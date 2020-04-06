Regime Adaptive RR Trail

# Regime Adaptive RR Trail (Validator-Safe Build)

**Zweck** Ein praktischer Expert Advisor für Trend- und Range-Bedingungen mit konservativen Risikokontrollen, One-Trade-per-Bar-Enforcement und RR Step-Lock-Trailing. Enthält eine Validator-Voreinstellung, um die MQL5-Marktprüfungen zu bestehen.

---

## Was es tut (hohe Ebene)

* Erkennt das **Marktregime** (Trend / Range / Ruhig / Volatil) und wendet einen geeigneten **Einstiegsstil** an.
* Erzwingt **1 Trade pro Bar** (Hard Lock), um Over-Trading und Duplikate zu vermeiden.
* Erlaubt **Multi-Entry über Balken** bis zu einem Benutzerlimit (z.B. 5 Gesamtpositionen), wobei "1 Trade auf dem aktuellen Balken" eingehalten wird.
* Verwaltet Ausstiege mit **Risk-Reward Step-Lock Trailing** und Distance-Safe Bracket Control.
* Enthält ein **Preisschock-Modul**, das schnelle Spikes *blockieren*, *verfolgen* oder *ausblenden* kann.
* Bietet eingebaute **Schutzmechanismen** (Session, Spread, Slippage, Broker Stop Distance, Margin Fit).
* Zwei Modi: **VALIDATOR** (leise, sicher) und **LIVE** (vollständige Visualisierung/Protokollierung).

---

## Eingabemöglichkeiten

* **Trend-Einträge**
Einstieg in die vorherrschende Richtung, wenn sich das System im Trend befindet und die Bias-Bedingungen übereinstimmen.
- Maximal ein Trade auf dem aktuellen Bar.
- Optionales **Richtungs-Gate** nach N offenen Positionen: nur in der gleichen Richtung wie der letzte geschlossene Bar hinzufügen.
- Optionaler Cooldown (Minuten) nach jedem Einstieg.

**Range-Einträge**
Funktioniert in der Nähe der jüngsten Höchst-/Tiefststände, wenn sich das System in einer Spanne befindet.
- Tägliche Quote für Range-Einträge (z.B. 4/Tag).
- Optionale Abkühlungszeit pro Modus.
- Automatische Behandlung von Konflikten in der Mitte der Zone (vermeidet gleichzeitiges Long/Short).

**Multi-Einträge über Bars hinweg**
Wenn Signale auf **neuen Bars** fortbestehen, kann der EA **Positionen** bis zu `MaxOpenTradesTotal` hinzufügen.
Beispiel: `MaxOpenTradesTotal = 5` → maximal 5 offene Trades insgesamt, aber trotzdem nur **1 pro Bar**.

* **Behandlung von Preisschocks**
Wenn eine schnelle Bewegung ("Schock") innerhalb eines kurzen Zeitfensters auftritt:

* **BLOCK**: ignoriere Eingaben während des Schocks.
**FOLLOW**: Erlaubt Ausbrüche nur in die Richtung des Schocks (mit einer Abkühlphase).
**FADE**: Erlaubt Eingaben in den Mittelwert nach Abkühlung des Schocks (mit Abkühlung).

---

## Ausstieg & Risikomanagement

* **RR Step-Lock Trailing**
Teilt die Gesamt-TP-Distanz in N Teile auf und **verriegelt SL schrittweise nach vorne**, wenn der Preis steigt.
- Erkennt die Broker-Distanz; fordert keine illegalen SL/TP an.
- Ratenbegrenzte Änderung zur Vermeidung von Spam.

* **Bracket-Sicherheit**
Bei Orderversand werden TP/SL automatisch **nullgestellt**, wenn sie zu nahe an den Broker-Limits liegen; Trailing übernimmt danach.

* **Lot-Größe**

* **Festes Lot** (Standard), oder
* **Risiko % pro Handel** mit Broker Step Snapping und Margin Fit (reduziert die Größe automatisch, falls erforderlich).

---

## Schutzmechanismen

* **Ein Handel pro Bar**
* **Max. offene Geschäfte pro Symbol**
* **Eine Position pro Symbol** umschalten.
* **Spread** und **Slippage** Filter.
**Sitzungsfenster** (Serverzeit) und Abklingzeiten pro Modus.
* **Broker-Stop/Freeze-Level** bei jedem Senden/Ändern.
* **Optionales Erlauben von Brokernamen**.

---

## Visuals & HUD (LIVE-Modus)

* Kompaktes HUD: Symbol/TF, Regime, Bias, Spread, RR-Einstellungen, Open Count, tägliche Range-Einträge.
* **Range Box** Overlay (Rückblick Hochs/Tiefs).
* **Bracket-Linien** für aktuelle SL/TP.
*(Im VALIDATOR-Modus sind die visuellen Darstellungen und Protokolle minimiert).

---

## Schlüsseleingaben (gruppiert)

* **Allgemein**: MagicNumber, Kommentar, Modus (VALIDATOR/LIVE).
**Sessions & Guards**: Session Start/Ende, Cooldowns, Max Spread/Slippage, One-per-Symbol, Max Open Trades.
**Risiko**: Festes Lot oder Risikoprozent, automatische Anpassung an die Lot-Stufe des Brokers.
**Regime**: schnelle/langsame EMA-Perioden, ADX-Periode/Schwellenwert, StdDev-Schwellenwerte.
**Einstiegsmodi**: Trend/Range aktivieren, Range-Lookback, tägliche Range-Quote, Direction Gate nach N Positionen.
* Shock Control**: Modus (BLOCK/FOLLOW/FADE), Fensterlänge, Mindestbewegung, Cool-down.
**RR Trailing**: Gesamt-TP-Punkte, Anzahl der Teile, Abkühlung ändern.
* **HUD/Overlays**: HUD anzeigen, Bereichsfeld, Klammerlinien (LIVE-Modus).

---

## Schnellstart

1. Anhängen an den Chart (jedes wichtige Symbol, H1 für die erste Verwendung empfohlen).
2. Behalten Sie **RunMode = VALIDATOR** für den Marktcheck bei; wechseln Sie nach der Veröffentlichung zu **LIVE**.
3. Verwenden Sie das Standardrisiko und die Schutzmaßnahmen; passen Sie `FixedLotSize` bei Bedarf an die Mindestanforderungen Ihres Brokers an.
4) (Optional) Aktivieren/Deaktivieren Sie Trend oder Range, um Ihren Wünschen zu entsprechen.

---

## Voraussetzungen

* MetaTrader 5, Netting- oder Hedging-Konten.
* Symbole mit Standard-Tick-Wert/Größe-Metadaten.
* Broker muss EA-Handel erlauben.

---

## Hinweise und Richtlinien

* Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
* Der EA ist so konzipiert, dass er standardmäßig validierungssicher ist; für den persönlichen Handel sollten Sie den **LIVE**-Modus verwenden und die Eingaben auf Ihr Risiko abstimmen.

---

