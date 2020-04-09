MTM Pro Manual Trading Panel

MTM Manual Trade Manager ist ein professionelles Handels-Dashboard für manuelle Händler, die eine bessere Kontrolle über Risiko und Handelsmanagement wünschen.





Dieser Expert Advisor eröffnet Trades NICHT automatisch.

Alle Handelsentscheidungen und Auftragsausführungen werden vollständig vom Trader kontrolliert.





Hauptmerkmale:

- Manuelle Kauf- und Verkaufsausführung über das Dashboard

- Visueller Stop-Loss und Take-Profit durch Ziehen und Ablegen von Linien

- Festgelegte Positionsgrößen für Lot und Risikoprozentsatz

- Automatisches Break-Even-Management

- Mehrere Trailing-Stop-Modi (ATR, Dynamisch, Pyramide)

- Schnellverwaltungsschaltflächen: Alle schließen, Gewinn schließen, 50% schließen

- Live-Spread und gleitende P/L-Anzeige

- Optimierte Profile für Forex, Gold (XAUUSD) und Krypto-Symbole





Risiko-Management:

- Unterstützt Fixed Lot und Risiko % Berechnung

- Passt die Losgröße automatisch an den Stop-Loss-Abstand an

- Entwickelt, um Händlern ein effektiveres Risikomanagement zu ermöglichen





Hinweise zur Verwendung:

- Dieses Tool ist nur zur Unterstützung des manuellen Handels gedacht.

- Kein Martingal, kein Raster und keine vollautomatische Strategie

- Geeignet sowohl für Hedging- als auch für Netting-Konten

- Funktioniert auf der MetaTrader 5-Plattform





Risiko-Hinweis:

Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zu finanziellen Verlusten führen.

Diese Software bietet keine Gewinngarantie.

Testen Sie die Software immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf einem echten Konto einsetzen.



