MTM Pro Manual Trading Panel

MTM Manual Trade Manager ist ein professionelles Handels-Dashboard für manuelle Händler, die eine bessere Kontrolle über Risiko und Handelsmanagement wünschen.

Dieser Expert Advisor eröffnet Trades NICHT automatisch.
Alle Handelsentscheidungen und Auftragsausführungen werden vollständig vom Trader kontrolliert.

Hauptmerkmale:
- Manuelle Kauf- und Verkaufsausführung über das Dashboard
- Visueller Stop-Loss und Take-Profit durch Ziehen und Ablegen von Linien
- Festgelegte Positionsgrößen für Lot und Risikoprozentsatz
- Automatisches Break-Even-Management
- Mehrere Trailing-Stop-Modi (ATR, Dynamisch, Pyramide)
- Schnellverwaltungsschaltflächen: Alle schließen, Gewinn schließen, 50% schließen
- Live-Spread und gleitende P/L-Anzeige
- Optimierte Profile für Forex, Gold (XAUUSD) und Krypto-Symbole

Risiko-Management:
- Unterstützt Fixed Lot und Risiko % Berechnung
- Passt die Losgröße automatisch an den Stop-Loss-Abstand an
- Entwickelt, um Händlern ein effektiveres Risikomanagement zu ermöglichen

Hinweise zur Verwendung:
- Dieses Tool ist nur zur Unterstützung des manuellen Handels gedacht.
- Kein Martingal, kein Raster und keine vollautomatische Strategie
- Geeignet sowohl für Hedging- als auch für Netting-Konten
- Funktioniert auf der MetaTrader 5-Plattform

Risiko-Hinweis:
Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zu finanziellen Verlusten führen.
Diese Software bietet keine Gewinngarantie.
Testen Sie die Software immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf einem echten Konto einsetzen.

Empfohlene Produkte
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitys
Auto SL/TP Manager EA - Intelligente automatische Verwaltung Auto SL/TP Manager EA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um das Auftragsmanagement mit maximaler Effizienz und Diskretion zu automatisieren . Er verwaltet automatisch : Den Stop Loss (SL) und den Take Profit (TP) . Das Profit Lock (progressive Gewinnsperre). Den Trailing Stop mit mehreren erweiterten Methoden. Die verdeckte Anzeige des SL und des TP für mehr Diskretion (nicht sichtbar für den Höfling). Dies ist das ide
Account Risk Hedge Bot
Clinton Dennis Edem
Utilitys
Konto Risikoabsicherung Bot ...sichern Sie Ihre Trades mit Vertrauen ab. Sichern Sie Ihre Investitionen mit Account Risk Hedge Bot ab und bleiben Sie der Volatilität der Märkte mit unserer innovativen Risikomanagementlösung voraus. Account Risk Hedge Bot wurde entwickelt, um Ihre Investitionen mit automatischer Präzision abzusichern und Ihnen dabei zu helfen, die Unsicherheiten des Marktes zu überwinden, um Verluste zu minimieren und Erträge zu maximieren. Hinweis: Account Risk Hedge Bot f
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Auto sl and Tp manager
Zakaria El Jabri
Utilitys
Auto SL/TP Manager Lassen Sie einen manuellen Trade nie wieder ungeschützt! Haben Sie jemals in Eile eine Position eröffnet und vergessen, Ihren Stop Loss oder Take Profit zu setzen? Der "Auto SL/TP Manager" ist Ihr unverzichtbares Sicherheitsnetz. Dieser Expert Advisor überwacht Ihr Konto rund um die Uhr und wendet automatisch Ihre vordefinierten Risiko- (SL) und Gewinnniveaus (TP) auf alle offenen Positionen an, bei denen diese fehlen. Dies ist das perfekte Werkzeug für manuelle Händler , Scal
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Show Informations On Chart for MT5
Eugenio Bravetti
Indikatoren
Dienstprogramm für die Anzeige der visuellen Informationen auf Charts: - eine vertikale Linie am Anfang jedes Balkens des ausgewählten Zeitrahmens - eine vertikale Linie zu Beginn eines jeden Tages - eine vertikale Linie zu Beginn einer jeden Woche - vertikale Linien zu Beginn/Ende der ausgewählten Handelssitzungen - Geld- und Briefkurse, Spread, Geldwert für jeden Punkt (von 1 Standardlot) und die letzte erhaltene Tickzeit". Sie können jede Information aktivieren/deaktivieren und die Far
FREE
Nebula Trading Manager
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Utilitys
Dieser Expert Advisor namens TradeManager bietet ein manuelles Handelsmanagement-Panel in MetaTrader 5, das eine präzise Kontrolle über offene Positionen ermöglicht. Er wurde für Händler entwickelt, die eine dynamische Verwaltung von Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE) und Partial Close Funktionalität wünschen. Hauptmerkmale: Dynamisches Handelsmanagement : SL-, TP- und BE-Niveaus können manuell festgelegt oder per Drag-and-Drop verschoben werden. Unterstützt partielles Schließ
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Smart Trade Panel MT5
Filip Valkovic
Utilitys
RISIKOKALKULATOR - HANDELSFELD - CHART OVERLAY mit: PARTIAL TAKE PROFIT ("virtueller TP") % RISIKO LOSGRÖSSE NACHLAUFENDER STOP-LOSS Schnelle und einfache Kontrolle über Ihre Trades Einfache Losgrößenberechnung mit einfacher SL/TP-Einstellung. Ihr Handel wird mit diesem Tool viel komfortabler sein! Funktioniert wie jeder EA, fügen Sie ihn zum ausgewählten Chart hinzu und handeln Sie! (diese Version ist von MT4 konvertiert) Eigenschaften: Starten Sie den Handel mit einem kalkulierten
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
Partial Close Manager – Werkzeug zur Handelsvolumenanpassung Dieses Tool ermöglicht Teilschließungen offener Trades in MetaTrader 5. Funktionen Teilschließung: Schließe einen Teil der offenen Trades mit einer Aktion. Volumenberechnung: Berechnet automatisch das zu schließende Volumen, kein manuelles Eingeben nötig. Multi-Order-Unterstützung: Wendet Teilschließungen gleichzeitig auf alle offenen Orders desselben Symbols an. Verschiebbare Tabelle: Klicke und halte den Kopfbereich, um die Tabelle i
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilitys
Steigern Sie Ihre Forex-Gewinne mit Blues Protector, einem fortschrittlichen MQL5 Expert Advisor für den MetaTrader 5. Dieser automatisierte Trading-Bot verwaltet dynamisch Ihre Stop-Loss-Levels, um Gewinne zu sichern und Risiken zu reduzieren. Blues Protector EA - Benutzerhandbuch (Für MT5 - Gebrauchsfertige EX5-Datei) 1. Was dieser EA macht Der Blues Protector EA sichert automatisch Ihre Gewinne, indem er die Stop-Loss-Levels intelligent anpasst, wenn Ihr Handel ein vordefiniertes Gewinnnivea
PredatorEA
Dragan Drenjanin
5 (1)
Experten
Einführung in Predator EA Predator ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform, der den Forex-Handel vereinfacht und optimiert. Dieser EA ist für verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen voroptimiert und eignet sich daher ideal für Trader, die eine zuverlässige, automatisierte Lösung suchen. Spezifikationen Plattform   : MT5 Kontotyp   : Für eine optimale Wertentwicklung werden Hedge-Konten empfohlen. Tests sind unerlässlich, um das Potenzial von Predator frei
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitys
Trading Utility mit integrierter KI Demo In den Kommentaren. Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter. TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Experten
Holiday Special (Ends Jan 15th): Holen Sie sich die volle Automatisierung für 2026. Lebenslange Lizenz reduziert auf 299 $ (200 $ sparen) und 3-monatiger Zugang für 99 $ . Beginnen Sie das neue Jahr mit einem professionellen Vorsprung. Bereich-Vektor-Fibo-Logik (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um institutionelle Momentum Bursts in den Devisen- und Kryptomärkten zu erfassen. Während die meisten EAs auf gefährlich
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indikatoren
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-Levels für 4H-, Tages-, Wochen- und Monatssitzungen zeichnet. AUTOMATISCHE FIBONACCI-RETRACEMENTS (7 KLASSISCHE NIVEAUS): - 0,0% (Tief der vorherigen Sitzung - Unterstützungsniveau) - 23,6% (Goldener Fibonacci-Ratio - frühes Einstiegsniveau) - 38,2% (Starkes Retracement-Niveau) - 50,0% (in GELB hervorgehobenes Schlüssel-Niveau - Marktgleichgewicht) - 61,8% (Goldener Hauptquotient - kritisches Entscheidungsn
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Trade Manager Tool MT5
Le Van Phat
5 (2)
Utilitys
Einführung des Produkts : Handelsmanager-Tool für MT5 Das Trade Manager Tool hilft dem Händler, das Risiko auf der Grundlage Ihres Kontos automatisch und fast genau zu berechnen. Darüber hinaus gibt es Funktionen zur Unterstützung der Kapitalerhaltung mit Trailing Stop, BreakEven, Risiko-Limit, wie z. B. Daily Limit Profit/Loss, etc. hilft Ihnen zu vermeiden overtrading.particularly, das Panel ist einfach mit vielen interaktiven Schaltflächen innerhalb des Panels und außerhalb des Charts zu hel
Price Ray
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (7)
Utilitys
Der Preisstrahl-Indikator ist ein Dienstprogramm, das Ihre Handelsweise verbessern wird. In erster Linie zeigt er den Geld-, Brief- oder letzten Kurs als Linienstrahl an, der bis zur aktuellen Kerze, zur letzten sichtbaren Chartkerze oder zu allen Kerzenbalken reicht. Die erweiterten Funktionen dieses Indikators liefern Informationen in einem Bereich, auf den Sie sich am meisten konzentrieren, direkt neben der aktuellen Kerze. Sie können einen Text auswählen, der oberhalb oder unterhalb des Prei
FREE
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
PZ Trade Pad MT5
PZ TRADING SLU
4.41 (22)
Utilitys
Mit diesem einfachen visuellen Expert Advisor können Sie ganz einfach vom Chart aus handeln. Er übernimmt das Risikomanagement für Sie und kann mehrere nützliche Aufgaben mit Ihren bestehenden Trades durchführen, was Zeit spart und das Risikomanagement für jeden einzelnen Trade erleichtert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie einfach vom Chart aus Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, ohne Aufwand Handeln Sie schwebende Orders mit
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Quasimodo Genie
Francis Soddo Wetaka
Indikatoren
Quasimodo Genie-Indikator für MetaTrader 5 Wir stellen Ihnen den Quasimodo Genie vor, einen Indikator für die technische Analyse für MetaTrader 5, der das Quasimodo oder "Over and Under"-Muster auf Ihren Charts automatisch erkennt. Dieses Tool liefert visuelle Signale, die auf der Struktur dieses beliebten Chartmusters basieren. Dieser Indikator unterstützt Sie bei der Mustererkennung und -analyse, indem er wichtige Swing-Punkte hervorhebt. Er bietet außerdem eine Reihe von anpassbaren Einstell
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
AZ Trade Recovery Assistant MT5
Shammi Akter Joly
Utilitys
Der AZ Trade Recovery Assistant MT5 kombiniert die Flexibilität des manuellen Handels mit intelligentem, automatisiertem Management: Dieses fortschrittliche On-Chart-Panel dient nicht nur der Handelsausführung, sondern ist ein umfassender Assistent für das Handelsmanagement. Sie können Positionen sofort eröffnen oder schließen, die Losgröße anpassen, Trailing Stops verwalten und Take Profit oder Stop Loss ändern - alles direkt über das Panel. Es wurde für Händler entwickelt, die die volle Kontro
Trade Manager BreakEven y StopLoss Globar
Sofia Falco
Utilitys
Trade Manager – BreakEven und Globaler Stop Loss mit nur einem Klick Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, ihre Positionen schneller und effizienter zu verwalten. Er bietet zwei Hauptfunktionen, die über Buttons direkt im Chart zugänglich sind: BreakEven-Funktion: Verschiebt alle offenen Positionen sofort auf den Einstiegspreis – mit nur einem Klick. Option, eine konfigurierbare Marge hinzuzufügen (z. B. +2 Pips), um Spread oder Kommissionen abzudecken.
FREE
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Meistern Sie Prop-Firm-Herausforderungen, bevor Sie echtes Geld riskieren!   Unser fortschrittlicher Simulator recreates authentische Prop-Firm-Handelsumgebungen und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu üben, Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Prop-Firm-Herausforderung mit Demo- oder Live-Konten simulieren, unterstützt sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierten Handel über EAs, erstellen Sie personalisierte Herausforderunge
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Prop Firm Killer EA ist ein für Prop-Firmen geeignetes automatisiertes Handelssystem, das mit Blick auf strenges Risikomanagement und die Einhaltung von Regeln entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf Konsistenz, Kapitalschutz und disziplinierte Ausführung anstelle von aggressivem Overtrading. Hauptmerkmale Tägliches Max-Loss-Limit - Beendet den Handel automatisch, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist. Tägliches Gewinnziel - Sperrt Gewinne und deaktiviert den Handel nach Erreichen de
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Englisch - Produktbeschreibung (V1.42) SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG mit BOS-CHOCH-Bestätigung Smart-Money-Concepts Expert Advisor, der nur handelt, wenn ein sauberes SMC-Setup erscheint: Order-Block Retest nach Break of Structure (BOS / CHOCH) Bestätigung, mit optionalem SR und Fair Value Gap (FVG) Zusammenfluss. Der EA verwendet schwebende Limit-Orders, feste SL/TP- oder RR-basierte Exits, Step-Lock-Trailing und strenge Risikokontrollen, die darauf ausgelegt sind, die Broker-Validierun
FREE
Grid Balance Pro EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Grid Balance Pro - Smart Grid & Safe Rebalance System Grid Balance Pro ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das für den M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es kombiniert die Leistung einer dynamischen Grid-Strategie mit einem einzigartigen "Safe Rebalance"-Mechanismus. Anstatt einfach nur Verlustpositionen zu halten, nutzt der EA aktiv Gewinne aus erfolgreichen Geschäften, um das Risiko von Verlustaufträgen zu reduzieren. SOFORT EINSATZBEREIT: Die Standardeinstellungen sin
Gold Reversal Spike EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Gold Spike (v1.7) Spike-Scalper für Gold (XAUUSD) mit einem Trade pro Bar - harter Bar-Lock (Positionen + Deal-Historie), Retcode-basierter Lot-Back-Off, Stop-Level-sicherer SL/TP und eine validierungssichere TEST-Voreinstellung eingebaut. Überblick (EN) Gold Spike jagt kurze Impulsausbrüche ("Spikes") und verwaltet sie mit einem Step-Lock-TP (kein SL-Rollback). Der EA konzentriert sich auf Klarheit, Sicherheit und die Einhaltung der Marktvalidierung . Entwickelt für: Gold-Symbole (XAUUSD/Gol
FREE
Multi Timeframe Currency Strength Expert Advisor
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Produkttitel: Multi-Timeframe Währungsstärke Dashboard EA Kurze Beschreibung: Ein leistungsstarkes und vollautomatisiertes Handels-Panel, das die stärksten und schwächsten Währungen in Echtzeit über mehrere Zeitrahmen identifiziert, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit und fortschrittlichem Risikomanagement auszuführen. Überblick Das Multi-Timeframe Currency Strength Dashboard ist Ihr ultimatives Werkzeug, um den Devisenmarkt zu dominieren. Es geht über die Analyse eines einzelnen Charts hina
Fibonacci Retracement EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Wir stellen den "Fibonacci Retracement EA" vor: Ein kostenloses, lehrreiches Tool für neue und aufstrebende Trader. Dieser Expert Advisor hilft Ihnen, eine klassische Handelsstrategie zu verstehen, indem er ihre Logik direkt auf Ihrem Chart visuell demonstriert. Er basiert auf einer einfachen, aber effektiven Trendfolgestrategie. Er verwendet den "EMA200" als Filter, um den Haupttrend (Auf- oder Abwärtstrend) zu bestimmen. Dann wartet es, bis der Kurs auf ein bestimmtes "Fibonacci-Level" (Standa
FREE
Regime Adaptive RR Trail
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
# Regime Adaptive RR Trail (Validator-Safe Build) **Zweck** Ein praktischer Expert Advisor für Trend- und Range-Bedingungen mit konservativen Risikokontrollen, One-Trade-per-Bar-Enforcement und RR Step-Lock-Trailing. Enthält eine Validator-Voreinstellung, um die MQL5-Marktprüfungen zu bestehen. --- ## Was es tut (hohe Ebene) * Erkennt das **Marktregime** (Trend / Range / Ruhig / Volatil) und wendet einen geeigneten **Einstiegsstil** an. * Erzwingt **1 Trade pro Bar** (Hard Lock), um Over-Tr
FREE
Chameleon Trader
Choawana Malaikitsanachalee
2 (1)
Experten
Chameleon Trader - Kostenloser adaptiver Multi-Strategy Expert Advisor Willkommen bei Chameleon Trader , einem hochentwickelten Expert Advisor, der seine Handelsstrategie an schwankende Marktbedingungen anpasst , genau wie ein Chamäleon! Dieses vielseitige und leistungsstarke Tool wurde von aNa entwickelt und steht nun allen Händlern in der MQL5-Community 100% kostenlos zur Verfügung . Unser Ziel ist es, einen qualitativ hochwertigen, flexiblen Handelsroboter anzubieten, der es sowohl neuen als
FREE
Dashboard Signals aNa Magic ATR EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Englische Beschreibung aNa Magic ATR EA - Dashboard und Signale (MT5) ATR-basierte SL/TP (TP1-TP3), EMA200-Trendfilter, RSI-Gate, sauberes On-Chart-Dashboard und segmentierte Führungslinien. MagicNumber-Unterstützung für Multi-EA-Setups. Was es kann Dieser Expert Advisor automatisiert Einstiege und Risikoziele unter Verwendung von ATR. Er filtert den Markt mit EMA(200) und einem RSI-Bereich, um minderwertige Trades zu vermeiden. Ein kompaktes Dashboard zeigt Einstieg, TP1-TP3 und SL sowohl für
FREE
PA Scoring Expert Advisor
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Beschreibung (Englisch) PA Scoring EA - Bereit für echten Handel, einfach zu bedienen Gebaut und gepflegt von einem Einzelentwickler. Wenn Sie es nützlich finden, bitte Like/Share, um zukünftige Updates zu unterstützen ️ Hauptmerkmale Automatisierte Einträge aus Kursverhaltenssignalen , gefiltert durch einen Trendfilter Flexibles Risiko: Festes Lot (Standard) oder Risiko-% pro Handel Gewinnsicherung ohne SL-Rollback : Start bei Break-Even, dann Anhebung über ATR/STEP/RATIO-Modi Funktionier
FREE
Multi Symbol Strategy Dashboard
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
SigmaFarm Dashboard UI Pro - Die ultimative Multi-Symbol Multi-Timeframe Handelslösung 1. Einführung / Überblick Sind Sie es leid, mit mehreren Charts und EAs zu jonglieren? SigmaFarm Dashboard UI Pro ist ein leistungsstarker und intuitiver Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung revolutionieren wird. Diese All-in-One-Lösung ermöglicht Ihnen die mühelose Überwachung, Analyse und Verwaltung von Trades über mehrere Symbole und Zeitrahmen von einem einzigen, dynamischen Dashboard aus. Mit fort
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension