. Tagestrend-Modus: Ein robustes Trendfolgesystem. Es verwendet einen gleitenden Durchschnitts-Crossover, um die Haupttrendrichtung zu identifizieren und eröffnet einen einzigen Handel pro Signal. Es wurde entwickelt, um größere Kursbewegungen während des Tages zu erfassen und verwendet kein Raster.

      3. Basis-Modus: Eine einfache, rasterlose Scalping-Strategie. Sie eröffnet ein einzelnes Geschäft auf der Grundlage von RSI-Signalen, ähnlich wie der erste Einstieg im Grid-Modus, eröffnet aber keine weiteren Positionen. Dies ist ideal für Händler, die ein einfaches Scalping-System ohne die Komplexität eines Grids wünschen.

  • 🖱️ Intuitives On-Chart-Kontrollfeld

    • Was es ist: Eine übersichtliche und benutzerfreundliche Oberfläche, die sich direkt auf Ihrem Chart befindet.

    • Wie es funktioniert: Sie können mit einem einzigen Mausklick sofort die Strategie wechseln, die Asset-Voreinstellungen (Gold/Währung) ändern, alle Handelsaktivitäten pausieren oder alle offenen Positionen schließen.

    • Vorteil: Extreme Bequemlichkeit. Sie können die Kernfunktionen des EA spontan verwalten, ohne ständig das F7-Einstellungsfenster öffnen und den EA neu laden zu müssen.

  • 🛡️ Kritischer Aktienschutz

    • Was es ist: Ihr ultimatives Sicherheitsnetz. Diese Funktion überwacht den gleitenden Gewinn/Verlust Ihres Kontos in Echtzeit.

    • Wie sie funktioniert: Sie können einen maximalen Verlustprozentsatz festlegen (z. B. 10 %). Wenn der Gesamtverlust aus allen offenen Geschäften diesen Prozentsatz Ihres Kontostands erreicht, schließt der EA automatisch alle Positionen, um weitere Verluste zu verhindern.

    • Vorteil: Schützt Ihr Kapital vor katastrophalen Verlusten bei unerwarteten Marktereignissen und hilft Ihnen, ein strenges Risikomanagement durchzusetzen.

  • ⚙️ Einfache Einrichtung mit optimierten Voreinstellungen

    • Was es ist: Der EA wird mit vorkonfigurierten . set-Dateien geliefert , damit Sie sofort loslegen können.

    • Wie es funktioniert: Diese Dateien enthalten empfohlene Einstellungen für bestimmte Instrumente wie Gold (XAUUSD) und die wichtigsten Forex-Paare. Laden Sie einfach die Datei, die Ihrem Chart entspricht.

    • Vorteil: Perfekt für Anfänger, die mit der Optimierung von EA-Parametern noch nicht vertraut sind. Es bietet Ihnen eine solide Basis, von der Sie ausgehen können.

  • 🎯 Dynamischer & fester Take Profit / Stop Loss

    • Was es ist: Sie haben zwei Optionen für die Verwaltung Ihrer Ausstiege im Trend- und Basismodus.

    • Wie es funktioniert: Sie können entweder eine feste Anzahl von Punkten für Ihren TP und SL verwenden oder das ATR-basierte System aktivieren . Das ATR-System (Average True Range) berechnet die TP/SL-Levels dynamisch auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität.

    • Vorteil: ATR-basierte Stops sind anpassungsfähig. Sie setzen breitere Ziele in volatilen Märkten und engere Ziele in ruhigen Märkten, wodurch Ihre Ausstiege intelligenter und relevanter für die aktuelle Preisaktion werden.

🚀 So fangen Sie in 4 einfachen Schritten an

  1. Verbinden Sie den EA mit einem Chart. Empfohlene Timeframes: H1 für XAUUSD, M15 für die wichtigsten Forex-Paare.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Inputs" des EA auf die Schaltfläche Load und wählen Sie die . set-Datei aus , die zu Ihrem Handelsinstrument passt.

  3. WICHTIG: Navigieren Sie zu dem Parameter InitialLot und stellen Sie ihn auf eine Größe ein, die Ihrem Kontostand und Ihrer persönlichen Risikotoleranz entspricht.

  4. Klicken Sie auf OK und lassen Sie Chameleon Trader seine Arbeit beginnen! Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den EA auf einem VPS (Virtual Private Server) laufen lassen, um sicherzustellen, dass er 24/5 online bleibt.

⚙️ Ein Hinweis zu den Einstellungen für den Live-Handel

Die Standardeinstellungen und die mitgelieferten . set-Dateien für diesen EA sind so konfiguriert, dass sie ein geringes Risiko darstellen. Sie sind so konzipiert, dass sie für erste Tests und Demonstrationen sicher sind und die Validierungsprüfungen des MQL5 Market bestehen.

Für den Live-Handel sollten Sie die Parameter an Ihre persönliche Risikotoleranz und Handelsziele anpassen. Dieser EA ist vollständig freigeschaltet und bereit für reale Marktbedingungen. Fühlen Sie sich frei, den GridLotMultiplier zu erhöhen , GridMaxOrders anzupassen oder andere Einstellungen zu verfeinern, nachdem Sie sie gründlich getestet und die damit verbundenen Risiken verstanden haben. Es liegt in Ihrer Hand, das perfekte Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag zu finden!

📈 Interessiert an weiteren Trading-Tools?

Wenn Ihnen Chameleon Trader gefällt, können Sie sich gerne meine anderen Produkte und Entwicklungen auf meinem MQL5-Profil ansehen. Ich bin bestrebt, qualitativ hochwertige Trading-Tools für die Community zu entwickeln.

Besuchen Sie mein MQL5-Profil: Choawana Malaikitsanachalee (tnainmix)

👍 Ihre Unterstützung ist von unschätzbarem Wert!

Dieser Expert Advisor wird der MQL5-Gemeinschaft völlig kostenlos angeboten, um ihr etwas zurückzugeben. Ich habe erhebliche Anstrengungen in seine Entwicklung gesteckt und hoffe, dass er Ihnen einen Nutzen bringt.

Wenn Sie Chameleon Trader nützlich finden , ziehen Sie bitte in Betracht, Ihre Unterstützung zu zeigen, indem Sie eine positive Bewertung und ein "Like" hinterlassen 👍.

Ihr Feedback ist unglaublich wichtig. Es motiviert mich nicht nur, dieses kostenlose Tool weiterhin zu unterstützen und zu aktualisieren, sondern hilft auch anderen Händlern in der Community, es zu entdecken. Danke, dass Sie ein Teil dieser Reise sind!

⚠️ Risikohinweis

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Devisen, Kryptowährungen und CFDs auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte testen Sie diesen EA gründlich auf einem Demokonto, um sich mit seinen Funktionen und Risiken vertraut zu machen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle Entscheidungen, die Sie treffen.


Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.10.12 12:50 
 

Agradezco el esfuerzo aunque en divisas no funciona,no abre trades y en oro es muy poco rentable...

patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.09.29 06:53 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Choawana Malaikitsanachalee
2057
Antwort vom Entwickler Choawana Malaikitsanachalee 2025.12.25 16:28
I’ve updated it for you. If there’s any problem, feel free to let me know anytime.
Antwort auf eine Rezension