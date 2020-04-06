The Spectral Delta
Unsichtbare Kräfte steuern die Märkte. Spectral Delta ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der diese verborgenen Dynamiken aufdeckt, indem er den Auftragsfluss und die Ungleichgewichte des Volumens in Echtzeit genauestens analysiert. Er folgt nicht der Masse, sondern spürt die Punkte aggressiver Käufe und Verkäufe auf, die bedeutenden Bewegungen vorausgehen. Mit fortschrittlichem Risikomanagement und einem mysteriösen, datengestützten Ansatz operiert das Spectral Delta im Verborgenen und führt Trades mit kalkulierter Präzision aus.
Für XAUUSD 5min