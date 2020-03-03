Xauusd Devil

Gold Devil MT5: Der ultimative XAUUSD-Präzisions-Scalper

(1.01.2025 bis 31.12.2025)

Gold Devil ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Er nutzt einen hochentwickelten Algorithmus für Trendausbrüche in Kombination mit fortschrittlichen Volatilitätsfiltern, um Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit chirurgischer Präzision zu erfassen.

Warum Gold Devil wählen?

  • Bewährtes Wachstumspotenzial: Basierend auf rigorosen 1-Jahres-Backtests mit echten Tick-Daten hat Gold Devil eine außergewöhnliche Fähigkeit bewiesen, ein $5.000-Konto auf über $94.000 zu skalieren.

  • Intelligentes Risikomanagement: Jeder Handel wird durch einen dynamischen Stop-Loss und Take-Profit geschützt, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr Kapital nie einem unnötigen Risiko ausgesetzt wird.

  • Unterstützung von Netting und Hedging: Vollständige Kompatibilität mit beiden Kontotypen, so dass es für alle großen Makler geeignet ist.

  • Auto-Filling-Modus: Erkennt automatisch die Ausführungsrichtlinien des Brokers (FOK/IOC) und sorgt für eine nahtlose Orderplatzierung bei hoher Volatilität.

Hauptmerkmale der Strategie

  • Dynamische Trend-Filterung: Verwendet den Zeitrahmen H4, um sicherzustellen, dass der EA nur in die Richtung der dominanten Marktkraft handelt.

  • An die Volatilität angepasste Eingaben: Integriert ATR-basierte Berechnungen, um Stop-Losses und Take-Profits entsprechend den aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

  • Null gefährliche Methoden: Verwendet KEINE Martingale-, Grid- oder andere risikoreiche Strategien, die oft zu Kontoblows führen.

Handels-Spezifikationen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: H4 (Erforderlich für optimale Leistung)
  • Strategie: Trendausbruch
  • Mindesteinlage: $5000 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement)
  • Losgröße: 0.5
  • Trailing Stop: Falsch
  • Feste Losgröße: Wahr


Empfohlene Produkte
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Experten
r-Trend Sync Robot ist ein Expert Advisor für besonders volatile Märkte wie XAUUSD mit dynamischer Losgröße. Hauptmerkmale des EA : Der Algorithmus des Advisors basiert auf der Analyse umfangreicher historischer Daten (ab 1995 für EURUSD & EURJPY und ab 2004 für XAUUSD), die die Identifizierung allgemeiner Muster im Verhalten dieser Paare über eine breite Palette von Zeitrahmen gewährleistet. Die Analyse historischer Daten half dem Berater, Marktauslöser für mittelfristige Trends und Zyklen zu e
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Experten
Ein neuer und leistungsfähiger XAU EA, mit einer noch nie dagewesenen Methode, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD können ihn alle nutzen . Dies ist meine beste Arbeit über XAU. Viele Menschen handeln gerne mit XAUUSD, und ich bin da keine Ausnahme. Nachdem ich einige Handelserfahrung und harte Arbeit gesammelt habe, habe ich diesen EA speziell für den Handel mit allen XAU-bezogenen Produkten entwickelt. Unter ihnen empfehle ich am meisten die Kombination von XAUUSD, XAUJPY und XAUCHF. Si
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experten
Atomic Multi-Strategy EA: Ihr ultimatives Handels-Toolkit Willkommen bei Atomic, dem vielseitigsten und leistungsfähigsten Handelsautomaten für MetaTrader 5. Ich habe diesen Expert Advisor nicht nur als ein einzelnes Tool, sondern als ein komplettes Trading-Framework entwickelt. Es handelt sich um ein Multi-Strategie- und Multi-Symbol-Kraftpaket, das auf einem Fundament aus hochentwickeltem Handels- und Risikomanagement aufbaut. Egal, ob Sie ein Trendfolger, ein Scalper oder ein Grid-Trader sin
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
100% konfigurierbarer Forex Robot enthält die notwendigen Parameter, um den Raptor EA so zu konfigurieren, dass er kein Konto verbrennt (siehe die Tabellen), schauen Sie sich die Tabellen an und wählen Sie die beste Konfiguration. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, Konfigurationen zu erstellen, indem Sie die Parameter entsprechend auswählen. Der Raptor EA basiert auf dem Eröffnungskurs und, wenn möglich, auf dem Trend, wobei er bei jedem Schritt markiert und anpasst... er hat also die folgenden Par
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experten
Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgewogenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, bietet dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel mit Momentum-basierten Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzen. Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und verwendet eine mehrschichtige Momentum-Analyse , um frühe Trendausbr
TrendTracer
Wei Jie
Experten
Okey！Let's begin. Diese Strategie ist eine trendfolgende Strategie mit Stop-Loss. Der Anwender kann in Situationen mit signifikanten Markttrends subjektiv Einschätzungen kombinieren und durch den Einsatz dieser Strategie EA erhebliche Gewinne erzielen. Nach dem Prinzip des Handelsdreiecks ist diese Strategie nicht für volatile Marktbedingungen geeignet. ----------------------------------------------------------------------- Spezifische Verwendungsschritte: 1. Auftragserteilung und Beschaffung au
Sasa Xauusd h1 Automated Expert Advisor
Sasa-mihael Miloievici
Experten
Sasa XAUUSD H1 - Premium Expert Advisor für den Goldhandel Sasa XAUUSD H1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der ausschließlich für den XAUUSD (Gold) -Markt auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde für Händler entwickelt, die Wert auf langfristige Stabilität , kontrolliertes Risiko und professionelle Performance legen. Es verwendet eine optimierte Long-Only-Breakout-Struktur , eliminiert unnötige Verkaufssignale und konzentriert sich strikt auf die statistisch stärkere
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Experten
️ Warnung - Gefälschter Sigma Trend Protocol EA STP Jedes "Sigma Trend Protocol EA STP", das außerhalb meiner offiziellen MQL5-Seite verkauft wird, ist ein gefälschtes Betrugsprodukt , das meinen Namen benutzt, um Ihr Geld zu nehmen. Die einzige echte und unterstützte Version ist hier: https://www.mql5.com/en/market/product/152096 https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Geben Sie nicht Ihr hart verdientes Geld aus und erwarten Sie keine erstklassige Leistung von einer billigen
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experten
Mean Reversion Automatic ist ein Handels-Bot für Menschen, die eine sichere Handelsautomatisierung wünschen. Basierend auf mehreren Filtern, die effiziente Trades machen. Entwickelt für die wichtigsten Forex. Adjustables Parameter availables. Machen Sie x3 in ein paar Monaten verlieren ein paar Penny, wie Sie auf dem Screenshot sehen können. Inklusive Geld-Management und Wachstum Compounding. Machen Sie Ihre Trades in völliger Sicherheit mit diesem Bot. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experten
Angebot-Nachfrage-Breakout EA - Professionelle Ausgabe Automatisiertes Supply & Demand Zone Trading System mit fortschrittlichem Risikomanagement und Schutz vor False Breakout WAS IST DIESES EA? Der Supply Demand Breakout EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen identifiziert und mit Hilfe von institutionellen Handelskonzepten handelt. Er kombiniert CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Erkennung mit intelligentem Risiko
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.16 (25)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Experten
Arbitrage Triad Pro – Fortschrittliche Dreiecks-Arbitrage-Intelligenz für den Forex-Markt Arbitrage Triad Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der ein intelligentes Dreiecks-Arbitrage-System nutzt, um schnell Gewinnmöglichkeiten zwischen verschiedenen Währungspaaren zu erkennen und zu nutzen – vollautomatisch und präzise. Entwickelt für Trader, die Genauigkeit, Konsistenz und Effizienz suchen, kombiniert der EA fortgeschrittene statistische Analysen, Echtzeit-Preisüberwachung und soforti
McDuckEA MT5
Viktor Shpakovskiy
Experten
McDuckEA MT5 - arbeitet mit der Martingal-Strategie. Es zeigt gute Ergebnisse beim Handel auf Gold, XAUUSD. Martingale-Aufträge werden mit einem Schritt von einander und nur nach der Eröffnung einer neuen Bar des festgelegten Zeitrahmens geöffnet. Während der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten setzt der Berater die Eröffnung neuer Aufträge aus. Der EA verfügt über ein internes Risikokontrollsystem und beginnt bei Überschreitung des Risikos, den Markt zu verlassen, indem er extreme Positionen
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experten
!! WICHTIG!, BITTE DENKEN SIE DARAN, DIESE EA AUF DER 1 MINUTE ZEITRAHMEN UND BOOM1000 VERMÖGENSWERT NUR LAUFEN !! Dieses wunderbare Stück Software ist ein super intelligenter selbstlernender Algorithmus für mt5, schauen Sie sich die Beispiele am Ende der Seite an Engage hatte das Vergnügen, mit einem sehr talentierten, ehrlichen und gutwilligen Individuum namens Nardus van Staden zusammenzuarbeiten, um dieses wunderbare Produkt zu schaffen. Wenn Sie etwas so Großartiges wie dieses wollen, besuc
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Scalper Master AI Präzisions-Scalping-Engine für USDJPY | H1 Scalper Master AI ist ein hochmodernes, KI-gesteuertes Scalping-System für das USDJPY-Paar und nutzt modernste Techniken des Hochfrequenzhandels. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit proprietären Scalping-Methoden und bietet so höchste Präzision und Performance in dynamischen Märkten. Scalper Master AI wurde für Trader entwickelt, die konsistente Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit anstreben.
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
Crash Killer Pro
Guy Bertrand Djiozang Fopa
Experten
Crash Killer Pro Dieser Roboter unterstützt Sie automatisch beim Handel mit dem Crash-Index. Um Verluste zu vermeiden, müssen Sie jedoch wissen, wie man den Trend liest. Starten Sie den Roboter nur in eindeutigen Trendphasen, die entweder aufwärts oder abwärts verlaufen. Einige Empfehlungen: Überprüfen Sie den Trend mit einem 1-Stunden-Zeitrahmen Crash 1000 für Roboter empfohlen Zeitrahmen 1 Minute Mindestkapital 300 Sie können die Standardeinstellungen verwenden oder anpassen.
Alpha Striker us30 MT5 by YSF
Shokhboz Mamarasulov
Experten
Alpha Striker US30 MT5 von YSF ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Stochastic-Reihe von Beratern fortsetzt. Die innovativen Methoden des Handelsansatzes des Programms und die vielversprechenden Leistungsergebnisse sind dank der Verwendung moderner Technologien und Methoden möglich. Der Alpha Striker US30 MT5 von YSF ist ein vollautomatischer EA, der ausschließlich für den Handel mit Währungen entwickelt wurde. Empfohlene Arbeitspaare sind US30. Experte zeigte stabile Ergebnisse auf Wäh
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Experten
Beidou Trend EA ist ein Trend EA mit einem großen Gewinn-Verlust-Verhältnis. Breakout Trading ist eine sehr alte Methode. Sie ist seit Livermore in den 1900er Jahren weit verbreitet. Das ist mehr als 120 Jahre her. Diese Methode ist immer effektiv, besonders bei XAUUSD und Gold mit hoher Volatilität. Ich verwende die Breakout-Methode seit Beginn meiner Investmentkarriere, um mit dem XAUUSD Gewinne zu erzielen. Ich bin mit dieser Methode vertraut. Sie ist alt, einfach und effektiv. Beidou Trend E
Fusion 1
Kyaw Zan Tun
Experten
Dieses Signal läuft mit Fusion 1 EA Fusion 2 EA ist ein Expert Advisor, der auf den fraktalen Lines Breakouts basiert. Obwohl empfohlene Paare und Set-Dateien zur Verfügung gestellt werden, ist er mit vielen leicht verständlichen Money-Management-Einstellungen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, sich an die Marktbedingungen anzupassen sowie für andere Währungspaare wie gewünscht zu gestalten. Live Signal Hauptmerkmale - 100% automatisiertes Handelssystem - Funktioniert bei jedem Broke
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
Golden Lab AI
Thu Huyen Trang Nguyen
Experten
Golden Lab AI ist ein ziemlich einzigartiges Handelssystem: Es arbeitet zu 100 % auf der Grundlage der technischen Analyse. Es kann die Fundamentalanalyse in Bezug auf die Zinssätze für Einlagen integrieren (Channel-Rate-Modus). Für den Channel-Rate-Modus müssen Sie mich vor dem Kauf kontaktieren. Flexible SL - TP. Nur Einzelaufträge, keine risikoreichen Trades wie Grid oder Martingale. Standard-SL ist nur 2%. Die Trades werden sorgfältig ausgewählt und mit den täglichen Zinssätzen kombiniert, u
Alpha Striker us30 V2 MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experten
Alpha Striker US30 V2 MT5 ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Stochastic-Serie von Beratern fortsetzt. Innovative Methoden des Handelsansatzes des Programms und vielversprechende Leistungsergebnisse sind dank des Einsatzes moderner Technologien und Methoden möglich. Der Alpha Striker US30 V2 MT5 ist ein vollautomatischer EA, der ausschließlich für den Handel mit Währungen entwickelt wurde. Die empfohlenen Arbeitspaare sind US30. Experte zeigte stabile Ergebnisse auf Währungen in 2020-2
Gold Submarine
Ad Hock Technologies Pty LTD
Experten
Gold Submarine V1.0: Ein robuster und zuverlässiger Handelsbegleiter Vielen Dank, dass Sie sich für den Gold Submarine V1.0 Expert Advisor (EA) für den Goldhandel (XAUUSD) entschieden haben. Wir freuen uns, der Community dieses Tool anbieten zu können, und glauben an sein Potenzial, Sie auf Ihrer Handelsreise zu unterstützen. Robustheit auf dem Goldmarkt Das Gold Submarine V1.0 ist für das hochvolatile, hochliquide Umfeld des XAUUSD-Marktes konzipiert. Die einzigartige Rolle von Gold als sichere
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experten
Gelbe Maus neo Gelbe Maus neo - vollautomatische Expert Advisor entwickelt, um die Strategie der Gelben Maus Scalping Expert Advisor mit erweiterten Einstellungen und zusätzliche Filter zu testen. Um diese Version zu erwerben, können Sie in einem persönlichen Kontakt. Die Standardindikatoren RSI und ATR werden verwendet, um Einstiegspunkte zu finden. Die Schließung der Transaktionen erfolgt nach dem Algorithmus des Autors, was die Risikokontrolle und die Sicherheit des Depots deutlich verbessert
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experten
Pound Breakout MT5 ist ein Expert Advisor für GBPUSD, der Ausbrüche aus einem parallelen Seitwärts-Kanal handelt und welcher mit zusätzlichen Trading-Funktionen zu überzeugen vermag. >>> Wichtiger Hinweis vor dem Kauf:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763900 >>> Live-Signal verfügbar hier:  https://www.mql5.com/de/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 Die Grundlage der Pound Breakouts Strategie liegt darin, dass die Londoner Handelszeit eine der li
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experten
Golden US Session MT5 basiert auf einer klassischen, populären Breakout-Strategie und verwendet keine Martingale- oder Grid-Mechanismen. Golden US Session MT5  platziert zur täglichen Eröffnung der US-Börsen ein Paar von Buy-/Sell-Stopporders. Sobald eine der Stopporders getriggert wurde und im Markt platziert ist, erfolgt die Löschung der Stopporder. Sollte einmal eine Order am Stopp-Loss geschlossen werden, so ist der Verlust auf $5/0.01 Lot begrenzt. Um einen solchen Verlust schneller auszug
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Experten
Golden US Nights MT5 platziert nach dem täglichen Handelsende an den US-Börsen zunächst eine virtuelle BuyStop-Order, mit Hilfe eines ausgeklügelten Price-Action Algorithmus den optimalen Preis für den Markteintritt ermittelt. Es wird keine Martingale- oder Grid-Strategie verwendet und alle Orders sind mit Stoploss versehen. Die Installation erfolgt einfach auf einem XAUUSD-Chart beliebigen Timeframe, wobei dieser jederzeit geändert werden kann, ohne die Arbeitsweise des Experten zu beeinflusse
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
Experten
Aussi Kiwi MT5 handelt auf einem Chart das klassische Trio AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD, wie andere Expert-Systeme auf dem MQL5-Markt. Die grundlegende Strategie unterscheidet sich kaum von diesen und basiert auf einer Kombination von Indikatoren, wie Moving Average, Standard Deviation, RSI und ATR. Jedoch den wesentlichen Unterschied macht bei AussiKiwi MT5 eine ausgeklügelte Korrelationstechnologie, die entscheidet, welches Paar und mit welchem Volumen, abhängig von dem/den aktuell offenen Paar(e
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Experten
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor mit leistungsfähigem Order- und Recovery-Management. Standardmäßig für den Handel von Gold (XAUUSD) optimiert, ist er anpassbar für weitere Finanz-Instrumente. Für die Adaption an aktuelle Marktsituationen sind wesentliche Trading-Parameter am Onscreen-Panel flexibel veränderbar. Es stehen zwei Basis-Strategien zur Verfügung, gekennzeichnet durch unterschiedliche Handelsaktivitäten. Die Strategie "Night" handelt zu Zeiten
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experten
Über APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen. Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen. APE wurde aus
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Experten
Handeln Sie Bitcoin wie nie zuvor - schneller, intelligenter und profitabler! Warum Bitcoin Prince EA wählen ? Blitzschnelle Ausführung - Der EA ist auf Geschwindigkeit ausgelegt und steigt zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sie nie wieder ein profitables Setup verpassen . Bewährte Bitcoin-spezifische Strategie - Im Gegensatz zu generischen EAs ist der Bitcoin Prince EA exklusiv für BC/USD abgestimmt und passt sich der einzigartigen Volatilität und Liquidität von Bitcoin
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experten
Sorry für die exzellente 340% p.a. Performance! Ja, richtig gelesen: Diese 340% p.a. Backtest-Ergebnisse sind fast schon unanständig gut. Aber bitte verstehen Sie das nicht falsch – es ist kein Marketing-Trick, sondern das Resultat sauberer Programmierung und ehrlicher Backtests. Wirklich realistisch sind solche Traumrenditen natürlich nicht dauerhaft, denn nach ein paar Jahren stößt jeder EA im Backtest irgendwann an die Lotgrößen-Grenze. Trotzdem: Stealth 150 DE40 zeigt, was möglich ist
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experten
Unser Team - @Supremacy_Lab - freut sich, Ihnen unser erstes Produkt vorstellen zu können - EA_Supremacy_NT - eine einzigartige technische Lösung für Daytrading, Scalping und Trendfolge. EA_Supremacy_NT ist eine nicht-trading Version unseres automatisierten Kern-Advisors, der später veröffentlicht wird. Es handelt sich um ein wirklich innovatives Produkt, das auf einem unkonventionellen Ansatz zur Verarbeitung von Marktdaten basiert. Der zugrunde liegende Algorithmus ermöglicht es Händlern, de
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kap
Ew3
Roberto Alencar
Experten
EW3 - Expert Advisor für Forex Mean Reversion Trading Überblick Ein Expert Advisor, der auf Mean Reversion-Strategien mit diszipliniertem Risikomanagement ausgelegt ist und risikoreiche Ansätze wie Grid- oder Martingale-Methoden vermeidet. Hauptmerkmale Mean-Reversion-Strategie: Identifiziert und handelt Marktkorrekturbewegungen Multi-Symbol-Unterstützung: Arbeitet mit 26 Währungspaaren gleichzeitig -Zentrale Risikokontrolle: Globales Stop-Loss- und Take-Profit-Management für alle Positionen M
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Soverient H4
Arockia Dinesh Babu
Experten
Handelsspezifikationen: Symbol: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: H4 (erforderlich für optimale Leistung) Strategie: Swing Trading / Trendfolge Mindesteinlage: $1000 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement) Losgröße: 0.01 - Innerhalb eines Jahres wurde Ihr gesamtes Anfangskapital vollständig abgezogen, und seither handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne dass das ursprüngliche Guthaben belastet wird. - Der derzeitige Preis von $599 ist ein begrenztes Einführungsangebot und wird nac
Gold Trend Snipper
Arockia Dinesh Babu
Experten
Handelsspezifikationen: Symbol: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: H1/H4 (erforderlich für optimale Leistung) Strategie: Swing Trading / Trendfolge Mindesteinlage: $500 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement) Losgröße: 0.01 - Innerhalb eines Jahres wurde Ihr gesamtes Anfangskapital vollständig abgezogen, und seither handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne dass das ursprüngliche Guthaben in irgendeiner Weise belastet wird. - Der derzeitige Preis von $35 ist ein begrenztes Einführun
King of Gold Titan
Arockia Dinesh Babu
Experten
XAUUSD Titan: Die 1.000%ige Gewinnmaschine (1.01.2025 bis 31.12.2025) Verwandeln Sie $500 in $5.000+ mit Precision Gold Trading. Hören Sie auf, nach einem "Werkzeug" zu suchen, und investieren Sie in ein profitables Kraftpaket . Der XAUUSD Titan wurde speziell entwickelt, um den Goldmarkt zu dominieren, und konzentriert sich auf Trades mit hoher Überzeugungskraft, bei denen massive Erträge Vorrang vor hoher Frequenz haben. Die Leistung (basierend auf echten Backtest-Daten) Die beigefügten Ergebn
Gold Of Queen
Arockia Dinesh Babu
Experten
Queen of Gold MT5: XAUUSD (1.01.2025 bis 31.12.2025) Beherrschen Sie den Goldmarkt. Verwandeln Sie $1.000 in $13.000+. Hören Sie auf, Software zu kaufen und investieren Sie in eine bewährte Gewinnmaschine . The Queen of Gold ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für die Beherrschung des XAUUSD entwickelt wurde. Er handelt nicht einfach nur, sondern erobert Markttrends, um Privatanlegern Renditen in institutioneller Qualität zu liefern. Die königliche Leistung (geprüfte Ergebnisse) D
Monster of Gold
Arockia Dinesh Babu
Experten
Gold Monster MT5: Entfesseln Sie die Kraft der selektiven Präzision Verändern Sie Ihren Ansatz für XAUUSD. Verwandeln Sie $5.000 in $66.000+ durch disziplinierte Automatisierung. Die Beweise: Bewährte 1-Jahres-Performance Unser jüngster 1-Jahres-Backtest mit echten Tick-Daten bestätigt das explosive Potenzial dieses Algorithmus: Außergewöhnliches Wachstum : Erfolgreiche Skalierung einer anfänglichen Einlage von 5.000 $ auf über 66.000 $ an Gesamtkapital. Hochgradig überzeugende Eingaben : Die St
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension