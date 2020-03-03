Xauusd Devil
- Experten
- Arockia Dinesh Babu
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 10
Gold Devil MT5: Der ultimative XAUUSD-Präzisions-Scalper
(1.01.2025 bis 31.12.2025)
Gold Devil ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Er nutzt einen hochentwickelten Algorithmus für Trendausbrüche in Kombination mit fortschrittlichen Volatilitätsfiltern, um Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit chirurgischer Präzision zu erfassen.
Warum Gold Devil wählen?
Bewährtes Wachstumspotenzial: Basierend auf rigorosen 1-Jahres-Backtests mit echten Tick-Daten hat Gold Devil eine außergewöhnliche Fähigkeit bewiesen, ein $5.000-Konto auf über $94.000 zu skalieren.
Intelligentes Risikomanagement: Jeder Handel wird durch einen dynamischen Stop-Loss und Take-Profit geschützt, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr Kapital nie einem unnötigen Risiko ausgesetzt wird.
Unterstützung von Netting und Hedging: Vollständige Kompatibilität mit beiden Kontotypen, so dass es für alle großen Makler geeignet ist.
Auto-Filling-Modus: Erkennt automatisch die Ausführungsrichtlinien des Brokers (FOK/IOC) und sorgt für eine nahtlose Orderplatzierung bei hoher Volatilität.
Hauptmerkmale der Strategie
Dynamische Trend-Filterung: Verwendet den Zeitrahmen H4, um sicherzustellen, dass der EA nur in die Richtung der dominanten Marktkraft handelt.
An die Volatilität angepasste Eingaben: Integriert ATR-basierte Berechnungen, um Stop-Losses und Take-Profits entsprechend den aktuellen Marktbedingungen anzupassen.
Null gefährliche Methoden: Verwendet KEINE Martingale-, Grid- oder andere risikoreiche Strategien, die oft zu Kontoblows führen.
Handels-Spezifikationen:
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: H4 (Erforderlich für optimale Leistung)
- Strategie: Trendausbruch
- Mindesteinlage: $5000 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement)
- Losgröße: 0.5
- Trailing Stop: Falsch
- Feste Losgröße: Wahr