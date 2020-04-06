# Regime Adaptive RR Trail (Validator-Safe Build)





**Zweck** Ein praktischer Expert Advisor für Trend- und Range-Bedingungen mit konservativen Risikokontrollen, One-Trade-per-Bar-Enforcement und RR Step-Lock-Trailing. Enthält eine Validator-Voreinstellung, um die MQL5-Marktprüfungen zu bestehen.





---





## Was es tut (hohe Ebene)





* Erkennt das **Marktregime** (Trend / Range / Ruhig / Volatil) und wendet einen geeigneten **Einstiegsstil** an.

* Erzwingt **1 Trade pro Bar** (Hard Lock), um Over-Trading und Duplikate zu vermeiden.

* Erlaubt **Multi-Entry über Balken** bis zu einem Benutzerlimit (z.B. 5 Gesamtpositionen), wobei "1 Trade auf dem aktuellen Balken" eingehalten wird.

* Verwaltet Ausstiege mit **Risk-Reward Step-Lock Trailing** und Distance-Safe Bracket Control.

* Enthält ein **Preisschock-Modul**, das schnelle Spikes *blockieren*, *verfolgen* oder *ausblenden* kann.

* Bietet eingebaute **Schutzmechanismen** (Session, Spread, Slippage, Broker Stop Distance, Margin Fit).

* Zwei Modi: **VALIDATOR** (leise, sicher) und **LIVE** (vollständige Visualisierung/Protokollierung).





---





## Eingabemöglichkeiten





* **Trend-Einträge**

Einstieg in die vorherrschende Richtung, wenn sich das System im Trend befindet und die Bias-Bedingungen übereinstimmen.

- Maximal ein Trade auf dem aktuellen Bar.

- Optionales **Richtungs-Gate** nach N offenen Positionen: nur in der gleichen Richtung wie der letzte geschlossene Bar hinzufügen.

- Optionaler Cooldown (Minuten) nach jedem Einstieg.





**Range-Einträge**

Funktioniert in der Nähe der jüngsten Höchst-/Tiefststände, wenn sich das System in einer Spanne befindet.

- Tägliche Quote für Range-Einträge (z.B. 4/Tag).

- Optionale Abkühlungszeit pro Modus.

- Automatische Behandlung von Konflikten in der Mitte der Zone (vermeidet gleichzeitiges Long/Short).





**Multi-Einträge über Bars hinweg**

Wenn Signale auf **neuen Bars** fortbestehen, kann der EA **Positionen** bis zu `MaxOpenTradesTotal` hinzufügen.

Beispiel: `MaxOpenTradesTotal = 5` → maximal 5 offene Trades insgesamt, aber trotzdem nur **1 pro Bar**.





* **Behandlung von Preisschocks**

Wenn eine schnelle Bewegung ("Schock") innerhalb eines kurzen Zeitfensters auftritt:





* **BLOCK**: ignoriere Eingaben während des Schocks.

**FOLLOW**: Erlaubt Ausbrüche nur in die Richtung des Schocks (mit einer Abkühlphase).

**FADE**: Erlaubt Eingaben in den Mittelwert nach Abkühlung des Schocks (mit Abkühlung).





---





## Ausstieg & Risikomanagement





* **RR Step-Lock Trailing**

Teilt die Gesamt-TP-Distanz in N Teile auf und **verriegelt SL schrittweise nach vorne**, wenn der Preis steigt.

- Erkennt die Broker-Distanz; fordert keine illegalen SL/TP an.

- Ratenbegrenzte Änderung zur Vermeidung von Spam.





* **Bracket-Sicherheit**

Bei Orderversand werden TP/SL automatisch **nullgestellt**, wenn sie zu nahe an den Broker-Limits liegen; Trailing übernimmt danach.





* **Lot-Größe**





* **Festes Lot** (Standard), oder

* **Risiko % pro Handel** mit Broker Step Snapping und Margin Fit (reduziert die Größe automatisch, falls erforderlich).





---





## Schutzmechanismen





* **Ein Handel pro Bar**

* **Max. offene Geschäfte pro Symbol**

* **Eine Position pro Symbol** umschalten.

* **Spread** und **Slippage** Filter.

**Sitzungsfenster** (Serverzeit) und Abklingzeiten pro Modus.

* **Broker-Stop/Freeze-Level** bei jedem Senden/Ändern.

* **Optionales Erlauben von Brokernamen**.





---





## Visuals & HUD (LIVE-Modus)





* Kompaktes HUD: Symbol/TF, Regime, Bias, Spread, RR-Einstellungen, Open Count, tägliche Range-Einträge.

* **Range Box** Overlay (Rückblick Hochs/Tiefs).

* **Bracket-Linien** für aktuelle SL/TP.

*(Im VALIDATOR-Modus sind die visuellen Darstellungen und Protokolle minimiert).





---





## Schlüsseleingaben (gruppiert)





* **Allgemein**: MagicNumber, Kommentar, Modus (VALIDATOR/LIVE).

**Sessions & Guards**: Session Start/Ende, Cooldowns, Max Spread/Slippage, One-per-Symbol, Max Open Trades.

**Risiko**: Festes Lot oder Risikoprozent, automatische Anpassung an die Lot-Stufe des Brokers.

**Regime**: schnelle/langsame EMA-Perioden, ADX-Periode/Schwellenwert, StdDev-Schwellenwerte.

**Einstiegsmodi**: Trend/Range aktivieren, Range-Lookback, tägliche Range-Quote, Direction Gate nach N Positionen.

* Shock Control**: Modus (BLOCK/FOLLOW/FADE), Fensterlänge, Mindestbewegung, Cool-down.

**RR Trailing**: Gesamt-TP-Punkte, Anzahl der Teile, Abkühlung ändern.

* **HUD/Overlays**: HUD anzeigen, Bereichsfeld, Klammerlinien (LIVE-Modus).





---





## Schnellstart





1. Anhängen an den Chart (jedes wichtige Symbol, H1 für die erste Verwendung empfohlen).

2. Behalten Sie **RunMode = VALIDATOR** für den Marktcheck bei; wechseln Sie nach der Veröffentlichung zu **LIVE**.

3. Verwenden Sie das Standardrisiko und die Schutzmaßnahmen; passen Sie `FixedLotSize` bei Bedarf an die Mindestanforderungen Ihres Brokers an.

4) (Optional) Aktivieren/Deaktivieren Sie Trend oder Range, um Ihren Wünschen zu entsprechen.





---





## Voraussetzungen





* MetaTrader 5, Netting- oder Hedging-Konten.

* Symbole mit Standard-Tick-Wert/Größe-Metadaten.

* Broker muss EA-Handel erlauben.





---





## Hinweise und Richtlinien





* Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

* Der EA ist so konzipiert, dass er standardmäßig validierungssicher ist; für den persönlichen Handel sollten Sie den **LIVE**-Modus verwenden und die Eingaben auf Ihr Risiko abstimmen.



