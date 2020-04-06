The ST System

Dieser Expert Advisor ist ein robustes, trendfolgendes System, das ein Zusammenspiel von fünf verschiedenen Indikatoren verwendet, um einen starken Aufwärtstrend zu bestätigen, bevor eine Kaufposition eingegangen wird. Die Strategie basiert auf einem zweistufigen Validierungsprozess: Zunächst wird der Gesamttrend mithilfe des EMA 200 und der linearen Regressionskurven bestätigt, um sicherzustellen, dass sich der Preis in einer klaren Aufwärtsrichtung befindet. Sobald ein gültiger Trend festgestellt wurde, sucht er nach einem von drei Einstiegssignalen von Aroon, ADX oder MACD, um einen Kauf auszulösen. Der EA ist so konzipiert, dass er die Position so lange hält, wie der Trend intakt bleibt, wobei das Ausstiegssignal ein Kursschluss unter dem EMA 200 ist. Der EA ist speziell für XAUUSD optimiert, kann aber für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen eingesetzt werden.