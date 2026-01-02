Der Breakout Buffer EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Prinzipien des Opening Range Breakout (ORB) nutzt , um das Kursmomentum in den ersten Minuten einer Sitzung zu handeln. Er identifiziert wichtige Hoch- und Tiefstände bei der Markteröffnung, um aufkommende Trends zu erfassen. Um eine disziplinierte Ausführung und Risikomanagement zu gewährleisten, verfügt der Bot über anpassbare Range-Inputs, tägliche Filter (Wochentag) und ausgefeilte Handelskontrollen wie Trailing-Stop-Losses und dynamische Losgrößen .

