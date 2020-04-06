The Trend Sentinel
Dieser Expert Advisor ist eine hochentwickelte Multi-Indikator-Strategie, die für diszipliniertes, trendfolgendes Handeln entwickelt wurde. Durch die Kombination von gleitenden Durchschnitten (MAs) für die Trendrichtung, RSI für das Momentum, ATR für die Volatilität und ADX für die Trendstärke filtert er sorgfältig nach Einstiegspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Sein Hauptmerkmal ist ein 200-Perioden-Filter (Exponential Moving Average, EMA), der als langfristige Trendbestätigung fungiert und sicherstellt, dass Geschäfte nur in Richtung des dominanten Markttrends eröffnet werden. Der Bot verfügt außerdem über ein fortschrittliches Risikomanagement mit dynamischer Losgröße, anpassbarem Stop-Loss, Take-Profit und einer Trailing-Stop-Funktion, die alle dazu dienen, das Kapital zu schützen und die Rentabilität zu maximieren.
Verwendung: XAUUSD 15min