Breakout Buffer
- Experten
- Andrew Muriithi Njeri
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 10
DerBreakout Buffer EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Prinzipien des Opening Range Breakout (ORB)nutzt, um das Kursmomentum in den ersten Minuten einer Sitzung zu handeln. Er identifiziert wichtige Hoch- und Tiefstände bei der Markteröffnung, um aufkommende Trends zu erfassen. Um eine disziplinierte Ausführung und Risikomanagement zu gewährleisten, verfügt der Bot über anpassbare Range-Inputs, tägliche Filter (Wochentag) und ausgefeilte Handelskontrollen wieTrailing-Stop-Losses und dynamischeLosgrößen.